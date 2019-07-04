 Глава РДА упіймався на хабарі 65 тисяч на Сумщині під час вирішення земельних питань, - Нацполіція. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті захисту економіки Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "Оперативниками управління захисту економіки в Сумській області Нацполіції, слідчими обласної поліції за процесуального керівництва Військової прокуратури Сумського гарнізону було задокументовано корупційну схему, яку організував голова однієї з РДА. За вирішення питань щодо погодження проектної документації на виділення у приватну власність земельних ділянок на території ввіреного йому району вимагав з місцевих мешканців неправомірну вигоду.Також було встановлено, що до злочинної діяльності посадовець залучив посередника - колишнього начальника районного відділу Держгеокадастру.

Під час процесуальних заходів було задокументовано факт вимагання та отримання останніми 65 тисяч гривень хабара за вирішення земельного питання, а саме передачу у приватну власність земельної ділянки з числа земель рекреаційного призначення.

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Сьогодні, 3 липня правоохоронці затримали посередника під час одержання двох тисяч доларів США хабара.

Напередодні, оперативниками задокументовано факт отримання посередником першої частини неправомірної вигоди в сумі 12 тисяч гривень, які громадянин перерахував на його особистий картковий рахунок.Загалом очільник РДА через посередника отримав 65 000 гривень.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, посередника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.





