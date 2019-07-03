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Все про:Зеленський (1907) Канада (667) ЗМІ (601) Шевченко Андрій посол (50)

 "Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського

"Північноамериканський дебют" Президента Володимира Зеленського опинився в центрі уваги провідного канадського видання National Post.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC Україна".

"Зеленський приїхав у Торонто зокрема і для того, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався в здатності актора, що грав роль Президента в телесеріалі, виконувати цю роботу в реальному житті", - пише видання.

Як зазначає видання, світова спільнота очікує, що Зеленський продовжить впроваджувати реформи, які почав його попередник Петро Порошенко.

Про це на конференції з підтримки реформ в Україні в Торонто говорив і спецпредставник США Курт Волкер. Він зазначив, що для розвитку економіки України потрібні інвестиції, а цьому перешкоджає слабка судова система, яка не додає інвесторам упевненості в захисті їхніх вкладень.

Дивіться також: "Коли ми гуляли по Торонто, у мене промайнула думка, що ми в Україні. Зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів - я точно не в Києві", - всі жарти Зеленського на конференції в Канаді. ВIДЕО

"Але при цьому США впевнені, що Зеленський зможе досягти прискорення реформ в Україні", - вважає газета.

Видання також зазначає, що те, що Канаду новий Президент відвідав більш ніж за місяць до свого першого візиту в США, не є випадковістю.

Також дивіться: Найвищу споруду Канади підсвітили на честь України. ФОТОрепортаж

"Посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що це свідчить про значущість, яку Зеленський надає відносинам між двома країнами, які розвивалися впродовж останніх 28 років", - зазначає National Post.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Канаді, де у нього відбулися зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжбєтою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. Також він взяв участь у церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135505
 
   
 Топ коментарі
 
Брати поляки теж не лишились осторонь цієї поїздки:
"Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ про североамериканский дебют Зеленского - Цензор.НЕТ 2024
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Зеленский приехал в Торонто, чтобы поесть местной шаурмы и шуткануть про ресторан!!!
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тот случай когда женщина старше этой курицы на 20 лет выглядит достойно.

"Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ о североамериканском дебюте Зеленского - Цензор.НЕТ 9480
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Зеленский приехал в Торонто, чтобы поесть местной шаурмы и шуткануть про ресторан!!!
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Зеленский пусть не успокаивает, а набирает себе нормальную команду, а не бандюков и сепаров. Что он там скажет украинцам? Они его заплюют.
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На Западе Зеленский брешет про западный вектор,а внутри страны идет реванш рыгоанналов и антиевропейское бесправие и судебный произвол.
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"спасибо" тем, кто голосовал за вазелина во 2м туре...
п.с. разве о реванше не говорили ДО второго тура?
Но зебилы орали "вывсеВрете" и голосовали за вазелина...
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ну, расейским тролям и зебилам этого не понять.
https://www.youtube.com/watch?v=KRM2DnwcEf0

