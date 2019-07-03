 ООС закликає Нацраду продовжити дозвіл радіостанції "Армія FM", яка мовить на окупованих територіях

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці прес-служби ООС у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Шостий рік поспіль частина українських територій перебуває під російською окупацією. Весь цей час на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях ведеться масоване інформаційне зомбування українців за допомогою пропагандистських засобів РФ. Україномовні телеканали та радіостанції в районі проведення ООС - один з дієвих засобів протистояння інформаційній зовнішній агресії, донесення до місцевих жителів, до українців на тимчасово окупованих територіях, правдивої та оперативної інформації. І в цей непростий час постає невирішеним питання щодо продовження дозволів на здійснення мовлення україномовних телеканалів і радіостанцій, які транслюються на території Донбасу та АР Крим", - сказано в повідомленні.

У прес-службі ООС наголосили, що якщо Нацрада не продовжить дозвіл на мовлення, 11 липня "Армія FM" втратить мовлення в Гірнику, Бахмутівці і на Чонгарі. А з 2 серпня припиниться трансляція в Маріуполі, Бахмуті, Волновасі, Слов'янську, Краматорську, Світлодарську і Попасній. Це, фактично, більша частина покриття "Армії FM" у районі проведення ООС, сказано в повідомленні.

"Ми наголошуємо, що інформаційний чинник боротьби не менш важливий, ніж збройний. "Армія FM" – невід'ємна складова частина нашого інформаційного фронту у боротьбі за український Донбас, Луганщину, Крим!", - додали в прес-службі ООС.