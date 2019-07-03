 Нардепа від "Відродження" Святаша закидали яйцями в Харкові

Конфлікт виник на площі Свободи в центрі міста, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Невідомі особи закидали кандидата в народні депутати України яйцями і зеленкою. Також у результаті інциденту було пошкоджено автомобіль "Рено", припаркований неподалік від місця нападу", - сказано в повідомленні. Поліцейські розслідують справу за статтею "Хуліганство".
Святаш заявляє, що в нападі брав участь його конкурент на виборах - кандидат у народні депутати Костянтин Немічев (партія "Національний корпус").
"У нас був прямий ефір, присвячений виборам у 170-му окрузі, на який запросили чотирьох кандидатів, але прийшли лише двоє: Немічев і я. Нормальний ефір, після нього ми потиснули один одному руки. Я був дуже здивований, побачивши, що в бійці бере участь пан Немічев", - цитує нардепа агентство "Інтерфакс-Україна".
Святаш, який балотується в депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя", додав, що в бійці постраждала його група підтримки - "хлопці зі спортивного клубу "Пересвіт"". Він додав, що зараз пише заяву про напад на народного депутата.
причому, його ж власними
низзя бо путиннападеть.
Или он думает, что мажоритарка вечна?
Или неприкосновенность никогда не отменят?
Ошибается. Мыльный пузырь в ввиде защитного купола очень скоро лопнет.
Я бы Гаде Савченко мины подавал.... до последнего "челубея".
У нас быдла - еще и с Парашей можем поделиться. От нас 15млн. ссуществ, от ник - столько же миллионов евро.... А потом контрибуции, ясен пень. Но быдло нужно наказывать. Святашей должны активисты гнать прочь? Или у нас Луценко.... или кто там трезвый то? А , этот что высрал "я с утра на стаканах"..... "полицейский" бл....
Аваков, да пошли бы вы...... отдохнуть, ну, там где есть риск залета снаряда с учений.... А "бухого наводчика" обеспечат тебе(вам, Ара).... Ну, типо записать разлет осколков(шоб меня не посадили, базарю "обтічно")
раньше он называлося Оплотом, который воюет на стороне террористов.
https://www.youtube.com/watch?v=80FnwtqTNvM
этого ****** люди хотели по тихому мочкануть зимою 2014 возле печерского суда
жаль,что не мочканули(((