Кадровий реванш. Еліта Януковича маскується під слуг народу
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Во втором туре голосовать было не за кого, оба негодные кандидаты и позор,что они прошли во второй тур.Голосовали не за ЗЕ, а против Пэдри,который надоел как горькая редька. Позор тем кто этих кандидатов еще в первом туре избирал на свою же голову.
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ой, зебилы, не отмазывайтесь! в бюллетене НЕ было графы "против"..
Поэтому вы голосовали "ЗА" вазелина...
п.с. позор тем, кто голосовал за вазелина во втором туре - безусловно, но еще больший позор тем, кто сейчас орёт что "голосовал против"..
п.п.с. Но что самое забавное, это наблюдать за голо-сователями гриценко, которые типа "против вазелина", и при этом наблюдать за самим гриценко - который начиная с получением результатов первого тура - не знает как ПОДМАЗАТЬСЯ к вазелину с предложением "своих услуг в любых позах" "Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 305
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У него уже есть нормальная команда -- соответствующая тем нормам, согласно которым, из него слепили президента ...*)
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Так по Торонто он уже в день прилета прошвырнулся,чо сейчас ему еще там делать?Ах,да,забыл ,еще нужно бабло за проданные билеты снять и можно уматывать домой.Был когда то такой хороший фильм "Последние гастроли".А у него?
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а как деньги собрал - оно побежало читать по бумажке "шутки" о ресторанах.. "Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ о североамериканском дебюте Зеленского - Цензор.НЕТ 15
реально ржака - вазелин читает КАЖДОЕ слово "шуток" с бАмажки, НЕ отрывая глаз... "Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ о североамериканском дебюте Зеленского - Цензор.НЕТ 15
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Мне что еще интересно,нужно чтобы на встречу с украинцами ено выпустили одного,без кодлы и без наушника в ухе,а уж спросить они с него спросят.Завтра навечер ,я думаю,будет в Ютюбе нарезка перлов Чувака,нужно не пропустить,веселый вечер гарантирован.
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ему бАмажку написали.. и сказали строго-настрого: "вова, читай! и не смей чего-то ляпнуть "от себя" - дома ремня получишь! В случаи вопросов - беги!"
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Порошенко вообще уже никуда не приглашали как маргинала токсичного
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А жена его на мемориале жертвам голодомора поржать
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У бени выборы, - поєтому маппет-шоу и отправлено на фотосесию в Канаду.
Чтоб успокоить начавших что-то подозревать малоросов.
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Избиратели в Канаде проголосовали против Зеленского
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Брати поляки теж не лишились осторонь цієї поїздки:
"Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ про североамериканский дебют Зеленского - Цензор.НЕТ 2024
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Ну вот не порохоботам это постить.Посмотрите на свою престарелую косоглазую пани марыну.
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тот случай когда женщина старше этой курицы на 20 лет выглядит достойно.

"Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ о североамериканском дебюте Зеленского - Цензор.НЕТ 9480
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вам еще не страшно?Тогда Марина идет к вам

"Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 1251
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ржака, но даже САМЫЕ "неудачные" фото Марины выглядят на порядки лучше чем самые удачные ленки-бренда "Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 9437.
впрочем, у зебилов особое предпочтение к "туристическому бренду" вазелина "Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 9437
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тупое лицо с клювом и отвисшим подбородком,а порохоботам нужно мастурбировать на Маринку Порошенко,даже жалко вас "Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 6403
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да, ленка-вазелиновая реально "тупое лицо с клювом и отвисшим подбородком" браво, зебил! "Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 6114.. И это она на ДВАДЦАТЬ лет моложе Марины)) "Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 6114
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ЗЕленка на 20 лет моложе а выглядит старее чем Маринка..ото у ЗЕбила и бомбонуло..
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Бренду на вырост платье взяли на всякий случай
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я приїхала з села, зелєктричка привезла!
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А это значит что какой-то порохобот таки научился пользоваться фотошопом.
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и нарисовал ей отвисшие щеки и морщины? а и еще дебильное выражение лица.
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Успокоил. Ждем дел.
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Тут все, как и раньше. Избавиться от этой тупой ватной срани можем только мы сами.

Камрады и братья за нас конечно переживают, но они отсюда свалили не для того, чтобы снова очутиться в этом люмпенском дерьме.
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Членхард иди избавляйся от урины лучше,это твое предназначение,а не мечтать "Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 4030
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да заткнись уже зебилятник малоросс...лижешь сапоги своему кловуну похлеще чем кацапы *****.
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"Зеленский приехал в Торонто в том числе и для того, чтобы успокоить тех, кто сомневался в способности актера, игравшего роль Президента в телесериале, выполнять эту работу в реальной жизни"

