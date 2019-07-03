 "Слуга народу" знає про громадянство РФ 99-го номера списку Соколова й ухвалить остаточне рішення щодо нього на з'їзді, - Разумков

Про це заявив голова політсили Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.
Він також підтвердив інформацію про російське громадянство одного з кандидатів у депутати, номера 99 у списку "Слуги народу", Михайла Соколова.
"Те, що ця проблема є, ми знаємо і цим займаємося. Там все не так однозначно... Остаточне рішення щодо Соколова буде прийнято на з'їзді партії "Слуга народу". Очищення списку буде проводити з'їзд", — заявив Разумков.
Він додав, що це буде "третій етап з'їзду, де будуть затверджені результати постпраймеріз".
Раніше журналіст Сергій Іванов повідомив, що у виборчому списку "Слуги народу" балотується громадянин Росії, виконавчий партнер російської лобістської компанії Kesarev Consulting Михайло Соколов.
До цього інформацію про російське громадянство Соколова раніше оприлюднив одеський активіст Сергій Стерненко.
Сам Соколов визнав, що отримав український паспорт у 2017 році і зараз робить все можливе, щоб вийти з громадянства РФ.
Крім того, як повідомляв Цензор.НЕТ, народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорта Куницького і розповів, що того в 2015 році депортували з України за порушення прикордонного режиму. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький 5 разів був у Росії, і російсько-український кордон він перетинав саме за паспортом Ізраїлю. Раніше в коментарі Цензор.НЕТ сам Куницький спростував цю інформацію. Центрвиборчком здійснює перевірку Куницького.
Партія "Слуга народу" також заявила, що здійснює перевірку цього кандидата.
"Что за мания такая иностранцев кругом совать? Своих боимся?"
А вот тут да...я бы лучше тех же шведов (не с улицы, конечно) к нам на пару сроков набрал бы полный состав Рады и Правительства, и судейского корпуса, дабы сломать построенную нашими мерзавцами коррумпированную систему.
"Чем вам плоха партия Голос"
Тем, что это опять партия одного человека, который, безусловно, патриот, и которого я, безусловно, очень уважаю, но вокруг которого опять соберется куча мерзавцев, тк в политику у нас тянет по большей части именно людей крайне непорядочных...
"Чем вам плоха партия Громадянська позиция? За них не голосуют, любят голосовать за слабоумных"
Я голосовал в 2014м...и за Гриценко в 2010м, 2014м, 2019м...а толку? Да и с ним тоже не все чисто - слышал нехорошие вещи от тех, кто его и его сына лично знает.
А вот во втором туре к электорату Зеленского добавились проголосовавшие в первом за Тимошенко (частично), Гриценко (частично), Бойко (в полном составе), Ляшко (почти в полном составе)...ну а среди голосовавших за Бойко ваты ровно 100%.
Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки.
Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину.
Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.
Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир.
Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам.
«Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах.
По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.
Напомню, накануне Минобороны России сообщило о гибели 14 моряков-подводников Северного флота в результате пожара на глубоководном спускаемом аппарате.
- На «Лошарике» погибли Герои России: у Шойгу обо всем молчат
Инцидент произошел на атомной подводной станции АС-12, известной также как «Лошарик».
Это глубоководная атомная подлодка, не несущая вооружения, которую начали разрабатывать еще в 1980х, а закончили лишь в 2000х, пишет «Военное обозрение». В ее задачи входят, прежде всего, прослушивание зарубежных подводных линий связи и контроль за аналогичными российскими кабелями, отмечает источник РБК.
Официально Россия не будет публиковать информацию об аппарате, на котором случилась трагедия, сообщил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Это относится к категории абсолютно секретных данных», - заявил он.
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Часть членов экипажа удалось спасти, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, добавив, что погибшие моряки будут посмертно представлены к государственным наградам.
Подводники проявили героизм и во время пожара из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали «гражданского представителя промышленности», заявил Шойгу.
«Задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», - сказал он.
жена Зеленского
Или как Вы любите манипулировать
«А теперь контрольный, я сказал, контрольный» - политолог Июль 3, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
-Снова террористы захватили самолет!
УКРАИНОФОБ ШАРИЙ ОБ ЭТОМ ХОТЕЛ БЫ ЗАБЫТЬ. 5 ЛЕТ НАЗАД В ДОЛЖАНСКОМ РОССИЯНЕ ЗАБРАЛИ ВСЕХ НАШИХ РАНЕНЫХ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ. ВЕНЮ ПОТОМ ВЕРНУЛИ - БЕЗ ПОЧКИ, СЕЛЕЗЁНКИ, ЧАСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ…
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