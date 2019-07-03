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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (1907) інвестиції (213) Канада (667) інвестори (31)

 Зеленський закликав канадський бізнес інвестувати в український ІТ-сектор і "зелену" енергетику

Президент Володимир Зеленський закликав канадський бізнес інвестувати в Україну.

Про це глава держави заявив у Торонто 3 липня, під час зустрічі з представниками бізнесу, які входять до Economic Club of Canada, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Інвестуйте в Україну! Чому? Бо ми – одна з найбільш перспективних країн з великим потенціалом зростання", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що в Україні призначене нове керівництво СБУ, Державної прикордонної служби, Державної податкової та митної служб.

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"Їхнє головне завдання – побороти контрабанду та корупцію, терміново припинити тиск на "білий" бізнес. Поступово звільняються люди, яких пов’язували з рейдерством і маніпуляціями з державними реєстрами", – наголосив глава держави.

На переконання  Зеленського, потенціал надходжень до державного бюджету України внаслідок припинення контрабанди, подолання корупції та виведення економіки з тіні попередньо оцінюється майже у 10 мільярдів доларів США на рік.

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"Нам потрібні справедливі суди. Зараз українській судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. Ми це змінимо. Наша команда готує для цього окремий план", – зауважив Президент.

Серед галузей, які можуть зацікавити інвесторів, Глава держави назвав ІТ, виробництво "зеленої" енергії та видобуток корисних копалин. Зокрема, канадська компанія Brookfield уже інвестує десятки мільйонів доларів у будівництво ІТ-центру у Львові.

"Ми дуже зацікавлені в реалізації щонайменше п’яти таких проектів у основних містах, де сконцентрований ІТ-бізнес та відповідні університети", – підкреслив Президент.

За словами Володимира Зеленського, особливою темою є відновлення Донбасу, тому проекти щодо інвестування в цей регіон розглядатимуться першочергово.

Також Глава держави запропонував створити спеціальний інвестфонд для спільного інвестування канадців українського походження в проекти в Україні. "Як Президент України можу гарантувати повну підтримку реалізації такого проекту та захист інвестицій. Для цього створюється окрема команда", – констатував Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ та Світовим банком. "Не маю жодного сумніву в їхній підтримці", – зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135554
 
   
 Топ коментарі
 
Какой псих будет инвестировать в интересы Коломойского?
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Казнить нельзя помиловать.
Что за лядская манера придираться к словам?
Будь проще, и к тебе потянуться люди))
------------
Оце так закони складуть.
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А может там сидят все айтишники?!
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ну да страна в айфоне,как же без помощи то(
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ваш сарказм принят,так про между прочим,это что то,ну про которое говорят некоторые ,что оно президент,сыпет никчемными фразами,вместо того что бы заниматся прямым своим делом,а так все верно и ИТ сектор,и 10 000 000 зелени на Донбасс,и отвод войск,и там же мирные люди и тд и тп. кукла он не през.
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Воїни, хто там голосував за Зе ? Готуйтесь ..

Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику - Цензор.НЕТ 8313
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"зеленую" энергетику!? да на хе р она надо по 5 грн. кВт
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Зеленский призвал канадский бизнес инвесторовать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику
стопудово, нужно поддержать канадцев,но,только, пускай инвестируют летальным оружием
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Як ви плануєте збільшити з його допомогою ВВП? Віджати в кацапів Ямал? Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику - Цензор.НЕТ 448
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ПрАстите, не в IT-сектор, а в "айтишников"!
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Что за лядская манера придираться к словам?
Будь проще, и к тебе потянуться люди))
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Казнить нельзя помиловать.
Что за лядская манера придираться к словам?
Будь проще, и к тебе потянуться люди))
------------
Оце так закони складуть.
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Онотоле негодуе. Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику - Цензор.НЕТ 3830

Это ж только зебилам, уплетая за обе щеки плоды трудов тех, на кого они срут, можно было 5 лет придираться к словам и распространять фейки.

ПыСы: Кстати, внезапно эта зрадофильская рецедивистка перекрасилась в украинскую патриотку и сменила проксю на испанскую. Так наверное убедительнее.
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Я всегда была , есть и буду патриоткой Украины- в какой стране бы я не находилась
И одесситкой
А оскорбления соевых расцениваю как бессилие и отсутствие аргументов
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Ну да. Ну да. Зеленський закликав канадський бізнес інвестувати в український ІТ-сектор і "зелену" енергетику - Цензор.НЕТ 4033 Вы все тут патриоты. Один сраный ватник патриотичнее другого.
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Так про тебя и твоих друзей - сраных ватников - речь и не шла
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Они так скроены уже, эти законы,по крайней мере сейчас. Поэтому, пользуясь неоднозначностью и дырками в законах, конкретно у нас никто из топ коррупционеров и не сидит.
Пятя с успехом провалил судебную реформу по заказу мафии
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Насправді Зе вже давно призначає суддів і відповідає за цю ділянку влади. Про папєрєдніков можете забути.
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Не назначает и даже не выбирает.

Беня теперь сам решает в каком суде какое решение должно быть принято.
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Будь проще, и к тебе потянуться люди

А ще більше - амеби Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику - Цензор.НЕТ 7324
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Причем их список уже известен.
Самый нуждающийся "айтишник" просит у президента инвестиций:
Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику - Цензор.НЕТ 5641
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По словам Зеленского, особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в этот регион будут рассматриваться в первую очередь.

