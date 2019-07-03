 Україна має активізувати зусилля у боротьбі з піратством і підробками, - ЄС

Представники ЄС занепокоєні тим, що Україна повільно виконує зобов'язання у сфері авторського права, торгових марок і патентів, які взяла на себе в рамках Угоди про асоціацію. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.

Як відомо, Україна взяла на себе зобов'язання привести своє законодавство у сфері інтелектуальної власності у відповідність з нормами ЄС та практиками правозастосування.

Так, наша країна має намір створити спеціалізований суд з питань інтелектуальної власності - відбір його суддів планують завершити до кінця 2019 року.

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Одночасно триває створення нового офісу інтелектуальної власності, яке планується завершити в 2020 році.

За даними компаній-членів "Європейської бізнес-асоціації", минулого року в Україні частка фальсифікованих або незаконно ввезених товарів включала серед іншого: каву - 40% (близько 25 млн доларів), алкогольні напої - 60% (близько 400 млн доларів), агрохімічні продукти - 25% (близько 200 млн доларів), побутова техніка та електроніка для певних категорій - від 50% до 70% (300-400 млн доларів).

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Представники ЄС зазначили, що порушення прав інтелектуальної власності завдає великих збитків українській економіці, оскільки призводить до зменшення інвестицій і надходжень до державного бюджету, а також не дозволяє створювати робочі місця у творчих та інноваційних галузях. До того ж такі порушення становлять значний ризик для громадян, які часто просто не знають, чи безпечні товари, які вони купують. Крім того, зв'язок між підробками й організованою злочинністю становить велику загрозу для суспільства.

В ЄС контрафактна і піратська продукція становить близько 7% імпорту, або 121 млрд євро на рік.