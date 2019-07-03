 Рада розглянула понад 2700 поправок до проекту Виборчого кодексу

Про це повідомляє парламент у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада розглянула 2785 поправок до проекту Виборчого кодексу з 4568, внесених до порівняльної таблиці законопроекту до другого читання. Розгляд поправок продовжиться в четвер, 6 липня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада узялася до розгляду проекту Виборчого кодексу 6 червня. Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що на цьому пленарному тижні ВР продовжить розгляд Виборчого кодексу в другому читанні.

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