 Росіяни висунули остаточні обвинувачення 18 з 24 полонених моряків, - Полозов

Про це написав у Facebook координатор групи адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Слідство пред'явило звинувачення в остаточній редакції військовополоненим: Віктору Безпальченку, Володимиру Варимезу, В'ячеславу Зінченку і Юрію Без'язичному ... Загалом, станом на сьогодні, обвинувачення в остаточній редакції пред'явлено 18 військовополоненим українським морякам", - написав Полозов.
За словами адвоката, очікується, що іншим 6 військовополоненим морякам обвинувачення в остаточній редакції буде пред'явлено в четвер, п'ятницю і у вівторок наступного тижня.
Після цього захист і військовополонені моряки перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.
Нагадаємо, 28 червня слідство СУ ФСБ Росії пред'явило звинувачення в остаточній редакції вісьмом військовополоненим українським морякам. 1 липня - ще одному. За словами адвоката Миколи Полозова, всім політув'язненим морякам обвинувачення мають пред'явити до 9 липня.
Ну, язикоподвєшанний, що скажеш?
а ми би зганьбились.
А коли б привезли, тоді ПТН ПНХ!
Гібридна війна вона ж така, повинна повністю бути гібридною...
Ціль повернути хлопців, а не канцелярією займатися!!!
Щойно хтось з наших бодай заікнеться, то там швидко санкції познімають
досить наївно.
Але чому професіонали Порошенко та Клімкін не те, що не допомагають аматору, а й всіляко заважають?
Чому?
от вам і результат...
Но - спасибо Климкину, моряки посидят еще год-два пока Украина их не поменяет на кацапских пленных, как Савченко.
Или за дружбу народов?
"В свою очередь, раша осталась бы при своем, сохранила бы репутацию среди своих ватников, и от нее отвалил бы морской трибунал."
А насчет остальных украинских заключенных - ну так прогресса по их освобождению и так нет и не предвидится. Только обмен через помилование.
На это заявление министерство иностранных дел Украины отреагировало очень резко и не приняло предлагаемые условия."
Россия не предлагала судить по ее законам. Она сказала "мы осудим, а вы посадите у себя, вы можете дать письменные обязательства, что так и будет?" МИД сказал "нет". В чем вина МИДа?
"Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины 25 июня получило ноту от МИД РФ, в которой содержится предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством."
Какое может быть преследование в соответствии с российским законодательством, если Украина не признает и не может признать их виновными? Да еще и дать для этого письменные гарантии. Что нужно было делать? Дать гарантии и признать, что моряки виновны? Дать гарантии и не выполнить? У Украины нет столько нефтедолларов и ядерной дубины, чтобы плевать на такие документы и никто ничего не скажет. Украина просто расписалась бы, что она страна, слово которой - пустой звук. Что надо было делать?
МИД резонно гарантий давать не стал.
Ну, как бы то ни было "Украина может изменить первоначальный негативный ответ насчет возврата захваченных Россией моряков. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин"
Посмотрим что будет.
А так конечно можно стебаться над смертью моряков-подводников
Для цього правда треба мати стальні яйця, думаю у пана Зю на це не вистачить сміливості.
Это на века, РФ уже не подняться, а будет угрожать МИРу на Земле, их просто мировое сообщество коллективно уничтожит, как бешеное животное.