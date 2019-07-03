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 Делегація ПАРЄ достроково завершує роботу в Україні і залишає країну

Четверо представників ПАРЄ, які мали оцінити передвиборчий клімат напередодні запланованого на 21 липня голосування, завершили роботу в Україні.

Делегація ПАРЄ перебувала в Києві 2 і 3 липня. Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті Асамблеї, інформує Цензор.НЕТ.

"У листі від 2 липня 2019 року спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив президенту ПАРЄ Ліліані Морі Паск'є, що Верховна Рада відкликала своє запрошення спостерігати за достроковими парламентськими виборами в Україні 21 липня 2019 року. В результаті цього рішення передвиборча делегація вирішила достроково припинити свою діяльність" , - сказано в повідомленні.

Читайте також: Україна повинна запросити наших спостерігачів на вибори, - ПАРЄ

У ПАРЄ зазначили, що до прийняття цього рішення члени делегації встигли зустрітися з лідерами і представниками низки партій, представниками громадянського суспільства, ЗМІ та дипломатами.

"Інші зустрічі були скасовані", - повідомили в ПАРЄ.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135532
 
   
 Топ коментарі
 
им бы еще подсрачников надавать на дорожку то чтобы в Ежопу гарно бежалось....
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нехай ідуть там з кацапами обнімаються,тут їм робити нічого!!!!
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нагадить себе в карман, много ума не нужно. Слава богу послидние дние доживате, порохоботы....
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Ну понятно... Тебе в карман не надо, тебе надо гуано от Зюзи прямо в твой рот. Делегація ПАРЄ достроково завершує роботу в Україні і залишає країну - Цензор.НЕТ 1969
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Пресс секретарь узеленского нагадила себе в карман или у нас с ней карманы разные и она нагадила только нам?
Дальше что?
Потребуете отправить Порошенко,Муженко и других мельче рангом военных в Гаагу вместо путина?
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Подякувати? Ага, дивись. Ху.ловський жополіз, при якому в Україну повертається вся мразота, буде дякувати.
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Очень важно не только не допустить наблюдателями на выборах в ВРУ агентуру Йухла из ПАСЕ, но и убрать с Украины всех остальных агентов этой гнилой организации. Особенно тех европоцовских ******, которые наблюдают якобы за выполнением "минских капитуляций" на Лугандоне, а на самом деле ничего не видят, что делается в ОРДЛО и на "линии размежевания". Еще есть бригада этой европоцовской гопоты в Одессе, которая якобы отслеживает бандитский кацапо-анклав в Приднестровье. Живут в лучших гостиницах в Одессе, покупают проституток и гульбанят в лучших ресторанах. Арендуют целый этаж в офисном центре на Б.Арнаутской. Шастают на дорогих джипах. Вот зачем им нужны "взносы" от *****!

Мог бы еще рассказать, как в 2010 году рыги нагло покупали этих наблюдателей-европоцов на выборах в Одессе. Да просто лень.
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Часть одесского автопарка одесских европоцов из ОБСЕ
Делегація ПАРЄ достроково завершує роботу в Україні і залишає країну - Цензор.НЕТ 1356
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Курите писи у расеянской делегации пасе и будет вам счастье.
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На *** таких наблюдателей!!! Соски лилипута!
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Ну и нахер, ПАСЕ это все равно, что пригласить кацапов.
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До побачення, ПАРЕ! Вас з балалайкою та горілкою чекають москалі!
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Нечего шлю*ам в Украине делать. Своих 73%.
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Tut mozet byt ranse pered golosavanijem nado vasim bylo skazat jesly primite rosiju,mi zamorozim otnosenyje s PASE ili vyjdim iz nejio.Togda mozet i negolosovali za rosiju.Teper kak by oni neponiali i daze obydelis tak nado poniat.Realno jesly vy by usli s pASE usli i bolse stran,a togda eto PASE nekomu byla i nenuzna
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Realno dumajet ujti ne odna strana s PASE mozet daze do 10 soberiotsia,no ne odna nevydet pervoj poka u vas netu jasnosti
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угорзы и шантж это не наш метод. не в той ситуации....
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не будем вестсь, как это сдеал Парубий выслав делегатов ПАСЕ.
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Mne pASE eto francuzy tam rulit,vsiakyje Makrony izza kotorogo Daliu Grybauskaite nevybrali vmesto Tuska,on skazal sto ona protiv ruskix i nado drugogo kandidata,xotia Merkel predlozyla imeno Daliu v tot post
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невозможно изолиртваться от паРаши, тем более имея общую гранцу. Нужно привыкать жить как в Израиеле.
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И прихватите своих наблюдателей на Донбассе.
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в равшанабаде оцените там есть что оценивать
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Маладцы-такое Единство-радует!
Ура-всех проголосовавших,а особенно рашистов-не пускать!Я-за обеими руками!


Но если США не может с ПАСЕ справиться,что может сделать Украина,которая имеет обьязательства?ПАСЕ-это Совет Европы и Парламентская Ассамблея.Совет Европы министрами голосует и принимает,а Парламентская Ассамблея подтверждает решение своих министров.


У Украины были преимущества в связи с оккупацией,но 10-го Мая Порошенко указали на наибольший в мире товарообоот с оккупантом и указали на равноправие законов всех членов ПАСЕ.


17 Мая Совет Европы проголосовал,а к Июльскому подтверждению решения Совета Европы Парламентарии Украины не перетянули на свою сторону Парламентариев других стран(саботировали процесс,чтобы стрелки перевести на Нового Президента)


Имеем то,что имеем и ничего,кроме персонального недопущения отдельных неугодных(через суды)Украина сделать не сможет,хоть как бы на этом не пиарились те,на ком "шапка горит".


Напомню,однажды Порошенко уже ставил под удар ассоциированное членство с ЕС и чуть не отменили Украине безвиз.В этот раз-не пройдёт-не давайте себя считать лохами-только персональный контроль предателей в рамках закона и не более.https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/7/7074727/
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