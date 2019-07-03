EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України, Події
  3447  42
Матеріали за темою:
Все про:напад (636) Харків (1418) яйце (12) Святаш (9) опозиційний блок (236) Відродження (3)

 Нардепа від "Відродження" Святаша закидали яйцями в Харкові

На депутата напали після ефіру на місцевому телеканалі. Група молодиків закидала Дмитра Святаша яйцями та пакетами із зеленкою.

Конфлікт виник на площі Свободи в центрі міста, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Невідомі особи закидали кандидата в народні депутати України яйцями і зеленкою. Також у результаті інциденту було пошкоджено автомобіль "Рено", припаркований неподалік від місця нападу", - сказано в повідомленні. Поліцейські розслідують справу за статтею "Хуліганство".

Читайте також: НАБУ долучило висновки НАЗК щодо нардепа Святаша до кримінальних проваджень

Святаш заявляє, що в нападі брав участь його конкурент на виборах - кандидат у народні депутати Костянтин Немічев (партія "Національний корпус").

"У нас був прямий ефір, присвячений виборам у 170-му окрузі, на який запросили чотирьох кандидатів, але прийшли лише двоє: Немічев і я. Нормальний ефір, після нього ми потиснули один одному руки. Я був дуже здивований, побачивши, що в бійці бере участь пан Немічев", - цитує нардепа агентство "Інтерфакс-Україна".

Святаш, який балотується в депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя", додав, що в бійці постраждала його група підтримки - "хлопці зі спортивного клубу "Пересвіт"". Він додав, що зараз пише заяву про напад на народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135509
 
 
 Топ коментарі
 
святаш єто вообще просто редкостная гнида, мерзкий мошенник и кидала
 показати весь коментар
 
группа поддержки - "ребята из спортивного клуба "Пересвет" и не скрывает, что с титушнёй пришёл.
 показати весь коментар
 
вот такие вот "депутаты" с группой поддержки из "ребят из спортивного клуба "Пересвет"". и эта гнида 5 лет во всю служила народу, и этой гниде понравилось служить.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И он как феникс видродился после того как был поражен яйцами!!!
 показати весь коментар
 
 
Он как ГИДРАкович, оброс яйцеотражателями....
 показати весь коментар
 
 
повезло що яйцями...а могла б і бруківочка в бошку прилетіти )))
 показати весь коментар
 
 
Готовь рыло. Скоро и тебе перепадет, лугандонец! Нардепа от "Видродження" Святаша забросали яйцами в Харькове - Цензор.НЕТ 9367
 показати весь коментар
 
 
Святаш і Немічев одна регіональна банда.
 показати весь коментар
 
 
Блин,когда уже до хомута доберутся ...? Если бы вы знали,какой это дебил,то заплакали бы...А оно вами управляет....
 показати весь коментар
 
 
вот такие вот "депутаты" с группой поддержки из "ребят из спортивного клуба "Пересвет"". и эта гнида 5 лет во всю служила народу, и этой гниде понравилось служить.
 показати весь коментар
 
 
группа поддержки - "ребята из спортивного клуба "Пересвет" и не скрывает, что с титушнёй пришёл.
 показати весь коментар
 
 
В быдлохарькове можно не скрывать - 65% стада быдловчан голосуют во вред себе, соседям, Украине...
 показати весь коментар
 
 
всех этих упырей гранатами пора забрасывать
 показати весь коментар
 
 
святаш єто вообще просто редкостная гнида, мерзкий мошенник и кидала
 показати весь коментар
 
 
"Нардепа от "Видродження" Святаша забросали яйцами в Харькове" - почему его жирное рыло не в зелёнке?
 показати весь коментар
 
 
партия Виродження самая предательская для Украини. Там где грязь и перспектива разрухи, там и эти гниды
 показати весь коментар
 
 
полезла падаль сепарская со всех щелей... святаши, кернесы, мураевы, рабиновичи
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Блока петины и путина консервы .
низзя бо путиннападеть.
 показати весь коментар
 
 
Святаша надо поддержать. Ему край надо стать депутатом. Иначе тюрьма. Какие вы бессердечные, харьковчане!
 показати весь коментар
 
 
Когда его уже кредиторы "помножат на ноль"?
Или он думает, что мажоритарка вечна?
Или неприкосновенность никогда не отменят?
Ошибается. Мыльный пузырь в ввиде защитного купола очень скоро лопнет.
 показати весь коментар
 
 
Очень хорошо. Но когда же уже забросают яйцами или кинут в мусорку или обольют зеленкой мертвечука?
 показати весь коментар
 
 
Если тебе нужна зеленка для реализации этой благородной цели, я могу прислать. А ты уж будь добр забросай. Ведь на других рассчитывать нужно, но при этом и самому плошать не следует.
 показати весь коментар
 
 
Группа поддержки из спортивного клуба Пересвет?Курва ты титиушная!!!
 показати весь коментар
 
 
це падло разом з тигипой і васадзе в 00 годочки натхненно лоббіювали свій бізнес , пересаджуючи усіх на ланоси , піднімаючи захмарну розтаможку . І І не лопнуло до сих пір ..
 показати весь коментар
 
 
Святаш, баллотирующийся в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", добавил, что в драке пострадала его группа поддержки - "ребята из спортивного клуба "Пересвет"". Источник: https://censor.net.ua/n3135509\\\\\\\\\\

Я бы Гаде Савченко мины подавал.... до последнего "челубея".
У нас быдла - еще и с Парашей можем поделиться. От нас 15млн. ссуществ, от ник - столько же миллионов евро.... А потом контрибуции, ясен пень. Но быдло нужно наказывать. Святашей должны активисты гнать прочь? Или у нас Луценко.... или кто там трезвый то? А , этот что высрал "я с утра на стаканах"..... "полицейский" бл....
Аваков, да пошли бы вы...... отдохнуть, ну, там где есть риск залета снаряда с учений.... А "бухого наводчика" обеспечат тебе(вам, Ара).... Ну, типо записать разлет осколков(шоб меня не посадили, базарю "обтічно") Нардепа от "Видродження" Святаша забросали яйцами в Харькове - Цензор.НЕТ 9818
 показати весь коментар
 
Святаш, баллотирующийся в депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", добавил, что в драке пострадала его группа поддержки - "ребята из спортивного клуба "Пересвет" Источник: https://censor.net.ua/n3135509
раньше он называлося Оплотом, который воюет на стороне террористов.
 показати весь коментар
 
 
В феврале 2014 он просил, чтобы не убивали. И опять лезет в депутаты. Думает, что титушки его спасут.

https://www.youtube.com/watch?v=80FnwtqTNvM
 показати весь коментар
 
 
да,надо было тогда этот вопрос решать с этим пидаром(((
 показати весь коментар
 
 
думал, что останется безнаказанным, пока зелёнка
 показати весь коментар
 
 
Ахахаха)))) тут прекрасно все))))) реально до слез...
 показати весь коментар
 
 
Вновь спортгруппы титушни легализовались..
 показати весь коментар
 
 
Нардепа от "Видродження" Святаша забросали яйцами в Харькове
этого ****** люди хотели по тихому мочкануть зимою 2014 возле печерского суда
жаль,что не мочканули(((
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардепа від "Відродження" Святаша закидали яйцями в Харкові
 
 
 
 
 
 вгору