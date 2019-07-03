 Не думаю, що в найближчому майбутньому буде зміна позиції ЄС, - новий глава Європарламенту Сассолі про санкції проти РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наскільки мені відомо, ніхто не пропонував змінити позицію ... Наскільки мені відомо, щодо цього питання триває обговорення. Я не думаю, що в найближчому майбутньому будуть якісь зміни в позиції Європейської Ради, європейської Комісії чи політичних груп парламенту", - заявив Сассолі в середу в Страсбурзі.
і газопровід будують, і в ПАРЕ повернулись, і злочинів фуйлових ніхто помічати не хоче, за ручку з вбивцею вітаються
Шо не устраивает, а？
зарано ви нового венценосного обрали тепер мають всі.
думаю, тобі, зелебобові, росєйка красно дякує.
Думаю, шо расека рыдает, шо пэтюнька провтыкал все, а ведь такие надежды были на лалиту
бо ніколи не спробував їх зупинити
Ты же не будешь спорить, шо вся эта муть произошла при пэте？
Опережая аппеляцию, напомню, шо пэтьке, на последних его гастролях по европах, четко сказали, шо кацапов вернут в пасе, но то брехливое чмо умолчало это, на кануне выборов, и теперь воняет
Можно подумать в Украине не работают российские банки и предприятия.
Да те же конфеты и торты рошен едут в россию тоннами.
ой, сумніваюсь
Так і президента у нас теж нема.
Є тільки найманий актор на роль пріпіздєнта.
от в мене сама обув та девайси.
Как думаешь, я играю в игрушки или я сторонник пэтьки？
Подлодки США и России вступили в бой у Аляски:
Торги ідуть.. раз можна пасє то чому не можна рє?
https://www.dw.com/ru/немецкий-бизнес-в-россии-потерял-более-миллиарда-евро-из-за-санкций-сша/a-49357148