Це Московія повинна відновлювати і цього потрібно добиватися.
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Ога. В Донбабве через одного спецы высоких технологий.
Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику - Цензор.НЕТ 9093
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Какой псих будет инвестировать в интересы Коломойского?
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По мнению Зеленского, потенциал поступлений в государственный бюджет Украины вследствие прекращения контрабанды, преодоление коррупции и выведение экономики из тени предварительно оценивается почти в 10 млрд долларов в год. Источник: https://censor.net.ua/n3135554
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Халва, халва у Нью-Васюках😏
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ой, а sobir тут нещодавно всім доводив, що зелена енергетика це погано:
sobir
"тому, що для бізнесу Ахметова действительно выгоднее гарантированно продавать по 15 евроцентов за Квт с СЭС. Поинтересуйтесь этими же показателями в Европе. В Германии средняя цена на аукционе 4,8 евроцента. В Армении прошли первые торги - 4 цента.

Пы.Сы. "В следующем году в Днепре планируют начать строительство солнечной электростанции. Масштабный проект стоимостью около 90 млн евро.Это будет одна из самых мощных солнечных электростанций в Украине. Ее проектная мощность - 85 МВт."

"В результате исследований узлов и агрегатов энергоблока и, в случае необходимости, принятия мер по их восстановлению срок эксплуатации может быть продлён на десятилетия за пределы проектного срока. Продление срока эксплуатации является весьма экономически эффективной мерой; так, для реактора ВВЭР-1000 затраты на продление срока службы на 10 (20) лет оцениваются в 76 (89) млн долларов, тогда как прибыль от эксплуатации в течение этих сроков составляет 970 (1300) млн долларов."

Догадываетесь, что здесь "ВВЭР-1000" означает 1000?

Вот и делайте выводы, что и кому проще, а что и кому выгоднее." (с)
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А який може бути профіт від розрізання на брухт блоків АЕС з паралельним висмоктуванням мільярдів з бюджету "на ядерну безпеку та утилізацію". При умові що "інвестор" запропонує до того часу заміщаючі потужності зеленки+акумуляції е\е, тобто років через 10-15 перспективний гешефт, цих вже біля корита не буде, але з нашим лохторатом рулитимуть такі ж самі.
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якраз розмова була про ТЕС, що мовляв хочуть замінити їх на зелену енергетику, я спиталася що тут поганого і почула, те що зараз виклала.
І я з вами згодна, щорічно сонце пече потужніше, в нас на Приазов'ї можна спокійно встановлювать на дахах осель панелі і об'єднувать їх в одну СЕС
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Ворам дырку от бублика а не инвестиции
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в IT не надо вкладывать. IT надо НЕ МЕШАТЬ
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Надо ее сначала найти.
Прыщавые красноглазики, ганяющие чертей - это лузеры, а не ит.
Все спецы сидят в финансовых организациях и на коммуникациях.
Им эти инвестиции до лампочки.
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батько наївний - думає, що в Канаді наївні.
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Бггг) а я думаю, чтож ты к папаЗе прикапался... А ты саму зебобу батькой зовешь... это называется :явные проблемы с психикой
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По словам Зеленского, особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в этот регион будут рассматриваться в первую очередь.

А шо это он аж за океан заехал деньги для донбасса просить? А патриотичный беня разве не хочет вложиться? Тогда меня терзают смутные сомнения насчёт судьбы таких инвестиций.. Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику - Цензор.НЕТ 2838
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при порохе инвестиции росли. при зебике падают с марта.
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Зате держборг росте стабільно, так шо не сси
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Бо бабло в Украину вкладывали не 73%, а люди с несколько другим уровнем развития и знаний.
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Попрошайка или порно актриса? Украинский бизнес должен заработать и вкладываться в IT сектор и зеленую энергетику.
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Список бенефіціарів "свята життя" додається...
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Инвестиции в страну придут только тогда, когда правила игры для бизнеса будут прозрачны, налоговые льготы для иностранного капитала ощутимы, а коррупция (наследие соевого хряка) снижена до предельного минимума. Простые призывы тут не особо помогут. Бизнесмены успешные, слава Богу, считать умеют.
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а до "соевого хряка" у нас было значит правовое государство су..а, а я и не знал Зеленський закликав канадський бізнес інвестувати в український ІТ-сектор і "зелену" енергетику - Цензор.НЕТ 4995
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А что больные? чтобы инвестировать в экономику, которой нету.
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Це точно! А ще це говорить про того, який пропонує такі інвестиції без договорів, проектів з точними юридичними розрахунками.
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Умел Зеленский смешить народ Украины, теперь поехал смешить народ Канады)))))
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Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в украинский ИТ-сектор и "зеленую" энергетику / Если снизить "зеленые" тарифы , инвестиции от канадцев пойдут косяком . Так Зеленскому сказал Герус. /28.06.19 18:45 Герус рассчитывает, что новая Рада снизит "зеленые" тарифы в два раза.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський закликав канадський бізнес інвестувати в український ІТ-сектор і "зелену" енергетику
 
 
 
 
 
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