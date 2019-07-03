EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Події
  2409  55
Все про:Нацполіція (7782) радіація (46) ЧАЕС (119) ягоди (2)

 Жінка зібрала в зоні ЧАЕС 14 кг чорниці і збиралася продати її на ринку, - Нацполіція. ФОТО

Мешканка Рівненської області спеціально приїхала в зону відчуження ЧАЕС, щоб зібрати там ягоди і потім продати на ринку.

Порушницю затримали в с. Вільча Поліського району Київської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції.

"14 кг лісових ягід затримана збиралася винести за межі радіоактивно-забрудненої зони без відповідного контролю та дозиметричного документа. Щоб зібрати чорницю і потім продати її, жінка приїхала аж із Рівненської області. Її спіймали на гарячому", - сказано в повідомленні поліції.

На збиральницю склали адмінпротокол за порушення вимог режиму радіаційної безпеки.

Читайте також: Двоє жителів Житомирщини намагалися вивезти з Чорнобильської зони 100 кг радіоактивного металобрухту, - Держприкордонслужба. ФОТО

Крім того, поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 Кримінального кодексу України (порушення вимог радіаційної безпеки). У цьому випадку жінці загрожуватиме штраф к сумі від 850 до 1380 гривень, обмеження свободи на термін від 1 до 3 років або позбавлення волі на такий самий строк.

Жінка зібрала в зоні ЧАЕС 14 кг чорниці і збиралася продати її на ринку, - Нацполіція 01

Жінка зібрала в зоні ЧАЕС 14 кг чорниці і збиралася продати її на ринку, - Нацполіція 02
Жінка зібрала в зоні ЧАЕС 14 кг чорниці і збиралася продати її на ринку, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135558
 
 
 Топ коментарі
 
понять, простить и накормить собранным
 показати весь коментар
 
Просто накормите её ею же!
 показати весь коментар
 
Мені дуже невдобно, але який був радіаційний фон на місці збирання ягід?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
С Ровенской области?! В Киевскую по чернику??? Я, наверное, сплю.
 показати весь коментар
 
а на раше разрешили сбор валежника, но сбор грибов и ягод и ваабще дикоросов берут под контроль )))
 показати весь коментар
 
 
Шпигунка. Хотіла потравить українську націю!
 показати весь коментар
 
Лошарик, что ты здесь забыл? Боярки нет, плыви домой!
 показати весь коментар
 
 
Мне начальнику полкило надо на компотик, я б купил, бо та ещё гнида.
 показати весь коментар
 
 
На базаре бабка продает яблоки, в них табличка - "Чернобыльские".
Какой-то умный человек проходя мимо замечает:
- Слышь, бабка, дык наверное твои яблоки никто и не покупает. Зачем ты эту табличку поставила?
- Как это не берут? Еще и как берут! Кто для жены, кто для тещи...
 показати весь коментар
 
 
Шматочок графіту з реактора скотчем приліпити з низу стільця . І все буде abgemacht .
 показати весь коментар
 
Мені дуже невдобно, але який був радіаційний фон на місці збирання ягід?
 показати весь коментар
 
 
Прибор может и не показать из далека, там квадратичная формула от расстояния, зато микрочастичка тяжёлого радиоактивного метала очень хорошо может осесть в организме!
 показати весь коментар
 
із далєка? міряють біля самої землі, вундеркінд )
 показати весь коментар
 
Точность обычных приборов знаешь, гений?
А интенсивность в квадрате от расстояния?
И что тебе 100 микрорентген мало будет в желудке, гений?
Сам бы съел по дешёвке ту чернику?
Млять защитник бедных и несправедливости - робингуд диванный!
 показати весь коментар
 
Ментам нужен показатель. Минимум - админка, а если фартанет - на криминал натянут.
Развели на " с целью продажи")))
 показати весь коментар
 
 
Да живет же там куча людей, кушают чернику, грибочки заготавливают, дичь промышляют, рыбку ловят на пустой крючок - не жизнь, а малина! Одну тетку поймали, а сто мимо прошли. В супермаркете много больше шансов гадость какую-нибудь слопать.
 показати весь коментар
 
