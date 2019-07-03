 Нардепа від "Відродження" Святаша закидали яйцями в Харкові

Конфлікт виник на площі Свободи в центрі міста, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Невідомі особи закидали кандидата в народні депутати України яйцями і зеленкою. Також у результаті інциденту було пошкоджено автомобіль "Рено", припаркований неподалік від місця нападу", - сказано в повідомленні. Поліцейські розслідують справу за статтею "Хуліганство".

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Святаш заявляє, що в нападі брав участь його конкурент на виборах - кандидат у народні депутати Костянтин Немічев (партія "Національний корпус").

"У нас був прямий ефір, присвячений виборам у 170-му окрузі, на який запросили чотирьох кандидатів, але прийшли лише двоє: Немічев і я. Нормальний ефір, після нього ми потиснули один одному руки. Я був дуже здивований, побачивши, що в бійці бере участь пан Немічев", - цитує нардепа агентство "Інтерфакс-Україна".

Святаш, який балотується в депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя", додав, що в бійці постраждала його група підтримки - "хлопці зі спортивного клубу "Пересвіт"". Він додав, що зараз пише заяву про напад на народного депутата.