А вот ЗЕбилы ни в чем не сомневаются. Им это просто нечем делать.
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Зеленский в Канаде ,все хорошо и только дебилы типа тебя зраду ищут
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ти ба, якого тонкого змісту набуває проста прогулянка по шаурмячечним у Торонто!
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Канадцы, не обольщайтесь, клоун с шаурмой не может быть президентом.......
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шо ж ти так тупо палишся, Калачніков? мародер - це мем, який вперто нав'язує кацапська пропаганда
це просто так співпало, що ти на одному боці із мордором, еге ж?
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Хорошее слово для производителя фильмов за паРашкинские деньги и проката их на паРашке... "Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 8832
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Это слово принадлежит только Пэдре Мальдивскому и никому другому...
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Это просто состояние души Вовочки Шаурминского, а не только слово... "Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 9578
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Ограниченный ботвинный словарик)) Давай еще чегото выкинь)) Эти мемы, бот, имеют вес и значение только для вас и для зараженных вашей пропагандой. И ваша ботвинная сущность ясно видна в том, что вы их пихаете в каждый пост через слово. Так что давай, сгенерируй исчо))
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Нічого і нікого він не переконає. Вони також мають інтернет, і мають можливість спостерігати реванш пропарашинських, прокасапських і відверто ворожих сил в Україні з того часу, як клованзебіл отримав посаду ПреЗЕдента. Вони також мають змогу оцінити, як клованзебіл наплював на демократію та чинне українське законодавство, зокрема, з розпуском Верховної Ради, вимогою до відставки уряду Гройсмана, потугами в незаконий спосіб замінити окремих міністрів, Генпрокурора, голову НБУ та інших посадовців...
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Успокоил, ну. Теперь канадцы вполне уверены, шо булава в руках низкопробного комедианта, не вполне успешно играющего роль Президента.
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Место порезвится пороходупам напоследок...дембельские часики тикают...скоро вас уволят нафиг. Алчный Барыга платить вам не будет из своего кармана награбленными. "Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ про североамериканский дебют Зеленского - Цензор.НЕТ 6676
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А у них это уже зависимость выработалась, на всю оставшуюся жизнь.
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Соеголики? Соеманы? "Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ о североамериканском дебюте Зеленского - Цензор.НЕТ 6238
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Не.
порохоботы - пожизненное клеймо.
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зебилы - реально клеймо на всю жизнь.. как бы они это не отрицали)
Более того, самые хитро*опые зебилы УЖЕ орут что "не голосовали за вову!"..
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Соеголовые. "Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался": канадские СМИ о североамериканском дебюте Зеленского - Цензор.НЕТ 9219
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проблема не в том, что вазелин тупой настолько, что даже "экспром" шутки читает по бАмажке.. Проблема (зебилов) в том, что для них это одоробло кажется "ЫнтеллЫктуалом" :D
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Почему? Ты собрался раскулачить алчного барыгу? Да на здоровье. Не надорвись только. Вообще ты должен понимать,что дело здесь не в барыге. Или ты полный идиот.
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новий президент Зеленський сприймається , в Канаді , значно краще , а ніж його злодійкуваті "ПОПередніки" ...))
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Херяк, и у псарни рашеновской разрыв черепушки😀
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"Зеленский приехал в Торонто, чтобы успокоить тех, кто сомневался"

