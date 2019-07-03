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 Україна повинна запросити наших спостерігачів на вибори, - ПАРЄ

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ліліан Марі Паск'є заявила, що в України є зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПАРЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Я мушу підкреслити, що Україна як член Ради Європи перебуває під наглядом Асамблеї і має зобов'язання запрошувати Асамблею спостерігати за президентськими і парламентськими виборами", - сказала Паск'є .

Президент ПАРЄ висловила жаль у зв'язку з рішенням України відкликати запрошення для місії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед міжнародних спостерігачів на виборах не може бути представників країни-агресора - Росії, - Парубій про скасування запрошення для ПАРЄ. ДОКУМЕНТ

"Відповідаючи на лист спікера Верховної Ради, президент сказала, що Асамблея, починаючи з 1994 року, має давню практику роботи з Україною зі спостереження за виборами, що дало змогу "значно поліпшити" правову базу країни і виборчі практики", - сказано в повідомленні.

Паск’є також наголосила на готовності до дискусії та поліпшення відносин між Асамблеєю, українським парламентом і його делегацією в ПАРЄ.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

Дивіться також: МЗС підготувало жорстку відповідь "на "зраду", яку Європа здійснила в контексті ПАРЄ", - Клімкін. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135491
 
 
 Топ коментарі
 
Нехватало тут рашистов наблюдателей. нужно выходить из ПАСЕ и немедленно. Они еще строят из себя обиженных. Приняли фашистов - агрессоров в свою вонючую организацию и заставляют Украину с этим считаться? Геть, подонки.
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У ПАСЕ тоже БЫЛИ обязательства.
Раз ПАСЕ ничего не должна Украине, как жертве агрессии, то и Украина ничего не должна этим импотентам.
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ПАСЕ не дееспособный и коррумпированный орган, который нарушил фундаментальные принципы своей организации!.. поэтому, ПАСЕ отсасэ!
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походу Мокша, террорист-агрессор, за это отдельно доплатила ПАРЕвским лицам с низкой социальной ответственностью..
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с чукотки наблюдайте. вместе с паРашей.
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Я вже раз казав і ще раз скажу, якщо хочуть спостерігати за виборами в Україні, то нехай їдуть на Донбас на пару тижнів, на передову, а потім кому пощастить і на вибори зможуть подивитися.
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Вы продажные проститутки Рашки, вам тут не место !


Приедет с Канады Крошка Захес - ему плачтесь
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У ПАСЕ есть гораздо более важные обязательства, выполнять устав и следовать принципам, а поскольку всем этим ПАСЕ вытерла зад, простите за грубость, и перестала отвечать своим задачам, то и не имеет никакого морального права нам указывать.
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Треба пояснити пані Паск'Є, що вони спочатку відновлюють демократію в ПаРаші, а потім зможуть нам щось сказати
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"Украина должна пригласить наших наблюдателей на выборы, - ПАСЕ" - можно пригласить, но только тех кто не поддержал возвращение агрессора в ПАСЕ, остальные пусть в РФ наблюдать едут.
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Пусть ПАСЕ капусту считает и не отвлекается.
Зачем им вьіборьі, пусть за кацапский гонорар пишут мемуар "как ******** все и ничего не понять".
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Как бы в этом разобраться: абсолютное большинство допысувачив выше, во главе с индейцем, на данной ветке посылают Европу на и во все возможные эротические места. Так шо, уже не идём в Европу?
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разные то да, а в какую из них вы идете?
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Вопрос не понятен?
Зачем нам идти в Европу если мы в центре нее находимся?
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парубий хоть раз что то толком сказал и не плохо подобрал последствия политики пороха.
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Потерпіть, панове, скоро Україна буде і агресором і винуватцем катастрофи МН17.
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Вам должна россия за 2017-2018 гг,но уж точно не Украина.С вами всё понятно, зачем "вуайеристов" приглашать,которые то и принципов не имеют.
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Кстати рашка их кинула.
Платить за 2017-2018 года она не будет.
Только за этот.
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ПАСЕ после случившегося не может выступать независимым наблюдателем, ибо ПАСЕ продемонстрировали свою зависимость от страны-агрессора....

Если депутатам ПАСЕ так хочется наблюдать,-- пускай едут и наблюдают за выборами в Рашке...
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Не лишень не залежним а і обєктивним . Всі висновки які дасть ПАРЕ тепер виїденого яйця не варті .
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Не хочу в Європу , хочу заморським штатом США .
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"...что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами."