 
ото ж бо. швидше всього мусора випадково наткнулись на тьотку )
 показати весь коментар
 
 
Вот же повезло им! А изъятую у тетки чернику они слопают. Ага. То по кустам лазили за черникой, а тут на тебе - тетка нарисовалась с ней!
 показати весь коментар
 
Як що з'їсти всі ці 14 кг. , то дуже покращеться зір, можна буде читати вночі без світла.
 показати весь коментар
 
 
А якщо дуже повезе - то взагалі нічого не буде. В радіусі кількох кілометрів...
 показати весь коментар
 
 
Были отравлены ягоды или нет, но они потенциально могли быть отравлены, ведь эта женщина не имела никаких приспособлений для проверки. Она намеренно рисковала здоровьем многих людей, поэтому наказание должно быть суровым.
 показати весь коментар
 
 
Зона отчуждения вообще условная, и у нас не осуществляется нормально ни мониторинг ни оздоровление населения. Украинцы постоянно получают некоторую дозу радиации, но по факту никто не знает что именно будет тем фатальным спусковым крючком большая или малая доза. Или некачественная вода в кране, или колбаса с примесями, или съеденная гмо картошка на ужин, или один вдох на улице выхлопных из мимо проезжающей машины.
 показати весь коментар
 
 
***
я в припяти собрал гербарий
табак акация герань
лишь кактус вдаль умчался с воплем
отстань
 показати весь коментар
 
 
Василий, про грибочки вы забыли
Они большие там растут.
Насобирали, насушили
И на дамбас, там с голодухи разберут.
 показати весь коментар
 
 
***классика:
- почему в Чернобыле нельзя грибы собирать?
- разбегаются!
- а почему их грибники не поймают?
- так грибы ж их издалека видят - они же светятся!
 показати весь коментар
 
 
Какой глупый кактус! Кто ж его тронет? Он же колючий!
 показати весь коментар
 
 
А вдруг какой-нибудь залётный мексиканец спутает его с голубой агавой. Растение просто перестраховывается.
 показати весь коментар
 
 
У вас явно больше познаний в этой области. Снимаю шляпу!
 показати весь коментар
 
як мусора можуть доказати, що з "метою продажу"? 14кг можна і для себе зібрати - варення, перетерти з цукром, заморозити.
 показати весь коментар
 
 
Чем лучше картофель, синенькие и бройлеры выращиваемые на продажу? Отравой и стимуляторами роста просто заливают! А потом онко увеличилось по стране!
 показати весь коментар
 
 
звиздежь... Размеры не позволяют говорить о чернобыльском происхождении черники Женщина собрала в зоне ЧАЭС 14 кг черники и собиралась продать ее на рынке, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7625
 показати весь коментар
 
Отаку "чорницю"? Краще б Бармену або Сидіровичу продала. Нормальну б снарягу хоч купила...

Женщина собрала в зоне ЧАЭС 14 кг черники и собиралась продать ее на рынке, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4586
 показати весь коментар
 
 
дайте їй вибір штраф або нехай з'їсть все.
 показати весь коментар
 
 
Артефакти "чорниця", зібрані жінкою, дають плюси до захисту від:
- термічних опіків;
- ударів;
- електрошоку;
- радіації.
Погіршують захист від телепатичного впливу, хімічних опіків, вибухів та вогнепальної зброї.


 показати весь коментар
 
Заставить эту тварь налепить вареников из 14кг черники и заставить её всё съесть.
Интересно, какой фон был у этой ягоды.
 показати весь коментар
 
Иренка, интересен не "фон", а концентрация радионуклида в чернике. Например, цезия или стронция. Кстати, если женщина из северных районов Ровенщины, ей и ехать на Киевщину не обязательно, свое есть. Я, между прочим, держал в руках образец грибов, сухих, правда, с активностью по цезию больше миллиона Бк!
 показати весь коментар
 
Отчаяная женщина, в тех местах где она собирала чернику опасно находится, можно светится по ночам, интерестно она сображала что собирать в тех местах чернику вредно для своего здоровья.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїЖінка зібрала в зоні ЧАЕС 14 кг чорниці і збиралася продати її на ринку, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору