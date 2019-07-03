EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  10128  158
Все про:ГПУ (3050) допит (467) Мендель (16)

 Речниця Зеленського Мендель відмовилася свідчити ГПУ. ДОКУМЕНТ

Юлія Мендель побувала на допиті в ГПУ 1 липня як свідок. Її викликали для роз'яснення публічних висловлювань про те, що українські військовослужбовці нібито обстрілюють на Донбасі цивільні об'єкти.

Про це йдеться у відповіді прес-служби ГПУ виданню theБабель, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час допиту Мендель відмовилася свідчити, вказати джерело оприлюднених даних, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї, хоча поставлені слідчим питання не стосувалися особистого життя, а були спрямовані на роз'яснення її дій як особи, уповноваженої оприлюднювати офіційну позицію глави держави", — повідомили в ГПУ.

Оскільки Мендель відповідати відмовилася, ГПУ направила запит в Офіс президента. Апарат ОП просять уточнити: висловлювалася Мендель як офіційна особа чи озвучила свою особисту позицію, і звідки в неї дані про те, що українські військовослужбовці "допускають обстріл цивільних об'єктів на сході України".

Речниця Зеленського Мендель відмовилася свідчити ГПУ 01Речниця Зеленського Мендель відмовилася свідчити ГПУ 02
Речниця Зеленського Мендель відмовилася свідчити ГПУ 03

6 червня в прямому ефірі телеканалу "1+1" у ток-шоу "Право на владу" Мендель заявила, що трапляються випадки, коли українські військові на Донбасі, відповідаючи на провокації терористів, стріляють по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

Читайте також: Баканов отримав звання лейтенанта, щоб мати доступ до важливої і секретної інформації, - прессекретарка президента Мендель

"Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли стріляють з житлового будинку, школи, садка, будь-якого місця, де перебувають цивільні люди. І після цього починається обстріл цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, українці. Власне, йшлося про те, щоб не піддаватися на провокації", — сказала вона.

Генеральна прокуратура з 2014 року розслідує кілька кримінальних справ у зв'язку з агресією Росії. Справи кваліфіковані за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 344 (втручання в діяльність посадової особи), ч. 2 ст. 372 (притягнення невинного до кримінальноївідповідальності), ч. 2 ст. 375 (винесення суддями неправомірного вироку), ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни), ч. 1 ст. 442 (геноцид) КК України.

У Росії розслідують понад 230 кримінальних справ стосовно бійців ЗСУ і добробатів, які брали участь в АТО й ООС, і вже заочно звинуватили близько 70 українських військовослужбовців за нібито обстріл об'єктів цивільної інфраструктури. Українська сторона спростувала ці звинувачення і подала матеріали в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

У ГПУ зазначили, що на цьому фоні заяви Мендель про обстріл бійцями ВСУ житлових будинків можуть використовуватися Росією в інформаційній війні проти України.

Юлію Мендель намагалися допитати двічі — військова прокуратура викликала її на допит 26 або 27 червня. А в будівлю Адміністрації президента до неї приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук, щоб поговорити як зі свідком у справі. Мендель поговорила з ним, але відмовилася підписати протокол допиту після розмови, оскільки він відбувався без офіційного оголошення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135544
 
   
 Топ коментарі
 
Народ, а вот укажите хоть одно новое назначение от зеленского, - не украинофоба, не вора, не коррупционера, или просто не мудака? Есть такие?
 показати весь коментар
 
Зелеботы, как вам Мендель, радует?
 показати весь коментар
 
Мендель. извините за это слово, быля, есть и будет агентом кремля.
А других в партии Каломойского "слуги российского народа" не держат
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Интересно сколько пройдёт время, до того когда начнут ловить и бить по головам этих недоразвитых в зеленых кедах ? Лично я даю максимум 6 месяцев !
 показати весь коментар
 
 
Вы слишком оптимистичны. Большинству людей очень сложно признать свои ошибки. Это удел сильных, а не зеленых.
 показати весь коментар
 
 
Марк Твен, когда-то, сказал: "Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены...".
 показати весь коментар
 
