 Житель Запоріжжя з ревнощів підпалив свою співмешканку: дівчина дістала 90% опіків тіла

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

У поліції зазначили, що 2 липня близько 21:05 у Хортицький райвідділ поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарню доставлено ​​жінку 1997 р.н. у важкому стані - вона дістала 90 відсотків опіків тулуба, голови і кінцівок.

Слідчі встановили, що дівчину підпалив 29-річний чоловік. За попередньою інформацією, причиною трагедії став побутовий конфлікт через ревнощі.

Прогнози медиків щодо постраждалої невтішні. Її палій також дістав опіки рук. Загрози для його життя і здоров'я немає.

Раніше не судимого зловмисника затримали і доставили в ізолятор тимчасового утримання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 КК України (замах на злочин), п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Читайте також: Троє невідомих підпалили квіти, принесені до Будинку профспілок в Одесі в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року. ВIДЕО