 Зеленський зустрівся з членами парламенту Канади, що представляють групу дружби з Україною. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Глава держави висловив подяку за послідовну потужну підтримку України з боку всіх політичних партій, представлених у канадському парламенті.

Зеленський відзначив активну позицію канадських парламентаріїв щодо протидії російській агресії і впровадження канадських санкцій проти РФ.

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"Хочу подякувати парламенту Канади за консолідовану підтримку питань, що стосуються України", - сказав Президент.

Зеленський висловив сподівання на продовження активних міжпарламентських контактів після формування в новому складі Верховної Ради України депутатської групи зі зв'язків з Канадою.

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