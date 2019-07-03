EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Суспільство
  1464  91
Все про:ВР (5084) законопроект (682) кастрація (2) комітет (175) педофіл (61) Найєм (266)

 Комітет ВР рекомендував парламенту прийняти закон про хімічну кастрацію педофілів, - Найєм

Парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів рекомендував Верховній раді ухвалити законопроект №6607 про посилення відповідальності за сексуальні злочини проти малолітніх.

Про це повідомив у Facebook член комітету, народний депутат Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ. "У нас невелика #перемога", - прокоментував він рішення.

За слова Найєма, розгляд законопроекту став можливим зокрема завдяки петиції, яка зібрала понад 30 тисяч підписів.

"Дякую всім за підтримку. Тепер залишилося дочекатися рішення в залі", - підсумував депутат.

Законопроект №6607 передбачає три новації. Перша - створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей. Мета реєстру - не допустити таких людей до роботи з дітьми.

Дивіться також: "Нічого відрізати нікому не будуть", - Нацполіція просить депутатів терміново розглянути законопроект про створення реєстру педофілів і добровільної кастрації. ВIДЕО

Друга новація - посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей. І третя - застосування хімічної кастрації. Вона передбачає введення в організм препаратів, які впродовж певного часу знижують статевий потяг. Ця процедура може бути тільки добровільною.

Законопроект №6607 був зареєстрований у Верховній Раді 2 роки тому. Відтоді він проходить доопрацювання.

Читайте також: "Для насильника найстрашніше - бути впізнаваним", - перший заступник голови Нацполіції Аброськін про необхідність створити відкритий реєстр педофілів і їхньої хімічної кастрації. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135511
 
   
 Топ коментарі
 
Коротко (тематический спецвипуск)

- Добрий день, це дематюкаційний патруль!
- Хто, бл@?
(лунають постріли)
* * *
- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Чи вживали ви сьогодні обсценну лексику?
- Та я взагалі нічого обосцяного не вживаю!
- Не обосцяну, а обсценну.
- А шо не пох@й?
(лунають постріли)
* * *
- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Книжки Подерев'янського вдома зберігаєте?
- Ні!
- І "Гамлета" не читали?
- Тільки Шекспірівського.
- А яким словом ви б характеризували поточну політичну ситуацію?
- Та пи.....ць якісь!
(лунають постріли)
* * *
- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Якої статі ваша собачка?
- Не кобель.
- Дякуємо вам за економію набоїв, гарного дня!
- Вам також!
* * *
- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Якої статі ваша собачка?
- А добрий день, це мовний патруль! Слово "собака" в українській мові чоловічого роду, навіть якщо це сука!
(з обох боків лунають постріли)
* * *
- Добрый день, це демацю... Демакю... Демакцюта... Та бл@!
(лунають пострiли)
 показати весь коментар
 
Фигня. Лучше пусть кастрируют всех ЗЕбилов.
 показати весь коментар
 
А после какой суммы взятки будем судей,чиновников и полицию кастрировать!!!
Давайте если больше ляма!!! И Депутатов!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Единственное доказательство невиновности - смерть": Під Києвом вчитель, звинувачений у педофілії, повісився. У передсмертній записці вчитель просить вибачення за гріх самогубства, а також вказує на тих, хто обмовою довів його до суїциду. Правда, прізвища цих людей замальовані.Також у коментарях дівчина, яка ймовірно є дочкою вчителя, виклала уривок з нібито передсмертної записки педагога. А на сторінці дівчини можна знайти повний текст останнього послання Юрія Забродіна.Також Юрій вказує, що звинувачення в педофілії не дали йому виростити сина Богдана і просить рідних подбати про нього.
"Надія покинула мене. Який сенс жити, коли все, що робив протягом життя, зруйновано людською брехнею", - пише вчитель.

https://patrioty.org.ua/society/edynstvennoe-dokazatelstvo-nevynovnosty--smert-pid-kyievom-vchytel-zvynuvachenyi-u-pedofilii-povisyvsia-foto-285547.html
 показати весь коментар
 
Фигня. Лучше пусть кастрируют всех ЗЕбилов.
 показати весь коментар
 
 
Типа от этого меньше педофиллв станет. Бред полный. Педофилы есть везде и были всегда, ничего с эти сделать невозможно
 показати весь коментар
 
Ти коли пишеш такий комент на цю тему, ти "ступаєш на тонкий лід".
 показати весь коментар
 
Людина СВІДОМО пересмикує.
Якраз мова йде про ЗМЕНШЕННЯ їх кількості, у якості пІдофілів.
 показати весь коментар
 
