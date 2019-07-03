 Жінка зібрала в зоні ЧАЕС 14 кг чорниці і збиралася продати її на ринку, - Нацполіція. ФОТО

Порушницю затримали в с. Вільча Поліського району Київської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції.
"14 кг лісових ягід затримана збиралася винести за межі радіоактивно-забрудненої зони без відповідного контролю та дозиметричного документа. Щоб зібрати чорницю і потім продати її, жінка приїхала аж із Рівненської області. Її спіймали на гарячому", - сказано в повідомленні поліції.
На збиральницю склали адмінпротокол за порушення вимог режиму радіаційної безпеки.
Крім того, поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ст. 267-1 Кримінального кодексу України (порушення вимог радіаційної безпеки). У цьому випадку жінці загрожуватиме штраф к сумі від 850 до 1380 гривень, обмеження свободи на термін від 1 до 3 років або позбавлення волі на такий самий строк.
Пусть сожрет сама, тварь
Какой-то умный человек проходя мимо замечает:
- Слышь, бабка, дык наверное твои яблоки никто и не покупает. Зачем ты эту табличку поставила?
- Как это не берут? Еще и как берут! Кто для жены, кто для тещи...
А интенсивность в квадрате от расстояния?
И что тебе 100 микрорентген мало будет в желудке, гений?
Сам бы съел по дешёвке ту чернику?
Млять защитник бедных и несправедливости - робингуд диванный!
Развели на " с целью продажи")))
я в припяти собрал гербарий
табак акация герань
лишь кактус вдаль умчался с воплем
отстань
Они большие там растут.
Насобирали, насушили
И на дамбас, там с голодухи разберут.
- почему в Чернобыле нельзя грибы собирать?
- разбегаются!
- а почему их грибники не поймают?
- так грибы ж их издалека видят - они же светятся!
- термічних опіків;
- ударів;
- електрошоку;
- радіації.
Погіршують захист від телепатичного впливу, хімічних опіків, вибухів та вогнепальної зброї.
Интересно, какой фон был у этой ягоды.