EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України, Суспільство
  3069  48
Матеріали за темою:
Все про:громадянство (556) Слуга народу (92)

 "Слуга народу" знає про громадянство РФ 99-го номера списку Соколова й ухвалить остаточне рішення щодо нього на з'їзді, - Разумков

Рішення щодо остаточного "очищення" списку кандидатів у депутати від "Слуги народу" буде прийматися на з'їзді партії 6 липня.

Про це заявив голова політсили Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Він також підтвердив інформацію про російське громадянство одного з кандидатів у депутати, номера 99 у списку "Слуги народу", Михайла Соколова.

"Те, що ця проблема є, ми знаємо і цим займаємося. Там все не так однозначно... Остаточне рішення щодо Соколова буде прийнято на з'їзді партії "Слуга народу". Очищення списку буде проводити з'їзд", — заявив Разумков.

Він додав, що це буде "третій етап з'їзду, де будуть затверджені результати постпраймеріз".

Раніше журналіст Сергій Іванов повідомив, що у виборчому списку "Слуги народу" балотується громадянин Росії, виконавчий партнер російської лобістської компанії Kesarev Consulting Михайло Соколов.

До цього інформацію про російське громадянство Соколова раніше оприлюднив одеський активіст Сергій Стерненко.

Сам Соколов визнав, що отримав український паспорт у 2017 році і зараз робить все можливе, щоб вийти з громадянства РФ.

Крім того, як повідомляв Цензор.НЕТ, народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорта Куницького і розповів, що того в 2015 році депортували з України за порушення прикордонного режиму. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький 5 разів був у Росії, і російсько-український кордон він перетинав саме за паспортом Ізраїлю. Раніше в коментарі Цензор.НЕТ сам Куницький спростував цю інформацію. Центрвиборчком здійснює перевірку Куницького.

Партія "Слуга народу" також заявила, що здійснює перевірку цього кандидата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135504
 
 
 Топ коментарі
 
Про СБУ забудьте, там уже зелин алкашик с медальной от ФСБ рулит
 показати весь коментар
 
Украинофоб дубинский сам те решения и принимает.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А по украинофобу Дубинскому решение примет?
 показати весь коментар
 
 
Украинофоб дубинский сам те решения и принимает.
 показати весь коментар
 
 
порошенко развел россиян в Украине теперь Зеленскому разбираться
 показати весь коментар
 
нравиться фраза "То, что эта проблема есть, мы знаем и этим занимаемся. Там все не так однозначно... а что у Слуг однозначно Беня Колошматый и его интересы... Зеленский клоун и великий немой... ЧТО?????Источник: https://censor.net.ua/n3135504
 показати весь коментар
 
 
Если партия Слуга народа преднамеренно внесла в свой список в Раду гражданина РФ, то это преступление и предательство и просьба СБУ с этим разобраться и подать в Генпрокуратуру на эту партию иск.
 показати весь коментар
 
 
Про СБУ забудьте, там уже зелин алкашик с медальной от ФСБ рулит
 показати весь коментар
 
 
Рада пока что не Зелина и можно через Раду этот вопрос решить,или через Майдан. Изменники Родины должны быть наказаны. Тем более военное время. Как это понимать - в украинской партии украинофобы ,сепары, бандиты и граждане страны агрессора? Что это за сброд?
 показати весь коментар
 
 
Это не бред, а показатель. Вы же сами видите, шо зелекторат вполне устраивает наличие в украинской партии украинофобов ,сепаров, бандитов и граждан страны агрессора. Хохлизм пустил в Украине очень глубокие корни.
 показати весь коментар
 
 
Это идиотизм, а не хохлизм. Только идиоты считают что сепары и враги Украины принесут в Украину счастье и мир. Полнейший клинический идиотизм.
 показати весь коментар
 
 
Хохлизм и есть разновидность идиотизма. Хохлы любят мышебратов и плачут о тех временах, когда жили с русскими в одной дЯЯржаве.
 показати весь коментар
 
 
Граждане РФ разные бывают. Есть там и небольшой процент достойных людей, которые открыто осуждают российскую агрессию против Украины, а некоторые даже на фронте защищают нашу страну от своей.
 показати весь коментар
 
 
Где написано ,что в украинской Раде должны быть иностранные граждане, тем более граждане страны, с которой мы воюем?! Что вы несете?
 показати весь коментар
 
 
Не должно быть, конечно. Но он вообще-то гражданин Украины и давно занимается отказом от российского гражданства - то, что посольство РФии не принимает его отказа от гражданства - не его вина.
 показати весь коментар
 
Ну и что? И за то, что он отказывается от гражданства РФ мы обязаны его взять себе в Раду? На высшую должность в стране? За какие заслуги? Что за мания такая иностранцев кругом совать? Своих боимся? Ну добоялись уже до войны.Мало?
 показати весь коментар
 
Никто ничего не обязан. Я за него голосовать не собираюсь и вас не агитирую, лишь говорю, что не стоит считать его мерзавцем только из-за того, что он был россиянином. Там тоже мерзавцы не все.

"Что за мания такая иностранцев кругом совать? Своих боимся?"

А вот тут да...я бы лучше тех же шведов (не с улицы, конечно) к нам на пару сроков набрал бы полный состав Рады и Правительства, и судейского корпуса, дабы сломать построенную нашими мерзавцами коррумпированную систему.
 показати весь коментар
 
Избирайте своих нормальных, у нас их предостаточно, а не шведов . Шведам нужна Швеция ,а не Украина. Ищете чужих, а своих в упор не замечаете. Чем вам плоха партия Голос? Чем вам плоха партия Громадянська позиция? За них не голосуют, любят голосовать за слабоумных, психопатов и истериков с бандитским уклоном. Ну и получайте что избираете.
 показати весь коментар
 
Гдее??? Где этих нормальных предостаточно?

