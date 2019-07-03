 Обвинувачений у державній зраді перекладач Гройсмана Єжов вийшов з-під варти під цілодобовий домашній арешт

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Українським Новинам" повідомив його адвокат Валентин Рибін.
"Суд задовольнив наше клопотання і сьогодні змінив запобіжний захід Єжову на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю", - повідомив він.
Адвокат зазначив, що захист клопотав про зміну запобіжного заходу, зокрема і на підставі рішення Конституційного Суду від 25 червня, який визнав неконституційним обрання для підозрюваних у державній зраді і тероризмі запобіжного заходу виключно у вигляді арешту.
Нагадаємо, 20 грудня працівники Служби безпеки України затримали чиновника секретаріату Кабміна, якого підозрюють у співпраці із спецслужбами Росії. На своїй посаді Єжов фактично працював перекладачем Прем'єр-міністра Гройсмана під час закордонних відряджень та міжнародних зустрічей. Оперативники СБ України задокументували, що чиновник, за завданням російських кураторів, збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв'язку. Ним виявився заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Станіслав Єжов.
Зазначимо, адвокат Валентин Рибін відомий своїми проросійськими поглядами, а також захистом обвинувачених у державній зраді та тероризмі. Зокрема, він був адвокатом колишніх співробітників харківського "Беркуту" (що втекли до Росії) і російських ГРУшників.
твари - мало того что разворовали, так ещё и нагадили что отмывать годами нужно будет...
пошукай її серед своїх друзів в ФБ.
Хваленая судебная "реформа", завершением которой не раз хвастался сами знаете кто, оказалось полной фикцией и циничной ложью, что кто-то не хочет замечать. По факту суды остались такими же гнилыми и продажными как и раньше. Чего теперь удивляться и на клоунов пенять?
Можно было хотя бы попытаться создать какой-то орган контролирующий суды, чтобы откровенно потерявшие берега судьи реально наказывались, получали сроки, гляди и остальные спустились бы на землю и держали себя в рамках. Но сами знаете кто предпочел старые проверенные договорняки, которые еще кое-как работали во время его правления, но естественно перестали работать после его ухода.
Я почему-то уверен, что имей Петя реальное желание и волю, реформировать суды он бы нашел способы и возможности.
В наших украинских реалиях можно много чего, например назначить прокурором человека не имеющего юридического образования, хотя это противоречит закону, можно дать человеку гражданство и потом так же быстро его отобрать, что тоже противоречит закону, но способы чудесным образом находятся, при желании. Но когда речь заходит о чем-то действительно важном для страны, например реформе судов, то разумеется ни у кого, оказывается, таких полномочий нет.
Слухайте - а, може, все ж таки на парашу злиняєте? Там - якраз дух для вас!
К сведение я за Зелю не голосовал и не топил никогда, что мне не мешает видеть неадекватность упоротых порохоботов, у которых их "святой" Петр никогда ни в чем не виноват априори, а то что он обосрался, "так это кто-то другой ему в штаны насрал, а наш Петя даже не какает".
А на выходе имеет то, что имеем, но виноват во всем этом судейском трэше конечно кто угодно, только не "святой" Петр.
До речі, футбольні чиновники років десять тому практикували запрошення арбітрів з-за кордону. В цілому ця практика себе не виправдала.
В Чекалкіна знайшов:
"АПД. Напомню гениальное высказывания главного идеолога нынешнего УПК Портнова (ныне - активного сторонника ЗЕ) сразу после его принятия: «По беспределу мы тебя всегда посадим. А вот пусть «эти» попробуют нас когда-либо посадить по закону»".
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/3408297562529806
До речі, щось подібне говорив і Тарас Чорновіл, згадуючи свою розмову з Портновим, коли вони були ще в одній фракції.
Моисей вел рабов 40 лет по пустыне, чтобы все рабы умерли до вступления в страну обетованную.
Все 40 лет рабы ныли и просились "обртно в тюрьму - там на обед макароны дают,!"
Коротше країні капець.
нО МОЖЕТ ОН СКОРА ГЕРОЯ ПОЛУЧИТ!
Кадыров в России тоже судьбу поменял!
Вельмишановні пані та панове! Є нагальне питання - коли і хто збереться і таки припинить весь оцей стид, це правове невігластво і і провокативні рішення суддів?
Хто передбачений в Конституції і Законах України для попередження відкритого, зухвалого і цинічного нехтуванняф навіть здоровим глуздом???
"АПД. Напомню гениальное высказывания главного идеолога нынешнего УПК Портнова (ныне - активного сторонника ЗЕ) сразу после его принятия: «По беспределу мы тебя всегда посадим. А вот пусть «эти» попробуют нас когда-либо посадить по закону»".
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/3408297562529806
хотя...почему грося? там... сейчас переводчики любые очень нужны, и такие..проверенные)))
випускають ! З-за кордону понаїхала різна мерзота , котра раніше повтікала і носа сюди не показувала !! Дякуємо вам , зеб-- ли за нового президента , за нову владу !!
Вот это охренеть
КС же не просто так. КС же под кого-то решения принимает. На одного ведь потужного реформатора лежит заява в ГБР как раз о госизмене
вот,теперь, этот ушлёпок будет работать переводчиком в зекоМанде)