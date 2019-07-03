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 Політика України
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Все про:ЦВК (674) Бернацька (7)

 "Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати

У Центрвиборчкомі вважають "нонсенсом" рішення Верховного суду щодо реєстрації кандидатом в депутати ексголови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТВ заявила секретарка ЦВК Наталія Бернацька.

Вона зазначила, що той факт, що суд лише зобов’язав комісію повторно розглянути документи, все одно не залишив вибору ЦВК.

"Дійсно, так і написано в рішенні суду, але на практиці це виглядає так — вас прив’язали до стільця і кажуть: ну ми ж вас не зобов’язуємо, не тримаємо, можете йти. Це просто нонсенс, тому що всі ті докази, які ми по крихтах збирали у всіх державних органах щодо цих двох осіб, вони були представлені в суді (але визнані судом недостатніми — ред.)", — сказала Бернацька.

Читайте також: ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова

Секретарка ЦВК зазначила, що в разі надходження нових доказів від правоохоронців комісія може скасувати реєстрацію Клюєва та блогера Анатолія Шарія.

"В подальшому зараз ЦВК продовжує розгляд цих питань. І дякуємо за цей резонанс, який створили, що зараз, можливо, ті органи, що мають виконувати свою роботу, нарешті зможуть надати нам належні докази, що все ж таки ці особи не перебували (в Україні — ред.)", — заявила вона.

Водночас Бернацька наголосила, що дуже важливо, аби ці докази були новими, тобто не тими, які раніше Верховний суд визнав недостатніми.

Також читайте: Сподіваюся, що Клюєва знімуть з виборів, - Аваков направив у ЦВК лист з роз'ясненнями щодо ексглави АП Януковича. ДОКУМЕНТ

"Після того, як ми отримаємо документи з цього питання. ми будемо приймати рішення з цього питання знов", — резюмувала вона.

Нагадаємо, що ввечері 2 липня в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція після рішення ЦВК про реєстрацію кандидатами в нардепи соратника Януковича Андрія Клюєва і російського пропагандиста Анатолія Шарія.

До акції протесту на Майдані приєдналася команда п'ятого президента України Петра Порошенка.

Пізніше також стало відомо, що Генпрокуратура надала ЦВК вичерпну інформацію про Клюєва, Кузьміна і Шарія.

3 червня Андрій Парубій закликав Держприкордонслужбу, Генпрокуратуру і СБУ надати дані про проживання на території України впродовж останніх 5 років адвоката, першого заступника генпрокурора (2010-2013) Рената Кузьміна, ексглави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія. Крім цього Парубій закликав Центральну виборчу комісію переглянути свої рішення про реєстрацію цих осіб кандидатами в народні депутати України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135555
 
 
 Топ коментарі
 
всего лишь месяц, а страну уже не узнать
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Нормальный результат правового беспредел а в этой стране. За пять лет поросячего безальтернативность Минска, не были приняты никакие правовые нормы. По такому же принципу можно и моторолу и гиви можно было зарегистрировать, а заодно и Овоща.
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Грьобаний зебільний суд. Стоп. Це ж Педро&Co реформували і назначали туди своїх.
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Чего Паґубий так суетится?
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Без базара.... меняемся местами....(подсчитывает фирмы, которые купит).... мммм, я тоже как Луценко.... бла-бла-бла.... давай дэнги, дэнги давай.... малоросс... "Нас привязали к стулу и говорят - можете идти", - секретарь ЦИК Бернацкая о решении Верховного суда по регистрации Клюева кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 8888
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всего лишь месяц, а страну уже не узнать
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А кто мешал порося урегулировать этот вопрос пять лет, а предсказатель хренов????
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ну вот и урегулировали без Порошенко.

доволен будущим депутатом Шариём ?

знаю, что доволен.
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а ты к себе, зебилу, от меня руссскай шыраты души ждало ?
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за 5 лет у этих упырей даже мысль в голову не могла зайти, чтобы в Украину приехать, тем более думать о депутатстве. Так что не ной, хрен зеленый
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То, что этих уроды просто не приезжали в Украину, мне как то фиолетово. М
Почему поросячий югик только в ГПУ бухал, а не занимался хотя бы тем, чтобы эти персонажи при приезде в Украину не по телеканалам бегали , а по тюремной двору.
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Нормальный результат правового беспредел а в этой стране. За пять лет поросячего безальтернативность Минска, не были приняты никакие правовые нормы. По такому же принципу можно и моторолу и гиви можно было зарегистрировать, а заодно и Овоща.
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ЗЕ-лень, ты не причитай, а поясни лучше, почему при Порохе, целых 5 лет ни Портнов, ни Шарий, ни Клюев, ни Онищенко и прочая антиукраинская мерзость даже не думали нос казать в Украину, а всего за полтора месяца вашей ЗЕко-манды вся эта шушара поперла в страну, почему сепаров, которые сидели по статьям за терроризм и финансирование ЛуганДона сейчас, при вашем преЗЕденте отпускают просто под залог, почему на днях бандгу Иванющенко сняли с розыска и теперь он может тоже спокойно возвращаться в Украину? Совпадение? Нет, закономерный результат капитулянтской политики "новых лиц" - замириться с рашистами на любых условиях (читай на условиях рашистов), это просто читается в тех посылах и флюидах, которые излучает вся ваша ЗЕкоманда и почти весь "ЗЕлекторат"...
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Тупой ты порохобот, кого ты решил этим говном накормить? Думаешь, что никто не знает, что ГПУ понаоткрывала липовых уголовных дел, с которыми даже в районный суд стыдно идти?
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"...тупой, порохобот, говном..." Mendosa, ти людина, чи ти говнобот?
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"Онищенко и прочая антиукраинская мерзость даже не думали нос казать в Украину" "Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 813

