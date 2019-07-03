 У Конгресі США підготували двопартійну резолюцію із засудженням дій ПАРЄ щодо повернення Росії

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу посольства України в США.
"Повернення права голосу Росії і її диктатору Путіну викликає глибоке занепокоєння. Росія була справедливо вигнана з РЄ за атаку проти суверенітету України в Криму. Російські сили не тільки залишилися в Криму, РФ почала смертоносну війну на українському Донбасі і продовжує здійснювати в усьому світі дестабілізуючі дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив міжнародних демократичних інститутів.
Росія здійснила небезпечний напад на кораблі українських ВМС, незаконно захопила в Керченській протоці 24 українських моряків і три судна, які продовжує утримувати. Росія не може бути винагороджена за її антидемократичну поведінку, яка знову і знову повторюється. Закликаємо всіх своїх колег у Палаті представників підтримати цю двопартійну резолюцію", - йдеться в заяві, оприлюдненій конгресменами під час офіційного представлення резолюції.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.
чихаЮТЬ кім чен ин І Аятолла на Сша
тепер ПАСЕ вичихається на США..
"СВІТОВИЙ ЖАНДАРМ,КАЖЕТЕ
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании наводнения в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и привлек к ликвидации последствий паводка армейские формирования.
Солдатики вымакают затопленные 63 гектара с 2000 домов тряпками
В Минске РФ это нормально
На G20 РФ тоже нормально
Трамп общается с ****** - тоже все хорошо
А тут как можно ой-ой-ой
Из пасе выгнали рашку за агрессию, если у тебя короткая память.
Из Г20 пуйла не выганяли, в отличие от пасе.
Вернут в Г8 вот тогда будешь вонять.
Жаль, "расеюшку" не дожали на предмет "ножки буша в обмен на ядерное оружие". Поторопились, - и вот результат.
Просто у власти в США сейчас не пойми кто, и то "расеюшка" чувствует себя (почему-то) все хуже. А если к власти придет человек типа Рейгана - все, - Ваня, "сливай воду". Во-первых, уберетесь из Приднестровья, Абзазии, Осетии, Крыма, Донбасса, Карабаха;
-а во вторых- твоя "расеюшка" останется в пределах" Золотого Кольца".