EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  2287  12
Все про:суд (5247) Решетилова_Ольга (21) Вишинський (105)

 Вишинський ще рік тому був упевнений, що не буде засуджений українським судом, - Решетилова

Сьогодні в Подільському суді Києва відбудеться чергове засідання у справі російського пропагандиста Кирила Вишинського. Розглядатиметься продовження запобіжного заходу.

Про це на своїй Facebook-сторінці пише журналістка і волонтерка Ольга Решетилова, інформує Цензор.НЕТ

"Рік тому Кирило Вишинський, директор РИА Новости Украина, обвинувачений у державній зраді, відмовився писати заяву на обмін. Ще раз. Кирило Вишинський відмовився від обміну на українських політв‘язнів і заручників, яких утримує Росія. Тобто він не входить до списків на обмін. І хоч за нього в Росії дуже хвилюється Москалькова і його колеги-пропагандисти, нам нічого не відомо про перемовини щодо його звільнення", - йдеться в пості.

Формально причиною відмови Вишинський назвав власність, якою він володіє в Україні і не хоче втрачати.

"Неформально, нам здається, Вишинський впевнений, що не буде засуджений українським судом. І ця впевненість у нього з'явилася, підкреслюю, не сьогодні, а рік тому", - пише Решетилова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд визнав законним арешт пропагандиста Вишинського

"Адвокат Вишинського Андрій Доманський намагається розбити лінію обвинувачення, акцентуючи на процесуальних порушеннях, які справді були допущені під час обшуку і затримання. Проте ці порушення не можуть відмінити того факту, що Вишинський має подвійне громадянство, прямий трудовий договір з "Раша Тудей" (пропагандистським російським каналом, підсанкційним, наприклад, в Британії) і численні державні нагороди РФ. У матеріалах справи є матеріали НСРД, які також свідчать про роботу Вишинського на Кремль. Сьогодні о 17:00 в Подільському суді Києва чергове засідання у справі Вишинського. Буде розглядатися продовження запобіжного заходу. Враховуючи останні тенденції, не виключено, що суд його випустить", - зазначає журналістка.

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ.

7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135473
 
 
 Топ коментарі
 
По логике происходящих событий, эту гниду Вышинского должны срочно асваабадить!!!
 показати весь коментар
 
Если зелёная макака его отпустит, пусть готовит лыжи.
 показати весь коментар
 
За то, что получил медаль "За присоединение Крыма" и получил за свои заслуги паспорт РФ в придачу
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Если зелёная макака его отпустит, пусть готовит лыжи.
 показати весь коментар
 
 
По логике происходящих событий, эту гниду Вышинского должны срочно асваабадить!!!
 показати весь коментар
 
 
А теперь он не просто уверен, а точно уверен!!! Спасибо зеленскому, что давит на суді своими юристами, типа богдана и иже с ними!!!
 показати весь коментар
 
 
Я однажды спросил тут, что сделал этот Вышинский, за что сидит в тюрьме. Никто так и не смог мне объяснить.
 показати весь коментар
 
 
таких як він не лише судити потрібно
 показати весь коментар
 
 
Що, тролику, російський, заробляешь? Вишинського засуджують за те, за що б повісили Геббельса в 1945 совєти, коли б той не отруївся!
 показати весь коментар
 
 
За то, что получил медаль "За присоединение Крыма" и получил за свои заслуги паспорт РФ в придачу
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вышинский не захотел быть "партнёром" Петра Алексеевича и... проиграл. Свинарчуки не дадут соврать!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВишинський ще рік тому був упевнений, що не буде засуджений українським судом, - Решетилова
 
 
 
 
 
 вгору