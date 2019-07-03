 Ми не визнаємо результати цього розслідування, - Путін - прем'єру Нідерландів Рютте про катастрофу Боїнга МН17

Про це президент Російської Федерації Володимир Путін заявив прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте під час зустрічі на полях саміту G20 у місті Осака, повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Я можу підтвердити цю розмову: це було дуже коротке спілкування на ногах, у кулуарах" – заявив Пєсков.
"Крім прем'єр-міністра Нідерландів, Путін мав такі розмови практично з усіма учасниками цього саміту", – сказав речник президента РФ.
"Дійсно, було порушено питання позиції президента, позиції російської сторони. Вона гранично зрозуміла, вона послідовна, і, звичайно, вона ґрунтується на тому, що навряд чи можна сприймати розслідування, яке здійснюється без участі Російської Федерації", – заявив Пєсков.
За його словами, "такі тези постійно на різних рівнях доводяться до наших (російських – ред.) візаві у Нідерландах й інших країнах".
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року. За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
Мир вообще с ума сошёл. Ловили там путю на саммите и спрашивали, не против ли он таких выводов
Эти «элиты» прогнили везде.
Или при пэте ты был умнее?
Та ні, марна справа... Ви ж навіть не знаєте, як Петро згоди на безвіз добився, в тих же Нідерландів, після їхнього референдуму...
Але: Порошенко - насправді утримував міжнародну антипутінську коаліцію! А тепер, справді, як он, один з вас признається: "Мир вообще с ума сошёл". Канєш... Тепер з пуйлом вітаються... і двох місців не минуло, як ви, 73%зебілів, зробили це разом!
в общем то, ожидаемое заявление петуха
Что за дебильная логика? На каком основании там кацапы должны были принимать участие? Как подозреваемые?
И как это вообще - все расследования, в которых не принимали участия кацапы типа не достойны доверия?
Поки нема відповідальності... А на слова всім пофік.
А пока убийцы все на свободе глупо требовать от них признания.
Россия - не Титаник,
Россия - Лошарик.(лАшАрик)
Подумай лучше о себе, работу найди приличную, глашатай недоделанный
А ****** он - белый и пушистый
Никуда не стрилял ,никого ни садил,це все наклып
А эуропа ... доить их, козлов толерантных. Доить, а потом не признавать...а шо?
но другое дело что европа это действительно спустит на тормозах
БЕНИЛЮКС хренов. .
Ибо: на вторую неделю он бы ползал у двреи Всемирного банка.
У Лаврова личинка - в штатах, плюс - вся "элита" Параши тоже там, на Западе.
Это тупо сговор. Ибо Запад мог бы прищемить этих тварей на второй день атаки.
И наши бы могли обрабатывать этих тварей "точками". А не эти ублюдки - наших.
Обама -..... да оно то же что и рыжая обезьяна. говорящая жёппа.
А эвропе похер,лижбы бабло капало
Дьяк: Посол рыцарский орден с груди потерял.
Жорж: Ой! А-яй-яй! (помогает искать) Нельзя быть таким рассеянным. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь. Да чего ты, Федор, на меня таращишься? Уж не думаешь ли ты, что я взял?
Дьяк: Что ты, что ты!
Жорж (Бунше): Ты не брал?
Бунша мотает головой.
Жорж: А может, за трон закатился? Нет! Ну, нет, так нет!
- Крым не оккупировали
- Донбасс не разграбили
- Литвиненко не убивали
- Скрипалей не травили
- МН 17 не сбивали
Очередная пощечина продажной Европе. И поделом. Голосуйте за парашу дальше
Почти полностью поддержали возвращение России в ПАСЕ делегаты из Германии, Швейцарии, Чехии, Молдовы, Нидерландов, Армении
ПаРаша не визнала результати розслідування.
Тепер паРаша повинна сформувати свою офіційну позицію по складу суду!!!!!!!!!!!
Ни США ни Китаю нет никакого смысла ставить на свое место Путина(РФ). Он ТАКИМ как он есть полностью утраивает обе стороны.
По сути работает модель "дворовой тусовки" пацанов, где все роли распределены.
Путин(военщина РФ) в мировой тусовке разных стран выполняет очень полезную функцию "психованного бандюка".
Пока есть такой отморозок и беспредельщик как ПУ -- США всех пугает что если не США, то этот псих сейчас всех порежет ножичком!! Этим США навязывает всем что она полезна как мировой полицейский.
А Китаю Путин выгоден тем, что можно в случае конфликта с США за передел мира подговорить психованного Путина на какую-то выходку, которая отвлечет на некоторое время США. Пока США (как мировой полицейский) будет утихомиривать психа Путина, Китай тем временем успевает сделать свои пару ходов (договорняков с др. странами).
Добить Путина не составляет проблем для США. Но тогда они лишатся очень полезного дурака с инициативой. И Путину тоже выгодно играть эту функцию и роль. Она ему удобна и полезна.
Вот там мы все и живем на земном шарике... Как были стадом бубуинов с распределенными ролями в иерархии - так и остались животными.
Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак ответил, когда РФ выплатят Совету Европы долг размером в 85 миллионов евро. Он заявил, что этого...
Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак ответил, когда РФ выплатят Совету Европы долг размером в 85 миллионов евро. Он заявил, что этого не произойдет в ближайшем будущем, передает Обозреватель и ТАСС. "Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ - протокол, меморандум, - вот тогда возникают обязательства", - подчеркнул он. По словам Сторчака, то, что этот вопрос обсудили на политическом уровне и установили сумму платежей, еще ничего не значит. Отметим, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.
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Якщо всі позови скласти до купи, то вийде, що від Раші залишиться лише Москва і Московська обл. А все інше буде під зовнішнім керуванням. А Західний Сибір, Краснодарський край, Курськ і Воронєж - фактично і так заселені українцями, там і думати нема чого.
Тому Рашу час виключати. Від всіх платіжних систем і інтернету. Важливо їхні арсенали зі зброєю взяти під контроль, щоб вони не стали торгувати ядрьоними бомбєями різним абдулам.