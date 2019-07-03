 Житель Запоріжжя з ревнощів підпалив свою співмешканку: дівчина дістала 90% опіків тіла

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.
У поліції зазначили, що 2 липня близько 21:05 у Хортицький райвідділ поліції надійшло повідомлення про те, що в лікарню доставлено жінку 1997 р.н. у важкому стані - вона дістала 90 відсотків опіків тулуба, голови і кінцівок.
Слідчі встановили, що дівчину підпалив 29-річний чоловік. За попередньою інформацією, причиною трагедії став побутовий конфлікт через ревнощі.
Прогнози медиків щодо постраждалої невтішні. Її палій також дістав опіки рук. Загрози для його життя і здоров'я немає.
Раніше не судимого зловмисника затримали і доставили в ізолятор тимчасового утримання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 КК України (замах на злочин), п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Доставайте дедовские луки. И засыпайте тучами стрел оккупантов из укрытий ))"А ты, лугандонец, уже засыпал стрелами оккупантов???
но, да, шансы невелики, только тотальная пересадка может быть поможет. ну и возраст все-таки
Никакой он не мужчина!
Источник: https://censor.net.ua/n3135513
Только пожизненное!
Один шлюху вызвал - попросил борща наварить!!!
Ужос к чему идем!!!!
( глупая ирония-прид...урок он конечно)
Девушку ждет скорая и очень мучительная смерть. То, на что ее обрек этот отморозок - да такого и врагу не пожелаешь.
Треба доповнити.
в назидание