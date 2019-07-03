 "Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову?" - партія Порошенка завтра пікетуватиме КС

Про це йдеться у заяві партії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.
У повідомленні зазначається: "4 липня Конституційний Суд розгляне закон "Про очищення влади". Результатом може стати скасування люстрації в Україні.
Це означає, що всі чиновники часів Януковича, зможуть повернутися на високі державні посади. Скучили за Азаровим? Давно не бачили Богатирьову? А Клюєв вже збирається до України. Колись це здавалося фантастикою, але тепер і повернення самого Януковича стає все більш реальним.
Варто Конституційному суду скасувати закон "Про очищення влади", всі проросійські політики зможуть поновитися на своїх посадах. І через суди змусити Україну виплатити їм грошову компенсацію за всі ці роки. Також КС розгляне деякі положення закону про декомунізацію.
Партія "Європейська Солідарність" категорично проти скасування люстрації, як цього прагнуть реваншисти. Ми будемо як завтра, так і надалі, захищати право українців жити у своїй державі з правом на свою історію. Тому скасування статей закону про декомунізацію ми також вважаємо неприпустимим. Наші активісти, депутати, кандидати завтра будуть під КС аби чітко заявити позицію — ми захистимо країну від реваншу проросійських сил.
Ми не здамося, поки голос українців не буде почуто! Прибічникам Януковича не місце на державних посадах!".
Як повідомляє прес-служба партії, о 9.30 народні депутати, волонтери, представники молодіжного крила та всі небайдужі громадяни збираються під стінами Конституційного суду у столиці по вул. Жилянська, 14.
От наточен на Победу , мне уверенность в 40 , я мир мог перевернуть. Через год Украина получит такие системы вооружение которые помножат на ноль все преимущества рф. Но уже сегодня Украина может опустить Х,,о при встрече так как может слетать Зе , это будет повод !
И адекватный ответ подготовленный должен вогнать россиян шок! И главное "За нашу и вашу свободу" !
Но народ Петрову победу может не заметить или не оценить по достоинству.
Вот если бы на бульдозере туда подкатил.
Но это уже как режиссеры и сценаристы решат, Петро им - не указ.
Українці разом з другими народами світу перемогли нацистів та фашистів, а також їх найманців різних народів.
Честь і хвала тим, хто загинув за рідну землю, за Україну у боротьбі з гітлерівською навалою.
Запроданцям України переписати історію не вдасться.
Но стоило им потерять власть, как их д...мо стало просто невыносимым
Бригада Порошенко достала народ лицемерием и ложью
Но она опять идет на Майдан и пытается впихнуть нам то же самое
Да вы шо? Медведчук, Кернес,Труханов с Украины и не выезжали,- И ШО?
Луценко даже Пшонку с Шокиным перещеголял, рыги его в тюрьме гноили,хоть бы одного посадил в ответ,никакой гордости, чмошник,а не человек.
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ВЫЗОВИТЕ АГЕНТУ ЛОЛИТА ПСИХИАТРА
У НЕГО ОБСЕССИЯ.
ЕСЛИ БУДЕТ ТАК и ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАТЬ - ПУТИН НАПАДЕТ!!!
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Порошенко призначив суддями КС Головатого та Лемака | INSIDER
www.theinsider.ua/politics/5a95cdd47a9d3/
27 лют. 2018 р. - Президент Петро Порошенко призначив суддями Конституційного суду Сергія Головатого та Василя Лемака.
Рада призначила двох суддів Конституційного суду за своєю квотою
https://hromadske.ua/.../verkhovna-rada-pryznachyla-dvokh-suddiv-konstytutsiinoho-...
20 вер. 2018 р. - Верховна Рада (Коаліція БПп-НФ) призначила ще двох суддів до Конституційного ... Суддями КС призначені Ірина Завгородня і Олег Первомайський.
Фактично рік в Україні не працював Конституційний суд. До лютого цього року з 18 суддів було лише 14, зарплата кожного з яких складала щонайменше 120 тис грн. Кілька суддів могли не прийти на засідання, щоб воно не відбулося, а більшість із принципових питань просто не набиралася. Як результат, у 2017 році КС ухвалив всього три рішення, а голосування за нового голову провалив тричі.
Колишній очільник КС Юрій Баулін склав повноваження ще торік у березні. З червня виконуючим обов'язки був Віктор Кривенко, як найстарший за віком. Той самий суддя, який разом із дружиною має 13 ділянок, ТРЦ, готель і дачу біля Буковеля.
21 лютого на таємному голосуванні судді неочікувано обрали нового голову - Станіслава Шевчука. Протягом наступного тижня КС прийняв новий Регламент і ухвалив одразу два рішення. Тоді ж президент Петро Порошенко заповнив свою квоту, призначивши двох нових суддів.https://www.pravda.com.ua/articles/2018/03/12/7174302/
ПРКО,ПНХ!