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 Політика України
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Все про:домашній арешт (38) Єжов1 (24)

 Обвинувачений у державній зраді перекладач Гройсмана Єжов вийшов з-під варти під цілодобовий домашній арешт

Голосіївський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, обвинуваченого в роботі на російські спецслужби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Українським Новинам" повідомив його адвокат Валентин Рибін.

"Суд задовольнив наше клопотання і сьогодні змінив запобіжний захід Єжову на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю", - повідомив він.

Адвокат зазначив, що захист клопотав про зміну запобіжного заходу, зокрема і на підставі рішення Конституційного Суду від 25 червня, який визнав неконституційним обрання для підозрюваних у державній зраді і тероризмі запобіжного заходу виключно у вигляді арешту.

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Нагадаємо, 20 грудня працівники Служби безпеки України затримали чиновника секретаріату Кабміна, якого підозрюють у співпраці із спецслужбами Росії. На своїй посаді Єжов фактично працював перекладачем Прем'єр-міністра Гройсмана під час закордонних відряджень та міжнародних зустрічей. Оперативники СБ України задокументували, що чиновник, за завданням російських кураторів, збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв'язку. Ним виявився заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов.

Зазначимо, адвокат Валентин Рибін відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених у державній зраді та тероризмі. Зокрема, він був адвокатом колишніх співробітників харківського "Беркуту" (що втекли до Росії) і російських ГРУшників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135535
 
 
 Топ коментарі
 
то просто реванш, який хтось не хоче помічати.
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А хтось ще зовсім недавно хвацько щебетав про успішно проведену рішучу і потужну судову реформу..
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це країна івасикі, льончиків, лєнушєк і танюшек, якої всі вони тако прагнули - всіх зелененьких, які зробили свій вибір 21
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гнать гнид порохосвинных с их потужными судовыми реформыми.
твари - мало того что разворовали, так ещё и нагадили что отмывать годами нужно будет...
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вже "відмивають". Портнова прислали для відмиву
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а страна то при чем ? судьи .политики и прочие мразики это еще не вся страна
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ну и ? собирать чемоданы в Польшу или Канаду ехать ?
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но к сожалению наша Родина,и нам надо за нее бороться,всем зебилам на зло
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А хтось ще зовсім недавно хвацько щебетав про успішно проведену рішучу і потужну судову реформу..
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то просто реванш, який хтось не хоче помічати.
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Колись , дуже давно - одна екзальтована палка прихильниця петі зарікалася на тутешньому форумі більше ніколи в своєму нікчемному житті мені не писати.. Ти її часом не знаєш? Десь побачиш на просторах форуму , передай їй від мене одне слово - "гидую".
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ні, не знайома.
пошукай її серед своїх друзів в ФБ.
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Разве реванш был бы возможен будь украинские суды действительно реформированы?
Хваленая судебная "реформа", завершением которой не раз хвастался сами знаете кто, оказалось полной фикцией и циничной ложью, что кто-то не хочет замечать. По факту суды остались такими же гнилыми и продажными как и раньше. Чего теперь удивляться и на клоунов пенять?
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для цього потрібно було би десь взяти нових суддів.
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Значит то, что "святой" Петр лгал, самодовольно хвастаясь реформой судов, вы не отрицаете? Уже хорошо.
Можно было хотя бы попытаться создать какой-то орган контролирующий суды, чтобы откровенно потерявшие берега судьи реально наказывались, получали сроки, гляди и остальные спустились бы на землю и держали себя в рамках. Но сами знаете кто предпочел старые проверенные договорняки, которые еще кое-как работали во время его правления, но естественно перестали работать после его ухода.
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Органи такі є! Називаються Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) та Громадська рада доброчесності суддів! А виконавча влада - немає жодних повноважень впливати на суддів!
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Эта ВККС не раз показала, что она из себя представляет такое же гнилое образование.
Я почему-то уверен, что имей Петя реальное желание и волю, реформировать суды он бы нашел способы и возможности.
В наших украинских реалиях можно много чего, например назначить прокурором человека не имеющего юридического образования, хотя это противоречит закону, можно дать человеку гражданство и потом так же быстро его отобрать, что тоже противоречит закону, но способы чудесным образом находятся, при желании. Но когда речь заходит о чем-то действительно важном для страны, например реформе судов, то разумеется ни у кого, оказывается, таких полномочий нет.
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Які ж ви, зебіли, засовковані... Як же вам вбито в мізки, що в країні має бути якщо не цар, якщо не диктатор (які підмінють суди; або, принаймі, керують такими) то хоча би автократ...
Слухайте - а, може, все ж таки на парашу злиняєте? Там - якраз дух для вас!
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Поехавший, как раз вас порохоботов послушать, так вы Петю на царство бы посадили, "ведь при нем такого небыло", потому что он со всеми договорился, а то что все его договорняки естественным образом закончились с окончанием его срока и практически все госструктуры по факту какими гнилыми были такими и остались и естественно пошли опять в разнос, так это клоун виноват.
К сведение я за Зелю не голосовал и не топил никогда, что мне не мешает видеть неадекватность упоротых порохоботов, у которых их "святой" Петр никогда ни в чем не виноват априори, а то что он обосрался, "так это кто-то другой ему в штаны насрал, а наш Петя даже не какает".
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ну як вам сказати... реорганізація можливо і відбулась, але це більше схоже на перестановку ліжок в борделі.
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Согласен, но зачем же пафосно называть это "реформой"? Петю же никто за язык не тянул.
А на выходе имеет то, что имеем, но виноват во всем этом судейском трэше конечно кто угодно, только не "святой" Петр.
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На Марсі?
До речі, футбольні чиновники років десять тому практикували запрошення арбітрів з-за кордону. В цілому ця практика себе не виправдала.
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блін, не глянула на нік, а то би і не писала. Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана Ежов вышел из-под стражи под круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 3962
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да, вони не розуміють, що таке судова реформа; а що таке норма Кодексу...
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реформа то може і проведена, але судді то всі ті самі, вихованці кідалова і портнова
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У не тільки, Ще й саме законодавство - повторюсь і тут:
В Чекалкіна знайшов:
"АПД. Напомню гениальное высказывания главного идеолога нынешнего УПК Портнова (ныне - активного сторонника ЗЕ) сразу после его принятия: «По беспределу мы тебя всегда посадим. А вот пусть «эти» попробуют нас когда-либо посадить по закону»".
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/3408297562529806

