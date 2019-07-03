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 Ми не визнаємо результати цього розслідування, - Путін - прем'єру Нідерландів Рютте про катастрофу Боїнга МН17

Росія не визнає результати розслідування катастрофи літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 у небі над Донецькою областю в липні 2014 року.

Про це президент Російської Федерації Володимир Путін заявив прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте під час зустрічі на полях саміту G20 у місті Осака, повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Я можу підтвердити цю розмову: це було дуже коротке спілкування на ногах, у кулуарах" – заявив Пєсков. 

"Крім прем'єр-міністра Нідерландів, Путін мав такі розмови практично з усіма учасниками цього саміту", – сказав речник президента РФ.

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"Дійсно, було порушено питання позиції президента, позиції російської сторони. Вона гранично зрозуміла, вона послідовна, і, звичайно, вона ґрунтується на тому, що навряд чи можна сприймати розслідування, яке здійснюється без участі Російської Федерації", – заявив Пєсков.

За його словами, "такі тези постійно на різних рівнях доводяться до наших (російських – ред.) візаві у Нідерландах й інших країнах".

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135550
 
 
 Топ коментарі
 
в першу чергу прогнили ви, 73%зебіли. Ви - це зробили разом. Бо при Петру було інакше.
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Мнения твиттерян: "Вот какой "Лошарик" должен был сидеть в "Лошарике". Всех бы это устроило.
Мы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 9649
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Ппц, ты в своём уме?
Или при пэте ты был умнее?
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Мнения твиттерян: "Вот какой "Лошарик" должен был сидеть в "Лошарике". Всех бы это устроило.
Мы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 9649
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Я его вижу, .это он на расстоянии "Буком" управлял
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ДА ОН И В АДУ БУДЕТ КРИЧАТЬ..... БОГА НЕТ..... все то неправда...
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"Кроме премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие разговоры практически со всеми участниками этого саммита", - сказал представитель президента Источник: https://censor.net.ua/n3135550

Мир вообще с ума сошёл. Ловили там путю на саммите и спрашивали, не против ли он таких выводов
Эти «элиты» прогнили везде.
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в першу чергу прогнили ви, 73%зебіли. Ви - це зробили разом. Бо при Петру було інакше.
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Ппц, ты в своём уме?
Или при пэте ты был умнее?
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Мається на увазі "зелені морські огірки " , в яких є лише рот і анал ?
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Аргументация уровня "а при Овоще доллар был по 8"
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вам, зебілам, що-небудь довести можна?

Та ні, марна справа... Ви ж навіть не знаєте, як Петро згоди на безвіз добився, в тих же Нідерландів, після їхнього референдуму...
Але: Порошенко - насправді утримував міжнародну антипутінську коаліцію! А тепер, справді, як он, один з вас признається: "Мир вообще с ума сошёл". Канєш... Тепер з пуйлом вітаються... і двох місців не минуло, як ви, 73%зебілів, зробили це разом!
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Ага , при Пете путя признавал , что это они сбили ?
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При Пете путю уже посадили. Зеленский отпустил
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Звісно, він сам собі срок піднімати не бажає. Костя Кірпіч...
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Нєту у ніх мєтадов на Костю Саприкіна.
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Ничего, в Гаагском трибунале тебя внимательно выслушают.
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Ещё Гаагский трибунал поедет к нему спрашивать не против ли он.
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Ну всё ка обычно: "Ваши доказательства ни есть доказательства"
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Мы это кто "зелёные человечки"? Ну ведь кремлёвский Фюрер признался ,что это его отродье
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Так, так... Ви фсьо вреті, нас там нет, ваші даказательства не даказательства.
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Предлагаю Нидерландам и Европе по этому поводу выразить "глубокую озабоченность" Мы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 9961
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Голландцы все проглотят . Даже если путен насрет на морду этого рютте , голланцы в первую очередь будут думать о продаже своих тюльпанов на территории москалей . Это у них такие европейские ценности Мы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 9625
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Хутину надо еще немного потянуть время, Мандель клована скоро скажет, что это ВСУ сбило.
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Перша заповідь прахобота : про що б не була новина, необхідно приплести Зе і зраду. Друга заповідь прахобота: ніколи не забувай про першу заповідь.
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Мы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17
в общем то, ожидаемое заявление петуха
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"она основывается на том, что вряд ли можно воспринимать расследования, которое осуществляется без участия Российской Федерации"

