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 Смерть активіста партії Гриценка Комарницького: суд заарештував підозрюваного поліцейського без права внесення застави

Суд заарештував вінницького поліцейського, підозрюваного в перевищенні службових повноважень. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За сприяння співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, які входять до складу групи, що займається розслідуванням, правоохоронці подали апеляцію з клопотанням на зміну запобіжного заходу. Сьогодні Хмельницький апеляційний суд задовольнив клопотання щодо оскарження.

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Нагадаємо, співробітник поліції підозрюють у перевищенні службових повноважень. У червні у Вінниці він вступив у конфлікт з активістом партії Гриценка Олександром Комарницьким. Чоловік дістав численні переломи черепа і був у реанімації без ознак свідомості. 23 червня чоловік помер в лікарні.

Згідно з ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135470
 
 
 Топ коментарі
 
За это подлое убийство международное сообщество должно ввести санкции и "список Комарницкого" против Порошенко и всех его приспешников.
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Для начала арест-это не плохо.Но главным показателем будет реальный срок лет так на 15 не меньше.
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Авакова - лудшего друга Зе...
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невистка теперь что, своя и не воняет?
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Ничего себе "превышение полномочий", взял убил хорошего человека ни за что. Во какие у нас законы. Полицаям можно убивать и это будет только превышением полномочий. ЖАХ,
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Для начала арест-это не плохо.Но главным показателем будет реальный срок лет так на 15 не меньше.
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За это подлое убийство международное сообщество должно ввести санкции и "список Комарницкого" против Порошенко и всех его приспешников.
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и разрешить Суд Линча....
на фонарях...
поерд Петродварцом в Ленинграде....
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Главное Конечный Результат- оценка, всего того, что натворил Петя в своем Шалмане.
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Ох не в то время мусорок разухабился. Но отсутствие мозга не есть оправдание. Ох сядет.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСмерть активіста партії Гриценка Комарницького: суд заарештував підозрюваного поліцейського без права внесення застави
 
 
 
 
 
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