 Рада розглянула понад 2700 поправок до проекту Виборчого кодексу

Про це повідомляє парламент у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Верховна Рада розглянула 2785 поправок до проекту Виборчого кодексу з 4568, внесених до порівняльної таблиці законопроекту до другого читання. Розгляд поправок продовжиться в четвер, 6 липня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада узялася до розгляду проекту Виборчого кодексу 6 червня. Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що на цьому пленарному тижні ВР продовжить розгляд Виборчого кодексу в другому читанні.
Как и обещал сегодня, направил новое заявление о преступлении в Государственное бюро расследований.
Об этом несколько минут назад сообщил в Фейсбуке экс-замглавы АП Януковича, юрист Андрей Портнов.
Фабула - функционер Парубий, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы и по предварительному сговору, осознавая применение властных полномочий для сокрытия фактов коррупции и мародёрства в оборонной сфере, точно понимая, что действует в ущерб обороноспособности, государственной безопасности и территориальной целостности Украины, в течении нескольких лет скрывал от подписания уже принятый парламентом закон об усилении уголовной ответственности за коррупцию и хищения в армии.
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В заявлении о преступлении изложены конкретные факты, ссылки на документы и доказательства участия Генерального прокурора Луценко в противоправных действиях.
Текст здесь: http://bit.ly/2KYnWDJ
з/п выплачивается исправно
где бы себе такую работенку
ни совисти ни стыда /один треп никому ненужный /
пятьдесят ,, интелектуалов ,, учат как жить
ихние ,,интеллектуальные лица,,вызывают рвоту
Чи то просто Вибочий кодекс такий горбатий?