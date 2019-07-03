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 Ми закликали повернутися до питання санкцій, - Порошенко написав листа 18-ом керівникам ЄС

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав лідерів європейських країн подвоїти зусилля і тиск на Росію, щоб Москва звільнила українських заручників. А також, щоб Європа зберегла режим санкцій стосовно Росії до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Європейської Солідарності", про це п’ятий Президент України написав у листах до 18 керівників Євросоюзу, а також очільників держав і урядів, які є членами Європейської Народної Партії, зокрема, голові Європейської Ради Дональду Туску, голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

"Вчора я направив лист керівникам країнам-членам Ради Європи. Бо я не можу мовчати, моя команда не може мовчати – ми закликали повернутися до питань запровадження санкцій. Ми закликали політичні сили в Україні підписати Євроатлантичну Хартію, щоб зафіксувати наш рух в Євросоюзу. Бо наш рух в ЄС – це є верховенство права, демократія, вільні вибори, свобода слова і добробут людей, а рух в НАТО – це безпека та повернення наших хлопців з фронту додому, бо пліч-о-пліч з ними будуть представники 30 країн", – наголосив Петро Порошенко під час виступу на Вінниччині.

Ми закликали повернутися до питання санкцій, - Порошенко написав листа 18-ом керівникам ЄС 01

Крім того, Петро Порошенко у листі до європейських лідерів нагадав, що Парламентська Асамблея Ради Європи "була створена для того, щоб бути на сторожі прав людини і фундаментальних свобод, руйнує власні правила і ставить під загрозу свій міжнародний статус, запрошуючи Російську Федерацію повернутися до Асамблеї".

Петро Порошенко наголосив, що повернення делегації РФ відбувається у той самий час, коли Росія продовжує військову агресію на Донбасі, розгортає нові репресії в окупованому Криму, відмовляється виконати обов’язковий наказ Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити 24 українських моряків, як і заперечує нові докази причетності Росії до збиття МН17, що забрало 298 невинних життів. Також лідер "Європейської Солідарності" нагадав, що Російська Федерація не виконала жодної з попередніх вимог, ухвалених ПАРЄ.

"Сьогодні член нашої команди, Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи сюди в Україну для спостереженням на виборах. Чому? Бо не може країна агресор спостерігати, як ми проводимо парламентські вибори. Це вони будуть нас вчити демократії? Ми маємо діяти рішуче – тільки від наших опонентів ми не чуємо жодного коментаря, вони не збираються боронити державу, їм нема що сказати", – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент України глибоко обурений тим, що основним фактором у поверненні Росії до ПАРЄ стало фінансове питання.

"Ганебним є те, що замість того, щоб закликати Росію дотримуватися фундаментальних принципів і норм Ради Європи, єдиним закликом до Москви є вимога відновити виплату фінансових внесків до бюджету Організації. Це очевидний вибір між цінностями та ціною", – написав Петро Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" переконаний, що мета, яку Москва переслідує в ПАРЄ, – "це не поліпшення стандартів прав людини, ані підтримка громадянського суспільства, ані виконання рішень Європейського суду з прав людини на території Російської Федерації". Петро Порошенко впевнений, що Кремль прагне підірвати потугу демократичної спільноти у захисті верховенства права, нав’язати гібридний нарратив з трибуни ПАРЄ, а також отримати індульгенцію для своїх наступних міжнародних злочинів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135496
 
   
 Топ коментарі
 
Петр Алексеич, дорогой, нам реально Вас не хватает...(((
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У педрика загострення. Дайте йому ножиці і розвісьте стрічки, що б він листів не писав.
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Западенцы похуже малоросов будут в таких делах ))
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Да шо вы говорите, а на майдане, по-вашему, шахтёры и работники заводов Ильича под пули с голыми руками шли.
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И что наиболее симптоматично, вы себя к малоросам безо всякого стыда и возражений отнесли.
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Сразу видна закалка совецкая у ляксеича. Армейская. Изображать бурную деятельность,которая нахрен никому не нужна. И как говорили савецкие прапорщики - мне результат не нужен ! - Мне нужно шобы вы замахались )))
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"Мы призвали вернуться к вопросу санкций, - Порошенко написал письма 18-ти руководителям ЕС" - на словах Петя мародёр самый большой патриот Украины, а на деле, это всё камуфляж для того, чтобы завести в Украину кума беса путлера, Мертведчука, пора уже Зе капитально взяться за офшорнмка, за все его антиукраинские дела, да за один бурштын, его вместе с Авакорюкзаком надо надолго отправить на нары.
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Небачена активність! От якби в часи президенства, а так поїзд вже пішов.А так до корита хочеться.Соромно дивитися на ці потуги, невже сам не розуміє...
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я гадаю, що зебілам марно нагадувати, що існуючі санкції - то заслуга Справжнього Президента Порошенко, а не тимчасового зюзі
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Санкции были введены до того как мальдивская свиня терла с Фирташем, пропихивая вадинтур. Его "заслуга" лишь в том, что он в угоду ***** привязал санкции к преступным минским договорнякам
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ба, скільки кацапні забомбило про санкції
мабуть таки, санкції їм тільки на користь
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Петр Алексеевич - Когда я в Днепре свою машину обвешал вашими фотками - на меня смотрели как будто я в России!!!
Неужели спец. службы этого не знали - что тут жопа!!
Надеюсь - вы были в курсе!!! С Увжением к вам ПОРОХОБОТ!
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в РФ бы на тебя смотрели ласково. Это ж деловой партнёр. А Днепр, понятно чего смотрел на тебюя злобноо, это результат "каких тебе еще ***** нужно реформ"
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В РФ ласково не смотрели!!!!Там я фашист и Бандера- даже для жены!!!
Не придумывай!!!! Мелишь что попало!!! Там и флаг Украины-фашистская атрибутика!!!
Они ипанутые!!!
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Пеця у них национальнsй герой, скоро будет. Ну и вляпался ты с жонушкой. На щах хоч не охляв?
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Заткни уже своё поддувало, паяц!!!
Всех от тебя тошнило последние годы твоей каденции, то ты еще и после "смерти" никак не заглохнешь!
Вот же паразит... Вот же мания власти мозги вскипятила... Как заткнуть этого говоруна?..
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а чого нинішній гідрант не написав цього листа, зебобіку?
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Напиши завещание лучше...Всему украинскому народу, верни все награбленное за 5 лет.
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ПЕСюк, при пете в два раза коммуналка. Деньги к пете, ахметке и коболеву уплывают из наших корманов.
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особисто відповідаю; пенсии, зарплаты, тарифы отроттердамил страну и народ, что стали самыми нищими в Европе.
за то САМ и отроттердамил и отмародерил , что стемительно взлетел в списке Форбс
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Неужели он не понимает, что такими вот дешевыми выступлениями он делает себе только хуже? Пора уже уважать народ Украины и не держать его за лохов.
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ідіот ти, бо не можеш відповісти на моє питання. Ми закликали повернутися до питання санкцій, - Порошенко написав листа 18-ом керівникам ЄС - Цензор.НЕТ 9542
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Тебе идиоту паспорт показать? Чмо, у тебя уже язык принял форму ануса пороха, а ты тут всех в кацапы определил. Пошел *****, глист вонючий.
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А чего ты тут открыто материшься,МРАЗЬ СМЕРДЯЩАЯ?
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Винторогий, за лохов вас, рашистов, с 99 года ***** имеет. Вьі там держитесь.Счастья здоровья)
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Скажите этому беснующемуся придурку что "21 июня 2019 года Совет продлил до 31 января 2020 года экономические санкции, направленные против специфических секторов российской экономики".
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перш ніж постити - ознайомся під чим постиш, кацапе - вернуться к вопросам введения санкций.

