 Зеленський закликав канадський бізнес інвестувати в український ІТ-сектор і "зелену" енергетику

Про це глава держави заявив у Торонто 3 липня, під час зустрічі з представниками бізнесу, які входять до Economic Club of Canada, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
"Інвестуйте в Україну! Чому? Бо ми – одна з найбільш перспективних країн з великим потенціалом зростання", – сказав Зеленський.
Президент зазначив, що в Україні призначене нове керівництво СБУ, Державної прикордонної служби, Державної податкової та митної служб.
"Їхнє головне завдання – побороти контрабанду та корупцію, терміново припинити тиск на "білий" бізнес. Поступово звільняються люди, яких пов’язували з рейдерством і маніпуляціями з державними реєстрами", – наголосив глава держави.
На переконання Зеленського, потенціал надходжень до державного бюджету України внаслідок припинення контрабанди, подолання корупції та виведення економіки з тіні попередньо оцінюється майже у 10 мільярдів доларів США на рік.
"Нам потрібні справедливі суди. Зараз українській судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. Ми це змінимо. Наша команда готує для цього окремий план", – зауважив Президент.
Серед галузей, які можуть зацікавити інвесторів, Глава держави назвав ІТ, виробництво "зеленої" енергії та видобуток корисних копалин. Зокрема, канадська компанія Brookfield уже інвестує десятки мільйонів доларів у будівництво ІТ-центру у Львові.
"Ми дуже зацікавлені в реалізації щонайменше п’яти таких проектів у основних містах, де сконцентрований ІТ-бізнес та відповідні університети", – підкреслив Президент.
За словами Володимира Зеленського, особливою темою є відновлення Донбасу, тому проекти щодо інвестування в цей регіон розглядатимуться першочергово.
Також Глава держави запропонував створити спеціальний інвестфонд для спільного інвестування канадців українського походження в проекти в Україні. "Як Президент України можу гарантувати повну підтримку реалізації такого проекту та захист інвестицій. Для цього створюється окрема команда", – констатував Зеленський.
Президент наголосив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ та Світовим банком. "Не маю жодного сумніву в їхній підтримці", – зазначив він.
думаю,мы понимаем друг друга?
стопудово, нужно поддержать канадцев,но,только, пускай инвестируют летальным оружием
Будь проще, и к тебе потянуться люди))
Что за лядская манера придираться к словам?
Будь проще, и к тебе потянуться люди))
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Оце так закони складуть.
Это ж только зебилам, уплетая за обе щеки плоды трудов тех, на кого они срут, можно было 5 лет придираться к словам и распространять фейки.
ПыСы: Кстати, внезапно эта зрадофильская рецедивистка перекрасилась в украинскую патриотку и сменила проксю на испанскую. Так наверное убедительнее.
И одесситкой
А оскорбления соевых расцениваю как бессилие и отсутствие аргументов
Пятя с успехом провалил судебную реформу по заказу мафии
Беня теперь сам решает в каком суде какое решение должно быть принято.
А ще більше - амеби
Самый нуждающийся "айтишник" просит у президента инвестиций:
Це Московія повинна відновлювати і цього потрібно добиватися.
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Халва, халва у Нью-Васюках😏
sobir
"тому, що для бізнесу Ахметова действительно выгоднее гарантированно продавать по 15 евроцентов за Квт с СЭС. Поинтересуйтесь этими же показателями в Европе. В Германии средняя цена на аукционе 4,8 евроцента. В Армении прошли первые торги - 4 цента.
Пы.Сы. "В следующем году в Днепре планируют начать строительство солнечной электростанции. Масштабный проект стоимостью около 90 млн евро.Это будет одна из самых мощных солнечных электростанций в Украине. Ее проектная мощность - 85 МВт."
"В результате исследований узлов и агрегатов энергоблока и, в случае необходимости, принятия мер по их восстановлению срок эксплуатации может быть продлён на десятилетия за пределы проектного срока. Продление срока эксплуатации является весьма экономически эффективной мерой; так, для реактора ВВЭР-1000 затраты на продление срока службы на 10 (20) лет оцениваются в 76 (89) млн долларов, тогда как прибыль от эксплуатации в течение этих сроков составляет 970 (1300) млн долларов."
Догадываетесь, что здесь "ВВЭР-1000" означает 1000?
Вот и делайте выводы, что и кому проще, а что и кому выгоднее." (с)
І я з вами згодна, щорічно сонце пече потужніше, в нас на Приазов'ї можна спокійно встановлювать на дахах осель панелі і об'єднувать їх в одну СЕС
Прыщавые красноглазики, ганяющие чертей - это лузеры, а не ит.
Все спецы сидят в финансовых организациях и на коммуникациях.
Им эти инвестиции до лампочки.
А шо это он аж за океан заехал деньги для донбасса просить? А патриотичный беня разве не хочет вложиться? Тогда меня терзают смутные сомнения насчёт судьбы таких инвестиций..