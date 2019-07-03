 Україна не зобов'язана запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами, - МЗС

Про це речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко заявила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У попередні роки між Верховною Радою України і Парламентською асамблеєю Ради Європи існували дружні, партнерські відносини, які сьогодні навряд чи можна так охарактеризувати. На тому етапі, коли була довіра і взаємоповага, коли ПАРЄ користувалася авторитетом, керівництво ВР ініціативно запрошувало ПАРЄ спостерігати за виборами в Україні", - сказала Зеленко.

Вона підкреслила, що ПАРЄ є дорадчим органом.

Читайте також: Росія виплатила внесок до Ради Європи за 2019 рік 33 млн євро, - спікер РЄ Гольтген

"В міжнародній міжурядовій організації, якою є Рада Європи, існують тільки два органи, рішення яких є обов'язковими до виконання: це Комітет міністрів і Європейський суд з прав людини. А ПАРЄ є дорадчим органом відповідно до Статуту Ради Європи. Україна завжди з повагою ставилася до порад ПАРЄ і виходила з важливості імплементації таких порад", - зазначила речниця.

За словами Зеленко, парламент не зобов'язаний запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами.

Також читайте: Мовчання на тему Будапештських гарантій може запустити ефект доміно і перетворити програш у ПАРЄ на системну поразку України, - Сенченко

"Асамблея у своїх правилах процедури зазначила, що спостерігати за виборами є правом Асамблеї. Але це зовсім не означає, що парламент зобов'язаний запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами", - зазначила вона.

Зеленко додала, що на сьогодні в МЗС немає жодного звернення від цього дорадчого органу. Також міністерству невідомо, чи є воно в ЦВК або ВР.

"Нам здається, що ПАРЄ слід було б замість того, щоб емоційно реагувати на рішення керівництва Верховної Ради в публічному просторі, вступити в діалог і провести консультації з делегацією України в Асамблеї", - зазначила речниця МЗС.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.