і друге питання - чого зебуїн не написав того листа?
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зато через санкції можна ослабити москалей, а потім і прибити нахрін Нет препятствий украинским патриотам! Все Миры подвластны им.
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Остановите кто нибудь этого шизика,у него явно истерика от потери власти.
Кубло реально вытворяет такие кульбиты,чтоб скинуть ЗЕ любыми методами,даже на примере климкина( паралич МИДа,словестный конфликт министра - "дипломата" с президентом),откровенный САБОТАЖ остальных министерств и гпу.
ЕСЛИ потрохня проскочит в Раду,то сольется в экстазе с аферистами ЗЖЯ.
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Пиши, пан ПОРОШЕНКО, мелким почерком, кому ты на ......... нужен.
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Это хорошо,Петя помогай зеленым хоть этим!
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Півники-зозульки з Лахта-2 один одному лайки до копіпастів з методички клеять... Перната БОТоферма. Ми закликали повернутися до питання санкцій, - Порошенко написав листа 18-ом керівникам ЄС - Цензор.НЕТ 4466
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18 европейских руководителей, внимательно прочев письмо, попытались вспомнить, кто такой автор письма, и, как один, пожав плечами и хмыкнув, поступили следующим образом...(а вот поступили они по разному - один спустил бумагу в унитаз, другой бросил в измельчитель, у третьего, как на грех, закончился пипификс, четвертый...)
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як кацапам забомбило введення нових санкцій. А дурні зебіли їм підгавкують. Ми закликали повернутися до питання санкцій, - Порошенко написав листа 18-ом керівникам ЄС - Цензор.НЕТ 7818
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Поздно, Пэця, про.рал ты все, до чего только твои жирные ручки дотянулись.
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А что шавок петиных не слыхать? Видать кинул. На голодное брюхо не гавкается. Ну и правильно.Это только петух просто так кукарекает. Ничего песы до выборов далеко,обьявится ваш псарь.
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пояснюю дурним зебілам(кацапам пояснювати даремно) - порох написав того листа тому, що новообраному дебілами гідранту нема коли його написати - воно шаурму жере і по фонтанах бігає.
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Так неділю назад продлили. Якби хряк мову вів про поглиблення, про нові санкції, то зрозуміло була б інша річ. А так емітация бурної діяльности для таких лошпедів як ти.
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ше один жираф.
вернуться к вопросам введения санкций. но-вих. Розумієш, зедебіле - НО-ВИХ.

І до речі - від зебуїна довго такого листа чекати доведеться?
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І чому ця сволота не на Українській мові ? Московська курва.
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Для зебилов хорошо то что плохо для Украины.
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До пети не дошло, что его послали. Ведет себя как кацап - ты его в дверь, а он в окно лезет.
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зебілко, а чого ваше зебуїн такого листа досі не написало? шаурму не дожрало?
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"В Белом доме ждут Зеленского на встречу, а Порошенко - на допрос"
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Пятый БЫВШИЙ президент проигравший выборы с разгромным и позорным рейтингом. Пишите правильно, навыдумывали чинов, Почетный патриарх, четыре церкви и все нелегальные, пятый президент, страну в анекдот превратили.
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Как то странно на данный момент оно кто? нет никто и зовут никак ,если кому ни попадя разрешат такие писмена ваять ,то почта ивропы рухнет.
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Настоящий Президент переживающий за Украину!

А слабак Зеля, в это время, анекдоты по бумажке рассказывает...
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По коробочке конхвет к каждому письму приложил)))
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