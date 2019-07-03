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 Події, Суспільство
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Все про:Запоріжжя (495) підпал (226) Нацполіція (7782)

 Житель Запоріжжя з ревнощів підпалив свою співмешканку: дівчина дістала 90% опіків тіла

У Запоріжжі чоловік облив свою дівчину запальною сумішшю і підпалив, у результаті чого постраждала дістала 90% опіків тіла.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

У поліції зазначили, що 2 липня близько 21:05 у Хортицький райвідділ поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарню доставлено ​​жінку 1997 р.н. у важкому стані - вона дістала 90 відсотків опіків тулуба, голови і кінцівок.

Слідчі встановили, що дівчину підпалив 29-річний чоловік. За попередньою інформацією, причиною трагедії став побутовий конфлікт через ревнощі.

Прогнози медиків щодо постраждалої невтішні. Її палій також дістав опіки рук. Загрози для його життя і здоров'я немає.

Раніше не судимого зловмисника затримали і доставили в ізолятор тимчасового утримання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 КК України (замах на злочин), п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135513
 
 
 Топ коментарі
 
уже не жилец...с такими ожогами не выживают
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Где мозги у нее были, когда с уголовником слыгалась？
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Эпоха ЗЕживодеров!
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эпоха порохоидиотов с 5 % рейтинга
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Читая цензор складывается ощущение, что 105
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Лолиботов тут жалкая кучка , но у каждого по 27 549 аккаунтов .
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Спроси у будь якого студента медика, який проходить курс загальної психології, і він скаже тобі, що чим примітивніша людина, тим більше свої якості і дії вона приписує іншим.
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Написать такое - бытовой конфликт на фоне ревности. Какая ревность? Это психопатия, обычное поведение биоробота, который не имеет ни совести, ни морали, ни сопереживания даже к своей сожительнице. Вопрос почему он с ней жил, если так ненавидит? И второй вопрос дадут ли этому биороботу пожизненный срок, или выпустят, чтобы он повторял свои преступления.У нас по законодательству таких же депутатов -биороботов - обычно выпускают.
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Почему бы вам порохоботам не собраться и не встретиться с зелеботами ? )) Поговорите на природе.С пивком.С чипсами. В футбол сыграете. Дружить короче,начнете )))
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"Игорь Хирскл
Доставайте дедовские луки. И засыпайте тучами стрел оккупантов из укрытий ))"А ты, лугандонец, уже засыпал стрелами оккупантов??? Житель Запорожья из-за ревности поджог свою сожительницу: девушка получила 90% ожогов тела - Цензор.НЕТ 4705

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Я тебе бумеранг выстрогаю. Если будешь приходить копать огород.И даже научу им пользоваться и не убить себя )))
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Время лечит, но потом всё-таки убивает, лугандонец!
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это невозможно...без кожи человек проживет максимум несколько недель
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На жаль ні. Через 3 дні піде загальна інтоксикація організму продуктами розкладу...
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имеет значение какая степень ожога получена и какое процентное соотношение самой тяжелой степени у нее.
но, да, шансы невелики, только тотальная пересадка может быть поможет. ну и возраст все-таки
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Пересаджувати немає звідки, а штучна не завжди приживається...
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Можно кожу пересаживать, это конечно очень дорого, но возможно через фонды или частников. Это каким надо быть имбецилом, чтобы сжечь человека?
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Ото любов. Кто-то сам под поезд, а кто-то - жену. Житель Запорожья из-за ревности поджог свою сожительницу: девушка получила 90% ожогов тела - Цензор.НЕТ 4361
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А другого человека сжигать - по-твоему правильно??? Сам с собой что хочешь делай, других не трогай!
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Бабы тоже могут отчебучить на этой почве. Так шо 1:1 ))
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29-летний мужчина ...
Никакой он не мужчина!
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Где мозги у нее были, когда с уголовником слыгалась？
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Ранее не судимый злоумышленник задержан и доставлен в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 УК Украины (покушение на преступление), п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Источник: https://censor.net.ua/n3135513
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Тебе ли не знать, как тексты меняются тут. Изначально он был судимый без "не"
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После химической кастрации ненормальные могут отчебучить что-то подобное.
Только пожизненное!
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И кормить его за наш счет всю его оставшуюся жизнь? Проще облить его горючей смесью, вывести из участка, поджечь, дать разгореться и отпустить на все четыре стороны.
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Настолько псих,что даже про себя не подумал,не говоря о подруге. В тюряге и сгниёт. Нахера такие нужны на свете?
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Зато не гей, соблюдает семейные ценности.
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Хотел шашлычок!!!! Извращенец!!!
Один шлюху вызвал - попросил борща наварить!!!
Ужос к чему идем!!!!
( глупая ирония-прид...урок он конечно)
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Нелюдь.
Девушку ждет скорая и очень мучительная смерть. То, на что ее обрек этот отморозок - да такого и врагу не пожелаешь.
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Дати бовбойобу 90% опіків та врівняти в правах!
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Там в ВР прийнято на розгляд закон про кастрацію підафілів..
Треба доповнити.
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когда девукша умрет - его надо казнить так же, облить и сжечь

в назидание
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Такое может быть только в русском мире.
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Ризикну припустити що обоє являються яскравими представниками "русского мира"...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЖитель Запоріжжя з ревнощів підпалив свою співмешканку: дівчина дістала 90% опіків тіла
 
 
 
 
 
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