Что за дебильная логика? На каком основании там кацапы должны были принимать участие? Как подозреваемые?
И как это вообще - все расследования, в которых не принимали участия кацапы типа не достойны доверия? Мы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 782
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При чём тут логика?Он издевается.Получает удовольствие.Потому как знает,что ему за это ничего не будет.
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Перед нами очень интересный наглядный эксперимент-до какой степени унижения европа может дойти в отношениях с рашкой.Ладно нас колошматят-им пофиг.Но ведь европейцев убили...Существуют ли вообще на данный красные линии,ниже которых европа не опустится?Сомневаюсь...
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Чикатило не допустили к расследованию собственных преступлений, поэтому он не признает его результатов. Хотя Чикатило долго уходил от наказания, в итоге его шлепнули.
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Каддафи тоже так говорил про ими сбитый самолёт
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Так можна до нескінченності віднєкуватись.
Поки нема відповідальності... А на слова всім пофік.
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кто бы сомневался что рашка не признает и никогда не признает! тут не уговорами рашку гвоздить надо а жестокими санкциями.... вот если бы большинство стран мира повернулось бы к рашке спиной вот тогда бы у путлера подгорело! а то в пасе пожалуста, северный поток - будь ласка, спорт - приезжайте, оон - выступайте и т.д. т.е сплошное лицемерие и фарисейство!!! даже трамп.....
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Так кацапы не признают, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца!
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гитлер никогда не признает свои преступления - или убьет себя до Нюрнберга или сбежит в нору в персидских горах. А если не захочет бежать, то ему поможет себя убрать его ближний круг.
А пока убийцы все на свободе глупо требовать от них признания.
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Где это видано, что бы подозреваемый учавствовал в следствии на правах следователя, мля... Ну ***** вААЩе Абарзел... Хотя ***** есть ****...
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Не надо этих громких метафор.
Россия - не Титаник,
Россия - Лошарик.(лАшАрик)
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Уйти в отказ - есть и такая тактика у уголовников. Но суд уже назначен , доказательная база собрана . Никуда Раша не денется , имхо.
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А кто то думал что будет по другому?
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Ага, докази. Тут Богдан з Разумковим покумекають, Мендель вийде і заявить, що то ВСУ збили, от і всі докази. За ними не заржавіє. Ви ж їх для того й вибрали, ідіоти.
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Навіть не намагайся лікуватись.В твоєму випадку медицина безсила.
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Зебілізм хвороба невиліковна. Тут точно, медицина безсила. Вам, тварюкам, вони сцуть прямо в очі, а ви кажете, що то Божа роса. Так і з цим станеться, але ж зебіли того не зрозуміють - діагноз ж в них такий.
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Коли починаєш діалог з дебілом їх стає два а якщо з пороходротом то цілий панамський свинарник. Ми не визнаємо результати цього розслідування, - Путін - прем'єру Нідерландів Рютте про катастрофу Боїнга МН17 - Цензор.НЕТ 3808
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Из тебя херовая ванга. Задолбали уже своими неадекватными проектами соевые вредители.
Подумай лучше о себе, работу найди приличную, глашатай недоделанный
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Преступник с ними несогласен и похоже Европа не готова этому возражать.
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и второе, я бы на месте голландского премьера не политесы с путлером разводил а ему в рожу плюнул! твои же граждане погибли а ты его облизуешь! он следующий раз с хитренькой улыбкой на роже тебе премьер город Амстердам взорвет со всеми жителями и бл.дями из Красных фонарей....а вы все будете кланяться а аплодировать!
