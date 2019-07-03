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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (1907) Канада (667)

 Зеленський зустрівся з членами парламенту Канади, що представляють групу дружби з Україною. ФОТО

3 липня в Торонто відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського з членами парламенту Канади, представниками групи дружби з Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський зустрівся з членами парламенту Канади, що представляють групу дружби з Україною 01

Глава держави висловив подяку за послідовну потужну підтримку України з боку всіх політичних партій, представлених у канадському парламенті.

Зеленський відзначив активну позицію канадських парламентаріїв щодо протидії російській агресії і впровадження канадських санкцій проти РФ.

Зеленський зустрівся з членами парламенту Канади, що представляють групу дружби з Україною 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді. ВIДЕО

"Хочу подякувати парламенту Канади за консолідовану підтримку питань, що стосуються України", - сказав Президент.

Зеленський висловив сподівання на продовження активних міжпарламентських контактів після формування в новому складі Верховної Ради України депутатської групи зі зв'язків з Канадою.

Зеленський зустрівся з членами парламенту Канади, що представляють групу дружби з Україною 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135548
 
 
 Топ коментарі
 
у большинства бокалы нетронуты. у зебика как всегда - сушняк...
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и рассказал канадцам, как портнов, его дружок богдан со своим хозяином каломоевым, борются за европейский выбор Украины? Как они борются за украинский язык и украинскую армию?
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У дядюшки Адика в бункере светлее было. Економят киловатты капиталисты? Зеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной - Цензор.НЕТ 7582
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Я тоже экономлю , все лампочки в хате светодиодные . Даже в моем любимом холодильнике Зеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной - Цензор.НЕТ 6894
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Не знаю , шо там за портал .... Холодильник мой лучший друг и советник . Я всегда с ним консультируюсь , когда на выборы хожу
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у большинства бокалы нетронуты. у зебика как всегда - сушняк...
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Бажаю Україні перемоги та щасливого майбутнього, яке нарешті стане теперішнім.
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Надеюсь наш дурачек оправдает надежды зебилов и в Канаде 🙋🙋🙋
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и рассказал канадцам, как портнов, его дружок богдан со своим хозяином каломоевым, борются за европейский выбор Украины? Как они борются за украинский язык и украинскую армию?
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Туристический бренд из бункера.о чем речь?
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в польском не силен. то что ленку попердолило то понятно,а дальше?
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Забавно что во всех новостях прозеленского присутствует вотето "ФОТО".
Может єто и есть главная цель "встреч"?)
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Или он приставлен к Зеленскому бабушкой беней, для присмотра?
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Зеленского спрашивают:
- На каком языке Вы общались с членами парламента Канады?
- Ясень пень - на канадском.....
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Ну хоть по щечке не потрепали гарсона, и то хорошо.
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