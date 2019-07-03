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 Політика України
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 "Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС (оновлено)

Завтра о 9.30 активісти партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" проведуть акцію проти скасування закону про люстрацію.

Про це йдеться у заяві партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

У повідомленні зазначається: "4 липня Конституційний Суд розгляне закон "Про очищення влади". Результатом може стати скасування люстрації в Україні.

Це означає, що всі чиновники часів Януковича, зможуть повернутися на високі державні посади. Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову? А Клюєв вже збирається до України. Колись це здавалося фантастикою, але тепер і повернення самого Януковича стає все більш реальним.

Варто Конституційному суду скасувати закон "Про очищення влади", всі проросійські політики зможуть поновитися на своїх посадах. І через суди змусити Україну виплатити їм грошову компенсацію за всі ці роки. Також КС розгляне деякі положення закону про декомунізацію.

Партія "Європейська Солідарність" категорично проти скасування люстрації, як цього прагнуть реваншисти. Ми будемо як завтра, так і надалі, захищати право українців жити у своїй державі з правом на свою історію. Тому скасування статей закону про декомунізацію ми також вважаємо неприпустимим. Наші активісти, депутати, кандидати завтра будуть під КС аби чітко заявити позицію — ми захистимо країну від реваншу проросійських сил.

Ми не здамося, поки голос українців не буде почуто! Прибічникам Януковича не місце на державних посадах!".

Як повідомляє прес-служба партії, о 9.30 народні депутати, волонтери, представники молодіжного крила та всі небайдужі громадяни збираються під стінами Конституційного суду у столиці по вул. Жилянська, 14.

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Також Петро Порошенко анонсував акцію 4 липня під Конституційним судом: "Завтра, 4-го липня, Конституційний суд України спробує скасувати люстраційний закон, який передбачає очищення влади від колишніх соратників Януковича.

Ми, українське суспільство, повинні розуміти: у руках суддів Конституційного суду - можливе рішення про повернення до влади людей, які п‘ять років ненавиділи Революцію Гідності і які усі п’ять років мріяли про реванш.

Але ми не будемо спокійно мовчати і чекати повернення у 2013-й рік. Моя політична сила "Європейська Солідарність" разом з іншими громадськими організаціями та рухами під стінами Конституційного Суду вимагатиме справедливого і єдино вірного рішення. Люстрація - це шлях до політичного очищення України від її авторитарного минулого!

Закликаю всіх небайдужих прийти завтра о 9:30 до стін КС. Реванш не пройде! Україна переможе!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135561
 
   
 Топ коментарі
 
ах как у зебилов подгорает срака
шо упоротые? не получается рулить? страна не квартал. но у вас все еще впереди. вы не только нюхать вы и жрать дерьмо зеленое будете.
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Это особая форма цинизма - за 5 лет ничего не сделать по Богатыревой, Азарову и иже с ними, дождаться что Европа со многих снимет санкции - а потом гавкать на нового Президента.
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попробую заняться ликбезом
в правительство азирова порох прошел по квоте оппозиции с одной целью - подготовить все документы на евроассоциацию. если ты помнишь зеленый, то в то время овощ был "за". после того как ветер в башке проффесора поменял направление пороха убрали. еще вопросы есть?
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"Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 2853 Свинарник буде імітувати боротьбу між собою. З початку призначив К.С.а тепер пікетує.
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<img src="https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2*******************************************&url=https%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fphoto_news%2F203248%2Fbudni_vr_potseluyi_poroshenko_zvezda_bogatyreva_i_milyyi_horoshkovskiyi_fotoreportaj&psig=AOvVaw1qX6USEPGjTeR0zTmbMIb_&ust=1562265885032922">
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ПЕСсюки , чи ви дурні , чи у вас морди в сажі ?
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Та ми і Гонтарєву давно не бачили, не тільки Богатирьову.
Так скучили за ними ...
Петре, поверни нам їх всіх ...
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Это просто писец какойто!
Сперва депутты от БПП и НФ подают в КС петиции о неконстуционности законов о е- декларировании и люстрации, теперь это шобло сменив вывеску решило помитинговать против своих же иннициатив)))
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Какая власть иэбирала Конституцийный суд ? Кто писал закон о люстрации, если в нем есть не соответствие с Конституцией. Не могут грамотно написать в соответствии с Конституцией ни закон " Про збагачення" ни закон " Про люстрацию". А теперь Порошенко хочет еще оказать давление на своих суддей, попиариться перед выборами ?
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Только 4 судьи из 15 в составе КС прошли по президентской квоте. Так чей суд?
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Какая власть иэбирала Конституцийный суд ? Кто писал закон о люстрации, если в нем есть не соответствие с Конституцией. Не могут грамотно написать в соответствии с Конституцией ни закон " Про збагачення" ни закон " Про люстрацию". А теперь Порошенко хочет еще оказать давление на своих суддей, попиариться перед выборами ?
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Путьин нападьот! Нет провакацийам! Мы должни сплотиться вокруг нашего Президента!
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Поддерживаю! "Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 213
Не допустите реванша кремлядских ставленников!
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Порошенку начал косить на дурку ?
Будет он пикетировать КС в котором 50% судей назначены по его личной квоте, а 50% по квоте ВР, где у БПП большинство.
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Вот, было бы неплохо сейчас кого-то покрупнее из бывших соратников Лексеича зарегистрировать в кандидаты. Из-за упоминания только лишь о Мыколе Яновиче народ может не восстать и тогда что - Лексеич останегся наедине с бульдозером?
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Для бывшего главсвина главное - выжить любой ценой. Ради этого проплачивается тьма Интернет-ботов, устраиваются пикеты на, что называется, голом месте и т.д. Словом, мародер снова хочет иметь власть и гадить.
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Перо Алексеевич похоже за 5 лет президентства так и не понял, какие органы в стране выполняют какие функции. "Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 8923
Если против Азарова и Богатыревой за 5 лет ГПУ даже не открыла уголовного дела, то пикетировать надо назначенного им генпрокурора, а назначенных им судей КС. Судьи КС лишь констатируют Конституцию-нет уголовного дела, значит можно регистрироваться кандидатом в депутаты. Что он от них ещё хочет, при всем желании они не уполномочены открывать уголовное дело или менять Конституцию.
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Порох свои сектора ответственности Армию и внешнюю политику вывел на небывалый ранее уровень. Фактически Украина заняла место россии в большой восьмерке. Вашей ЗЕкартонке далеко до Пороха ."Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 5508
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"Фактически Украина заняла место россии в большой восьмерке"
При этом став самой бедной страной в Европе, где та половина трудоспособного населения что не имела возможности красть с бюджета, вынуждено выехала собирать клубнику в Польшу или мыть полы в Португалию.
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вся династия тролей в ветке, - лахтинские, зрадолюбы, юлеботы, петушарии, сепары, зебилы
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И только ты один бесхозный порохоботик остался.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС (оновлено)
 
 
 
 
 
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