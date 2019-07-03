 ДБР порушило справу проти судді Баришівського суду, яка позбавила ліцензії лоукостер SkyUp

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє програма "Схеми", після розслідування якої і порушили справу.
Журналісти знайшли жінку, нібито за позовом якої суддя позбавила перевізника ліцензії. Водночас жінка заявила, що послугами SkyUp ніколи не користувалася і позов не подавала.
24 червня ДБР порушило справу за статтею 375 (Постановлення суддею (суддями) свідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали чи постанови) Кримінального кодексу.
У Бюро розповіли, що збирають докази та отримують свідчення у цій справі, однак підозру поки нікому не оголошували.
Журналісти хотіли поспілкуватися з самою Литвиненко, але в суді заявили, що вона зараз у відпустці.
12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області призупинив ліцензію на здійснення перельотів української авіакомпанії SkyUp. За словами представників авіакомпанії, позов подала особа, яка навіть не була її клієнтом.
SkyUp оскаржила рішення суду в апеляції, потім в уряді доручили забезпечити діяльність української авіакомпанії.
SkyUp отримала ліцензію на здійснення перельотів 18 травня 2018.
В.И.Коломойский
Але, лохи, вы хаваете..........
То відповідь буде чи ні?
я даю 100%, что следы ведут к Андрею Богдану.. это его стиль работы!
Литвиненко Олена Леонідівна
Суд- Баришівський районний суд Київської області, Суддя
Тип назначения- Обрано безстроково
Дата назначения- 20 марта 2003
Предыдущее место работы: Нет
http://zakonua.com/baza-sudey-ukrainu/litvinenko-olena-leonidivna/
Документ о назначении
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643-IV
Голова Верховної Ради України
В.ЛИТВИН
м. Київ, 20 березня 2003 року
N 643-IV
Доля військовослужбовця, як у цигана - куди відкомандирують.
видимо,только суд ЛИНЧА восстановит в этой многострадальной стране правосудие