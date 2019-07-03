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Все про:Львівщина (898) мігранти (233) підробка (145) СБУ (4458)

 На Львівщині затримали групу, що займалася виготовленням фальшивих документів для нелегальних мігрантів, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували у Львівській області механізм нелегальної міграції іноземців в європейські країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

На Львівщині затримали групу, що займалася виготовленням фальшивих документів для нелегальних мігрантів, - СБУ 01

Правоохоронці встановили, що група, до складу якої входили п'ятеро жителів регіону, займалася виготовленням фальшивих документів громадянам зарубіжних країн для перебування на території України і виїзду в країни ЄС.

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Під час обшуків співробітники СБУ виявили за місцем проживання фігурантів провадження іноземні внутрішні паспорти, паспорти для виїзду за кордон і водійські посвідчення, порожні бланки свідоцтв про народження, посвідок на тимчасове перебування в Україні, штампи, штемпелі та печатки.

На Львівщині затримали групу, що займалася виготовленням фальшивих документів для нелегальних мігрантів, - СБУ 02

На Львівщині затримали групу, що займалася виготовленням фальшивих документів для нелегальних мігрантів, - СБУ 03

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України чотирьом фігурантам провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135494
 
 
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Хотя на третьем фото конфетка, счас скажут что это рошенка)))
На Львовщине задержана группа, занимавшаяся изготовлением фальшивых документов для нелегальных мигрантов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1473

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Так дійсно свиня Парашенко покривав злочинців.. І тому менти і СБУ їх не надходило.. Час змінився і правоохоронні органи прозріли!
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Вечно какой то криминал на западенщине!ЗАчем сталин их присоединил к нам?
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Не присоединил, а аннексировал. Хотя я думаю Украине жаловаться не на что в данном случае На Львовщине задержана группа, занимавшаяся изготовлением фальшивых документов для нелегальных мигрантов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3297
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Нет конечно. Оккупация и аннексия - разные вещи.
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А КРЫМ сейчас оккупирован или аннексирован?
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а вас сюди ніхто не кликав, давай мокша На Львівщині затримали групу, що займалася виготовленням фальшивих документів для нелегальних мігрантів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6074 дасвіданья
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Львівщині затримали групу, що займалася виготовленням фальшивих документів для нелегальних мігрантів, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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