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 Новий енергоринок працює без технічних проблем, - Кушнірук

Борис Кушнірук зазначив, що жодна система не працює з першого дня запуску в ідеальному режимі, тому в разі виникнення проблем їх вирішуватимуть у робочому порядку.

Новий ринок електроенергії працює без технічних проблем. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук у коментарі журналісту, повідомляє Главком.

"З 1 липня ринок запрацював. Закон вступив у силу в частині того, що зараз вже можна безпосередньо укладати угоди між виробниками електроенергії і споживачами. Вони можуть укладати угоди безпосередньо, купувати через систему аукціонів, наприклад, якщо продає електроенергію "Енергоатом" або гідроелектростанція. Можуть укладатися угоди, коли є компанія, яка займається трейдерством. Ринок запрацював, і колапсу точно не сталося. У його функціонуванні немає жодних проблем технічних", - заявив Кушнірук.

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Експерт зазначив, що жодна система не працює з першого дня запуску в ідеальному режимі, тому в разі виникнення проблем їх вирішуватимуть у робочому порядку. А також зазначив, що тарифи на електроенергію для населення після запуску ринку не змінилися, і залишаться незмінними до кінця 2020 року, оскільки уряд задіяв компенсаторний механізм.

"Для населення нічого з 1 липня не змінилося. Вони споживатимуть електроенергію, причому як за нічним, так і за денним тарифом", - сказав Кушнірук.

Нагадаємо, 1 липня введено новий ринок електроенергії, згідно з ухваленим у 2017 році Верховною Радою законом України "Про ринок електричної енергії". Відповідно до закону, нова модель передбачає введення таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

Запуск нового ринку електроенергії - це зобов'язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135512
 
 
 Топ коментарі
 
никогда! место ротердама+++ ПЕТЯ и его КОДЛА ввели монопольный рынок!! теперь чтобы этот рынок снять или поменять, надо менять закон! а кто в раде сидит я думаю ты в курсе да?!!
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АХМЕТОВ и компания, ПЕТЯ наверно то же в доле, тото его люди так этот рынок пропихивают аж глаза на лоб лезут!!
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ну давай давай начинай советы давать про личные огороды личные электростанции и личные свинофермы!!
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А то, шо хозяин ЗЕ иском с Укрэнерго пытается заблокировать этото самый единый энергорынок, то такое. Зелебобам все равно это сложно понять.
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ты сначала на цены посмотри а потом бушь вылизывать попу пете!!
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мне насрать на БЕНЮ веришь?!! меня больше волнует повышение цен на электричество для бизнеса!(потому что млять его ввели рынок ХА ХА ХА надо же ЛОХАМ объяснить почему монополисты подняли цены) потому что все это повышение плавно перейдет в увеличение цен на все товары!!
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Цены для тебя или для Коломойского?
Если для тебя, то проблемы индейцев белого человека не колышут. Учиться надо был лучше и работать, а не жопу просиживать за копейки.
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Так вроде вчера была новость, что Коломойский(или ахметов?) судом его остановил?
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Толпа дураков скандирует РЫНОК РЫНОК РЫНОК! а на цены посмотреть не? мозгов не хватает да?!!
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А вы уже платежки получили? А цены за 3 дня в магазинах не изменились пока. А вы где живете?
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цены уже поменялись, в фастфудах примерно на 5-10% выросли! а в платежках ты ничего не увидишь эта шобла чтобы не злить людей в платежках оставила старые цены зато бизнесу примерно на 30-50% повысила! что сделает бизнес догадаться не сложно да!!
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Меньше кушайте в фастфудах. Вредно для здоровья. И преЗеденту это передайте.
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я бы и рад кушать в ресторанах да так сказать экономические обстоятельства не позволяют! или ты думаешь что миллионы граждан питаются в фастфудах просто потому что не любят есть в ресторанах!!
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Еще раз. Фастфуд - избыточная каллорийность - малоподвижный образ жизни или нарушение обмена веществ в организме - малая мозговая активность - в общем, вредно для здоровья.
И чтобы освежить вам память: Двойной бургер с сыром (163г) - 48.00 грн. 1кг куриного филе - 110 грн. Вам руки не позволяют дома питаться?
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ну давай давай начинай советы давать про личные огороды личные электростанции и личные свинофермы!!
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иди работаь , или отключи електроенергию. ХАЛЯВА ЗАКІНЧИЛАСЯ
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а не расскажешь кто те станции строил и за чей счет и почему теперь вдруг так резко закончилась как ты выразился халява! А ЗУБЫ ВО РТУ ТЕБЕ И ТВОИМ ХОЗЯЕВАМ НЕ ЖМУТ!!
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ти яке відношення маєшь до того хто і що будував? не відповідай - ти кончений САВОЧИЩЕ. Повідомляю - СССР здох жавно. все. едь в рашку - там люди себя записівают в граждан ссср и не платят комуналку
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мой отец строил ну и что дальше? или думаешь мой отец это строил специально для АХМЕТОВА!!
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ЗЕбилы, петькин вроттердам отменили! Когда в платёжках ждать снижение цен на **************, а?
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никогда! место ротердама+++ ПЕТЯ и его КОДЛА ввели монопольный рынок!! теперь чтобы этот рынок снять или поменять, надо менять закон! а кто в раде сидит я думаю ты в курсе да?!!
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Дык после июля сядут все зеленые. Вот заживём!
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ну вот когда сядут тогда и будем поглядеть, а пока что готовте кошельки!!
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Хотелось бы поглядеть, когда сядут коричневые! Новый энергорынок работает без технических проблем, - Кушнирук - Цензор.НЕТ 2303
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Ниче любители рынка скоро этот самый рынок прочувствуют через свои кошельки!! может тогда поумнеют но будет как всегда поздно умнеть! денежки будут уже ТЮТЮ!!! Что поделать если мозгов нет то открывай кошелек!!
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Это точно.
У нас третий день подряд свет отключают на пол дня.
Видимо торгуются.
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У вас и подлодка случайно утонула/сгорела.
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как сходить на тот рынок, продавца подешевле выбрать, или там один ахметэнерго торгует？
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Спроси у ЗЕ. Он с Ахметровым недавно договаривался.
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Мне интересно какая олигархическая мразь будет наживаться на этом рынке электроэнергии?
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АХМЕТОВ и компания, ПЕТЯ наверно то же в доле, тото его люди так этот рынок пропихивают аж глаза на лоб лезут!!
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12 єцентов ка кило.
Така їхня ціна. У мене зимою 1700 кил.
от и маемо...
ринок, мать їхню.
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а як верещалі заінтерисовані СМІ ублюдков-алегархов!!!ФСЕ ПРОПАЛО!!!
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Борису Кушніруку, а також іншим нормальним чесним економістам (Олександру Пасхаверу, Сергію Фурсі) - довіряю!
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Я вот жду что примерно после выборов свое слово скажет метрополитен, и слово это будет ПОВЫШАЕМ ЦЕНУ НА ПРОЕЗД В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!! Правда всем любителям рынка просто зашибись будет!!
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Компенсаторный механизм это когда государство за счет налогов граждан компенсирует Ахметову разницу. Короче тот же Ротердам+ , только в левой руке.
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Новый энергорынок - без права выбора продавца! Лихо!

А потом плачут, что все в Польшу уехали.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаНовий енергоринок працює без технічних проблем, - Кушнірук
 
 
 
 
 
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