 
В чем тонкий лед? Это психически больные люди. Только стерелизация насильная причем или тюрьма на лет 20 все. Ничего выдумывать не нужно. И отвлекать население от проблем, решение которых куда более комплексно
 показати весь коментар
 
 
"Тонкий лід" в тому що ти ніби то пропонуєш залишити їх у спокої бо такий спосіб покарання по твоєму не дасть результату. Ти захищаєш педофілів?
"И отвлекать население от проблем, решение которых куда более комплексно" - педофілія - це як раз проблема останніх днів: декілька випадків нападів на дітей було і всі люди, в кого є діти, від цього скаженіють.
Тому ти або сам педофіл, або троль по типу тих хто нав"язує відмову від прививок.
 показати весь коментар
 
 
Нет это не проблема последних дней это проблема человечества от начала времен. Ты деган тупой который рефлексирует только когда ему об этом по телеку скажут. Если по твоему насильственная кастрация или 20 лет тюрьмы это оставить в покое я предлагаю, то у тебя iq меньше 50
 показати весь коментар
 
 
Ну от почалися кацапо-троляцьці виади на тему особистих образ.
Розмову закінчено.
Ще один комент мені у відповідь будь-який і ти підтвердиш що ти кацапський троль-педофіл!
 показати весь коментар
 
Ой все,да? Из-за таких тупых как ты и началась война на Донбассе, которым легко можно по телеку втюхать все что угодно.
 показати весь коментар
 
Твоя педофілія підтверджена тобою, а за одно і твоє iq на рівні «лішнєхрамасомнава»!
 показати весь коментар
 
 
... введение в организм препаратов, в течение определенного времени снижающих половое влечение. Эта процедура может быть только добровольной.

-- значит этой процедуры не будет... ...а насильно, Забугорье не позволит...
Шняга, короче...
 показати весь коментар
 
 
Там на вибір: десятка зони-строгача або добровільна стерилізація.
 показати весь коментар
 
 
это не стерилизация. стерильный вполне способен насиловать. влечение не меняется.
 показати весь коментар
 
 
...ещё трудно полезным идиотам объяснить, что эррекция и семяизвержение, не причина педофилии и прочего сексуально-полового. ...евнухи в гаремах тоже развлекались...
 показати весь коментар
 
Где -- там? В какой стране? -- адресок в ВР подкинь...
 показати весь коментар
 
Обіцяли розробники законопроекту, що буде подібне в Україні. А наскільки це буде реалізовано, невідомо.
 показати весь коментар
 
Это пустышка популисткая. ...если уж кастрировать, то тогда и пальцы -- все, и язык, и мозжечок...*)
Срока давать надо -- серьёзные! ...следить и отлавливать качественно...
 показати весь коментар
 
По самое горло физически.
(Администратор - мата нет, правила форума не нарушаю)
 показати весь коментар
 
 
медіатор залишиться, але їм вже так по клавішах не вдариш
 показати весь коментар
 
а ты опытный, аж страшно. Как ты с этим живешь？
 показати весь коментар
 
Нада б навсєгда...
Але ж ми люди, а не підафіли...
...вони ж наче теж на людей схожі...
 показати весь коментар
 
Работала бы нормально мусарка, как в старые времена, с приоритетом участкового инспектора, где участковый знал всех в лицо на своём участке и знал кто чем дышит.
Тогда бы и маньяков поубавилось, бо всех подобных извращенцев участковые инспектора рассекречивали на раз. И ловили. И сажали. И детей изувеченных подобным образом тогда было меньше в разы.
А щас? Кто из вас видел в глаза своего участкового? И есть ли они вообще щас?
 показати весь коментар
 
Не поубавилось. В совке маньяков и в том чтсле педофилов было точно не меньше чем сейчас. Люди просто об этом не знали.
 показати весь коментар
 
переконувати совкодрочера - марна справа
там і небо блакитніше, і пломбір смачніше
 показати весь коментар
 
 
Во-во. Так это самые знаменитые, а сколько было скажем так маньяков по-мельче......
 показати весь коментар
 
Розкажи, скільки перепотрошили совєцькіє мусоркі людей поки не піймали Чікатіло?
Та десь, чи не 1/3 від його жертв...
 показати весь коментар
 
 
Вам очень повезло! А, если он ещё и не мудак и просто тупой мусор, а адекватный полицейский - вам повезло вдвойне!
Я пока таких не видел.
 показати весь коментар
 
Є але їм якось поплювати на все. вони гроші заробляють.
 показати весь коментар
 
Что нам дает закон о дематюкации имени Ольги Богомолец?

