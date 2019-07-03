 Не думаю, що в найближчому майбутньому буде зміна позиції ЄС, - новий глава Європарламенту Сассолі про санкції проти РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наскільки мені відомо, ніхто не пропонував змінити позицію ... Наскільки мені відомо, щодо цього питання триває обговорення. Я не думаю, що в найближчому майбутньому будуть якісь зміни в позиції Європейської Ради, європейської Комісії чи політичних груп парламенту", - заявив Сассолі в середу в Страсбурзі.

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