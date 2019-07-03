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 Політика України
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 "Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС

Завтра о 9.30 активісти партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність" проведуть акцію проти скасування закону про люстрацію.

Про це йдеться у заяві партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.

У повідомленні зазначається: "4 липня Конституційний Суд розгляне закон "Про очищення влади". Результатом може стати скасування люстрації в Україні.

Це означає, що всі чиновники часів Януковича, зможуть повернутися на високі державні посади. Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову? А Клюєв вже збирається до України. Колись це здавалося фантастикою, але тепер і повернення самого Януковича стає все більш реальним.

Варто Конституційному суду скасувати закон "Про очищення влади", всі проросійські політики зможуть поновитися на своїх посадах. І через суди змусити Україну виплатити їм грошову компенсацію за всі ці роки. Також КС розгляне деякі положення закону про декомунізацію.

Партія "Європейська Солідарність" категорично проти скасування люстрації, як цього прагнуть реваншисти. Ми будемо як завтра, так і надалі, захищати право українців жити у своїй державі з правом на свою історію. Тому скасування статей закону про декомунізацію ми також вважаємо неприпустимим. Наші активісти, депутати, кандидати завтра будуть під КС аби чітко заявити позицію — ми захистимо країну від реваншу проросійських сил.

Ми не здамося, поки голос українців не буде почуто! Прибічникам Януковича не місце на державних посадах!".

Як повідомляє прес-служба партії, о 9.30 народні депутати, волонтери, представники молодіжного крила та всі небайдужі громадяни збираються під стінами Конституційного суду у столиці по вул. Жилянська, 14.

Читайте також: Зеленський вивів зі складу офіційної делегації заступника міністра юстиції Петухова, який наполягав на люстраційній перевірці Богдана

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135561
 
   
 Топ коментарі
 
Это особая форма цинизма - за 5 лет ничего не сделать по Богатыревой, Азарову и иже с ними, дождаться что Европа со многих снимет санкции - а потом гавкать на нового Президента.
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ах как у зебилов подгорает срака
шо упоротые? не получается рулить? страна не квартал. но у вас все еще впереди. вы не только нюхать вы и жрать дерьмо зеленое будете.
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попробую заняться ликбезом
в правительство азирова порох прошел по квоте оппозиции с одной целью - подготовить все документы на евроассоциацию. если ты помнишь зеленый, то в то время овощ был "за". после того как ветер в башке проффесора поменял направление пороха убрали. еще вопросы есть?
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Вот столько революций при Порошенко пытались сделать -мы всегда отвечали смехом, а тут пикет -зебобики в агонии... Это потому, что зебобики знают, что зебобу мы точно сделаем к новому году )
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Зеленко за полтора месяца смог розвалить все шо порошенко не сделал за пять лет)
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Как можно развалить то, что не сделано, ПЕСюк?
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Дык, позвонил бы корефанам и не надо пикета.
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Мог бы ни куда не ходить, дома сам себя бы пикетировал.
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Мое мнение со стороны . Противник - чмо не знающее реальность в своей стране . Зе представитель нового поколение , игры в реванш противоречат сущности нового поколения .
От наточен на Победу , мне уверенность в 40 , я мир мог перевернуть. Через год Украина получит такие системы вооружение которые помножат на ноль все преимущества рф. Но уже сегодня Украина может опустить Х,,о при встрече так как может слетать Зе , это будет повод !
И адекватный ответ подготовленный должен вогнать россиян шок! И главное "За нашу и вашу свободу" !
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https://eadaily.com/ru/news/2019/07/03/gruzinskie-nacionalisty-napali-na-turistov-iz-rossii вот как с кацапами надо везде и всегда
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Доброго вечора , Україно без порошенка !
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Рзігнати соєвий мітинг. ПРовокаторів за грати "Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 2407
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Всё идёт к тому что Крым оставят Московии к её колониям и за возврат территорий Донбасса,Украине обслуживать уже не украинский Крым и даже снабжать остров Крым водой и самое главное это предательство будет разъедать Украину до полной ликвидации государства Украина,этого хочет Кремль ,этого хочет Московия и подсадной народ Украины. Чуйка у меня ,что будет бойня,ведь погибли тысячи за наше государство и Украинская армия не московская ,а украинская наша...предательства будет до хрена но Украина очистится и пойдёт вглубь Европы
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А че им стоит устроить комедию как суд падет к ногам Петра?
Но народ Петрову победу может не заметить или не оценить по достоинству.
Вот если бы на бульдозере туда подкатил.
Но это уже как режиссеры и сценаристы решат, Петро им - не указ.
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Можна дізнатись в шановної редакції, чому Європейська Солідарність принципово називається партією Порошенка,а Слуга народу ,чи Голос-НЕ партіями Коломойського,чи Пінчука ? Звідки така ненависть до Порошенка в пана Бутусова ?(Братущак,додавай в свою колекцію маніпуляцій).
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Вам не удобно за ПЕСа или петю, что хотите их разьединить?
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Да ПЕС - партия Европ. Солидар. Петя назвал. За петю обидно?
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Плять, "..с правом на свою историю". На яку таку історію???
Українці разом з другими народами світу перемогли нацистів та фашистів, а також їх найманців різних народів.
Честь і хвала тим, хто загинув за рідну землю, за Україну у боротьбі з гітлерівською навалою.
Запроданцям України переписати історію не вдасться.
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Пять лет порохоботы жили в своем д...ме - и все их всех устраивало
Но стоило им потерять власть, как их д...мо стало просто невыносимым
Бригада Порошенко достала народ лицемерием и ложью
Но она опять идет на Майдан и пытается впихнуть нам то же самое
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скільки можна на папередників косяки Зеро скидати. Бот це існує на зарплатню., так хто платить "порохоботам" коли влада змінилася?
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Год, максимум. Петя ушел, но дерьмо оставил.
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В ГПУ пообещали,что Клюев будет задержан, как только окажется в Украине.
Да вы шо? Медведчук, Кернес,Труханов с Украины и не выезжали,- И ШО?
Луценко даже Пшонку с Шокиным перещеголял, рыги его в тюрьме гноили,хоть бы одного посадил в ответ,никакой гордости, чмошник,а не человек.
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Это означает, что все чиновники Януковича, смогут вернуться на высокие государственные должности. Соскучились по Азарову? Давно не видели Богатыреву? А Клюев уже собирается в Украину. Когда-то это казалось фантастикой, но теперь и возврат самого Януковича становится все более реальным.

