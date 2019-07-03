EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  726  11
Все про:ВР (5084) виборчий закон (79) кодекс (17) поправки (21)

 Рада розглянула понад 2700 поправок до проекту Виборчого кодексу

Верховна Рада розглянула 2785 із 4568 поправок до проекту Виборчого кодексу.

Про це повідомляє парламент у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада розглянула 2785 поправок до проекту Виборчого кодексу з 4568, внесених до порівняльної таблиці законопроекту до другого читання. Розгляд поправок продовжиться в четвер, 6 липня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада узялася до розгляду проекту Виборчого кодексу 6 червня. Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що на цьому пленарному тижні ВР продовжить розгляд Виборчого кодексу в другому читанні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепи за день розглянули 466 із 4 тисяч правок до проекту Виборчого кодексу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135497
 
 
 Топ коментарі
 
Посмотрите на ЗАЛ, так можно и 30000 тысяч поправок рассмотреть. Вот это РАБОТА, не согнитесь от тяжкого труда. Хотя бы на последок не ПОЗОРИЛИСЬ.
 показати весь коментар
 
на работе депутатов нет
з/п выплачивается исправно
где бы себе такую работенку
ни совисти ни стыда /один треп никому ненужный /
пятьдесят ,, интелектуалов ,, учат как жить
ихние ,,интеллектуальные лица,,вызывают рвоту
 показати весь коментар
 
а не устанете пыль глотать, как говорит О.Богомолец?!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А смысл? через 18 дней будет новая рада, пусть они и занимаются, ато зебил потом будет опять ныть шо ему палки в колеса вставляют...
 показати весь коментар
 
 
Фабула - функционер Парубий, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы и по предварительному сговору, осознавая применение властных полномочий для сокрытия фактов коррупции и мародёрства в оборонной сфере, точно понимая, что действует в ущерб обороноспособности, государственной безопасности и территориальной целостности Украины…
Как и обещал сегодня, направил новое заявление о преступлении в Государственное бюро расследований.
Об этом несколько минут назад сообщил в Фейсбуке экс-замглавы АП Януковича, юрист Андрей Портнов.
Фабула - функционер Парубий, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы и по предварительному сговору, осознавая применение властных полномочий для сокрытия фактов коррупции и мародёрства в оборонной сфере, точно понимая, что действует в ущерб обороноспособности, государственной безопасности и территориальной целостности Украины, в течении нескольких лет скрывал от подписания уже принятый парламентом закон об усилении уголовной ответственности за коррупцию и хищения в армии.
В тему:
- В ГБР поступило дело о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом
- Рада должна остановить грязную игру Порошенко и Парубия - Тимошенко
В заявлении о преступлении изложены конкретные факты, ссылки на документы и доказательства участия Генерального прокурора Луценко в противоправных действиях.
Текст здесь: http://bit.ly/2KYnWDJ
 показати весь коментар
 
 
А ОНО со справкой...осуден? Ну на допросы то точно может ходить и показания на подельников давать.
 показати весь коментар
 
Посмотрите на ЗАЛ, так можно и 30000 тысяч поправок рассмотреть. Вот это РАБОТА, не согнитесь от тяжкого труда. Хотя бы на последок не ПОЗОРИЛИСЬ.
 показати весь коментар
 
 
Я бачив як розглядала. Навіть 50 чоловік не було. Щоб вони всі там срачку дістали від прогулів. Рада рассмотрела более 2700 поправок к проекту Избирательного кодекса - Цензор.НЕТ 3551
 показати весь коментар
 
 
потужно и в поте лица....работнички перетрудились?! дембельские часики тикают.....
 показати весь коментар
 
Да их там днем с огнем не найдешь, все по округам разъехались, выборы на носу.
 показати весь коментар
 
на работе депутатов нет
з/п выплачивается исправно
где бы себе такую работенку
ни совисти ни стыда /один треп никому ненужный /
пятьдесят ,, интелектуалов ,, учат как жить
ихние ,,интеллектуальные лица,,вызывают рвоту
 показати весь коментар
 
 
а не устанете пыль глотать, как говорит О.Богомолец?!
 показати весь коментар
 
 
От же ж трудоголіки!
Чи то просто Вибочий кодекс такий горбатий? Рада розглянула понад 2700 поправок до проекту Виборчого кодексу - Цензор.НЕТ 1577
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада розглянула понад 2700 поправок до проекту Виборчого кодексу
 
 
 
 
 
 вгору