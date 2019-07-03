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Все про:пірати (32) фальсифікат (250) Європейський Союз (12)

 Україна має активізувати зусилля у боротьбі з піратством і підробками, - ЄС

Від 50% до 70% електроніки і побутової техніки, 60% алкогольних напоїв та 40% кави, що продаються в Україні - підробка або незаконно ввезені на територію країни товари.

Представники ЄС занепокоєні тим, що Україна повільно виконує зобов'язання у сфері авторського права, торгових марок і патентів, які взяла на себе в рамках Угоди про асоціацію. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.

Як відомо, Україна взяла на себе зобов'язання привести своє законодавство у сфері інтелектуальної власності у відповідність з нормами ЄС та практиками правозастосування.

Так, наша країна має намір створити спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності - відбір його суддів планують завершити до кінця 2019 року.

Читайте також: За місяць кіберполіція припинила діяльність більш ніж 30 піратських ресурсів, - Демедюк

Одночасно триває створення нового офісу інтелектуальної власності, яке планується завершити в 2020 році.

За даними компаній-членів "Європейської бізнес-асоціації", минулого року в Україні частка фальсифікованих або незаконно ввезених товарів включала серед іншого: каву - 40% (близько 25 млн доларів), алкогольні напої - 60% (близько 400 млн доларів), агрохімічні продукти - 25% (близько 200 млн доларів), побутова техніка та електроніка для певних категорій - від 50% до 70% (300-400 млн доларів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіберполіція припинила діяльність популярного піратського онлайн кінотеатру "Оnlainfilm". ФОТО

Представники ЄС зазначили, що порушення прав інтелектуальної власності завдає великих збитків українській економіці, оскільки призводить до зменшення інвестицій і надходжень до державного бюджету, а також не дозволяє створювати робочі місця у творчих та інноваційних галузях. До того ж такі порушення становлять значний ризик для громадян, які часто просто не знають, чи безпечні товари, які вони купують. Крім того, зв'язок між підробками й організованою злочинністю становить велику загрозу для суспільства.

В ЄС контрафактна і піратська продукція становить близько 7% імпорту, або 121 млрд євро на рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135519
 
 
 Топ коментарі
 
так на Китай и наезжайте, это они их клепают. Украина при чем？
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сначала зарплаты - как обещал зеленский по 4000 - потом борьба с контрафактом
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а шо, результаты полной реализации программы "жыты па новому" тебя уже не устраивают？
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так на Китай и наезжайте, это они их клепают. Украина при чем？
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Так Китай і не рудно-зерновий придаток Україна має активізувати зусилля у боротьбі з піратством і підробками, - ЄС - Цензор.НЕТ 6360
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тю, так вже посилили!
вже нічого не сп...диш, бо дематюкаційний закон не дасть!
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***
- добрий день! це дематюкаційний патруль
- шо ***?
(лунають постіли)
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а краще б 2-й та 3-й рядок змінили місцями, реальна дерегуляція
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Напоминаю: Украина является жертвой пиратства. Чи вже ніт?
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ага ПИРАТЫ РАССКАЗЫАЮТ ПРО ПИРАТОВ несатные вымя Ежопы все баблом меряют придумали авторские права законы лицензии..так Бог разумение дает писателю композитору певцу голос танцору ноги и пластику.. хужожнику умение воспринимать цвет и гамму отттенков.. инженеру умение осознать начертить и создать изделие какое.. а не ваши гребанные законы рынка и стяжательства....
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Бог дает человеку мозги и руки.
Может результаты труда вообще не принадлежат человеку их можно брать бесплатно?
Сейчас выведем теорию коммунизма?
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прочитайте книгу 2 Исход Библия там прямо Бог и сказал дам я разумение и знания как серебро готовить как металом работать и так далее......
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Библиотека - рассадник пиратства. Я правильно понял?
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так а смысл тогда создавать что то если кто то скопипастит твое творение и продаст а ты ничего не заработаешь?
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а смысл таков что БОГ ДАЕТ И БОГ ОТНИМАЕТ зато евреи сами кретины...а мы уже это начинаем осознавать полтора месяа уже сами... они дурни а за чужой счет и живут...и придумали кредит и проценты с воздуха и так далее везде их синагодные хари и просматриваются.. Украина должна активизировать усилия по борьбе с пиратством и подделками, - ЕС - Цензор.НЕТ 6856
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я извиняюсь у Вас в голове сегодня ничего не щелкнуло? не док конца понял что вы хотите мне донести.
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я говорю что труд любого человека далается не с воздуха прежде чем что то сотворить композитор поэт писатель художник инженер ученный он сначала получает от общества кредит воспитание обучение ему дают появится в этом мире родиться вырасти выучиться а такое впечатление что все вумные вот просто так появились между прочим в отрыве от всей окружающей среды....а кредиторы евреиитут как тут оплатите нам гешефт мы типа вам Патент оформили и нам положены рояльти а скакого такого перпугу они что хиьрождопые или им давно хари не били... все что прихождит человеку в голову не принадлежит тому человеку ему ЭФИР ПРОСТРАНСТВО БОГ ВСЕЛЕННАЯ дает канал для открытия..вы серьезно полагаетет что вот атк просто так случайно посещают Эврика наши головы ой ли думаю есть просто програмируемые "случайности"...в том числе и открытия..труды поэзии музыка танцы ремесла открытия ученых..
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я понял Вас, для примера можете взять СССР и все постсовковые страны там тоже финансово не стимулировали креативных людей, была уровниловка. Назвите мне хоть 1 значимое полезное изобретение за последние 60 лет в этих странах, если даже не было создано собственный автомобиль.
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А сейчас креативные люди стимулируются? То есть, сегодняшние миллионеры - это те, кто что-то изобрёл, кроме схем отъёма денег?
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Харя рязанская, если посмотришь то узнаешь что ростовщической деятельности занимались больше твои бояре, а не евреи. Во вторых, не бери кредит на то что ты не в состоянии себе позволить. Но нет, ты же папуас наберешь кредиты чтобы купить для понтов лысых разных побрякушек, а потом оказывается, никто тебе деньги дарить не собирается, негодяи такие )))
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О проснулся шобла обрезананя тебе в кибуце не сидится спокойно шобла ты давно срулил в Сраюль ИЗ МОЕЙ ОДЕССЫ ага рязанскя это ты *****...к разянская маланская дебило пшел нафиг в Синагогу брыс...
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Зубы не стер холопик? А то смотри, твой боярин растроится, ты все таки имущество ))
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а не ваши гребанные законы рынка и стяжательства....

