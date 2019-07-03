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 Політика України
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 Окупаційний "суд" у Криму відхилив апеляцію і залишив у СІЗО тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова

Суддя окупаційного "Верховного суду" Криму Михайло Соболюк не задовольнив апеляцію захисту і залишив покарання важкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову без змін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Те, що ФСБ підозрює Бекірова в скоєнні тяжкого злочину не може бути підставою для того, щоб утримувати мого підзахисного в умовах тортур. Але суд стандартно проігнорував все те, про що говорив захист. Мені здається, що суду простіше прийняти таке рішення, ніж з'ясовувати, про що говорять адвокати і сам Бекіров", - заявив адвокат Олексій Ладен.

Сам Бекіров під час судового засідання заявив, що "хоче жити", але "це важко" в умовах СІЗО.

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"Вважаю справу проти себе сфабрикованою співробітниками ФСБ", - зазначив активіст.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135566
 
 
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ПаРаша - тюрьма народов, а Крым превратила в крымско-татарское СИЗО.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОкупаційний "суд" у Криму відхилив апеляцію і залишив у СІЗО тяжкохворого кримськотатарського активіста Бекірова
 
 
 
 
 
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