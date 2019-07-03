 "Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС (оновлено)

Про це йдеться у заяві партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

У повідомленні зазначається: "4 липня Конституційний Суд розгляне закон "Про очищення влади". Результатом може стати скасування люстрації в Україні.

Це означає, що всі чиновники часів Януковича, зможуть повернутися на високі державні посади. Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову? А Клюєв вже збирається до України. Колись це здавалося фантастикою, але тепер і повернення самого Януковича стає все більш реальним.

Варто Конституційному суду скасувати закон "Про очищення влади", всі проросійські політики зможуть поновитися на своїх посадах. І через суди змусити Україну виплатити їм грошову компенсацію за всі ці роки. Також КС розгляне деякі положення закону про декомунізацію.

Партія "Європейська Солідарність" категорично проти скасування люстрації, як цього прагнуть реваншисти. Ми будемо як завтра, так і надалі, захищати право українців жити у своїй державі з правом на свою історію. Тому скасування статей закону про декомунізацію ми також вважаємо неприпустимим. Наші активісти, депутати, кандидати завтра будуть під КС аби чітко заявити позицію — ми захистимо країну від реваншу проросійських сил.

Ми не здамося, поки голос українців не буде почуто! Прибічникам Януковича не місце на державних посадах!".

Як повідомляє прес-служба партії, о 9.30 народні депутати, волонтери, представники молодіжного крила та всі небайдужі громадяни збираються під стінами Конституційного суду у столиці по вул. Жилянська, 14.

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Також Петро Порошенко анонсував акцію 4 липня під Конституційним судом: "Завтра, 4-го липня, Конституційний суд України спробує скасувати люстраційний закон, який передбачає очищення влади від колишніх соратників Януковича.

Ми, українське суспільство, повинні розуміти: у руках суддів Конституційного суду - можливе рішення про повернення до влади людей, які п‘ять років ненавиділи Революцію Гідності і які усі п’ять років мріяли про реванш.

Але ми не будемо спокійно мовчати і чекати повернення у 2013-й рік. Моя політична сила "Європейська Солідарність" разом з іншими громадськими організаціями та рухами під стінами Конституційного Суду вимагатиме справедливого і єдино вірного рішення. Люстрація - це шлях до політичного очищення України від її авторитарного минулого!

Закликаю всіх небайдужих прийти завтра о 9:30 до стін КС. Реванш не пройде! Україна переможе!"