До речі, щось подібне говорив і Тарас Чорновіл, згадуючи свою розмову з Портновим, коли вони були ще в одній фракції.
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Пяти лет оказалось мало, а теперь полный откат и реванш.
Моисей вел рабов 40 лет по пустыне, чтобы все рабы умерли до вступления в страну обетованную.
Все 40 лет рабы ныли и просились "обртно в тюрьму - там на обед макароны дают,!"
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так вот заметь,что при Поршенко,даже при потужной реформе,ріги сидели тихо,и сидели те кто сидел,сейцчас ,думаю не без участия портного,судьи красят яйца в зеленый цвет,так что шило мыла не лучше. Правда шило шило в заднице колол.а мыло говорят скользит где хочет
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Офігєть. Госізмєна - неповні два роки і на волю. Під час війни за таке у пана під табличкою з номером вже двічі траву б скосили, а цього випускають. Добровольцям за постріл без дозволу генштабу по пятаку Матіос дає.
Коротше країні капець.
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Вiн ще й грошей відсудить у ЄСПЛ. (ЕСПЧ).
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Тепер нехай Гройсман посидить. Щоб нари не охолонули.
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Нет нада сторцавшегося Скомора с богданом посадить. Ну что-бы Зелене скучно было. Богдан ему дымоход чистить будет!
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Мне конечно не жалко!!
нО МОЖЕТ ОН СКОРА ГЕРОЯ ПОЛУЧИТ!
Кадыров в России тоже судьбу поменял!
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21 июля зебл\ди в честь своей победы оденут колорадки - вы сделали это разом!
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нормально.!..в смысле - это нормально??? даже не так - теперь это нормально??? офигеть
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Прикольно. Судя по статье - "Оперативники задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи" Т.е у следствия уже много месяцев есть неоспоримые доказательства шпионской деятельности? Тогда простой вопрос - А почему дело до сих пор не в суде? Где были прокуратура и СБУ до сих пор?
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а чому тільки претензії до ГПУ чи СБУ? А чому нема претензій до захисту? А чому нема претензій до портновських кодексів, які перш за все захищаюють підсудну особу, а не постраждалу?
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для них це дуже складене питання, вони ж КПК не працюють, а тільки з методичками.
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А почему у тебя ещё нет претензий к ВР с коалицией во главе сам знаешь с кем, ну чего ж просидели несколько лет и не поменяли эти кодексы, или хотя бы какую-то наиболее актуальную часть из них?
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Тому що коаліція БПП+НФ, насправді - це не така коаліція, яка в пуйла, і йому особисто підпорядковується. Там в нашій ******** українській коаліції нема солдат, нема військової дисципліни та підпорядкування, там з кожним потрібно домовлятися і переконувати. І тому поміняли лише частину норм з тих портновських кодиксів. Поміняли куди більш важливішу: дозволилит заочне судочинство та слідство, і не тільки. Гугли, якщо хочеш більше знати.
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так это всё, что ты перечислил уважительная причина для бпп+нф относительно моей претензии к ним? может не стоило тогда морочить всем голову с этой коалицией все эти годы, а идти на досрочные не этим летом, а намного раньше?
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ХА! Чего и следовало было ожидать. Главное бцло картинку в свое время подать)
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Короче откат на 13 год...Украина и мацква , братья навек?
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ОК. Матюкатись не можна, я зрозумів!
Вельмишановні пані та панове! Є нагальне питання - коли і хто збереться і таки припинить весь оцей стид, це правове невігластво і і провокативні рішення суддів?
Хто передбачений в Конституції і Законах України для попередження відкритого, зухвалого і цинічного нехтуванняф навіть здоровим глуздом???
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Ще раз: такі закони! Це ще прийнято "з-за Портнова"! Який говорив "мы вас посадим по-беспределу; а вы нас не должны осудить по-закону"
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О! знайшов точно, як воно звучить. В Чекалкіна:
"АПД. Напомню гениальное высказывания главного идеолога нынешнего УПК Портнова (ныне - активного сторонника ЗЕ) сразу после его принятия: «По беспределу мы тебя всегда посадим. А вот пусть «эти» попробуют нас когда-либо посадить по закону»".

