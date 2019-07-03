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 За кордоном
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Все про:Конгрес США (257) ПАРЄ (544) посольство України (144) США (5150)

 У Конгресі США підготували двопартійну резолюцію із засудженням дій ПАРЄ щодо повернення Росії

У Конгресі США підготували двопартійну резолюцію, в якій засудили рішення ПАРЄ про відновлення права голосу делегації Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу посольства України в США.

"Повернення права голосу Росії і її диктатору Путіну викликає глибоке занепокоєння. Росія була справедливо вигнана з РЄ за атаку проти суверенітету України в Криму. Російські сили не тільки залишилися в Криму, РФ почала смертоносну війну на українському Донбасі і продовжує здійснювати в усьому світі дестабілізуючі дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив міжнародних демократичних інститутів.

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Росія здійснила небезпечний напад на кораблі українських ВМС, незаконно захопила в Керченській протоці 24 українських моряків і три судна, які продовжує утримувати. Росія не може бути винагороджена за її антидемократичну поведінку, яка знову і знову повторюється. Закликаємо всіх своїх колег у Палаті представників підтримати цю двопартійну резолюцію", - йдеться в заяві, оприлюдненій конгресменами під час офіційного представлення резолюції.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135568
 
   
 Топ коментарі
 
США чхне, то в європі будуть памперси мінять.
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Ну хоч тут якась підтримка і названо все правильно.
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Украину может спасти только США и только пока у власти республиканский президент.
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чихав путін на Сша
чихаЮТЬ кім чен ин І Аятолла на Сша
тепер ПАСЕ вичихається на США..

"СВІТОВИЙ ЖАНДАРМ,КАЖЕТЕ В Конгрессе США подготовили двухпартийную резолюцию с осуждением действий ПАСЕ по возврату России - Цензор.НЕТ 8407
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США чхне, то в європі будуть памперси мінять.
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Але не чхне а лише пердне як завжди за ці 5 років
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Не кажи гоп. Якби не США то хто зна де б тепер було *****.
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пасе будет топать в том же направлении что и хряки соевые... на свалку истории.
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Свершилось:

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании наводнения в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и привлек к ликвидации последствий паводка армейские формирования.

Солдатики вымакают затопленные 63 гектара с 2000 домов тряпками
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Иврапейсов будут чвакать ихним рылом в их же гавно, паходу...
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Ну хоч тут якась підтримка і названо все правильно.
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Значит в ОБСЕ РФ это нормально
В Минске РФ это нормально
На G20 РФ тоже нормально
Трамп общается с ****** - тоже все хорошо
А тут как можно ой-ой-ой
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И каким боком здесь США?
Из пасе выгнали рашку за агрессию, если у тебя короткая память.
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Хорошо, хоть написало.
Из Г20 пуйла не выганяли, в отличие от пасе.
Вернут в Г8 вот тогда будешь вонять.
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Час-Тайм. Основний меседж Зеленського в Торонто.Есклюзивний репортаж https://ukrainian.voanews.com/a/4985361.html
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Украину может спасти только США и только пока у власти республиканский президент.
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США всех спасает. И Вьетнам, и Ирак, и Афган, и Сирию. И Украину спасет.
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Тем не менее, США "похоронили" не только СССР, но и весь "Варшавский блок",не?
Жаль, "расеюшку" не дожали на предмет "ножки буша в обмен на ядерное оружие". Поторопились, - и вот результат.
Просто у власти в США сейчас не пойми кто, и то "расеюшка" чувствует себя (почему-то) все хуже. А если к власти придет человек типа Рейгана - все, - Ваня, "сливай воду". Во-первых, уберетесь из Приднестровья, Абзазии, Осетии, Крыма, Донбасса, Карабаха;
-а во вторых- твоя "расеюшка" останется в пределах" Золотого Кольца".
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Як там Пн.Корея, яку врятувала росія? І як Пд.Корея, що врятована США?
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На "Ютубі" є ролик, де "зйомочна група" з Північної Кореї купила там щось якомусь бомжу в Америці. Пошукайте, посмієтесь. Гарний настрій я вам гарантую!
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Думаю, что весь этот цирк с моряками - это операция по спасению агента Лолиты. За это кому-то скоро придется ответить.
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Сверните в трубочку и засуньте в одно место свою резолюцию. Толку от нее абсолютный ноль.
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Наклонись - засунем. Хряк неблагодарный. Надо было одобрить...
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После Буша Младшего президенты США не те, при них на Америку кладут.
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Нужно добиваться особого партнерства с США по аналогии Японии и Южной Кореи, европейские соплежуи коррупционеры.
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У Северной Кореи особое партнерство со Штатами. Бомбочку склепали и порядок.
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Если б не Америка - нам ****@ (минздрав рекомендует материться) была б. Но вот вопрос- что было бы с Европой если бы Америка не вмешивалась в две мировые войны , которые разгорались на Европейском континенте? Америка для Европы это -911.
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Ну так болваны, что вмешались. Лучше Гитлер, чем мокшане!
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Слава Украине! Сдохни уже, российская ****!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Конгресі США підготували двопартійну резолюцію із засудженням дій ПАРЄ щодо повернення Росії
 
 
 
 
 
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