Знакомый изготовил конкурентное бытовое изделие, но за сертификацию надо платить 2000 долл. Так все и осталось на уровне ремесла....
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Для этого бегают и ищут инвесторов. Сидет на пятой точке и ждать чуда, можно вечно хоть с работающим вечным двигателем.
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Напоминаю: Украина является жертвой пиратства. Чи вже ніт?

Та да Был Роджерс, стал МВФ
и банки...
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сначала зарплаты - как обещал зеленский по 4000 - потом борьба с контрафактом
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а шо, результаты полной реализации программы "жыты па новому" тебя уже не устраивают？
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а шо, людського прізвиська для тебе в прігожена не знайшлося?
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Ты считаешь свое поганяло "человеческим именем"？
Мдааааа
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тут ось які справи: весна скінчилася, і саджати вже пізно, а саме це повинно було наповнити статтю видатків на зарплатню
тому із заплатнею у 4000 поганих американських гривень доведеться зачекати
ждітє атвєта... ждітє атвєта... ждітє атвєта... ждітє атвєта...
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кому шо, а порохоботы про свое... тебя в детстве "контрафактным" чайником не били??
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Есть такие программы для архитекторов,конструкторов как 3 Д МАХ,Автокад. Стоимость - по 3000 баксов. Кто у нас потянет такую роскошь,если не будет отдачи по работе ? А ее не будет. До восстановления экономики.
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Мы их крякали, крякаем и будем крякать! Украина должна активизировать усилия по борьбе с пиратством и подделками, - ЕС - Цензор.НЕТ 5801
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То-то и оно ...)) А там у них ,это не большие деньги. Один заказ и вся стоимость отобъется. Зато дальше без проблем. И постоянные обновления.
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3dmax стоит $130 в месяц по подписке, Автокад $140 в месяц, зарплаты даже в бедной стране за работу в этих программах не может быть меньше $1200 в месяц.
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Capturing.Reality.RealityCapture.CLI - 14000 € За три месяца 1875€.
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И компании которые работают с Capturing.Reality.RealityCapture.CLI не могут себе позволить за три месяца отдать 1875€? Если не могут. Тогда зачем им Capturing.Reality.RealityCapture.CLI, вообще непонятно.
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Смотрите, Том, я должен научить человека работать с этой прогой. Демоверсия не работает из под командной строки. Также невозможно написать скрипт для автоматизации процесса. Разработчики на контакт не идут. Что остаётся? Правильно! Україна має активізувати зусилля у боротьбі з піратством і підробками, - ЄС - Цензор.НЕТ 9016 Україна має активізувати зусилля у боротьбі з піратством і підробками, - ЄС - Цензор.НЕТ 8013
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Ну, если разработчики даже не потрудятся ответить. Здесь не поспоришь.
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Autodesk inventor pro, от 1000 евриков в год, помесячно намного дороже. За год обновления смешные.
Правда с помошю этой проги производительность конструкторов увеличивается в разы.
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Ну, по подписке выходит в районе 120 евро, это дорого для тех кто работает с такими программами? Нет, не дорого, вообще.
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все относительно, если работать для украинского рынка то не выгодно, но для европейцев и американцев там ставка конструктора около 20-25$ в час (со знанием языков, стандартов, специализация и т.д)
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То что на украинском рынке люди готовы работать за копейки, это не проблема того кто создавал программу, тем более в Украине деньги и возможность хорошо платить за профессиональную работу достойно, есть и сейчас, и была всегда.
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к часным лицам и для домашнего использования обычно закрывают глаза, не помню что б кого то оштрафовали за то что дома использовал пиратку. А вот фирмы которые зарабатывают там есть проблемы. Как обяснить работнику почему месячная подписка на проги стоит больше чем его зп?))
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Большие компании Гугл, Эпл и Мелкомягкие занимаются банальным воровством чужих кодов
и засудить их невозможно. Даже будучи уличёнными, они имеют штат юристов, и легко выиграют в судах. Кстати декомпиляция программ самая большая беда. И доказать ничего не возможно.
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Китай делает подделки и плевать хотел на авторское право.
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ЕС должно активизировать борьбу со своей продажностью
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ЕС должно активизировать борьбу со своей продажностью

