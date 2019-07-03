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 За кордоном
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Все про:Азовське море (1123) моряки (635) звинувачення (142) Росія (18428) Полозов (278)

 Росіяни висунули остаточні обвинувачення 18 з 24 полонених моряків, - Полозов

Українських моряків звинувачують у незаконному перетині російського кордону за ч. 3 ст. 322 КК РФ. Їм загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Про це написав у Facebook координатор групи адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слідство пред'явило звинувачення в остаточній редакції військовополоненим: Віктору Безпальченку, Володимиру Варимезу, В'ячеславу Зінченку і Юрію Без'язичному ... Загалом, станом на сьогодні, обвинувачення в остаточній редакції пред'явлено 18 військовополоненим українським морякам", - написав Полозов.

За словами адвоката, очікується, що іншим 6 військовополоненим морякам обвинувачення в остаточній редакції буде пред'явлено в четвер, п'ятницю і у вівторок наступного тижня.

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Після цього захист і військовополонені моряки перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

Нагадаємо, 28 червня слідство СУ ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції вісьмом військовополоненим українським морякам. 1 липня - ще одному. За словами адвоката Миколи Полозова, всім політув'язненим морякам обвинувачення мають пред'явити до 9 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135567
 
 
 Топ коментарі
 
Тсс. Гарант все еще на Климкина дуется.
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ты предлагаешь за моряков Крым отдать...?
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Он предлагает договариваться с питарами из ордло ! )))
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Тсс. Гарант все еще на Климкина дуется.
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Зелене ***** підійде? Або зелене сцикло?
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Россияне выдвинули окончательные обвинения 18 из 24 пленных моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 4328Сегодня по Минску прошагали россияне,которые бомбили Мариуполь,на трибуне Лукашенко с сыном Колей и другими членами колхоза Беларусь приветствовали их взмахом руки,а в Кремле Фюрер и его окружение так смеялись ,что рядом с Гумом стёкла дрожали
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Клімкін, *****! Це ЛОВУШКА чи ще ні? Россияне выдвинули окончательные обвинения 18 из 24 пленных моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 8570
Ну, язикоподвєшанний, що скажеш?
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ты предлагаешь за моряков Крым отдать...?
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Он предлагает договариваться с питарами из ордло ! )))
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Военные моряки должны защищать нашу территорию и это должно было быть в 2014году в Крыму,сколько можно отступать?
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Український Крим кацапОрки заставили своїми військами і активно його засирають. Остання можливість все це по тихому зам'ять була втрачена на днях. Замість того, щоб вивести війська і віддати Крим з компенсаціями та штрафами кацапи пішли вабанк і програли. Тепер без варіантів - кацапи будуть воювати один з одним в самій параші. Крим просрали самi
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вони би і так їх не віддали.
а ми би зганьбились.
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А якщо підписати всі необхідні документи після того, як привезли б наших моряків?
А коли б привезли, тоді ПТН ПНХ!
Гібридна війна вона ж така, повинна повністю бути гібридною...
Ціль повернути хлопців, а не канцелярією займатися!!!
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Захід пильно стежить за заявами.
Щойно хтось з наших бодай заікнеться, то там швидко санкції познімають
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Тому я хочу, щоб наша влада була насамперед хитріша в цій гібридній війні...
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ви хочете щоб аматори та незнайки перехитрували росіску машину ?
досить наївно.
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Так і я про це!
Але чому професіонали Порошенко та Клімкін не те, що не допомагають аматору, а й всіляко заважають?
Чому?
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зеля сам не захотів контактувати з клімкіним.
от вам і результат...
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Могли вытащить моряков из кацапского плена и оправдать их в нашем суде по "незаконному пересечению российской границы" в связи с тем, что они ее не пересекали, а Крым Украина не признает российским. В свою очередь, раша осталась бы при своем, сохранила бы репутацию среди своих ватников, и от нее отвалил бы морской трибунал.
Но - спасибо Климкину, моряки посидят еще год-два пока Украина их не поменяет на кацапских пленных, как Савченко.
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так ты за моряков или за рашу топишь?
Или за дружбу народов?