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Все парасияне святые,это все Америка - пытается слить ******* и ворует у парасиян мильярдами .
А ****** он - белый и пушистый
Никуда не стрилял ,никого ни садил,це все наклып
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Ну....., как говорится, на нет и суда нет. Бесхребетная Европа схавает и выскажет обеспокоенность !!
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Свинья этот путен...грязная кацапская свинья, вот что я вам скажу...
А эуропа ... доить их, козлов толерантных. Доить, а потом не признавать...а шо?
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а шо так можно было? тогда подсудимые в нюрнберге могли сказать тоже самое.
но другое дело что европа это действительно спустит на тормозах
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Ну что б@zdy, получили свою толерантность, свое "веселе життя". Да на вас просто болт положили и послали в извесонтном направлении вручив пионЭрский барабан. Играйтесь дальше. Только пока Украина кровью умывается.
БЕНИЛЮКС хренов. Мы не признаем результаты этого расследования, - Путин - премьеру Нидерландов Рютте о катастрофе Боинга МН17 - Цензор.НЕТ 9272 .
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Новая серия многосерийного обсериала "А ты докажь, патаму шта нас там не было". Самые толковые там британцы, а эти так, недоразумение...
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Путин бы не напал на нас если бы не получил "бобро" от .... "кого надо".
Ибо: на вторую неделю он бы ползал у двреи Всемирного банка.
У Лаврова личинка - в штатах, плюс - вся "элита" Параши тоже там, на Западе.
Это тупо сговор. Ибо Запад мог бы прищемить этих тварей на второй день атаки.
И наши бы могли обрабатывать этих тварей "точками". А не эти ублюдки - наших.
Обама -..... да оно то же что и рыжая обезьяна. говорящая жёппа.
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а как ему признать? признать Боинг, значит признать и всё остальное. от войск рф в Украине, до оккупации Крыма. отпираться будет до последнего.
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Вопрос не в том ,что этот идар признает - вопрос в том,что признает эвропа
А эвропе похер,лижбы бабло капало
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с ЕС проще. там будет трибунал и решение. а вот что они предпримут. это да.
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Європа вже якось і не наполягає на вині путена, і скромно опустивши очі, качає кацапський газ.
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Читаю параллельно DEBKAfile (Израильский интернет -сайт, специализирующийся в области военной разведки) а именно новости (достоверной или нет - не могу судить) о том, что произошло военное столкновение подводных лодок США и РФ ,в территориальных водах первых , и потеряла (или получила серьезные повреждения.) боевую единицу. Так вот о чем я- там тоже ведется активное обсуждение в адрес Путина и РФ- от фраз "Исчадие ада.." " Это не русские, это Кабала, Глубокое Государство, Иллюминаты, Сатанисты и любые другие слова, которые вы хотите использовать для них." и до "..3 страна, которой в наследство от СССР досталось ядерное оружие , управляют которым неандертальцы.."
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Расследование рашки:
Дьяк: Посол рыцарский орден с груди потерял.
Жорж: Ой! А-яй-яй! (помогает искать) Нельзя быть таким рассеянным. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь. Да чего ты, Федор, на меня таращишься? Уж не думаешь ли ты, что я взял?
Дьяк: Что ты, что ты!
Жорж (Бунше): Ты не брал?
Бунша мотает головой.
Жорж: А может, за трон закатился? Нет! Ну, нет, так нет!
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- Осетию и Абхазию от Грузии не отрывали
- Крым не оккупировали
- Донбасс не разграбили
- Литвиненко не убивали
- Скрипалей не травили
- МН 17 не сбивали
Очередная пощечина продажной Европе. И поделом. Голосуйте за парашу дальше
Почти полностью поддержали возвращение России в ПАСЕ делегаты из Германии, Швейцарии, Чехии, Молдовы, Нидерландов, Армении
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Ось чому Рютте не хотів розповідати про результати зустрічи! Тепер голландці після рішення ПАСЄ мають вигляд лохів, які погралися із своїми загиблими у катастрофі МН17.
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Позицію сторін сформовано,