Та да ПАСЕ, будапештский меморандум и т д...
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Вот, после возвращения рашки в ПАСЕ Украина им ничего не должна! Ну разве что выразить обеспокоенность пиратством. Но увы, наши молча утрутся, как всегда.
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Вот поможете побороть самую большую террористическую организацию в Мире.
И возьмемся за пиратов.
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" Представители ЕС обеспокоены тем, что Украина медленно выполняет обязательства в сфере авторского права, торговых марок и патентов "

Нехай ********** гроши вернут Украине , а потом уже и поговорить можно .

Для тех , хто в танке :

Европопка с огромным удовольствием принимала краденные гроши с Украины в свои банки . И они прекрасно знали происхождение этих средств .
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Так поэтому все российско-украинское гавно и живет в Ландонах и Парижах.
И всех ,особенно европппу' это устраивает.
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Допоки не вирівняється платоспроможність українців і європейців, я відмовляюся сприймати поняття "піратка". Приклад потрібно брати з Китаю. А ще, користуйтеся крякнутий софтом на здоров'я.
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От 50% до 70% электроники и бытовой техники, 60% алкогольных напитков и 40% кофе, продающихся в Украине - подделка или незаконно ввезенные на территорию страны товары

...
Пффф.
У нас тут перзидент підробний, а Зеко-манду незаконно ввозять на територію країни.
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У нас тут перзидент підробний, (Барыга) Батько украинской коррупции - и все путем...
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Ерунда это, там на 1 млрд долларов нашкребли при 121 млрд евро контрабаса в ЕС, это меньше 1 процента... в Украине очень низкая покупательная способность, поэтому это все ерунда.
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Канешна далжна! Особенно после взвращения раиси в ПАСЕ. Вот завтра с утра все встанем дружно и активизируем усилия, не переживайте...
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Вот когда у граждан Украины будут такие же доходы, как и у граждан ЕС, тогда и приходите с этой муйнёй.
А пока... мы будем выкручиваться. Бо платить нам нечем.
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А хто в Україні зараз відповідаєа боротьбу проти піратів
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ну если не Министерство обороны))) то рыбного хозяйства))))
***
в свете малого финансирование кинематографа
в продолжении "Пиратов Карибского моря"
Джека Воробья будет играть Елена Воробей
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самое главное - что у нас и половина патриотов ...подделка ( та больше...больше половины)))
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Дык сразу,после того как эуропа синхронизирует свои действия со своим пи*дежом.
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а гроші від піратства від наших олігархів
ЕС з задоволенням приймає і надає
корупціонерам політичний притулок
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та ви що довбонулись там в гєйропі?як я буду тепер качати ігри з торентів? Україна має активізувати зусилля у боротьбі з піратством і підробками, - ЄС - Цензор.НЕТ 8954 Україна має активізувати зусилля у боротьбі з піратством і підробками, - ЄС - Цензор.НЕТ 6127 Україна має активізувати зусилля у боротьбі з піратством і підробками, - ЄС - Цензор.НЕТ 9789
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Надо взять строжайший контроль над подделками! Если делают хуже оригинала - немедленно закрывать на фик! И штраф впаять такой, чтоб другим неповадно было!
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компасы, маткады, матлабы.....Здесь пропагандист-интеллигент перепечатал 60 000 чужих картинок , ни разу не сославшись на первоисточник.И правильно.Цель каждого интеллигента -свержение существующей власти. Такая цель оправдывает средства.Мы исправляем порочность средств чистотою цели. Паскаль.
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Раніше було багато піратських дисків,а зараз всі в інтернеті завантажують.Торрент трекери неможливо заборонити,а ще там є те,що його в нас на ліцензії не купити,наприклад музика audio cd,flaс чи навіть хороше mp3.
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