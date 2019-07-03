 Закликаю Авакова і Баканова дати всю необхідну інформацію, - Богдан прокоментував реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами

Про це Андрій Богдан заявив із Торонто в коментарі для ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Богдан заявив, що рішення про реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в депутати було прийнято ЦВК, яка "створена й управляється з Верховної Ради паном Парубієм, і паном Порошенком".
Він вказав, що це було зроблено на підставі рішення суддів Верховного суду, які були призначені на посади попереднім президентом.
Крім того, Богдан звинуватив Порошенка в організації протесту проти реєстрації Клюєва кандидатом у президенти. За його словами, таким чином п'ятий глава держави намагається відволікти увагу від аудиту своєї діяльності.
"Ексміністра економіки пана Порошенка і експершого віцепрем'єр-міністра з питань економіки пана Клюєва об'єднують роки спільної роботи в уряді, тому вважаємо, що всі вимоги мітингувальників слід направити до керівництва однієї політичної партії, яка зацікавлена в дестабілізації ситуації в Україні", - зазначив глава Офісу президента.
Богдан підкреслив, що на сьогодні відбувається "активізація аудиту діяльності пана Порошенка і його оточення з приводу розкрадання бюджетних коштів, привласнення державного майна, ухвалення незаконних рішень і розпоряджень".
"І метою проведення відповідних мітингів є відволікання уваги від цих розслідувань", - вважає він.
Богдан закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і в.о. глави СБУ Івана Баканова дати всю необхідну інформацію для ухвалення законних рішень, пов'язаних із реєстрацією тих чи інших кандидатів на виборах, а також щоб відповідні органи дали оцінку застосуванню сили проти журналістів і закликів до повалення влади, які звучали на мітингу в центрі Києва 2 липня.
Напередодні на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція проти того, що Верховний суд зобов'язав ЦВК зареєструвати втікача, соратника Януковича Андрія Клюєва і російського пропагандиста Шарія кандидатами в народні депутати.
Команда очолюваної Петром Порошенком партії "Європейська Солідарність" заявила про те, що приєднується до акції протесту.
И, ведь, это только верхушка айсберга, потому что, на самом деле, главная цель деятельности Богдана - это не Порошенко сам по себе, а всё, чего достигла Украина за время президентства Порошенко, начиная с Майдана и сам Майдан.
Плохо всё - Майдан, ассоциация с Евросоюзом, восстановление армии, успешное противостояние России, безвиз, тесные отношения с НАТО, Томос, начатые реформы - всё плохо, потому что плохой Порошенко. Всё надо отменять, а после этого и одновременно с этим - разворот Украины на 180 градусов и движение в Россию на правах Малороссии. Примерно так, и это, именно это стратегия Богдана и Разумкова, их команды. Зеленский? А что Зеленский, он хоть влияет на них или они на него?
А вот теперь результат реванша
и уже просто интересно, сколько людей-машин зекомандА побьёт и что их в конце концов остановит - дерево, столб, встречная фура, честный полицай, слон на дороге.. или тупо кончится бензин..(
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Все гениальное просто. Вот смотрите. Для того, чтобы в страну вернулись рыги, Порох создал ручные суды и ЦВК с помощью которых собрался сфальсифицировать свое поражение на выборах для того, чтобы в страну вернулись рыги. А для того, чтобы рыги вернулись в страну, послал катера в Мариуполь, чтобы ввести военное положение и отменить выборы, на которых должен был сфальсифицировать свое поражение для того, чтобы рыги вернулись в страну. Хоп, и зе-пазл сложился!