Вовочка, на уроке ботаники, в 5 классе, обращается к учительнице:
-- Марь Ивановна, а в 11 лет девочка может забеременеть?
-- Нет, Вовочка -- это невозможно...
Вовочка, толкает соседку по парте: Ну вот, видишь, а ты сомневалась!
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"Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 1515
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Про що я вчора і говорив🤗 Раніше про це була зелена пропаганда.
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Хроники хунты
Одним достаточно почитать о дерьме, чтобы понять, что это дерьмо. Другим надо его увидеть, третьим понюхать, четвертым пощупать, пятым лизнуть, шестым пожевать. И есть седьмые. Это которые жуют и делают вид, что им нравится, хотя давно поняли, что именно они жуют. И с каждой ложкой им все сложнее и сложнее признаться в том, что они обожрались дерьма, да еще и так много съели. Вот и сидят они перемазанные, вонючие и рассказывают окружающим, что надо обязательно съесть 100 ложек и тогда все увидят, что это было варенье.
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что там продолжать внедрять если продолжать нефик...Петя 5 лет внедрял шлак в головы слабоумных порохоботов. Новая рада будет начинать абсолютно всё с нуля. Первым делом нужно обнулить спам в виде зарегистрированных законопроэктов от соерыговой пистобратии. Человек в здравом уме может только позавидовать тем депутатам кто будет строить новое законодательство, их имена войдут в историю!
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Лошара твоя фамилия, во-первых. А вот тормозить вы начнете аккурат после выборов, жопой по асфальту, удачи!
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А когда здесь успокоит сомневающихся, а то их число быстро растет😊😊😊😊
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Владимир Зеленский и украинская делегация провела достойнейшие переговоры в Торонто.
Буквально за двое суток были достигнуты невероятные результаты.
Отметим, что Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер остался в восторге после встречи с Президентом Украины.
Об этом он сам заявил после встречи:
«Великолепная встреча с президентом Зеленским - четкая приверженность достижению мира на Донбассе, но Россия должна сделать свой вклад. Он заявил о своем решительном настрое реформировать Украину, что мы в полной мере поддерживаем», - отметил Волкер."Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 4236"Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 4236"Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 4236"Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 4236"Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського - Цензор.НЕТ 4236
Отметим, что буквально за двое суток были достигнуты четкие и конкретные результаты.
Власти Украины договорились с Канадой о поставках вооружения и новейших образцов оружия, в частности, бронетехники.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто на конференции об украинских реформах. Об этом передают Украинские новости.
«Принято принципиальное решение о возможности поставок оборонительного вооружения и новейшей военной техники», - сказал он. Позже Зеленский уточнил, что речь идет именно о бронетехнике.
«Я думаю, мы можем об этом открыто говорить: мы договорились о поставках бронетехники. Мы договорились, что будем развивать договоренности. У нас появятся соглашения, я не могу пока что сказать детальней, но мы говорим о том, что в Украине может появиться что-то, что даст рабочие места в этой сфере. Не хочу быть таким президентом, который что-то обещает, поэтому давайте мы подпишем соглашение, уверен, это будет в ближайшее время», - сказал он.
В свою очередь Трюдо рассказал о канадских инвестициях в оружейный завод в Украине.
«Мы подписали соглашение и внесли Украину в список стран, в которые разрешено продавать вооружение. Мы уже видели инвестиции канадских компаний в завод боеприпасов в Украине. И мы продолжим работать с Украиной, чтобы они получили поддержку, в которой они нуждаются: как от канадских военных инструкторов, так и в вооружении», - сказал он.
Известно, что канадская кампания будет заниматься разработкой участков совместно с украинской.
«Я искренне приветствую инвестиции в нашу страну канадских компаний, таких как Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilиon. Вчера украинская компания вместе с канадской «Вермилион Энерджи» выиграли право на нефтегазовые участки», - сказал Владимир Зеленский.
«Укргаздобыча» одержала победу по двум лотам: Бузивской и Берестянской площадям; также лучшими были признаны еще две совместные заявки УГД с канадской Vermilion Energy - это Балаклейский и Иванковский участки. Американская компания Aspect Energy выиграла конкурс по Варвинскому блоку. Четыре отечественные газодобытчика - «Гео Альянс», ДТЭК, «Укрнефтебурение» и «Захиднадрасервис» - одержали победы в конкурсах по Софиевской, Русановской, Зеньковской и Угневской площадкам соответственно.
С момента заключения контрактов с правительством компании обязуются в течение 5 лет провести сейсмические работы и пробурить 39 разведывательных скважин, одновременно восстанавливая законсервированные ранее объекты. Также компании обязуются оплачивать ресурсную ренту и передавать государству часть добытых ископаемых.
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А це почитайте... Зеленський просто брехло... Канадці не збираються давати бронетехніку... Читайте самі CBC news:
https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-shevchenko-trudeau-visit-1.5196736
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Не знаю кого он там успокоил... Я пока что не заметил ничего успокающего. Дай Вам бог,чтобы я ошибался!
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Щас мы узнаем читание с листочка, главное чтобы листочки не перепутали Канадские и те что с отчётом в "главный" офис.
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Успокоил? Или стали ещё больше сомневаться?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського
 
 
 
 
 
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