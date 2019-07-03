 Україна має активізувати зусилля у боротьбі з піратством і підробками, - ЄС

Представники ЄС занепокоєні тим, що Україна повільно виконує зобов'язання у сфері авторського права, торгових марок і патентів, які взяла на себе в рамках Угоди про асоціацію. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.
Як відомо, Україна взяла на себе зобов'язання привести своє законодавство у сфері інтелектуальної власності у відповідність з нормами ЄС та практиками правозастосування.
Так, наша країна має намір створити спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності - відбір його суддів планують завершити до кінця 2019 року.
Одночасно триває створення нового офісу інтелектуальної власності, яке планується завершити в 2020 році.
За даними компаній-членів "Європейської бізнес-асоціації", минулого року в Україні частка фальсифікованих або незаконно ввезених товарів включала серед іншого: каву - 40% (близько 25 млн доларів), алкогольні напої - 60% (близько 400 млн доларів), агрохімічні продукти - 25% (близько 200 млн доларів), побутова техніка та електроніка для певних категорій - від 50% до 70% (300-400 млн доларів).
Представники ЄС зазначили, що порушення прав інтелектуальної власності завдає великих збитків українській економіці, оскільки призводить до зменшення інвестицій і надходжень до державного бюджету, а також не дозволяє створювати робочі місця у творчих та інноваційних галузях. До того ж такі порушення становлять значний ризик для громадян, які часто просто не знають, чи безпечні товари, які вони купують. Крім того, зв'язок між підробками й організованою злочинністю становить велику загрозу для суспільства.
В ЄС контрафактна і піратська продукція становить близько 7% імпорту, або 121 млрд євро на рік.
вже нічого не сп...диш, бо дематюкаційний закон не дасть!
- добрий день! це дематюкаційний патруль
- шо ***?
(лунають постіли)
Может результаты труда вообще не принадлежат человеку их можно брать бесплатно?
Сейчас выведем теорию коммунизма?
Знакомый изготовил конкурентное бытовое изделие, но за сертификацию надо платить 2000 долл. Так все и осталось на уровне ремесла....
Та да Был Роджерс, стал МВФ
и банки...
Мдааааа
тому із заплатнею у 4000 поганих американських гривень доведеться зачекати
ждітє атвєта... ждітє атвєта... ждітє атвєта... ждітє атвєта...
Правда с помошю этой проги производительность конструкторов увеличивается в разы.
и засудить их невозможно. Даже будучи уличёнными, они имеют штат юристов, и легко выиграют в судах. Кстати декомпиляция программ самая большая беда. И доказать ничего не возможно.
Та да ПАСЕ, будапештский меморандум и т д...
И возьмемся за пиратов.
Нехай ********** гроши вернут Украине , а потом уже и поговорить можно .
Для тех , хто в танке :
Европопка с огромным удовольствием принимала краденные гроши с Украины в свои банки . И они прекрасно знали происхождение этих средств .
И всех ,особенно европппу' это устраивает.
...
Пффф.
У нас тут перзидент підробний, а Зеко-манду незаконно ввозять на територію країни.
А пока... мы будем выкручиваться. Бо платить нам нечем.
***
в свете малого финансирование кинематографа
в продолжении "Пиратов Карибского моря"
Джека Воробья будет играть Елена Воробей
ЕС з задоволенням приймає і надає
корупціонерам політичний притулок