- в офисах компаний будут выделены дематюкальные комнаты;
- в заведениях общепита теперь будет три зала: для курящих, для некурящих и залы для дематюкации;
- без справки о дематюкации детей не будут принимать в школы и детсады;
- продукты питания должны будут иметь дематюкационную маркировку, которая будет означать, что продукция изготовлена без матов;
- все ввозимые автомобили в Украину должны будут иметь кнопку экстренной дематюкации.

Может, еще что-то упустил. Дополняйте.
Евгений Муджири
 показати весь коментар
 
 
Коротко (тематический спецвипуск)

- Добрий день, це дематюкаційний патруль!
- Хто, бл@?
(лунають постріли)
* * *
- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Чи вживали ви сьогодні обсценну лексику?
- Та я взагалі нічого обосцяного не вживаю!
- Не обосцяну, а обсценну.
- А шо не пох@й?
(лунають постріли)
* * *
- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Книжки Подерев'янського вдома зберігаєте?
- Ні!
- І "Гамлета" не читали?
- Тільки Шекспірівського.
- А яким словом ви б характеризували поточну політичну ситуацію?
- Та пи.....ць якісь!
(лунають постріли)
* * *
- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Якої статі ваша собачка?
- Не кобель.
- Дякуємо вам за економію набоїв, гарного дня!
- Вам також!
* * *
- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Якої статі ваша собачка?
- А добрий день, це мовний патруль! Слово "собака" в українській мові чоловічого роду, навіть якщо це ****!
(з обох боків лунають постріли)
* * *
- Добрый день, це демацю... Демакю... Демакцюта... Та бл@!
(лунають пострiли)
 показати весь коментар
 
 
Может, еще что-то упустил. Дополняйте.

Главу БПП без всяких матов посадить в тюрьму.Держать до тех пор, пока не отдаст все наворованное и не сдаст подельников...
 показати весь коментар
 
А после какой суммы взятки будем судей,чиновников и полицию кастрировать!!!
Давайте если больше ляма!!! И Депутатов!!
 показати весь коментар
 
 
Та за такі суми, вони мабуть згодяться самокаструватись...

 показати весь коментар
 
Как то обидно -когда судья у которого в Испании вила и пять домов в Киеве- кастрировать педофила будет!!

 показати весь коментар
 
 
Так народ специально отвлекают от таких нужных тем как судьи-гондоны.Особенно после последних решений насчет портнова или шария
 показати весь коментар
 
 
Шарій як педофіл потрапляє під кастрацію,а не у ВР.
Сестра шарія про педофіла брата та інше на цьому відео

https://youtu.be/N-QJCYjruTM
 показати весь коментар
 
 
Они б ещё предложили убийцам добровольно саморасстреливаться, а прочим преступникам самосажаться. Дблбл.
 показати весь коментар
 
Деганы полные они. Увы педофилов можно наказать как впрочем и убийц только по факту.
 показати весь коментар
 
Комитет ВР рекомендовал парламенту принять закон о химической кастрации педофилов, и лиц нетрадиционной направленности?
 показати весь коментар
 
А нетрадиционной направленности за что? Какое преступление они совершили?
 показати весь коментар
 
"химическая кастрация"

ну не знаю. А сколько у нас ошибочных решений суда, сведения счетов неугодными с помощью ложных обвинений? Или наши следствие и суды-- самые обьективные суды в мире ?
 показати весь коментар
 
 
т.е. теперб любая экзельтированная малолетка сможет обвинить любого взрослого мужчину в изнасиловании и ему будет грозить кастрация?
 показати весь коментар
 
 
Да. Но об этом никто не думает. Даже больше скажу родители подобных малолеток могут даже зная что мужика оклеветали все-равно настаивать на правоте ребенка. Кстати а женщин- педофилок как предлагают наказывать?
 показати весь коментар
 
 
"Малолетка" - хороший термин для педофилов ... Типа есть дети , а если девочке 14 и больше , то она "малолетка" ...

Запомните - до 18 лет не важно , насилие или "добровольно" ... Это всё уже педофилия !
 показати весь коментар
 
дело в том что есть такой бизнес-- развод лохов..... Когда малолетки выдают себя за совершеннолетних, разводят подвыпивших мужиков на секс, а потом шантажируют требуя денег... Теперь с такой статьей шантажировать будет куда проще....
 показати весь коментар
 
 
я уже не говорю о случаях, когда даже секса не было, но у мужика есть деньги и его аферисты шантажируют точно так же....
 показати весь коментар
 
Не пытайтесь обьяснить. У человека логика не работает
 показати весь коментар
 
Причём тут понятие "лох" ?
Что значит "выдают себя" ?!
Это , повторяю , не "лох" , а педофил !

