 Кузьміна затримають, щойно він перетне кордон України, - Сарган

Про це написала на своїй сторінці в Facebook речниця Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Зазначу також, що як і у випадку з А. Клюєвим, після перетину кордону України Р.Кузьміна буде затримано і доправлено в суд для обрання запобіжного заходу", - зазначила вона.

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