ORLY? А у ПАСЕ случайно никаких обязательств нет? А то там недавно какая-то организация напрочь забила на свои обязательства и за бабло продала все принципы. Запамятовал, как же она звалась...
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З початку позбавтесь окупанта тоді й приїдете. Оберіть або до розумних, або до гарних.
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брехливая, двуличная, коррумпированная социалистическая ****. Это вы должны Украине, а не Украина вам!,
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Так це безполе створіння ще й соціалістка ? Така ж страшна як роза- клара - надя крупська : таким тільки на барикади бо з такими іпалами ніхто не ібе!
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Предлагаю вежливо отказать:"Мы бы пригласили,но денег для приема делегаций нет.Сами обеспокоены создавшейся ситуацией.Вы держитесь там.Всего хорошего".
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З якого бодуна Україна вам {ПАРЕ} щось винна після повернення Московії? Україна повинна запросити наших спостерігачів на вибори, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3182
Доки ви були в авторитеті запрошували бо вважали себе винними, а зараз ... Схоче мізинець на лівій нозі запросити - запросить, а ні то й ні. Україна повинна запросити наших спостерігачів на вибори, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7902
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Украинцьі всегда стремились дружить и брать пример с достойньіх, таков менталитет,
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От би Парубій , написав у відповідь , що мол сумніваються в Україні на рахунок обєктивних висновків , які надасть ПАРЕ стосовно виборів .
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да пошли вы, ничтожества продажные
кстати, почитали бы что про вас россияне пишут , как они вас имели как хотели и всё такое
и этому нет желания возражать теперь
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Нужно приостановить членство в этой организации .США когда то приостанавливали своё членство в ЮНЕСКО и ничего . А к безВизу это отношение НЕ имеет никакого . Тут интересен просто сам факт что Украину пытаются принудить остаться в этой организации . Для того чтобы на её площадке кацапы с ещё несколькими ,,избранными" диктовали свои условия . Это понятно будут условия капитуляции .
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Украина очень обеспокоена беспокойством ПАРЕ , так обеспокоена что готова хоть сейчас послать ПАРЕ в эротическое путешествие... Давно пора Украине играть по правилам ЕС.Что нам выгодно - принимаем.Не выгодно - идите лесом...
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ПАСЕ тоже много чего "должна" народам Европы, и Украине, в том числе,, но делать не хочет...
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Вообще то приглашать делегацию ПАСЕ Украина обязана, пока она является частью этого объединения.
Но отказать русским - это прерогатива Украины. Тем более что этот вопрос был урегулирован самой ВР отдельным положением о недопуске представителей России как наблюдателей на выборы в Украину ещё в 2014-ом году.

Можно просто выйти из ПАСЕ.
Сейчас подходящее время создать восточноевропейский аналог ЕС со своим ПАСЕ со странами триморья, которые поддержали Украину в вопросе возврата России.
Т.е. страны прибалтики, Польша, Словакия, Украина
Потом включить в состав Чехию, Болгарию, Молдову, Румынию. Возможно страны балканского региона.
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У Украины есть обязательства??? А как насчёт обязательств ПАСЕ не возвращать паРашу до выполнения требований? Нахрен эта ПАСЕ если она только от других требует обязательств, а сама в член не дует?
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Все, що ми повинні повіям, ми прощаємо!
Йдіть на вибори до Московії - саме там ваше місце, а не серед гідного і порядного народу України!
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Российские подстилки ПАСЕ, Украина вам ничего не должна. Украина суверенная страна!
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Это Европа- там нет эмоций- там расчет!! У Немцев даже секс регулярный в брачном контракте оговаривается!!!
Это жестко - но лучше так, чем "Забытый полк" по улицам ходить начнет и Газели маршрутные!!!
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Україна нікому нічого не не винна,а тим більш вам, ****#м кацапським...
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Приезжайте и никого не бойтесь.
Этот дурнык, со справкой из дурдома, скоро будет кушать кашу в тюремной столовой и рассказывать сокамерникам истории из своей жизни, на не понятном им, марсианском языке...
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А ТО ЧТО ОНИ СДЕЛАЮТ? ВИРАЗЯТ ОБЕСПОКОЕНОСТЬ? НУ УДАЧИ....
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От буде шикарно, якщо ні Польща, ні Грузія, ні Латвія з Литвою, ані Швеція, чи ще хто там, більше не запрошуватимуть цих йолопів на вибори.
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Всі питання до президента. Він нікому нічого не винен.
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Первый раз мы хоть кого то послали за 5 лет на х...р.
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Как там ляпнул преЗЕдент...мы вам ничего не должны)))
Шлюхе,которая под возгласы целомудрия даёт всем желающим,кто нальет сотку,никто ничего не должен.
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Скажите кто-то этой очкастой старой карге, что пусть она идет нахер
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Эта лицемерная кремлёвская подстилка ещё имеет наглость ротяку раскрывать. Иди кацапню в сраку целуй
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Эта ***** еще будет нам указывать что делать. Пусть ***** идет ублажать.
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мадам/синьора/фрау вы тоже много были чего должны Украине в плане ответки кацапскому царьку и что? вместо этого вы приглашаете назад в свое пасе агрессора и гопника рашку! чего бы мне сейчас хотелось так это чтобы рашка откуячила в свою пользу куски территории финляндии, норвегии, азербайджана, армении турции и т.д. вот тогда бы я посмотрел на ваши европейско-либеральные рожи!!!
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ПАРЕ - конечно пригласим. На гей- парад только.
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Своим ршением о возвращении рф пасе,закрыв глаза на анексию крыма,войну на донбассе и оценив разрушения и жизни 13тыс.погибших наших солдат в 70млн.гринов эта организация поставила бабло выше ценностей человечеста.После этого Украина ей ничего не должна.
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А то шо будет? Вместе с рашкой не признаете наши выборы, на которых СН всех победит? Ну и х с вами
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Россия потратила много усилий для возвращения в ПАСЕ , и денег тоже. Вопрос престижа для них , а для Европьі возможность поддерживать гражданское общество и оппозицию в самой РФ. Возможно, из єтого будет толк. Вьіход же Украиньі из Ассамблеи абсолютно не на пользу стране , как и недопуск наблюдателей от ПАСЕ на вьіборьі. Более того , єто на руку Кремлю. Вопрос же с российскими наблюдателями решается путем запрета вьезда в Украину , на основании их голосований в Думе , посещения Крьіма и Донбасса и т.п. Длч того и СБУ , чтобьі предоставить компромат на каждого рашиста. Имхо
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Предали идеалы Евпропы и теперь поучают
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУкраїна повинна запросити наших спостерігачів на вибори, - ПАРЄ
 
 
 
 
 
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