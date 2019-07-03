 Росіяни висунули остаточні обвинувачення 18 з 24 полонених моряків, - Полозов

Про це написав у Facebook координатор групи адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слідство пред'явило звинувачення в остаточній редакції військовополоненим: Віктору Безпальченку, Володимиру Варимезу, В'ячеславу Зінченку і Юрію Без'язичному ... Загалом, станом на сьогодні, обвинувачення в остаточній редакції пред'явлено 18 військовополоненим українським морякам", - написав Полозов.

За словами адвоката, очікується, що іншим 6 військовополоненим морякам обвинувачення в остаточній редакції буде пред'явлено в четвер, п'ятницю і у вівторок наступного тижня.

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Після цього захист і військовополонені моряки перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

Нагадаємо, 28 червня слідство СУ ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції вісьмом військовополоненим українським морякам. 1 липня - ще одному. За словами адвоката Миколи Полозова, всім політув'язненим морякам обвинувачення мають пред'явити до 9 липня.