Забыл добавить про душевность и доброту благодетеля: " Коля хороший парень." "Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 813
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Для особо одарённым тупым и недоразвитым поясняю, что Зелень еврей. Я скажем мягко, ихсчитаю хорошими только в одном виде. Дохлыми. Что касается всей этой шушары. А кто мешал югик у за три года возбудить уголовные дела и направить их в суд? То, что порося своими методами, далёким и от Закона, что то делал и приносит сегодняшний печальный результат
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Может быть им Пэдро денег заплатил приехать?!
Все равно им ничего не грозит сейчас до 21 июля, т.к. Система вся осталась старая, проверенная и реформированная лично Пэдрой.
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Сирожа, ты хоть понимаешь, что твой коммент это лишь очередное стописятмилионное подтверждение "уровня" мышления всей вашей ЗЕко-манды, вместе с вашим ЗЕлекторатом в охапку "Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 3926 ты только не останавливайся, давай что-нить про снежного человека и про инопланетян задвинь, да, кстати, Бермудский треугольник тоже Петя нарисовал и спонсирует его функционирование уже 100 лет Не веришь? Клянусь: век 95 квартал не смотреть ... "Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 3926
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Знову Порох насрав у штанці новому прeЗEдeнту?
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А чем плох Янык в качестве депутата? С удовольствием понаблюдал бы эту картину. "Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 8389
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Грьобаний зебільний суд. Стоп. Це ж Педро&Co реформували і назначали туди своїх.
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расскажи как бы ты реформировал суд, просвети. Только так, что бы уволенные тобой судьи завтра опять не повостанавливались чеиез тот же ЕСПЧ
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значить петрушка весь час брехав про реформу суду? )))
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значит ты так понимал его слова про реформу.

и в данном случае из вас двоих дебил не он.
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Залишайтесь на зв"язку, ваша думка дуже важлива для нас. )))
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И что мешает Зеленскому использовать те же рычаги и остановить все это?
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Ага, до этого они Клюеву мешали, а теперь вдруг стали помогать.
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Там открыли уголовное дело против Цимбалюка, который вчера избил журналиста. Мерзавцу грозит тюремный срок. Главе СБУ дали поручение довести дело до конца. Вот так вот, малята, бить журналистов нехорошо
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в "Стране" работают журналисты ?

Ты ещё Скабееву журналисткой назови ))))
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В общем-то все к лучшему. Хорошо что все эти «реформы» Петины сейчас засвечиваются.
Зе сегодня сказал в Канаде, что у них готова судебная реформа, которую будут внедрять после выборов.
Вот и отлично.
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Просто ответь, Бене нужна судебная реформа?
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Karl Shrayber
55 мин. ·

ПОЧАЛОСЯ ЧТО ЛИ!?
Перенос мероприятий мировых первых лиц. Россия потопила американскую АПЛ?
Несколько часов назад вице-президенту США Майклу Пенсу было приказано срочно вернуться в Белый дом по причине "непредвиденной чрезвычайной ситуации". В этот момент вице-президент находился на борту № 2 (Air Force 2), который развернулся в полете и был немедленно перенаправлен обратно в Вашингтон.
В настоящее время Белый дом отрицает, что существует «чрезвычайная ситуация». Вице-президент США Пенс, который направлялся в Нью-Гемпшир, был отозван в округ Колумбия, потому что «что-то произошло». Сообщивший это чиновник уверяет, что поводов для тревоги нет.
Тем временем Президент России Владимир Пыня принял решение отменить свое участие в форуме "Реки России", по его поручению к участникам мероприятия обратится вице-премьер Ольга Голодец - сообщает РИА Новости.
Сразу после этого сообщения в прессе появилась информация, что Пыня проводит срочную встречу с Министром обороны. Встреча, как сообщается, посвящена инциденту с глубоководным аппаратом "Лошарик", где накануне произошел пожар.
И на фоне всего этого…. созывается экстренное совещание Совета Безопасности ЕС....
https://www.facebook.com/karl.shrayber/posts/921726748170034

https://www.facebook.com/Charles.L.*********?fref=nf
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так это лошарик получил видать ответку?
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Ежели б лошарик ответку получил, то его запчасти долго бы искали на дне в радиусе нескольких километров.
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По информации сайта "Открытые медиа", пожар, который привел к гибели 14 подводников, вспыхнул не на мини-подлодке АС-12 ("Лошарик"), а на ее носителе. Один источник упоминает субмарину "Оренбург", другой - "Подмосковье".

"Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 3135
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Вброс, чтобы оправдать потерю лошариков перед лошарьем!
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Хорош херню нагнетать. Ещё один сторонник теории заговоров.
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Это из-за Шария... Непростой товарищ. Ох непростой.
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А в чем дело? "Нас привязали к стулу и говорят - можете идти", - секретарь ЦИК Бернацкая о решении Верховного суда по регистрации Клюева кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 2717 Куда эту статью убрали? Народ только, только начал разминаЦА "Нас привязали к стулу и говорят - можете идти", - секретарь ЦИК Бернацкая о решении Верховного суда по регистрации Клюева кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 1665

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Сегодня оно мялось на видео, что такие у нас законы и их надо зарегестрировать, а оказывается все папередники!
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Млять, Бузина не дожил до звездного часа! Мог бы метить в спикеры, а не просто депутаты!
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Вам все всі сказали, а ви вийміть свої голови з дупи та прийміть ВЛАСНЕ рішення згідно чинного законодавства!!!!!
а як ви звикли це робити по команді то ідіть на пенсію і не помплюжте життя собі і краіні
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Нужно привыкать к другой Украине. Майдан окончен, погасли свечи. Новоселы возвращаются в родовые гнезда. Конец фильма. Ничего вы уже не сделаете. Снова просрали революцию
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Несколько недель назад про Грузию тоже так думали.
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Никакой революции не было,нужно было снять с работы тов .Януковича,его место другим приглянулось. Что и было сделано. Лучший способ-вымазать в крови протестующих за "европейские ценности. Европа такое схавает не глядя.
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Зебилы, вы сделали это разом!

https://life.ru/t/новости/1220842/sharii_zarieghistriroval_svoiu_partiiu_kotoraia_idiot_karat
Шарий зарегистрировал свою партию, которая "идёт карать"
- Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придём и вы получите европейские пенсии. Мы идём карать. Огнём и мечом, - заявил Шарий.Он отметил, что если его партия пройдёт в Раду, то это событие будет самым весёлым после избрания Владимира Зеленского президентом Украины."
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Звісно ж прив"язали, а навіщо ж панамець вас туди понасаджував,і в суди, і в цвк.
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В ЦИКе сидять наверно придуркі. чи народ вважає лохами.? якщо боїтесь приймати законні рішення--ідіть геть і не ганьбіться.
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Ну если по чеснаку, то в период, когда часть страны де-факто находится под оккупацией, норма о том, что не могут баллотироваться те, кто не проживал в стране является ничтожной и не может иметь практического применения. Ни один официальный орган не может подтвердить проживал или нет человек на оккупированных территориях (которые де-юре являются частью Украины). Это первое. А второе - 10 лет в Украине у власти находятся авторитарные режимы - режим Януковича и режим Порошенко. При Порошенко, например, людей просто хватали на улицах и вышвыривали из страны (я говорю о Саакашвили). Как можно при таких условиях вообще принимать во внимание эту норму закона. Должен быть принят во внимание принцип верховенства права над юридической казуистикой.
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Как ЦИК может принять документы достоверность которых равна 0.
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Клюев в ЕС выиграл все суды и исключительно по причине полного бездействия Юры Луценко . Фактически Юра слил все эти дела и не отвечал на запросы ЕСПЧ ... чем способствовал успеху Клюева и другой рыгоблевоты .

А терь оне бучу подняли -- себя бейте по носу и по голове !

Лично Порошенко 3 судей ВСУ утвердил , которых забраковала комиссия по недоброчестности .
Лично Пепа всюду гундосил на предмет того, что мол комиссия доброчестности это полная туфта ...
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Лично Порошенко 3 судей ВСУ утвердил , которых забраковала комиссия по недоброчестности .

ты бы хоть полномочия президента почитал по этому вопросу, шоле...

он не мог не утвердить.
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Этой секретутке не мешало бы почитать решение суда до конца. Сами в ЦВК говняные бумажки настряпали, теперь как дети причитают. Вам же ясно написали и сказали: "ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Шария в Украине на протяжении последних пяти лет, так как ЦИК ссылался только на информацию из интернета о пребывании Шария за границей."!
Всего-то надо было обратиться в погранслужбу и МВД за справками.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Нас прив'язали до стільця і кажуть - можете йти", - секретар ЦВК Бернацька про рішення Верховного суду щодо реєстрації Клюєва кандидатом у депутати
 
 
 
 
 
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