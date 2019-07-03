 Зеленський зустрівся з членами парламенту Канади, що представляють групу дружби з Україною. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
Глава держави висловив подяку за послідовну потужну підтримку України з боку всіх політичних партій, представлених у канадському парламенті.
Зеленський відзначив активну позицію канадських парламентаріїв щодо протидії російській агресії і впровадження канадських санкцій проти РФ.
"Хочу подякувати парламенту Канади за консолідовану підтримку питань, що стосуються України", - сказав Президент.
Зеленський висловив сподівання на продовження активних міжпарламентських контактів після формування в новому складі Верховної Ради України депутатської групи зі зв'язків з Канадою.
Может єто и есть главная цель "встреч"?)
Зеленский полюбил Авакова. Снимут ли Клюева и Шария с выборов
а авкова какого хера туда он брал, он что тоже в зю команду записался?
- На каком языке Вы общались с членами парламента Канады?
- Ясень пень - на канадском.....