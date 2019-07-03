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 Суспільство
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Все про:Нацрада_ТРМ (187) радіо (126) операція Об'єднаних сил (1340)

 ООС закликає Нацраду продовжити дозвіл радіостанції "Армія FM", яка мовить на окупованих територіях

Командування та особовий склад операції Об'єднаних сил звернулися до членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із закликом продовжити дозвіл на мовлення єдиної військової радіостанції "Армія FM".

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці прес-служби ООС у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Шостий рік поспіль частина українських територій перебуває під російською окупацією. Весь цей час на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях ведеться масоване інформаційне зомбування українців за допомогою пропагандистських засобів РФ. Україномовні телеканали та радіостанції в районі проведення ООС - один з дієвих засобів протистояння інформаційній зовнішній агресії, донесення до місцевих жителів, до українців на тимчасово окупованих територіях, правдивої та оперативної інформації. І в цей непростий час постає невирішеним питання щодо продовження дозволів на здійснення мовлення україномовних телеканалів і радіостанцій, які транслюються на території Донбасу та АР Крим", - сказано в повідомленні.

У прес-службі ООС наголосили, що якщо Нацрада не продовжить дозвіл на мовлення, 11 липня  "Армія FM" втратить мовлення в Гірнику, Бахмутівці і на Чонгарі. А з 2 серпня припиниться трансляція в Маріуполі, Бахмуті, Волновасі, Слов'янську, Краматорську, Світлодарську і Попасній. Це, фактично, більша частина покриття "Армії FM" у районі проведення ООС, сказано в повідомленні.

"Ми наголошуємо, що інформаційний чинник боротьби не менш важливий, ніж збройний. "Армія FM" – невід'ємна складова частина нашого інформаційного фронту у боротьбі за український Донбас, Луганщину, Крим!", - додали в прес-службі ООС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135528
 
   
 Топ коментарі
 
це така річ, яка мала би працювати без всіляких бюрократичних перепон
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Зеро говорил на выборах и в своей инаугурационной речи, что народ на оккупированных территориях надо переубеждать и перевоспитывать. т.к. "они же наши люди!" . И в итоге сворачивает всю программу перевоспитания и правдивой информации на оккупированных территориях.
Лицемерие и враньё - самая характерная черта "слуг российского народа" из партии Каломойского
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На фоне прокацапского реванша ЗЕкоманды я бы не удивился если бы не продлили.
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це така річ, яка мала би працювати без всіляких бюрократичних перепон
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они на украинском вещают, а Богдан сказал что его понимают только в Тернополе ...
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ООС призывает Нацсовет продлить разрешение радиостанции "Армия FM"

Там откатов нет. А вот вертолеты МВД или ударные турецкие дороны - это дело
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не призывает - а требует!
как г+г, срусван и т.д. ... так нет у вас методов, а как атипропаганду и антизомби-радиостанцию прикрыть - все оживились!!!
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а где " Вира FM", " Мова FM" ?
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Не знаю, но вот ты один из ЗЕбилФМ уже вещаешь в эфире..
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А що, можуть не подовжити? Є така ймовірність?
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Авжеж! То якби якийсь сєпарськи канал - продовжили б без проблем.
Рубається все патріотичне. Не помітив?
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Уже перестали вещать и эти частоты сразу заняли сепары со своим фм
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Вместо этого будет "Надопростоперестатьстрелять FM"
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Зеро говорил на выборах и в своей инаугурационной речи, что народ на оккупированных территориях надо переубеждать и перевоспитывать. т.к. "они же наши люди!" . И в итоге сворачивает всю программу перевоспитания и правдивой информации на оккупированных территориях.
Лицемерие и враньё - самая характерная черта "слуг российского народа" из партии Каломойского
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На фоне прокацапского реванша ЗЕкоманды я бы не удивился если бы не продлили.
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Надо провести опрос на территориях, где вещает "Армия ФМ", люба ли она им. Может они "Донецк ФМ слушают, или даже!, не приведи Господь!, "Новороссия Рокс" им нравится (не к ночи будь сказано!).
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Ну, там же любят референдумы? Ну, типа, как мы голосовали за "Евровидение" не так давно. Выбрали всем миром одну подругу, а ей потом жюри сказало - а не пошла бы ты на...? Она и пошла...
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А ведь голосуют. Психи у нас, здесь в Украине, не лишены права голоса, и выбирают презика и депутатов наравне со всеми! Не знали разве?! Вот дела... Так и мы получается...тоже, а?
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Зачем продлевать? Ведь зебилы сливают Русь-Украину под московитов. Это же очевидно...
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