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 Політика України
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Все про:Клюєв Андрій (67) Парубій (1124) Порошенко (9313) Богдан Андрій (77) Шарій Анатолій (17)

 Закликаю Авакова і Баканова дати всю необхідну інформацію, - Богдан прокоментував реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами

Глава Офісу президента Андрій Богдан прокоментував реєстрацію кандидатами в депутати колишнього главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва і проросійського пропагандиста Анатолія Шарія.

Про це Андрій Богдан заявив із Торонто в коментарі для ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Богдан заявив, що рішення про реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в депутати було прийнято ЦВК, яка "створена й управляється з Верховної Ради паном Парубієм, і паном Порошенком".

Він вказав, що це було зроблено на підставі рішення суддів Верховного суду, які були призначені на посади попереднім президентом.

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Крім того, Богдан звинуватив Порошенка в організації протесту проти реєстрації Клюєва кандидатом у президенти. За його словами, таким чином п'ятий глава держави намагається відволікти увагу від аудиту своєї діяльності.

"Ексміністра економіки пана Порошенка і експершого віцепрем'єр-міністра з питань економіки пана Клюєва об'єднують роки спільної роботи в уряді, тому вважаємо, що всі вимоги мітингувальників слід направити до керівництва однієї політичної партії, яка зацікавлена ​​в дестабілізації ситуації в Україні", - зазначив глава Офісу президента.

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Богдан підкреслив, що на сьогодні відбувається "активізація аудиту діяльності пана Порошенка і його оточення з приводу розкрадання бюджетних коштів, привласнення державного майна, ухвалення незаконних рішень і розпоряджень".

"І метою проведення відповідних мітингів є відволікання уваги від цих розслідувань", - вважає він.

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Богдан закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і в.о. глави СБУ Івана Баканова дати всю необхідну інформацію для ухвалення законних рішень, пов'язаних із реєстрацією тих чи інших кандидатів на виборах, а також щоб відповідні органи дали оцінку застосуванню сили проти журналістів і закликів до повалення влади, які звучали на мітингу в центрі Києва 2 липня.

Напередодні на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція проти того, що Верховний суд зобов'язав ЦВК зареєструвати втікача, соратника Януковича Андрія Клюєва і російського пропагандиста Шарія кандидатами в народні депутати.

Команда очолюваної Петром Порошенком партії "Європейська Солідарність" заявила про те, що приєднується до акції протесту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135556
 
 
 Топ коментарі
 
скажіть чесно, ви уявляєте щоб за Петьки в країну повернулись портнови і вся бігла шушара, а шарія і клюєва зареєстрували на вибори ?
я - НІ
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Да ты что? Вот как то пока клоуна не было при власти - так такого и не происходило...
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Ха, ха.. всі ті люди орієнтуються на владу, тобто на вас.
Наприклад, друга богдана портнова теж Петя запросив ?
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Ага, при этом "аудитом" деятельности Порошенко, Парубия, Турчинова и пр. занялся, почему-то, Портнов, который официально никто, но является закадычным дружбаном Богдана и, по-сути, агентом Кремля.
И, ведь, это только верхушка айсберга, потому что, на самом деле, главная цель деятельности Богдана - это не Порошенко сам по себе, а всё, чего достигла Украина за время президентства Порошенко, начиная с Майдана и сам Майдан.
Плохо всё - Майдан, ассоциация с Евросоюзом, восстановление армии, успешное противостояние России, безвиз, тесные отношения с НАТО, Томос, начатые реформы - всё плохо, потому что плохой Порошенко. Всё надо отменять, а после этого и одновременно с этим - разворот Украины на 180 градусов и движение в Россию на правах Малороссии. Примерно так, и это, именно это стратегия Богдана и Разумкова, их команды. Зеленский? А что Зеленский, он хоть влияет на них или они на него?
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Добавлю. А народ и не против, народ убежден, что Порошенко - это исчадие ада, стало быть, всё, что было сделано при Порошенко - плохо. Посмотрим, как теперь этому народу будет "хорошо".
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Прогноз на ближайшее будущее - Конституционный суд отменит все послемайданные и евроинтеграционные законы, скоро, очень скоро мы окажемся в 2013 году, а потом уйдем в "русский мир" безвозвратно. Вот кого особенно жалко, это воинов Украины - их будут просто вылавливать и уничтожать, впрочем и остальным будет не сладко, поскольку украинский патриотизм будет преследоваться в уголовном порядке.
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Ага! Как же... Смотри, как бы Майдан 14-го года не показался новым и старым кремлепузикам новогодним утренником...
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гівно вартий прогноз із розряду"пропало фсьо")
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не будут вылавливать никого по политмотивам, так как будет всеобщее прощение грехов всем на всех... хотя кому-то в мире жить уже не получится. Вот те и будут судимы по закону...
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просто блискавична реакція з "зеофісу")
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Зебилы Богдана послушают, и решат, что Мандель клована, Порох тоже за язык тянет.
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умирать нужно достойно... а тут конвульсии в надежде на реанимацию...
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При Порохе они сбежали, обыски на моксельских сми проходили, Гужва бежал, аж пятки сверкали.
А вот теперь результат реванша
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Рекламу Партии Шария сделали просто космическую. 5% барьер она теперь точно пройдет.
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Они вообще знают что такое мобильный телефон умники Зеленский Богдан Баканов Аваков Але народ Призываю Авакова и Баканова дать всю необходимую информацию, - Богдан прокомментировал регистрацию Клюева и Шария кандидатами - Цензор.НЕТ 145
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пипец.. зебилы предоставили пацанчикам-мажорам возможность порулить страной, и те ни в чём себе не отказывают: могут "набухаться, покурить, порулить без ремня, без прав, с превышением скорости, "без рук", занимаясь сексом на автобане.."
и уже просто интересно, сколько людей-машин зекомандА побьёт и что их в конце концов остановит - дерево, столб, встречная фура, честный полицай, слон на дороге.. или тупо кончится бензин..(
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одні пі@ори переводять стрілки на ішних пі@орів
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Заманить Клюева в Украину и голову отрубать сабаке , тваре продажной и повесить на Майдане ,пускай три года висит воняет .
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ЦИК, которая "создана и управляется из Верховной Рады господином Парубием, и господином Порошенко".Источник: https://censor.net.ua/n3135556

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Все гениальное просто. Вот смотрите. Для того, чтобы в страну вернулись рыги, Порох создал ручные суды и ЦВК с помощью которых собрался сфальсифицировать свое поражение на выборах для того, чтобы в страну вернулись рыги. А для того, чтобы рыги вернулись в страну, послал катера в Мариуполь, чтобы ввести военное положение и отменить выборы, на которых должен был сфальсифицировать свое поражение для того, чтобы рыги вернулись в страну. Хоп, и зе-пазл сложился!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗакликаю Авакова і Баканова дати всю необхідну інформацію, - Богдан прокоментував реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами
 
 
 
 
 
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