"В свою очередь, раша осталась бы при своем, сохранила бы репутацию среди своих ватников, и от нее отвалил бы морской трибунал."
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Продолжаешь верить в могущество международного права на российской территории? Передавай привет Сенцову, Кольченко, Балуху и Савченко с ее международным иммунитетом как делегата ПАСЕ.
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Прафильна cloud...пусть сидят..лишь бы трибунал от русских не отвалил..выпала морячкам великая честь..так..ну ты и ...тебя надо к ним..к морякам..чего с ними добровольцем не вызвался
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то есть ,сначвла согласиться судить их по расейским законам,а потом сделать ход конем....а как потом вызводять остальных заложников?по каким законам и договоренностям?или методичка об этом умалчивает?
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Судить по рассейским законам в Украине невозможно. Возможно судить по украинским законам за нарушение границы, но судить еще не значит осудить - то есть признать виновными, можно и оправдать. И Крым признать российским Украина может только тогда, когда украинский суд обвинительным приговором признает нарушение границы на этой территории.
А насчет остальных украинских заключенных - ну так прогресса по их освобождению и так нет и не предвидится. Только обмен через помилование.
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сказки рассказывать не надо...сначала прочти требования *****,на которые ответил Укрмид
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"В своей ноте Москва требовала от Киева гарантировать уголовное преследование моряков по российским законам.
На это заявление министерство иностранных дел Украины отреагировало очень резко и не приняло предлагаемые условия."

Россия не предлагала судить по ее законам. Она сказала "мы осудим, а вы посадите у себя, вы можете дать письменные обязательства, что так и будет?" МИД сказал "нет". В чем вина МИДа?
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Не гарантировать уголовное преследование моряков по российским законам, а в соответствии с российским процессуальным правом направить ноту про выдачу моряков другой стране для участия их в тамошнем суде. То есть российские законы тут регулировали бы только саму выдачу моряков, а не их осуждение.
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Ну подожди.
"Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины 25 июня получило ноту от МИД РФ, в которой содержится предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством."

Какое может быть преследование в соответствии с российским законодательством, если Украина не признает и не может признать их виновными? Да еще и дать для этого письменные гарантии. Что нужно было делать? Дать гарантии и признать, что моряки виновны? Дать гарантии и не выполнить? У Украины нет столько нефтедолларов и ядерной дубины, чтобы плевать на такие документы и никто ничего не скажет. Украина просто расписалась бы, что она страна, слово которой - пустой звук. Что надо было делать?
МИД резонно гарантий давать не стал.
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Да не преследование в соответствии с российским законодательством, а выдача самих моряков в соответствии с российским процессуальным законодательством (в УПК РФ есть норма о выдаче граждан другой страны) для участия их в украинском суде по этим событиям, но уже по украинскому законодательству. Потому как уголовное преследование в Украине может совершаться только по украинскому уголовному кодексу и больше ни по чему, и без гарантий вынесения какого-либо приговора, потому как судебная власть в Украине есть независимой и не упрежденной. Именно так надо было отвечать россии, а не посылать их нахрен почти прямым текстом.
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"Именно так надо было отвечать россии, а не посылать их нахрен почти прямым текстом."



Ну, как бы то ни было "Украина может изменить первоначальный негативный ответ насчет возврата захваченных Россией моряков. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин"


Посмотрим что будет.




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Треба як папіреднік виразити заклопотаність Росіяни висунули остаточні обвинувачення 18 з 24 полонених моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 2688
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А могли-бы одеть чистые вышиванки и принять неравный бой, умерев смертью храбрых.
А так конечно можно стебаться над смертью моряков-подводников
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кацапа,не рано ли ты за упокой затянул?или это по расейке?
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Сам-то небось 100-метровку быстрее военкома бегаешь?
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Крим в межах Параши не підтвердила жодна держава в світі. Отже він незаконній, тому всі росіяни які знаходяться в Криму можуть вважатися як порушники українського кордону і їх всіх можна садити в клітку і виносити вирок.
Для цього правда треба мати стальні яйця, думаю у пана Зю на це не вистачить сміливості.
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Обосралась РФ в очередной раз, нет в Крыму государственной границы РФ, Керченский пролив в совместном пользовании, мост незаконно построен, без согласования с Украиной и не соответствует нормам судоходства.
Это на века, РФ уже не подняться, а будет угрожать МИРу на Земле, их просто мировое сообщество коллективно уничтожит, как бешеное животное.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосіяни висунули остаточні обвинувачення 18 з 24 полонених моряків, - Полозов
 
 
 
 
 
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