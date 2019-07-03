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 Політика України
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 Україна не зобов'язана запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами, - МЗС

Україна не порушила жодного з документів Ради Європи, обов'язкових для виконання. ПАРЄ є дорадчим органом, і в попередні роки Україна з повагою ставилася до її рекомендацій.

Про це речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко заявила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У попередні роки між Верховною Радою України і Парламентською асамблеєю Ради Європи існували дружні, партнерські відносини, які сьогодні навряд чи можна так охарактеризувати. На тому етапі, коли була довіра і взаємоповага, коли ПАРЄ користувалася авторитетом, керівництво ВР ініціативно запрошувало ПАРЄ спостерігати за виборами в Україні", - сказала Зеленко.

Вона підкреслила, що ПАРЄ є дорадчим органом.

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"В міжнародній міжурядовій організації, якою є Рада Європи, існують тільки два органи, рішення яких є обов'язковими до виконання: це Комітет міністрів і Європейський суд з прав людини. А ПАРЄ є дорадчим органом відповідно до Статуту Ради Європи. Україна завжди з повагою ставилася до порад ПАРЄ і виходила з важливості імплементації таких порад", - зазначила речниця.

За словами Зеленко, парламент не зобов'язаний запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами.

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"Асамблея у своїх правилах процедури зазначила, що спостерігати за виборами є правом Асамблеї. Але це зовсім не означає, що парламент зобов'язаний запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами", - зазначила вона.

Зеленко додала, що на сьогодні в МЗС немає жодного звернення від цього дорадчого органу. Також міністерству невідомо, чи є воно в ЦВК або ВР.

"Нам здається, що ПАРЄ слід було б замість того, щоб емоційно реагувати на рішення керівництва Верховної Ради в публічному просторі, вступити в діалог і провести консультації з делегацією України в Асамблеї", - зазначила речниця МЗС.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135564
 
   
 Топ коментарі
 
Да уж. ПАСЕ полностью обпассе и обпасре. Свою репутацию организация спустила в канализацию. А те, кто голосовал за возвращение мокшей в это... вряд ли сможет теперь поучать морали и европейским ценностям. За редким исключением, которое мы знаем поименно.
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Эй ты!.. да, да ты!.. ты из ПАСЕ?!.. тогда иди нах!
Украина не обязана приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами, - МИД - Цензор.НЕТ 407
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пасе самоуничтожила сама себя. до полного распада осталось не долго.
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Этот МИН назначенный Плорошенко уже просто вредит Украине
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отстаивание интересов Украины это вред Украине ?

вы там у себя разберитесь, что такое хорошо, а что такое плохо
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Вот не понятно, почему те которые выступают за таежный союз кричат что не надо так грубо с пасе.
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ПОПА. Картавый Климкин, что ли?
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Ігоковичйолопкуватийтохтожйомувинуватий?
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пасе самоуничтожила сама себя. до полного распада осталось не долго.
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Русский, солнце вертится вокруг нас и Госдэп одобряет действия украинского МИДа.
Пшел вон.
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Русский, шутить «про пососать» будешь со своим бойфрендом. Уходи, русская свинья.
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Russian pig leave this site immediately! Go away! There is no vodka here for you Russian pig!
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Russian pig. Leave this site immediately! Your boyfriend Mahmoud is shagging another Russian pig!
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Неужели оно вертится вокруг **********? О_о
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А может не надо про распадьі? паРашу уже 5 лет распадаете и ...
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НахєрЗеБітте.
І мова зараз не про ЗЁ
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Захватив 21 июля всю власть в Раде, теле-сериальные мозгокрады сразу же вернутся в ПАСЕ - где и вылижут российскую делегацию
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Парубию ТС ближе ПАСЕ
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Я вижу,Вам ПАСЕ стало гораздо ближе после того, как туда вернули русню Украина не обязана приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами, - МИД - Цензор.НЕТ 7126
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Откровенное вредительство холуев Порошенко.
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21 июля у тебя подгорит.
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Риторика похожа на кацапскую. Еще 5 лет с Порошенко - и начали бы давить тракторами сыр и помидоры.
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Как ватников ЗЕбильных подорвало ! Украина не обязана приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами, - МИД - Цензор.НЕТ 8888
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ні..
почали би давити цукерки Авк і Нестле Україна не зобов'язана запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами, - МЗС - Цензор.НЕТ 1130
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Да уж. ПАСЕ полностью обпассе и обпасре. Свою репутацию организация спустила в канализацию. А те, кто голосовал за возвращение мокшей в это... вряд ли сможет теперь поучать морали и европейским ценностям. За редким исключением, которое мы знаем поименно.
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в своем отечестве пророка нет.Украина "матереет",набирается опыта.Негативный опыт это тоже опыт.
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Это хороший урок для ПАСЕ и нашего действующего Президента, в плане как надо вести переговоры. Сейчас наш МИД поставил ПАСЕ которое хочнт и рыбку съесть и на рассию сесть в очень не удобное положение.
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Только те структуры Украины куда ещё не добрались щупальца "Зеленского Змея" продолжают сопротивление хамству Москвы и продажности "старой шлюхи" Европы!
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Эй ты!.. да, да ты!.. ты из ПАСЕ?!.. тогда иди нах!
Украина не обязана приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами, - МИД - Цензор.НЕТ 407
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Просто треба було не запрошувати на вибори тих хто голосував за повернення рашки в ПАРЕ, а блокувати усю ПАРЕ - це буде шкідливо для євроінтеграції.
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видишь ли, нельзя пригласить часть ПАСЕ, не предусмотрено регламентом, не знал?
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ти знаєш що треба відповідати на тій мові на який написан коментар, не знав?
далі на ображених воду возять, нема іншої структури в ЕС, а Україні щось вигадувати при тому що рухатися до ЕС це нонсенс. Світ не україноцентричний.
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Все верно. Продажной организации не место в Украине тем более на выборах. Можно заметить как у кремлеботов и сепаров истерика по етому поводу. К чему бы ето? Украина не обязана приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами, - МИД - Цензор.НЕТ 9679
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Що? В Европу вже не ідем?
А як-же европейська солідарність?
Петюня!!!...відволікайся від офшорів!!!
Европейська солідарність в небезпеці!!!
В небезпеці - солідарність Пеці!
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от офшоров нужно ********** отвлекать, но не судьба - "Wizzair скасувала заплановане аідкриття свого офісу в Україні. Дане рішення пов'язане із тим, що Коломойській при підтримці Зєлєнского намагається монополізувати ринок авіаперевезень в Україні"

