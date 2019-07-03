 Делегація ПАРЄ достроково завершує роботу в Україні і залишає країну

Делегація ПАРЄ перебувала в Києві 2 і 3 липня. Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті Асамблеї, інформує Цензор.НЕТ.
"У листі від 2 липня 2019 року спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив президенту ПАРЄ Ліліані Морі Паск'є, що Верховна Рада відкликала своє запрошення спостерігати за достроковими парламентськими виборами в Україні 21 липня 2019 року. В результаті цього рішення передвиборча делегація вирішила достроково припинити свою діяльність" , - сказано в повідомленні.
У ПАРЄ зазначили, що до прийняття цього рішення члени делегації встигли зустрітися з лідерами і представниками низки партій, представниками громадянського суспільства, ЗМІ та дипломатами.
"Інші зустрічі були скасовані", - повідомили в ПАРЄ.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.
2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.
Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.
"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.
3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.
Дальше что?
Потребуете отправить Порошенко,Муженко и других мельче рангом военных в Гаагу вместо путина?
Мог бы еще рассказать, как в 2010 году рыги нагло покупали этих наблюдателей-европоцов на выборах в Одессе. Да просто лень.
Ура-всех проголосовавших,а особенно рашистов-не пускать!Я-за обеими руками!
Но если США не может с ПАСЕ справиться,что может сделать Украина,которая имеет обьязательства?ПАСЕ-это Совет Европы и Парламентская Ассамблея.Совет Европы министрами голосует и принимает,а Парламентская Ассамблея подтверждает решение своих министров.
У Украины были преимущества в связи с оккупацией,но 10-го Мая Порошенко указали на наибольший в мире товарообоот с оккупантом и указали на равноправие законов всех членов ПАСЕ.
17 Мая Совет Европы проголосовал,а к Июльскому подтверждению решения Совета Европы Парламентарии Украины не перетянули на свою сторону Парламентариев других стран(саботировали процесс,чтобы стрелки перевести на Нового Президента)
Имеем то,что имеем и ничего,кроме персонального недопущения отдельных неугодных(через суды)Украина сделать не сможет,хоть как бы на этом не пиарились те,на ком "шапка горит".
Напомню,однажды Порошенко уже ставил под удар ассоциированное членство с ЕС и чуть не отменили Украине безвиз.В этот раз-не пройдёт-не давайте себя считать лохами-только персональный контроль предателей в рамках закона и не более.https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/7/7074727/