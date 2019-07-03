 Речниця Зеленського Мендель відмовилася свідчити ГПУ. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді прес-служби ГПУ виданню theБабель, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час допиту Мендель відмовилася свідчити, вказати джерело оприлюднених даних, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї, хоча поставлені слідчим питання не стосувалися особистого життя, а були спрямовані на роз'яснення її дій як особи, уповноваженої оприлюднювати офіційну позицію глави держави", — повідомили в ГПУ.

Оскільки Мендель відповідати відмовилася, ГПУ направила запит в Офіс президента. Апарат ОП просять уточнити: висловлювалася Мендель як офіційна особа чи озвучила свою особисту позицію, і звідки в неї дані про те, що українські військовослужбовці "допускають обстріл цивільних об'єктів на сході України".





6 червня в прямому ефірі телеканалу "1+1" у ток-шоу "Право на владу" Мендель заявила, що трапляються випадки, коли українські військові на Донбасі, відповідаючи на провокації терористів, стріляють по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

Читайте також: Баканов отримав звання лейтенанта, щоб мати доступ до важливої і секретної інформації, - прессекретарка президента Мендель

"Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли стріляють з житлового будинку, школи, садка, будь-якого місця, де перебувають цивільні люди. І після цього починається обстріл цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, українці. Власне, йшлося про те, щоб не піддаватися на провокації", — сказала вона.

Генеральна прокуратура з 2014 року розслідує кілька кримінальних справ у зв'язку з агресією Росії. Справи кваліфіковані за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 344 (втручання в діяльність посадової особи), ч. 2 ст. 372 (притягнення невинного до кримінальноївідповідальності), ч. 2 ст. 375 (винесення суддями неправомірного вироку), ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни), ч. 1 ст. 442 (геноцид) КК України.

У Росії розслідують понад 230 кримінальних справ стосовно бійців ЗСУ і добробатів, які брали участь в АТО й ООС, і вже заочно звинуватили близько 70 українських військовослужбовців за нібито обстріл об'єктів цивільної інфраструктури. Українська сторона спростувала ці звинувачення і подала матеріали в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

У ГПУ зазначили, що на цьому фоні заяви Мендель про обстріл бійцями ВСУ житлових будинків можуть використовуватися Росією в інформаційній війні проти України.

Юлію Мендель намагалися допитати двічі — військова прокуратура викликала її на допит 26 або 27 червня. А в будівлю Адміністрації президента до неї приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук, щоб поговорити як зі свідком у справі. Мендель поговорила з ним, але відмовилася підписати протокол допиту після розмови, оскільки він відбувався без офіційного оголошення.