ПаРаша не визнала результати розслідування.
Тепер паРаша повинна сформувати свою офіційну позицію по складу суду!!!!!!!!!!!
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Забудьте про ЕС и Британию. В мире только два СУБЪЕКТА с "яйцами" - США и КИТАЙ. Все остальные это "шестерки" и шваль.
Ни США ни Китаю нет никакого смысла ставить на свое место Путина(РФ). Он ТАКИМ как он есть полностью утраивает обе стороны.
По сути работает модель "дворовой тусовки" пацанов, где все роли распределены.
Путин(военщина РФ) в мировой тусовке разных стран выполняет очень полезную функцию "психованного бандюка".
Пока есть такой отморозок и беспредельщик как ПУ -- США всех пугает что если не США, то этот псих сейчас всех порежет ножичком!! Этим США навязывает всем что она полезна как мировой полицейский.
А Китаю Путин выгоден тем, что можно в случае конфликта с США за передел мира подговорить психованного Путина на какую-то выходку, которая отвлечет на некоторое время США. Пока США (как мировой полицейский) будет утихомиривать психа Путина, Китай тем временем успевает сделать свои пару ходов (договорняков с др. странами).
Добить Путина не составляет проблем для США. Но тогда они лишатся очень полезного дурака с инициативой. И Путину тоже выгодно играть эту функцию и роль. Она ему удобна и полезна.
Вот там мы все и живем на земном шарике... Как были стадом бубуинов с распределенными ролями в иерархии - так и остались животными.
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"Мы никому ничего не должны": Россия решила "кинуть" ПАСЕ на 85 млн евро
Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак ответил, когда РФ выплатят Совету Европы долг размером в 85 миллионов евро. Он заявил, что этого...
Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак ответил, когда РФ выплатят Совету Европы долг размером в 85 миллионов евро. Он заявил, что этого не произойдет в ближайшем будущем, передает Обозреватель и ТАСС. "Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ - протокол, меморандум, - вот тогда возникают обязательства", - подчеркнул он. По словам Сторчака, то, что этот вопрос обсудили на политическом уровне и установили сумму платежей, еще ничего не значит. Отметим, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.
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Ну все. Раз РФ не признается, можно санкции сымать. Да, Европа, это ж так у вас, кажется, работает?
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Ничего,ничего. Еврослизняки еще ботоксного нациста поуговаривают,поупрашивают,санкции снимут...глядишь сжалится и признает,что сбили из Бука,но Бук перед этим украл ИГИЛ. Русня не при делах. Дело закрыто.
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Россия ложит на все суды ,трибуналы и резолюции ООН,и как с гуся вода, а вот украинских моряков вернуть из российских СИЗО додому никак нельзя ,потому что пастка. Что скажет фрау Меркель,вай вай...
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В последнее время часто задаюсь вопросом: как этим продажным еврослизнякам удалось построить вполне успешные государства?
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Гейропейцев кратко послали на й. И те утёрлись, как всегда.
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Было бы странно, если бы убийца-психопат признавал результаты расследования своих преступлений.
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На Рашу вже накопичелось стільки позовів, що її можна відключати від кисню і починати ділити між позивачами. Молдова, Грузія, Вірменія, Чечня, Сирія, Україна, Голандія, Малазія, Японія, Китай...
Якщо всі позови скласти до купи, то вийде, що від Раші залишиться лише Москва і Московська обл. А все інше буде під зовнішнім керуванням. А Західний Сибір, Краснодарський край, Курськ і Воронєж - фактично і так заселені українцями, там і думати нема чого.
Тому Рашу час виключати. Від всіх платіжних систем і інтернету. Важливо їхні арсенали зі зброєю взяти під контроль, щоб вони не стали торгувати ядрьоними бомбєями різним абдулам.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМи не визнаємо результати цього розслідування, - Путін - прем'єру Нідерландів Рютте про катастрофу Боїнга МН17
 
 
 
 
 
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