 
Тут Мандель вообще то обсуждаем, и ее высказывания.
 показати весь коментар
 
 
а мы ГПУ обсуждаем с его петиным дружбаном.
 показати весь коментар
 
Тварь кацапская. Льет специально лживую инфу в уши лохторату через зомбоящик. Главное ляпнуть, а то, что потом опровержение - пофиг. Лохторат услышал посыл:"Украинские военные стреляют в мирных людей". Какая же сволота пришла к власти...
 показати весь коментар
 
 
Президент гарант совсем не то что гарантированный преЗЕ.... / Отдельно хочу отметить что удалять , что уже было неоднократно , мои коменты из-за буквосочетания " преЗЕ " взятого из рекламных слоганов Зеленского , не корректно / .
 показати весь коментар
 
 
В ГПУ наивно полагают, что клоун сам знает, высказывалась ли Мандель как частное, или как официальное лицо. Он пока до этой главы детской Конституции не дочитал.
 показати весь коментар
 
 
Повесить сцуку!!! в назидание всяких Богданам да Разумковым.
Зебилы, вы против?
 показати весь коментар
 
 
Ща они тебе пояснят, что это Соевый Барыга ее попутал, чтобы слуге соседнего народа рейтинг опустить.
 показати весь коментар
 
 
мудозвон без образования на должности прокурора занимается откровенной херней, так как конкретных результатов и побед на прокурорском поприще как не было так и нет! картавый клоун вместе с командой порошенковских лузеров, за пять(!) лет так и не смог посадить ХОТЬ КОГО ТО из тех десятков людей, кто отдавал приказы и команды расстреливать людей на Майдане.
 показати весь коментар
 
 
Это какое надо иметь образование что бы городить такую херню как Мендель.
Прокуратура обязана отреагировать

Это преступление о котором стало известно прокурору из СМИ.
 показати весь коментар
 
 
"преступлениями" занимаются другие органы - судами зовутся.
 показати весь коментар
 
Надо же.
А прокуратура чем занимается?
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то, обсуждается поведение Мендель в СБУ, а не работа Генерального прокурора... Вы в курсе, что СБУ - это не подразделение ГПУ?
 показати весь коментар
 
 
а прочитать заметку или хотя бы заголовок не, не пробовал?
 показати весь коментар
 
Савченко, теперь Мендель, одной феерической дурой больше.
 показати весь коментар
 
 
доця ти в політиці і так швидко здулася
 показати весь коментар
 
 
Следующие логичные шаги здорового, цивилизованного общества:
1. от Министерства обороны Украины и от всех участников АТО/ООС: иск за клевету и оскорбления;
2. ход от Прокуратуры Украины: вручение подозрения за сокрытие преступления или подрыв авторитета государства,
3. ход от ПреЗЕдента: уволить (кстати, любое высказывание действующего госслужащего является официальной позицией государства до тех пор, пока его слова не будут опровергнуты вышестоящим начальством);
4. ход активистов: требовать увольнения Мендель и импичмент ПреЗЕдента
 показати весь коментар
 
 
Ты бы лучше ширкой занялся, а то все пьешь да пьешь!
 показати весь коментар
 
Что мендель, что богдана надо опустить на землю. Вы клерки, а неполитики со своим миропредставлением. И если Зе не откорректирует их на счет болтавни, то для него же хуже будет.
 показати весь коментар
 
 
Ой, и ах. Откорректирует, держи карман шире. Да эти шлюхи говорят то, что ********* хочет, но боится сказать
 показати весь коментар
 
 
По пете не равняй. Время ответит, а не ПЕСдюк.
 показати весь коментар
 
ну да. "Это все Пэдра виноват" - железный аргумент. Используется зебобиками в качестве универсального ответа на любой вопрос.
 показати весь коментар
 
Зебилы ну хоть бы пискнули чего нибудь. Молчат как вроде не про их идолов.
 показати весь коментар
 
 
мендель "имеет свою личную позицию " , богдан "имеет свою личную позицию" ... Очевидно , что такую же позицию занимает и тот , который привел с собой этих людей ...
 показати весь коментар
 
 
То і дайте строк дурепі за відмову співробітничати зі слідством.
 показати весь коментар
 
 
Ещё 5 лет "расследований" по Майдану и трудно будет найти человека который бы не положил уй на всякое "следствие".
 показати весь коментар
 
Ну, понятно, женщину доблестное ГПУ с кумом Порошенко вызвали, допросили, вопросов нет, если есть за что... А вот Медведчуков, Свинарчуков, Клюевых и их подобных кишка тонка... или хозяева не велят... Только пиар, лозунги и нявканье... а как до дела довести то в кусты...
 показати весь коментар
 
 
Да да.
Медведчук ,Свинарчук....

