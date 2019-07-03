 "Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТВ заявила секретарка ЦВК Наталія Бернацька.
Вона зазначила, що той факт, що суд лише зобов’язав комісію повторно розглянути документи, все одно не залишив вибору ЦВК.
"Дійсно, так і написано в рішенні суду, але на практиці це виглядає так — вас прив’язали до стільця і кажуть: ну ми ж вас не зобов’язуємо, не тримаємо, можете йти. Це просто нонсенс, тому що всі ті докази, які ми по крихтах збирали у всіх державних органах щодо цих двох осіб, вони були представлені в суді (але визнані судом недостатніми — ред.)", — сказала Бернацька.
Секретарка ЦВК зазначила, що в разі надходження нових доказів від правоохоронців комісія може скасувати реєстрацію Клюєва та блогера Анатолія Шарія.
"В подальшому зараз ЦВК продовжує розгляд цих питань. І дякуємо за цей резонанс, який створили, що зараз, можливо, ті органи, що мають виконувати свою роботу, нарешті зможуть надати нам належні докази, що все ж таки ці особи не перебували (в Україні — ред.)", — заявила вона.
Водночас Бернацька наголосила, що дуже важливо, аби ці докази були новими, тобто не тими, які раніше Верховний суд визнав недостатніми.
"Після того, як ми отримаємо документи з цього питання. ми будемо приймати рішення з цього питання знов", — резюмувала вона.
Нагадаємо, що ввечері 2 липня в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція після рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи соратника Януковича Андрія Клюєва і російського пропагандиста Анатолія Шарія.
До акції протесту на Майдані приєдналася команда п'ятого президента України Петра Порошенка.
Пізніше також стало відомо, що Генпрокуратура надала ЦВК вичерпну інформацію про Клюєва, Кузьміна і Шарія.
3 червня Андрій Парубій закликав Держприкордонслужбу, Генпрокуратуру і СБУ надати дані про проживання на території України впродовж останніх 5 років адвоката, першого заступника генпрокурора (2010-2013) Рената Кузьміна, ексглави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія. Крім цього Парубій закликав Центральну виборчу комісію переглянути свої рішення про реєстрацію цих осіб кандидатами в народні депутати України.
доволен будущим депутатом Шариём ?
знаю, что доволен.
Почему поросячий югик только в ГПУ бухал, а не занимался хотя бы тем, чтобы эти персонажи при приезде в Украину не по телеканалам бегали , а по тюремной двору.
Забыл добавить про душевность и доброту благодетеля: " Коля хороший парень."
Все равно им ничего не грозит сейчас до 21 июля, т.к. Система вся осталась старая, проверенная и реформированная лично Пэдрой.
и в данном случае из вас двоих дебил не он.
Ты ещё Скабееву журналисткой назови ))))
Зе сегодня сказал в Канаде, что у них готова судебная реформа, которую будут внедрять после выборов.
Вот и отлично.
55 мин. ·
ПОЧАЛОСЯ ЧТО ЛИ!?
Перенос мероприятий мировых первых лиц. Россия потопила американскую АПЛ?
Несколько часов назад вице-президенту США Майклу Пенсу было приказано срочно вернуться в Белый дом по причине "непредвиденной чрезвычайной ситуации". В этот момент вице-президент находился на борту № 2 (Air Force 2), который развернулся в полете и был немедленно перенаправлен обратно в Вашингтон.
В настоящее время Белый дом отрицает, что существует «чрезвычайная ситуация». Вице-президент США Пенс, который направлялся в Нью-Гемпшир, был отозван в округ Колумбия, потому что «что-то произошло». Сообщивший это чиновник уверяет, что поводов для тревоги нет.
Тем временем Президент России Владимир Пыня принял решение отменить свое участие в форуме "Реки России", по его поручению к участникам мероприятия обратится вице-премьер Ольга Голодец - сообщает РИА Новости.
Сразу после этого сообщения в прессе появилась информация, что Пыня проводит срочную встречу с Министром обороны. Встреча, как сообщается, посвящена инциденту с глубоководным аппаратом "Лошарик", где накануне произошел пожар.
И на фоне всего этого…. созывается экстренное совещание Совета Безопасности ЕС....
https://www.facebook.com/karl.shrayber/posts/921726748170034
https://www.facebook.com/Charles.L.*********?fref=nf
а як ви звикли це робити по команді то ідіть на пенсію і не помплюжте життя собі і краіні
https://life.ru/t/новости/1220842/sharii_zarieghistriroval_svoiu_partiiu_kotoraia_idiot_karat
Шарий зарегистрировал свою партию, которая "идёт карать"
- Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придём и вы получите европейские пенсии. Мы идём карать. Огнём и мечом, - заявил Шарий.Он отметил, что если его партия пройдёт в Раду, то это событие будет самым весёлым после избрания Владимира Зеленского президентом Украины."
По этому поводу, уже крыша едет https://www.youtube.com/watch?v=xn19paiUAWc
А терь оне бучу подняли -- себя бейте по носу и по голове !
Лично Порошенко 3 судей ВСУ утвердил , которых забраковала комиссия по недоброчестности .
Лично Пепа всюду гундосил на предмет того, что мол комиссия доброчестности это полная туфта ...
ты бы хоть полномочия президента почитал по этому вопросу, шоле...
он не мог не утвердить.
Всего-то надо было обратиться в погранслужбу и МВД за справками.