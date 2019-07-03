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Все про:ГПУ (3050) Луценко (2482)

 Генпрокурор Луценко призначив своїм заступником Кізя

Генеральний прокурор Юрій Луценко призначив своїм заступником Сергія Кізя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

"У середу, 3 липня 2019 року, наказом Генерального прокурора України Юрія Луценка відповідно до рекомендації Ради прокурорів України на посаду заступника Генерального прокурора призначено державного радника юстиції 3 класу Сергія Кізя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в органах прокуратури Сергій Кізь працює з 2002 року, до цього обіймав посаду начальника Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ГПУ.

Напомним, в мае Луценко уволил с должности заместителя генпрокурора Евгения Енина, который подал в отставку, написав в заявлении, что "сделал выбор в пользу своих принципов".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135565
 
 
 Топ коментарі
 
А разве Петя не так же делал перед уходом? Ещё и указов напринимал и награды охапками с балкона швырял
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Во чувак прёт! Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 516
Скажите ему, что Петя уже не президент! Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 9701
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Что это недоразумение - недоучка еще кого-то назначает Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 1334? Пакуй чемодан и освобождай кабинет, дефективный!
Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 6754
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Это вместо того, чтобы открыть, расследовать и передавать в суд уголовные производства по Клюеву, Шарию и иже с ними. А потом поросята плачут "А почему рыговский реванш?".
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Все сам має робити? До того ж зробив це за рекомендацією Ради прокурорів
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Что это недоразумение - недоучка еще кого-то назначает ? Пакуй чемодан и освобождай кабинет, дефективный!
Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 6754
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Во чувак прёт! Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 516
Скажите ему, что Петя уже не президент! Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Кизя - Цензор.НЕТ 9701
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А разве Петя не так же делал перед уходом? Ещё и указов напринимал и награды охапками с балкона швырял
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Ну подойдите завтра к нему в офис, наверняка, стырил пару мешков медалек. Прям между серверами и сыпал в грузовик
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Так і я про це)
Пєрєд смєртью нікак нє надишицца (с) Генпрокурор Луценко призначив своїм заступником Кізя - Цензор.НЕТ 5245
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Акуеть！
Пысы супруниха сказала, шо матюкаться можно, та шо ЦН меняй правила😀
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Офігєть. Це те саме, що Лєнін посеред білого дня вилізе з Мавзолєю, призначить собі заступником Лаврова, наприклад, а потім знову залізе в Мавзолєй. І навіть не поссить під ялинкою.
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зебіли, невже вам не доходить, що посада Генпрокурора - не в зоні підлеглості не те що Президента (я вже не кажу за преЗЕдента), а й уряду? Що Генпрокурор призначається на термін ШІСТЬ РОКІВ - і лише тоді його можна зняти? І що зняти його може лише Верховна Рада - і те, в обумовлених випадках, як то за власною заявою; за недовірою (і те - ОБГРУНТОВАНОЮ недовірою; скажімо, злочин, чи допущено якійсь інші ляпи в роботі; не просто так: не хочу, і все) Верховної Ради? І шо президент - не повноважний виносити недовіри Генпрокурору? Вам це відомо, зебіли?
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А ну, нагадай Закон. То ****** і рада, коли після Шокіна призначили луцика скільки статей порушили?
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Мур(ка) плете як з горячки. От так ,аби шо нЕбудь. Генпрокурор Луценко призначив своїм заступником Кізя - Цензор.НЕТ 2821
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГенпрокурор Луценко призначив своїм заступником Кізя
 
 
 
 
 
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