 Від початку доби 3 липня двоє українських воїнів дістали поранення, ворог десять разів порушив режим припинення вогню, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-центрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу населеного пункту Водяне - з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поруч з Опитним - зі стрілецької зброї;
околицю Мар'їнки - з міномета калібру 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
три рази поблизу Зайцевого - зі стрілецької зброї;
двічі неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП і зенітної установки;
в районі населеного пункту Південне - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців дістали поранення. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".
пораненим соколам ясним найскорішого одужання і повного відновлення...
тримайтеся...
Выздоравливайте, защитники наши!