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 Політика України, Суспільство
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Все про:Богомолець (54) ВР (5084) законопроект (682) здоров'я (275) матюк (29) Супрун Уляна (474)

 МОЗ: "матюкатися - корисно для здоров'я. Слова на "б" підвищують больовий поріг"

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про користь нецензурних висловів.

Науковим поглядом на обсценну лексику в.о. міністра поділилася на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ. За її словами, існує чимало аргументів "за" ненормативні висловлювання.

"Влучно і точно застосована лайка, що описує наше ставлення до ситуації, і не спрямована образити співрозмовника, корисна для здоров’я. Дослідження показують, що саме така лайка і застосовується в побуті найчастіше. Вона призводить до нейтральних чи позитивних наслідків", - написала Супрун.

За словами глави МОЗ, якщо ми реагуємо лайкою нема на людину, а на неприємну ситуацію, мозок виділяє ендорфіни.

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"Ці нейромедіатори беруть участь в знеболенні чи задоволенні. Слова на "б" чи "с" не замінять якісної анестезії, але дослідження показали ефективність лайки в зменшенні болю, посилення серцебиття і підвищення больового порогу. Якщо нам важко і ми одним словом це висловили, мозок це сприймає як запуск програми захисту і нападу — "тримайся!"", - стверджує Супрун.

При цьому, підкреслила чиновниця, матюками слід саме послуговуватися в найпотрібніший момент, а не розмовляти ними постійно. Інакше мозок звикає і перестає сприймати лайку як щось екстраординарне.

Крім того, Супрун нагадала, що розуміти і висловлювати свої емоції - корисно для здоров'я, це подовжує життя. А коли матюкатися починають колеги - згідно з дослідженнями, це означає, що вони стали командою.

"Викорінювати слід пасивну та активну агресію, дискримінацію, штампи, але не обсценну лексику як таку. А найкраща турбота про українську мову — це спілкуватися та творити нею, незалежно від сфери роботи, розробляти професійну лексику, перекладати ресурси та літературу, читати українських авторів, а не законодавчо регулювати те, що ми кажемо", - підсумувала Супрун.

Раніше сьогодні стало відомо, що народний депутат Ольга Богомолець зареєструвала у Верховній Раді законопроект №10414 "Про протидію лихослів'ю" (про дематюкацію мови) (про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135563
 
   
 Топ коментарі
 
ой, знайшовся святий, в роті якого не було жодного матюка
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Ай-да Супрун, ай-да молодец Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог" - Цензор.НЕТ 470. Зауважал!
Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог" - Цензор.НЕТ 4089
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"- Діду, а нас переможуть?
- Нє, синку, не переможуть.
- А чого не переможуть, діду?
- Бо срав пес їхній матері велику купу!"
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Алкоголь то же выделяет эндорфин. Так что бухайте и материтесь на здоровье. Чем и занимается большая часть населения🍻👯😳
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Дерьмо во рту - это дерьмо в голове и вокруг. Понимаю, что это в никуда, но последнее время, бывая в Киеве или Львове, ловлю себя на том, что охота заткнуть уши. Раньше такое чувство возникало только в московии МОЗ: "матюкатися - корисно для здоров'я. Слова на "б" підвищують больовий поріг" - Цензор.НЕТ 665
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И откуда эта карга вылезла, из какой сраки
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С утра была на курсах вежливости. К обеду выгнали.
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Слова на "б" или "с"
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Если слово на "б" я еще могу предположить, но на "с" для меня загадка МОЗ: "матюкатися - корисно для здоров'я. Слова на "б" підвищують больовий поріг" - Цензор.НЕТ 12
Видимо, я недостаточно хорошо знаю русский язык, точнее, его обсценную лексику.
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Ульяна, молодец!!! Лучший министр И.О. МИНИСТРА ЗДРАВОХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ (именно с большой буквы) за все время! Зебобики, организует вам ПреЗЕдент министра Богомолец, и будет вам счастье МОЗ: "матюкатися - корисно для здоров'я. Слова на "б" підвищують больовий поріг" - Цензор.НЕТ 6340
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМОЗ: "матюкатися - корисно для здоров'я. Слова на "б" підвищують больовий поріг"
 
 
 
 
 
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