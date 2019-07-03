 Україна повинна запросити наших спостерігачів на вибори, - ПАРЄ

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПАРЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
"Я мушу підкреслити, що Україна як член Ради Європи перебуває під наглядом Асамблеї і має зобов'язання запрошувати Асамблею спостерігати за президентськими і парламентськими виборами", - сказала Паск'є .
Президент ПАРЄ висловила жаль у зв'язку з рішенням України відкликати запрошення для місії.
"Відповідаючи на лист спікера Верховної Ради, президент сказала, що Асамблея, починаючи з 1994 року, має давню практику роботи з Україною зі спостереження за виборами, що дало змогу "значно поліпшити" правову базу країни і виборчі практики", - сказано в повідомленні.
Паск’є також наголосила на готовності до дискусії та поліпшення відносин між Асамблеєю, українським парламентом і його делегацією в ПАРЄ.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.
2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.
Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.
"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.
Приедет с Канады Крошка Захес - ему плачтесь
Зачем им вьіборьі, пусть за кацапский гонорар пишут мемуар "как ******** все и ничего не понять".
Зачем нам идти в Европу если мы в центре нее находимся?
Платить за 2017-2018 года она не будет.
Только за этот.
Если депутатам ПАСЕ так хочется наблюдать,-- пускай едут и наблюдают за выборами в Рашке...
ORLY? А у ПАСЕ случайно никаких обязательств нет? А то там недавно какая-то организация напрочь забила на свои обязательства и за бабло продала все принципы. Запамятовал, как же она звалась...
Доки ви були в авторитеті запрошували бо вважали себе винними, а зараз ... Схоче мізинець на лівій нозі запросити - запросить, а ні то й ні.
кстати, почитали бы что про вас россияне пишут , как они вас имели как хотели и всё такое
и этому нет желания возражать теперь
Но отказать русским - это прерогатива Украины. Тем более что этот вопрос был урегулирован самой ВР отдельным положением о недопуске представителей России как наблюдателей на выборы в Украину ещё в 2014-ом году.
Можно просто выйти из ПАСЕ.
Сейчас подходящее время создать восточноевропейский аналог ЕС со своим ПАСЕ со странами триморья, которые поддержали Украину в вопросе возврата России.
Т.е. страны прибалтики, Польша, Словакия, Украина
Потом включить в состав Чехию, Болгарию, Молдову, Румынию. Возможно страны балканского региона.
Йдіть на вибори до Московії - саме там ваше місце, а не серед гідного і порядного народу України!
Это жестко - но лучше так, чем "Забытый полк" по улицам ходить начнет и Газели маршрутные!!!
Этот дурнык, со справкой из дурдома, скоро будет кушать кашу в тюремной столовой и рассказывать сокамерникам истории из своей жизни, на не понятном им, марсианском языке...
Шлюхе,которая под возгласы целомудрия даёт всем желающим,кто нальет сотку,никто ничего не должен.