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 Від початку доби 3 липня двоє українських воїнів дістали поранення, ворог десять разів порушив режим припинення вогню, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінських угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу населеного пункту Водяне - з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч з Опитним - зі стрілецької зброї;

околицю Мар'їнки - з міномета калібру 82 мм.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

три рази поблизу Зайцевого - зі стрілецької зброї;

двічі неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП і зенітної установки;

в районі населеного пункту Південне - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців дістали поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135557
 
 
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спасибо, что живые!
пораненим соколам ясним найскорішого одужання і повного відновлення...
тримайтеся...
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Да, зебил всё для этого сделал. Аутист у власти, а шо вы хотели. Зебилята, а может и вам уже пора поехать перестать стрелять и просто смотреть. А то как-то не по-честному получается: вы, сцуки, за него голосовали, а наши воины расплачиваются.
Выздоравливайте, защитники наши!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби 3 липня двоє українських воїнів дістали поранення, ворог десять разів порушив режим припинення вогню, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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