 "Зеленський приїхав у Торонто, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався": канадські ЗМІ про північноамериканський дебют Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC Україна".
"Зеленський приїхав у Торонто зокрема і для того, щоб заспокоїти тих, хто сумнівався в здатності актора, що грав роль Президента в телесеріалі, виконувати цю роботу в реальному житті", - пише видання.
Як зазначає видання, світова спільнота очікує, що Зеленський продовжить впроваджувати реформи, які почав його попередник Петро Порошенко.
Про це на конференції з підтримки реформ в Україні в Торонто говорив і спецпредставник США Курт Волкер. Він зазначив, що для розвитку економіки України потрібні інвестиції, а цьому перешкоджає слабка судова система, яка не додає інвесторам упевненості в захисті їхніх вкладень.
"Але при цьому США впевнені, що Зеленський зможе досягти прискорення реформ в Україні", - вважає газета.
Видання також зазначає, що те, що Канаду новий Президент відвідав більш ніж за місяць до свого першого візиту в США, не є випадковістю.
"Посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що це свідчить про значущість, яку Зеленський надає відносинам між двома країнами, які розвивалися впродовж останніх 28 років", - зазначає National Post.
Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Канаді, де у нього відбулися зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжбєтою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. Також він взяв участь у церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору.
п.с. разве о реванше не говорили ДО второго тура?
Но зебилы орали "вывсеВрете" и голосовали за вазелина...
https://www.youtube.com/watch?v=KRM2DnwcEf0
Кадровий реванш. Еліта Януковича маскується під слуг народу
Поэтому вы голосовали "ЗА" вазелина...
п.с. позор тем, кто голосовал за вазелина во втором туре - безусловно, но еще больший позор тем, кто сейчас орёт что "голосовал против"..
п.п.с. Но что самое забавное, это наблюдать за голо-сователями гриценко, которые типа "против вазелина", и при этом наблюдать за самим гриценко - который начиная с получением результатов первого тура - не знает как ПОДМАЗАТЬСЯ к вазелину с предложением "своих услуг в любых позах"
реально ржака - вазелин читает КАЖДОЕ слово "шуток" с бАмажки, НЕ отрывая глаз...
Чтоб успокоить начавших что-то подозревать малоросов.
впрочем, у зебилов особое предпочтение к "туристическому бренду" вазелина
Камрады и братья за нас конечно переживают, но они отсюда свалили не для того, чтобы снова очутиться в этом люмпенском дерьме.
А вот ЗЕбилы ни в чем не сомневаются. Им это просто нечем делать.
це просто так співпало, що ти на одному боці із мордором, еге ж?
порохоботы - пожизненное клеймо.
Более того, самые хитро*опые зебилы УЖЕ орут что "не голосовали за вову!"..
Вовочка, на уроке ботаники, в 5 классе, обращается к учительнице:
-- Марь Ивановна, а в 11 лет девочка может забеременеть?
-- Нет, Вовочка -- это невозможно...
Вовочка, толкает соседку по парте: Ну вот, видишь, а ты сомневалась!
Одним достаточно почитать о дерьме, чтобы понять, что это дерьмо. Другим надо его увидеть, третьим понюхать, четвертым пощупать, пятым лизнуть, шестым пожевать. И есть седьмые. Это которые жуют и делают вид, что им нравится, хотя давно поняли, что именно они жуют. И с каждой ложкой им все сложнее и сложнее признаться в том, что они обожрались дерьма, да еще и так много съели. Вот и сидят они перемазанные, вонючие и рассказывают окружающим, что надо обязательно съесть 100 ложек и тогда все увидят, что это было варенье.
Буквально за двое суток были достигнуты невероятные результаты.
Отметим, что Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер остался в восторге после встречи с Президентом Украины.
Об этом он сам заявил после встречи:
«Великолепная встреча с президентом Зеленским - четкая приверженность достижению мира на Донбассе, но Россия должна сделать свой вклад. Он заявил о своем решительном настрое реформировать Украину, что мы в полной мере поддерживаем», - отметил Волкер.
Отметим, что буквально за двое суток были достигнуты четкие и конкретные результаты.
Власти Украины договорились с Канадой о поставках вооружения и новейших образцов оружия, в частности, бронетехники.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто на конференции об украинских реформах. Об этом передают Украинские новости.
«Принято принципиальное решение о возможности поставок оборонительного вооружения и новейшей военной техники», - сказал он. Позже Зеленский уточнил, что речь идет именно о бронетехнике.
«Я думаю, мы можем об этом открыто говорить: мы договорились о поставках бронетехники. Мы договорились, что будем развивать договоренности. У нас появятся соглашения, я не могу пока что сказать детальней, но мы говорим о том, что в Украине может появиться что-то, что даст рабочие места в этой сфере. Не хочу быть таким президентом, который что-то обещает, поэтому давайте мы подпишем соглашение, уверен, это будет в ближайшее время», - сказал он.
В свою очередь Трюдо рассказал о канадских инвестициях в оружейный завод в Украине.
«Мы подписали соглашение и внесли Украину в список стран, в которые разрешено продавать вооружение. Мы уже видели инвестиции канадских компаний в завод боеприпасов в Украине. И мы продолжим работать с Украиной, чтобы они получили поддержку, в которой они нуждаются: как от канадских военных инструкторов, так и в вооружении», - сказал он.
Известно, что канадская кампания будет заниматься разработкой участков совместно с украинской.
«Я искренне приветствую инвестиции в нашу страну канадских компаний, таких как Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilиon. Вчера украинская компания вместе с канадской «Вермилион Энерджи» выиграли право на нефтегазовые участки», - сказал Владимир Зеленский.
«Укргаздобыча» одержала победу по двум лотам: Бузивской и Берестянской площадям; также лучшими были признаны еще две совместные заявки УГД с канадской Vermilion Energy - это Балаклейский и Иванковский участки. Американская компания Aspect Energy выиграла конкурс по Варвинскому блоку. Четыре отечественные газодобытчика - «Гео Альянс», ДТЭК, «Укрнефтебурение» и «Захиднадрасервис» - одержали победы в конкурсах по Софиевской, Русановской, Зеньковской и Угневской площадкам соответственно.
С момента заключения контрактов с правительством компании обязуются в течение 5 лет провести сейсмические работы и пробурить 39 разведывательных скважин, одновременно восстанавливая законсервированные ранее объекты. Также компании обязуются оплачивать ресурсную ренту и передавать государству часть добытых ископаемых.
https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-shevchenko-trudeau-visit-1.5196736