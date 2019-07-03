 Комітет ВР рекомендував парламенту прийняти закон про хімічну кастрацію педофілів, - Найєм

Про це повідомив у Facebook член комітету, народний депутат Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ. "У нас невелика #перемога", - прокоментував він рішення.
За слова Найєма, розгляд законопроекту став можливим зокрема завдяки петиції, яка зібрала понад 30 тисяч підписів.
"Дякую всім за підтримку. Тепер залишилося дочекатися рішення в залі", - підсумував депутат.
Законопроект №6607 передбачає три новації. Перша - створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей. Мета реєстру - не допустити таких людей до роботи з дітьми.
Друга новація - посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей. І третя - застосування хімічної кастрації. Вона передбачає введення в організм препаратів, які впродовж певного часу знижують статевий потяг. Ця процедура може бути тільки добровільною.
Законопроект №6607 був зареєстрований у Верховній Раді 2 роки тому. Відтоді він проходить доопрацювання.
"Надія покинула мене. Який сенс жити, коли все, що робив протягом життя, зруйновано людською брехнею", - пише вчитель.
https://patrioty.org.ua/society/edynstvennoe-dokazatelstvo-nevynovnosty--smert-pid-kyievom-vchytel-zvynuvachenyi-u-pedofilii-povisyvsia-foto-285547.html
Якраз мова йде про ЗМЕНШЕННЯ їх кількості, у якості пІдофілів.
"И отвлекать население от проблем, решение которых куда более комплексно" - педофілія - це як раз проблема останніх днів: декілька випадків нападів на дітей було і всі люди, в кого є діти, від цього скаженіють.
Тому ти або сам педофіл, або троль по типу тих хто нав"язує відмову від прививок.
Розмову закінчено.
Ще один комент мені у відповідь будь-який і ти підтвердиш що ти кацапський троль-педофіл!
-- значит этой процедуры не будет... ...а насильно, Забугорье не позволит...
Шняга, короче...
Срока давать надо -- серьёзные! ...следить и отлавливать качественно...
(Администратор - мата нет, правила форума не нарушаю)
але назавжди
На рояли они играть не смогут...
Але ж ми люди, а не підафіли...
...вони ж наче теж на людей схожі...
Тогда бы и маньяков поубавилось, бо всех подобных извращенцев участковые инспектора рассекречивали на раз. И ловили. И сажали. И детей изувеченных подобным образом тогда было меньше в разы.
А щас? Кто из вас видел в глаза своего участкового? И есть ли они вообще щас?
там і небо блакитніше, і пломбір смачніше
Та десь, чи не 1/3 від його жертв...
Я пока таких не видел.
- в офисах компаний будут выделены дематюкальные комнаты;
- в заведениях общепита теперь будет три зала: для курящих, для некурящих и залы для дематюкации;
- без справки о дематюкации детей не будут принимать в школы и детсады;
- продукты питания должны будут иметь дематюкационную маркировку, которая будет означать, что продукция изготовлена без матов;
- все ввозимые автомобили в Украину должны будут иметь кнопку экстренной дематюкации.
Может, еще что-то упустил. Дополняйте.
Евгений Муджири
- Добрий день, це дематюкаційний патруль!
- Хто, бл@?
(лунають постріли)
* * *
- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Чи вживали ви сьогодні обсценну лексику?
- Та я взагалі нічого обосцяного не вживаю!
- Не обосцяну, а обсценну.
- А шо не пох@й?
(лунають постріли)
* * *
- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Книжки Подерев'янського вдома зберігаєте?
- Ні!
- І "Гамлета" не читали?
- Тільки Шекспірівського.
- А яким словом ви б характеризували поточну політичну ситуацію?
- Та пи.....ць якісь!
(лунають постріли)
* * *
- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Якої статі ваша собачка?
- Не кобель.
- Дякуємо вам за економію набоїв, гарного дня!
- Вам також!
* * *
- Добрий день, це дематюкаційний патруль! Якої статі ваша собачка?
- А добрий день, це мовний патруль! Слово "собака" в українській мові чоловічого роду, навіть якщо це ****!
(з обох боків лунають постріли)
* * *
- Добрый день, це демацю... Демакю... Демакцюта... Та бл@!
(лунають пострiли)
Главу БПП без всяких матов посадить в тюрьму.Держать до тех пор, пока не отдаст все наворованное и не сдаст подельников...
Давайте если больше ляма!!! И Депутатов!!
Сестра шарія про педофіла брата та інше на цьому відео
https://youtu.be/N-QJCYjruTM
ну не знаю. А сколько у нас ошибочных решений суда, сведения счетов неугодными с помощью ложных обвинений? Или наши следствие и суды-- самые обьективные суды в мире ?
Запомните - до 18 лет не важно , насилие или "добровольно" ... Это всё уже педофилия !
Что значит "выдают себя" ?!
Это , повторяю , не "лох" , а педофил !
Да есть подростки , которые выглядят старше своих лет ... Но это всё-равно видно , что мозги подростка ...
Послушайте , я общался и не раз с некоторыми педофилами , которые в откровенном разговоре всё выдают ... что в Украине это почти мол норма . Мол , а если она уже плять ... и уже у неё была куча мужиков ...
Настоящего мужчину не должно волновать прошлое и он должен уметь сам отвечать за свои поступки , а не спихивать на тех , кто был раньше ... То шо кто-то больший педофил отнюдь не оправдывает "педофила лайт" !
оно и заметно....
Часто в таких делах разобраться весьма не просто, потому что это личные взаимоотношения.
Поэтому вводить по такого рода преступлениям "химическую кастрацию" довольно опасно...
Другое дело , когда ребёнок 14... 15 лет , мужика , которому в 2-3 раза больше лет !
"Надія покинула мене. Який сенс жити, коли все, що робив протягом життя, зруйновано людською брехнею", - пише вчитель.
https://patrioty.org.ua/society/edynstvennoe-dokazatelstvo-nevynovnosty--smert-pid-kyievom-vchytel-zvynuvachenyi-u-pedofilii-povisyvsia-foto-285547.html