Да есть подростки , которые выглядят старше своих лет ... Но это всё-равно видно , что мозги подростка ...

Послушайте , я общался и не раз с некоторыми педофилами , которые в откровенном разговоре всё выдают ... что в Украине это почти мол норма . Мол , а если она уже плять ... и уже у неё была куча мужиков ...

Настоящего мужчину не должно волновать прошлое и он должен уметь сам отвечать за свои поступки , а не спихивать на тех , кто был раньше ... То шо кто-то больший педофил отнюдь не оправдывает "педофила лайт" !
 показати весь коментар
 
@ я общался и не раз с некоторыми педофилами@

оно и заметно....
 показати весь коментар
 
Это диагноз больного общества , когда педофилы не "шифруются" , а ещё имеют наглость развивать какие-то теории о "развратных малолетках" ...
 показати весь коментар
 
ну ты фильтруй свой базар, когда пишешь незнакомому человеку
 показати весь коментар
 
До 16 взагалі-то, є поняття віку згоди, у нас це 16 років...
 показати весь коментар
 
Тоді буде не педофілія, а розбещення неповнолітніх, це трошки різні речі...
 показати весь коментар
 
"Розбещення неповнолітніх" - классическая педофильская статью УК .
 показати весь коментар
 
ну теперь молодым людям придется перед первым свиданием требовать с подружки паспорт (а заодно и справку о ВИЧ) )))) Наверное оно и правильно. )))
 показати весь коментар
 
Надо всегда включать мозг , у кого он есть !
 показати весь коментар
 
не разводите демагогию.... Во всех странах есть обвинения в харисменте и т.д.... в т.ч. и ложные обвинения с целью "женить" на себе, получить денежную компенсацию и т.д.

Часто в таких делах разобраться весьма не просто, потому что это личные взаимоотношения.

Поэтому вводить по такого рода преступлениям "химическую кастрацию" довольно опасно...
 показати весь коментар
 
Одно дело , когда половозрелая дама за 18 обвиняет и ложно мужика в насилии -- это сплошь и рядом . Или когда почти ровестники - там ей 15.5 , а ему 16 ...

Другое дело , когда ребёнок 14... 15 лет , мужика , которому в 2-3 раза больше лет !
 показати весь коментар
 
ха! ага, в ватикане всех пересажать, там 12 лет (как век назад по всей Европе)! Комитет ВР рекомендовал парламенту принять закон о химической кастрации педофилов, - Найем - Цензор.НЕТ 5975
 показати весь коментар
 
В цивілізованому суспілсьтві це було б правильно. А в колишньому совку - багаті педофіли відкупляться, а тих кого обрехали - тим писець.
 показати весь коментар
 
херня это все! предвыборная агитка!
 показати весь коментар
 
Подонки из самопомочи изгаляются. Нельзя делать эту процедуру добровольной. Мир потерял из-за этой добровольности светлейший ум Алана Тьюринга. Пусть суд решает.
 показати весь коментар
 
Отвлекают педофилами нас от чего то важного . Педофилов до 30 % среди всех мужчин . Вспомните хотя бы Кончаловского, Табакова . Джихарханяна . Они педофилы , просто в сдерживающих рамках .
 показати весь коментар
 
Хімічна кастрація, це гумманий запобіжний захід. Давно застосовується в медицині. Хімічна кастрація може відбуватись як наслідок лікування антиандрогенними препаратами, зокрема при раку простати, а також при деяких гормональних розладах.
 показати весь коментар
 
Единственное доказательство невиновности - смерть": Під Києвом вчитель, звинувачений у педофілії, повісився. У передсмертній записці вчитель просить вибачення за гріх самогубства, а також вказує на тих, хто обмовою довів його до суїциду. Правда, прізвища цих людей замальовані.Також у коментарях дівчина, яка ймовірно є дочкою вчителя, виклала уривок з нібито передсмертної записки педагога. А на сторінці дівчини можна знайти повний текст останнього послання Юрія Забродіна.Також Юрій вказує, що звинувачення в педофілії не дали йому виростити сина Богдана і просить рідних подбати про нього.
"Надія покинула мене. Який сенс жити, коли все, що робив протягом життя, зруйновано людською брехнею", - пише вчитель.

https://patrioty.org.ua/society/edynstvennoe-dokazatelstvo-nevynovnosty--smert-pid-kyievom-vchytel-zvynuvachenyi-u-pedofilii-povisyvsia-foto-285547.html
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоКомітет ВР рекомендував парламенту прийняти закон про хімічну кастрацію педофілів, - Найєм
 
 
 
 
 
 вгору