"Чем вам плоха партия Голос"

Тем, что это опять партия одного человека, который, безусловно, патриот, и которого я, безусловно, очень уважаю, но вокруг которого опять соберется куча мерзавцев, тк в политику у нас тянет по большей части именно людей крайне непорядочных...

"Чем вам плоха партия Громадянська позиция? За них не голосуют, любят голосовать за слабоумных"

Я голосовал в 2014м...и за Гриценко в 2010м, 2014м, 2019м...а толку? Да и с ним тоже не все чисто - слышал нехорошие вещи от тех, кто его и его сына лично знает.
 показати весь коментар
 
Ихние братюни ,ничем от наших не отличаются...одни в полоску, другие в клетку
 показати весь коментар
 
 
У Слуги народа рейтинг намного ниже, а 73% голосовало не за ЗЕ, а против Пороха. Зе просто повезло и у него звезда на лбу выросла.
 показати весь коментар
 
 
Фишка как раз в том, что ваты больше было не в 33%, которые проголосовали за Зеленского в первом туре - там была не вата, а молодежь - самый молодой электорат - среди избирателей до 30 лет за Зеленского в первом туре проголосовало больше 55%.
А вот во втором туре к электорату Зеленского добавились проголосовавшие в первом за Тимошенко (частично), Гриценко (частично), Бойко (в полном составе), Ляшко (почти в полном составе)...ну а среди голосовавших за Бойко ваты ровно 100%.
 показати весь коментар
 
И вообще интересно, - там, в тех слугах, хоть один есть нормальный?
 показати весь коментар
 
 
После этих слов Богдана «Одесский - это какой-то коллега Владимира Александровича. Было несколько вариантов, но этот самый подходящий"..... особо надеяться не стоит... "Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков - Цензор.НЕТ 784
 показати весь коментар
 
 
Откуда его нарыли? Етого сына , продвинтогоггого отца...?
 показати весь коментар
 
 
Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию сегодня опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации.
Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки.
Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину.
Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.
Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир.
Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам.
«Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах.
По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.
Напомню, накануне Минобороны России сообщило о гибели 14 моряков-подводников Северного флота в результате пожара на глубоководном спускаемом аппарате.
- На «Лошарике» погибли Герои России: у Шойгу обо всем молчат
Инцидент произошел на атомной подводной станции АС-12, известной также как «Лошарик».
Это глубоководная атомная подлодка, не несущая вооружения, которую начали разрабатывать еще в 1980х, а закончили лишь в 2000х, пишет «Военное обозрение». В ее задачи входят, прежде всего, прослушивание зарубежных подводных линий связи и контроль за аналогичными российскими кабелями, отмечает источник РБК.
Официально Россия не будет публиковать информацию об аппарате, на котором случилась трагедия, сообщил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Это относится к категории абсолютно секретных данных», - заявил он.
загрузка...
Часть членов экипажа удалось спасти, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, добавив, что погибшие моряки будут посмертно представлены к государственным наградам.
Подводники проявили героизм и во время пожара из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали «гражданского представителя промышленности», заявил Шойгу.
«Задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», - сказал он.
 показати весь коментар
 
Идут консультации с кацапами. Может и опубликуют, а может и нет.
 показати весь коментар
 
вы ставите их на одну доску с Империей Лжи.
 показати весь коментар
 
Это типа, в СС знали о втором гражданстве Штирлица, но не считали это помехой в работе.
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, видите, уже сосияне у нас в раде будут!!! Кацапов на танках тоже с цветами будете встречать?)
 показати весь коментар
 
 
Перша сотня слуги народу - 69 етнічних євреїв,11 етнічних росіян,9 етнічних українців.
 показати весь коментар
 
"Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков" - чистку списка надо начинать с рускоговорящего совка, Разумкова, их там много окопалось, если Вовчик не примет срочных мер по чистке, то очередь придёт к нему.
 показати весь коментар
 
 
Для сектантов 25 активного дна о том как обвинит Зе во всех провалах не привлекая внимания санитаров.
Или как Вы любите манипулировать

«А теперь контрольный, я сказал, контрольный» - политолог Июль 3, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
"Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков - Цензор.НЕТ 4435Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
 показати весь коментар
 
 
-А шо вобще в мире делается?
-Снова террористы захватили самолет!"Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков - Цензор.НЕТ 7739
 показати весь коментар
 
 
А что, есть варианты окончательного решения? Тоска Зеленая...
 показати весь коментар
 
 
это же надо, сделали выбор что бы иметь ещё больше проблем. Значит гражданам Украины жилось без проблем и очень не хватало их.
 показати весь коментар
 
 
"Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков - Цензор.НЕТ 8477quadrokot‏ @quadrokot1 3 ч.3 часа назад

УКРАИНОФОБ ШАРИЙ ОБ ЭТОМ ХОТЕЛ БЫ ЗАБЫТЬ. 5 ЛЕТ НАЗАД В ДОЛЖАНСКОМ РОССИЯНЕ ЗАБРАЛИ ВСЕХ НАШИХ РАНЕНЫХ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ. ВЕНЮ ПОТОМ ВЕРНУЛИ - БЕЗ ПОЧКИ, СЕЛЕЗЁНКИ, ЧАСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ…

https://t.co/HbSgai3Lug

"Слуга народа" знает о гражданстве РФ 99-го номера списка Соколова и примет окончательное решение по нему на съезде, - Разумков - Цензор.НЕТ 1104
 показати весь коментар
 
Навіть страшно уявити що там залізе в Раду під номерами 3-98
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" знає про громадянство РФ 99-го номера списку Соколова й ухвалить остаточне рішення щодо нього на з'їзді, - Разумков
 
 
 
 
 
 вгору