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 Політика України
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 Кузьміна затримають, щойно він перетне кордон України, - Сарган

Оголошеного у розшук колишнього першого заступника Генерального прокурора України Рената Кузьміна, який зареєстрований кандидатом у депутати за списком політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", буде затримано відразу, як він перетне кордон України.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook речниця Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Зазначу також, що як і у випадку з А. Клюєвим, після перетину кордону України Р.Кузьміна буде затримано і доправлено в суд для обрання запобіжного заходу", - зазначила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку виборчої кампанії ГПУ на запит ЦВК надала вичерпну інформацію про Клюєва і Кузьміна, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Кузьміна затримають, щойно він перетне кордон України, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135500
 
 
 Топ коментарі
 
Задержат, проверят документы и отпустят. После выборов.
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А после выборов зе-банде уже будет на все наплевать.
Их тогда только Майдан остановить сможет... и то, не точно.
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Задержат, проверят документы и отпустят. После выборов.
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А после выборов зе-банде уже будет на все наплевать.
Их тогда только Майдан остановить сможет... и то, не точно.
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Якщо отримавши більшість у ВР Зеленський оголосить про приєднання до РФ- кацапи зможуть спокійно вводити війська. Жодних санкцій.
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Зачем вносить в списки кандидатов тех, кого задержат? Это что за логика такая? Это наши супердепутаты такое избирательное законодательство приняли? Что за маразм? У них в голове нет мозгов или они все предатели поголовно?Не даром я пишу,что нельзя избирать в новый парламент старые морды. Только новых людей - партию Вакарчука Голос и партию Гриценка Громадянська позиция.Остальные себя уже показали и Слуга народа уже себя показал.
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Да, скорее всего их в итоге их остановит только Майдан, и это будет уже по-настоящему кровавый Майдан, потому что без крови они не отступят, Аваков не для того засел в МВД. Но только и люстрация по итогу тоже будет уже не такая, а вполне себе физическая люстрация в самом что ни на есть прямом смысле, и никто не упрекнет народ за это, ибо заслужили.
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Кузьмина задержат, как только он пересечет границу Украины, - Сарган

Ой. Кузьмина задержат, как только он пересечет границу Украины, - Сарган - Цензор.НЕТ 742
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Отпустят,если научит Зелю ,,Мурку,, Бацатьна рояли!
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Задержат, проверят документы и отпустят. Он же неприкосновенный будет как пересечет границу. Не дурак же до оглашения результатов сюда соваться))
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Тебе еще пальцы под траНвай не засунули, Харон?
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Ох, уж эти фразы; Их задержут, как только они пересекут границу Украины.
1. Можно избраться в депутаты, не находясь на территории Украины
2. Получив депутатство, получаешь неприкосновенность.
3. Заявления об отмене неприкосновенности - просто очередная порция в глаза. (Хотели, не получилось, мешали работать, это все они).
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Вопрос6 Почему 4 года назад на всю эту шваль не были даны раше ЗАПРОСЫ на выдачу беглых преступников??? Если -бы и не выдали..мы-бы знали что ЖДЕТ ПРЕСТУПНИКОВ!!! А сейчас...станут су..ки депутатами в списке " За голодомор"" И что снова хозяева ..Накуй такие законы....Если государство их не посадит..посадит "Правый сектор"..только жопой на КОЛ!!!
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що ти брешеш?
Були запити на розшук, БУЛИ! Гугли, якщо навіть і зебіл; може, ще не кончений...
А ти з ПС? Ну, так посади! Спробуй з мертвечука. Чи хоча би з шуфрича. На крайняк - з Портнова чи Хорошковського: вони - тут вже...
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Логіка така - Медведчук,Шуфрич,Могільов,Бойко...нічим не відрізняються від Кузьміна,Клюєва,Азарова тощо...Різниця лишень та,що перші тут,а другі там...Тому на других - розшук,на перших - ні фіга...Отже,щоб другим не бути в розшуку їм треба бути тут...Вони і спокійно приїдуть тут і будуть розповідати на ефірах що долар був по вісім а газ по вісімсот...А прокурори Горбатюк і Луцик оповідатимуть нові байки про розшук нових регіаналів...які ще там...
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Кузьмін і Клюєв до пори до часу були в Україні! Для прикладу, Клюєв втік, як тільки в ВР поступило подання від Шокіна з проханням позбавити його недоторканості та дозволити арештувати!
Я ще раз кричу: НЕ БРЕШІТЬ! А, як хочете розіьратися - та хочаби прогугліть, як воно було насправді!
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предательский суд полностью контролирует порошенко
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зебіли, як же ви звикли до царя, до диктатора; і не уявляєте собі, що може бути демократична система організації суспільства...
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Загляни себе в штаны,там вездесущий Порошенко ещё ничего не наложил?
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Отдайте его Юле - пусть она ему когтями все перья повыщипывает!
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А шо ринатик с луциком еще не сторговались?
У луцика щас скидки на закрытие дел и снятие с розыска.......
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Теперь только член вы у него отсосете но не задержите
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Одуреть! А он так хорошо играет на рояле! "Мурку".
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А чего не арестовали когда сплачивал залог на выборы ?
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Клюева они задержат, кузьмина они задержат.. Каськива уже задержали... Грош цена вашим этим заявам. Задержите,бабок поднимете и отпустите восвояси. Пи.доболы.
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та ви вже так багато позатримували та посадили--що тюрми аж переповнені--то відпускаєте сепарів та вбивць під заставу
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Чому не знята з реєстрації партія якщо у списках зареєстровані особи які притягаються до кримінальної відповідальності - ЦЕ ВЖЕНЕ НЕГІЛІЗМ- ЦЕ СВІДОМЕ невиконання закону.
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интересно а опазажопу в свои списки внесла паханов лугандона чепушилина и пасечника? не? а чего ж так не смело? их бы и верховный суд поддержал! есть там такой смоктун миша, он всех пидтрымует!!!!
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портнова і коломойського вже затримали, решту теж затримаєте..... Тріпачі!
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