Цікаво, як ця корелюється із заявою презєдєнта в Канаді щодо "скасування монополій"? А з воланнями на болотах всяких абромовічусів, мовляв до нас ніколи не прийдуть лоукости?

Жодних репетувань. Така тиша, як у безодні.
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Цікаво, що виключенню зі спостерігачів Естонії, Латвії, Литви, GB, Швеції, Польщі, що голосували проти, порохоботи та шоколадна ЦВК плюсують в унісон.
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Поэтому и выгнали. Это ж не Таможенный Союз
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А неприятно получить от слабой Украины мокрой половой тряпкой по сасальнику, да, ПАСЕ ??? Украина не обязана приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами, - МИД - Цензор.НЕТ 9
Пральна, знайте своё место, шлюхи Иврапейские... Украина не обязана приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами, - МИД - Цензор.НЕТ 9
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"Wizzair скасувала заплановане аідкриття свого офісу в Україні. Дане рішення пов'язане із тим, що Коломойській при підтримці Зєлєнского намагається монополізувати ринок авіаперевезень в Україні"

Цікаво, як ця корелюється із заявою презєдєнта в Канаді щодо "скасування монополій"? А з воланнями на болотах всяких абромовічусів, мовляв до нас ніколи не прийдуть лоукости?

Жодних репетувань. Така тиша, як у безодні.

Зебилы, вы сделали это разом
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Коломоша с ЗЕбилом зникнуть раніше, ніж лоу-кости.
Це вам гарантую я і 3 міліони українців, які ними скористались
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Это же очевидно, что порошенко хочет подделать выборы в свою пользу, и без членов ПАСЕ ему будет это сделать легко, так как в Украине порошенко везде расставил своих людей.
Клюева и Шария ЦИК, подконтрольный тому же порошенко, также включил в списки специально, чтобы было много вони, и чтобы можно было затянуть процесс с выборами(потом скажут, что уже не успевают напечатать бюллетени для голосования).
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Порошенко становится крайне опасным

Он без тормозов и не имеет нравственных ограничений. Таких демонов у нас еще не было. Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна
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Это как красиво Зеленко назвала ПАСЕ - СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН!!! Как бы ***** не приревновало. И без матюкации!
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Кажется впервые Украина проявила твёрдость и решительность в отстаивании принципов. Чем быстрее страна будет ценить своё достоинство и посылать подальше тех, кого следует послать - вне зависимости от их страны проживания - тем скорее страну будут уважать как сильного субъекта, а не объекта отношений других стран.
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Как питерасню коробит-за 5-ть дней до инаугурации Зеленского 17 Мая 2019 на встрече в Хельсинки какраз министры 47-и наций подавляющим большинством проголосовали за заявление, в котором говорится, что «все государства-члены имеют право участвовать на равной основе» в Комитете Министов(решения которого какраз и обязательны к исполнению) и Парламентскoй Ассамблеe Совета Европы.Сходка парламентариев в Июле -Парламентская Ассоциация без Совета Европы ничто(они лиш подтвердили решения Комитета Министров от 17-го Мая.https://www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea
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хай ПАСЕ в расею їде дивитись на їх "вибори" Україна не зобов'язана запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами, - МЗС - Цензор.НЕТ 2651
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна не зобов'язана запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами, - МЗС
 
 
 
 
 
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