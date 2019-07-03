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Все про:Європарламент (399) санкції (2326) Сасоллі (1)

 Не думаю, що в найближчому майбутньому буде зміна позиції ЄС, - новий глава Європарламенту Сассолі про санкції проти РФ

Новий президент Європейського парламенту Давид-Маріа Сассолі не очікує змін у позиції Європарламенту щодо санкцій, введених Європейським Союзом проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наскільки мені відомо, ніхто не пропонував змінити позицію ... Наскільки мені відомо, щодо цього питання триває обговорення. Я не думаю, що в найближчому майбутньому будуть якісь зміни в позиції Європейської Ради, європейської Комісії чи політичних груп парламенту", - заявив Сассолі в середу в Страсбурзі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135537
 
 
 Топ коментарі
 
хороші санкції..
і газопровід будують, і в ПАРЕ повернулись, і злочинів фуйлових ніхто помічати не хоче, за ручку з вбивцею вітаються
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Не думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ - Цензор.НЕТ 5223Якасука Такасама‏ @n6j1K0PZH4vMK0y 4 ч.4 часа назад
Так і президента у нас теж нема.
Є тільки найманий актор на роль пріпіздєнта.

Не думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ - Цензор.НЕТ 8236
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хороші санкції..
і газопровід будують, і в ПАРЕ повернулись, і злочинів фуйлових ніхто помічати не хоче, за ручку з вбивцею вітаються
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Это все проклятый Зеленский и его 73 % избирателей виноваты
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Шо за истерика？ это же наследие потужного международника пэпы.
Шо не устраивает, а？
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він ще не підготував справи щоб у спадок передавати
зарано ви нового венценосного обрали тепер мають всі.
думаю, тобі, зелебобові, росєйка красно дякує.
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А шо так "не передав"？ шо ныкает？имеем как раз то, шо пэтюнька накэрував.
Думаю, шо расека рыдает, шо пэтюнька провтыкал все, а ведь такие надежды были на лалиту
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незавершені справи, завершити які міг лише він.
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Остановить СП2 и возврат винторогов в пасе？ нуну
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ти ж не знаєш напевно парвда ж ?
бо ніколи не спробував їх зупинити
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А ты знаеш наверняка, ты шо пробывала？ шо так утверждаешь？
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шо, стройка сп2？ возврат кацапии в пасе？
Ты же не будешь спорить, шо вся эта муть произошла при пэте？
Опережая аппеляцию, напомню, шо пэтьке, на последних его гастролях по европах, четко сказали, шо кацапов вернут в пасе, но то брехливое чмо умолчало это, на кануне выборов, и теперь воняет
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Почитай новости. Даже на цн гдето было. Это про возврат винторогов в пасе. Почитай, почитай
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Можно подумать Украина перестала торговать с паРашей.
Можно подумать в Украине не работают российские банки и предприятия.

Да те же конфеты и торты рошен едут в россию тоннами.
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Ну тут позиція ЄС кумедно співпадає з призвищем очільника. Знаково якось.
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тобто, якщо зюзя не буде нічого робити в цьому напрямку ( а він не буде нічого робити в цьому напрямку), то санкції не пом'якшаться?
ой, сумніваюсь
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не было, но теперь когда выперли делегацию ПАСЕ... будут
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Не думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ - Цензор.НЕТ 5223******* Такасама‏ @n6j1K0PZH4vMK0y 4 ч.4 часа назад
Так і президента у нас теж нема.
Є тільки найманий актор на роль пріпіздєнта.

Не думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ - Цензор.НЕТ 8236
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А що є? Порахуй скільки їх сидить на 80 % засідань останні три роки.
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Ключевые слова - "не думаю" и "в ближайшем будущем".
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Прийти к ОДА и освободить от занимаемой должности, на основании конституции Украины ч.2 ст.5
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Тузик Цензоровский! Убери свою соплю в виде рекламы, а то я пожалуюсь на этот сайт! Решил бабло срубить на дурачка?!?!
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реклама підбирається згідно ваших переглядів та історії браузера.
от в мене сама обув та девайси.
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а у меня реклама игрушки "допоможи пэтру привести Украину в ЕС", прикинь.
Как думаешь, я играю в игрушки или я сторонник пэтьки？
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не знаю і не хочу знати, в які іграшки ти бависся.
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Подлодки США и России вступили в бой у Аляски:
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Ціну собі набиває...
Торги ідуть.. раз можна пасє то чому не можна рє?
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Санкции есть только американские - со стороны ЕС фикция. При этом немецкие и французские товарищи очень жалуются на убытки от от антироссийских санкций США. Отсюда и "Нормандский формат" по принуждению Украины к русскому миру
https://www.dw.com/ru/немецкий-бизнес-в-россии-потерял-более-миллиарда-евро-из-за-санкций-сша/a-49357148
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От Италии 76 депутатов избрали в Европарламент. Из них 56 представители пророссийских и евроскептиков (партия Берлускони, Лига Севера, 5 звезд, Братья Италии). От Демпартии, представитель которой новый глава ЕП, всего 19 (-12 по сравнению с прошлыми выборами).
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономНе думаю, що в найближчому майбутньому буде зміна позиції ЄС, - новий глава Європарламенту Сассолі про санкції проти РФ
 
 
 
 
 
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