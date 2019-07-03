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Все про:лоукост (107) ДБР (336)

 ДБР порушило справу проти судді Баришівського суду, яка позбавила ліцензії лоукостер SkyUp

Після розслідування журналістів Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка призупинила дію ліцензії українського лоукостера SkyUp.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє програма "Схеми", після розслідування якої і порушили справу.

Журналісти знайшли жінку, нібито за позовом якої суддя позбавила перевізника ліцензії. Водночас жінка заявила, що послугами SkyUp ніколи не користувалася і позов не подавала.

24 червня ДБР порушило справу за статтею 375 (Постановлення суддею (суддями) свідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали чи постанови) Кримінального кодексу.

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У Бюро розповіли, що збирають докази та отримують свідчення у цій справі, однак підозру поки нікому не оголошували.

Журналісти хотіли поспілкуватися з самою Литвиненко, але в суді заявили, що вона зараз у відпустці.

12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області призупинив ліцензію на здійснення перельотів української авіакомпанії SkyUp. За словами представників авіакомпанії, позов подала особа, яка навіть не була її клієнтом.

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SkyUp оскаржила рішення суду в апеляції, потім в уряді доручили забезпечити діяльність української авіакомпанії.

SkyUp отримала ліцензію на здійснення перельотів 18 травня 2018.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135569
 
   
 Топ коментарі
 
Як відкрило так і закриє...
ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp - Цензор.НЕТ 1837
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Какая то задрипаная районная судья имеет право останавливать действия международньіх договоров. Надо что-то менять
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"Налоги платят только лохи"
В.И.Коломойский ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp - Цензор.НЕТ 7106

Але, лохи, вы хаваете..........
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"Налоги платят только лохи"
В.И.Коломойский ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp - Цензор.НЕТ 7106

Але, лохи, вы хаваете..........
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Какая то задрипаная районная судья имеет право останавливать действия международньіх договоров. Надо что-то менять
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не я в системе права с 1981 года и скажу так за все годы работы в системе права от силы встерчал может 10-15 реальног умных толковых женщин юристов..а все остальное так "подстилки.. лобковые сладкие косточки"..не более чем.. зато сообразно остутствию ума компенсировалось сие НАГЛОСТЬ ТУППОСТЬ ЖАДНОСТЬ и Бл..вом..
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В системе в 1981 году ты видать так и остался, коли как последний двоечник писать так и не научился.
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Пробелькотів проксявий і сам наробив помилок на письмі...
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Вся эта история нереальный сюр сначала и до конца
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Дякуйте портнову та підрахую. Бо саме вони контролюють ВККС. І саме ВККС вносить призначення на підпис Президенту. А Президент МАЄ ті призначення підписати.
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И было это при пети.
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Ігоковиччомусьнесемаячнюіневідповідаєназапитаннястосовнодійдляпоглибленняйогойолопкуватості.
То відповідь буде чи ні?
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Начиная с марта можно заводить дела по статье 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора по любому приговору в пользу каломойского (читай слуги русского народа)
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еще нужно судить юристов, которые подготовили это фальшивый процесс и все документы..
я даю 100%, что следы ведут к Андрею Богдану.. это его стиль работы!
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Она будет делать все что ей скажут- она примет любое решение которое ей скажут принять

Литвиненко Олена Леонідівна
Суд- Баришівський районний суд Київської області, Суддя
Тип назначения- Обрано безстроково
Дата назначения- 20 марта 2003
Предыдущее место работы: Нет
http://zakonua.com/baza-sudey-ukrainu/litvinenko-olena-leonidivna/
Документ о назначении
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643-IV
Голова Верховної Ради України
В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 березня 2003 року
N 643-IV
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От буде добре, якщо суддя отримає термін ув'язнення з конфіскацією! Нехай термін навть буде умовний, але щоб конфіскація була реальна! Триповерховий будинок у судді? Трохи вкластись і маємо три квартири для військовослужбівців. Ще й автівки у спільному користуванні. Або це житло можна віддавати цим військовим у тимчасове користування. На рік, наприклад. Потім якийсь інший корупціонер "відкриє" воякам свої двері, а все ж державі полегше буде ДБР порушило справу проти судді Баришівського суду, яка позбавила ліцензії лоукостер SkyUp - Цензор.НЕТ 3304
Доля військовослужбовця, як у цигана - куди відкомандирують.
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Штатам уже пора заняться кучерявым маланцем,к Фирташу в камеру компаньон нужен будет.
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Нема у Вови ніяких фанатів. Якщо Вова почне грести не туди, то він швидко отримає веслом по спиняці. Тому у Вови нема аж якогось там вибору - прямо, наліво, направо... Є тільки той напрямок, куди хочуть українці. І це добре.
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Януковіч - ланцюговий песик пуйла. І не більше. Тому не треба з нього робити особистість.
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ГБР возбудило дело против судьи Барышевского суда, которая лишила лицензии лоукостер SkyUp
видимо,только суд ЛИНЧА восстановит в этой многострадальной стране правосудие
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Да голову отрубать этой проддажной судье вместе с детьми и что б твари продажные не размножались на Украинской земле .под ноль тварей .
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