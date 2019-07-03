 Після приходу Зеленського у нас немає зовнішньої політики, - Клімкін

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв'ю ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

"Ну, я пропонував кілька кандидатур. Я пропонував не тільки Пристайка. На цьому етапі Зеленський вибрав його у свою команду. Я вважаю, що у президента має бути право вибору. Вважаю Вадима професіоналом. Багато років його знаю. Але ми не знаємо, яке рішення ухвалить Зеленський. Міністром може виявитися і хтось інший. Тим не менш, Вадиму бажаю успіху. Що важливо? Але нам потрібна стратегія. Українці - це коли є сьогодні ввечері і завтра вранці, а стратегії ми не любимо, а якщо вже є стратегія, то ми не любимо її виконувати. У зовнішній політиці нам треба і баченя, і структурований процес. Сьогодні ніякого порядку немає - ні хорошого, ні поганого. Ні в принципі зовнішньої політики. Можливо, вона з'явиться. Можливо, хтось заважає. Я заважаю? Ну, від завтра (з середи, 03.07.2019. - Ред.) я буду у відпустці. Немає проблем", - заявив міністр.

"З моменту інавгурації у мене практично не було ніякої комунікації з цією командою. Я вважаю, що будь-яка команда повинна ангажувати інших, вести своєю харизмою. Якою буде модель майбутньої зовнішньої політики? Не видно. Ок, якими будуть обриси цієї політики? Невідомо. Зараз ви від нової команди чуєте щось то одне, то інше з кожного питання. Один каже - а нумо Донбасу російську мову дамо, інший відповідає - не треба. Це стратегія? Є багато інтерв'ю замість стратегії. Ми місяць тому говорили, що треба зібрати РНБО щодо Донбасу та ухвалити низку рішень щодо протидії російській політиці на окупованих територіях з видачі паспортів РФ. У зовнішній політиці повинна бути структура, повинні бути директиви і єдина політика.

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"Я з ним спілкувався ще напередодні інавгурації. За день до. Більше він не говорив. Я намагався - телефонував у приймальню, хотів поділитися ідеями щодо візиту президента до Франції і Німеччини. Я претендую на те, що я щось розумію в цьому. Ну, будемо вважати, що тут емоційний контекст. Але я готовий пояснювати, в рамках яких документів ми діяли. Телефони є в кабінеті. Я говорив, що хотів зв'язатися, переговорити пару хвилин. Я вважаю, що у мене є ідеї. Я відкритий і готовий допомогти. І я розумію, що нова команда має право на побудову своєї власної політики та механізмів реалізації зовнішньої політики. Але цей весь емоційний контекст - він тільки в інтересах Москви. Мені українці в Канаді радили приїхати в Торонто, куди відправився президент, мовляв, там поговоримо, порозуміємося. Я сказав - ні, не треба, я прийняв рішення піти в свою "політичну відпустку". Але я знову готовий повторити: там, де це відповідає моїм переконанням і принципам - буду допомагати владі. Але де не відповідає - буду дуже активно заважати. Це теж кажу абсолютно відверто", - резюмував Клімкін.