Дама сделала официальное заявление о военных преступлениях ВСУ.
Прокуратура отреагировала потому что обязана.
А виноват петя.
 показати весь коментар
 
 
господя с какой клоаки вас, таких зебилов берут ? Телка на весь мир от имени ********** заявила, что ВСУ - это военные преступники, но ее трогать нельзя.
 показати весь коментар
 
 
Как вы достали своим тупым нявканьем... читать со смыслом надо... а не без разбору нявкать... Если тупая Мендель виновата - сажайте, наказуйте, я только за... А где другие мужчинки за 5 лет грехов и зрад... Порохоботы и Зебилы вы уже всех достали... Одни нявкают не в попад, другие тупят...
 показати весь коментар
 
Цей скандал з Мендель на користь Україні. Нема чого Мендель відповісти прокурорам? Ну так нехай визнає, що була пошита в дурепи російською пропагандою. Якою конкретно? Російським ТВ. Не секрет, що якийсь відсоток населення України сидить з російською кнопкою в руці і ностальгує по СРСР. От і буде їм подача від своїх.
 показати весь коментар
 
 
Навіть такий скандал треба було зрежесувати, якщо б він не виник сам по собі. Бо до нашої вати доходить тільки те, що вони дивляться і слухають у росіян. Вата досі вірить у розіп'ятих хлопчиків у Слов'янську, згалтованих бабусь-паралітиків(якби ж то)), правосеків-одеситів, що в парку на пікніку під пиво роблять барбекю з таких самих ватників, як вони, а ті верещать...
Тому Мендель - молодець. Тепер нехай красиво запише ролік і викладе його в мережу. Авторський цех Кварталу їй допоможе, щоб все було натурально))
 показати весь коментар
 
Кожне гімно про політику заявляє. Поруште провадження за відмову давати покази...
 показати весь коментар
 
 
Ну шо шавки примолкли, давай еще отрабатывай так забавляет размах песиной тупости.Или корм у псаря закончился?
 показати весь коментар
 
богдан херню порет, мендель херню порет, разумков херню порет, сам зе порет херню!!! что ******* довольны выбором? ну сосите дальше.....
 показати весь коментар
 
 
Иск за клевету на ВСУ уместен против этой спикерши...
Зеленский, ты позоришь выбор людей, отдавших за тебя голоса. Пресс-секретарь которая работает в информационном поле против Украины, а соответственно на стороне кацапов - должна быть уволена.
 показати весь коментар
 
 
А что? Маруха сразу почувствовала себя неприкасаемой. Ведь сидя на допросе это "ватное" существо думало лишь об одном-"пофиг мне на ГПУ,там скоро мой зеленый начальник всё под себя поменяет".
 показати весь коментар
 
Повністю натуральна сепаратистка ця мундель - пендель. Ну а яка повинна бути прес-секретар у .... резидента ЗЕбіла українофоба " цього слуги але не українського народу "
Що ж яке саме, таке знайшло і здибало !
 показати весь коментар
 
Хорошо, что ВСУ при ответных обстрелах не убили ни одного гражданского, и не разрушили ни одного дома. Сепарские провокации потерпели полный провал.
 показати весь коментар
 
Шустро она до прокурора дошла, спешила. Скоро новый конкурс. Кто может связать два-три слова и не сделать десяток ошибок могут подавать документы.
 показати весь коментар
 
До влади рвуться брехуни. піарщикі, прихильникі кацапського міра, україноненависникі,гопникі,пройдисвідти і різна мерзота--то невже ті що були одурманені російською пропагандою дійсно хочуть таких при владі?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРечниця Зеленського Мендель відмовилася свідчити ГПУ. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вгору