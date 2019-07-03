 Кузьміна затримають, щойно він перетне кордон України, - Сарган

Оголошеного у розшук колишнього першого заступника Генерального прокурора України Рената Кузьміна, який зареєстрований кандидатом у депутати за списком політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", буде затримано відразу, як він перетне кордон України.
Про це написала на своїй сторінці в Facebook речниця Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.
"Зазначу також, що як і у випадку з А. Клюєвим, після перетину кордону України Р.Кузьміна буде затримано і доправлено в суд для обрання запобіжного заходу", - зазначила вона.
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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135500
Их тогда только Майдан остановить сможет... и то, не точно.
Ой.
1. Можно избраться в депутаты, не находясь на территории Украины
2. Получив депутатство, получаешь неприкосновенность.
3. Заявления об отмене неприкосновенности - просто очередная порция в глаза. (Хотели, не получилось, мешали работать, это все они).
Були запити на розшук, БУЛИ! Гугли, якщо навіть і зебіл; може, ще не кончений...
А ти з ПС? Ну, так посади! Спробуй з мертвечука. Чи хоча би з шуфрича. На крайняк - з Портнова чи Хорошковського: вони - тут вже...
Я ще раз кричу: НЕ БРЕШІТЬ! А, як хочете розіьратися - та хочаби прогугліть, як воно було насправді!
У луцика щас скидки на закрытие дел и снятие с розыска.......