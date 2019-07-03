 Трирічна дівчинка померла на Харківщині через побої батьків і службову недбалість поліцейських, - прокуратура

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, в райвідділ поліції неодноразово зверталася бабуся 3-річної дівчинки, заявляючи про можливу загрозу життю і здоров'ю її внучки через жорстоке ставлення матері і вітчима до дитини, але жодна із заяв бабусі не була розглянута належним чином.

При цьому наголошується, що 25-річна інспектор поліції припинила розгляд одного з таких звернень після формальних пояснень матері дитини. А 21-річний ювенальний інспектор обмежився телефонною розмовою з вітчимом і здійснив кілька рейдів із соціальними службами, під час яких двері будинку їм не відкривали. Незважаючи на це правоохоронці не повідомили у відповідні органи і служби у справах дітей про можливий факт загрози здоров'ю малолітньої дитини.

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Після звернення бабусі в лікарню, медики зафіксували численні забої та синці на тілі дитини. За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (заподіяння легких тілесних ушкоджень) КК. Однак навіть після доручень слідчого ювенальні інспектори не перевіряли умови проживання дитини і не допитували батьків.

"Недбале ставлення правоохоронців до службових обов'язків призвело до того, що у вересні 2018 року дівчинка, яка укотре постраждала від побоїв, загинула", - йдеться в повідомленні.

Зараз провадження стосовно матері і вітчима загиблої дитини слухається в Куп'янському районному суді.

30-річній жінці і її 40-річному співмешканцю інкримінуються тортури, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та зумисне заподіяння смерті малолітній дитині з метою приховати інший злочин за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п. 2, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

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За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі.

Підозрювані співробітники поліції відсторонені від посади і перебувають під домашнім арештом.