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/3408297562529806
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Вишинського, виходить, також звільнять...
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а грося его опять на работу возьмет...
хотя...почему грося? там... сейчас переводчики любые очень нужны, и такие..проверенные)))
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можно долго ругать Пороха ( и есть за что ) но при нем сидел бы этот Ежиков от звонка до звонка Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана Ежов вышел из-под стражи под круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 3868
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а до сегодняшнего дня он где был ? ну а то что решения суда не было ну извините . Украина не Россия ну нас даже такие мрази как эта имеют право на проведение законных следственных мероприятий . трибуналы не вводили
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Всіх тих покидків та зрадників, котрі сиділи при Порошенко , зараз виправдовують та
випускають ! З-за кордону понаїхала різна мерзота , котра раніше повтікала і носа сюди не показувала !! Дякуємо вам , зеб-- ли за нового президента , за нову владу !!
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За шо наші воїни воюють, щоби якась холера їх ***** здавала
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на основании решения Конституционного Суда от 25 июня, который признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста. Источник: https://censor.net.ua/n3135535

Вот это охренеть
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да "минёры" выходят уже под залог примерно 1,5 млн., один так точно, вчера писали но не здесь, вроде.
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Ну можно ещё уголовную ответственность заменить на административную.

КС же не просто так. КС же под кого-то решения принимает. На одного ведь потужного реформатора лежит заява в ГБР как раз о госизмене
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да скорее всего дело не только в КС, тут дело в тех ещё, кто законы принимает, дела открывает и ведёт их и т.д., это комплексная проблема, в КС же не сказали, что надо исключить совсем меру пресечения в виде ареста
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🤢 де ці нацдружини, чи в них позов лише на Порошенка?
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Пропоную наступні змагання снайперських груп провести біля будинку цієї істоти
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Зачем под домашний арест? Сразу в Раду по спискам "Слуги урода".
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а пусть ответят порохнявые гниды ПОЧЕМУ этот состав судей КС не был посажен, еще за дела януковича???????
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Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана Ежов вышел из-под стражи под круглосуточный домашний арест
вот,теперь, этот ушлёпок будет работать переводчиком в зекоМанде)
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******,госизмена и под домашний арест?!!!
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ура украинскому правосудию! да зеля? вот интересно почему в рашке с нашими пацанами так не поступают?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОбвинувачений у державній зраді перекладач Гройсмана Єжов вийшов з-під варти під цілодобовий домашній арешт
 
 
 
 
 
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