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ВЫЗОВИТЕ АГЕНТУ ЛОЛИТА ПСИХИАТРА

У НЕГО ОБСЕССИЯ.
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ПОРОШЕНКО "Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 9958 ДЕСТАБИЛИЗАЦИРУЕТ СИТУАЦИЮ ВНУТРИ СТРАНЫ, ОН АГЕНТ КРЕМЛЯ

ЕСЛИ БУДЕТ ТАК и ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАТЬ - ПУТИН НАПАДЕТ!!!
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Порохоботи з кожним днем все дурнішають. "Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 5769
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партия Порошенко завтра будет пикетировать КС "Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС - Цензор.НЕТ 3684

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Порошенко призначив суддями КС Головатого та Лемака | INSIDER

www.theinsider.ua/politics/5a95cdd47a9d3/




27 лют. 2018 р. - Президент Петро Порошенко призначив суддями Конституційного суду Сергія Головатого та Василя Лемака.


Рада призначила двох суддів Конституційного суду за своєю квотою

https://hromadske.ua/.../verkhovna-rada-pryznachyla-dvokh-suddiv-konstytutsiinoho-...




20 вер. 2018 р. - Верховна Рада (Коаліція БПп-НФ) призначила ще двох суддів до Конституційного ... Суддями КС призначені Ірина Завгородня і Олег Первомайський.



Фактично рік в Україні не працював Конституційний суд. До лютого цього року з 18 суддів було лише 14, зарплата кожного з яких складала щонайменше 120 тис грн. Кілька суддів могли не прийти на засідання, щоб воно не відбулося, а більшість із принципових питань просто не набиралася. Як результат, у 2017 році КС ухвалив всього три рішення, а голосування за нового голову провалив тричі.
Колишній очільник КС Юрій Баулін склав повноваження ще торік у березні. З червня виконуючим обов'язки був Віктор Кривенко, як найстарший за віком. Той самий суддя, який разом із дружиною має 13 ділянок, ТРЦ, готель і дачу біля Буковеля.
21 лютого на таємному голосуванні судді неочікувано обрали нового голову - Станіслава Шевчука. Протягом наступного тижня КС прийняв новий Регламент і ухвалив одразу два рішення. Тоді ж президент Петро Порошенко заповнив свою квоту, призначивши двох нових суддів.https://www.pravda.com.ua/articles/2018/03/12/7174302/





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Це під той, потужно реформований сивочолим гетьманом, конституційний суд? Чи може є ще якись, де зеленсько-коломойсько-путінські агенти засідають?
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Те, що Ківалов має вплив на АП, яскраво демонструє минулорічний конкурс у Верховий суд, за результатами котрого до його складу потрапили 80% старих суддів. "Кум Ківалова керує оцінками на конкурсі, в якому перемагає [колишній] помічник Ківалова, а програють опоненти Ківалова", - коментував тоді Михайло Жернаков. Усе це не завадило Порошенку назвати конкурс зразковим.

ПРКО,ПНХ!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС
 
 
 
 
 
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