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 Політика України
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 Після приходу Зеленського у нас немає зовнішньої політики, - Клімкін

За півтора місяці Президент України Володимир Зеленський жодного разу не зв'язувався з главою МЗС Павлом Клімкіним. Спроби міністра поговорити з главою держави з питань зовнішньої політики були проігноровані.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв'ю ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

"Ну, я пропонував кілька кандидатур. Я пропонував не тільки Пристайка. На цьому етапі Зеленський вибрав його у свою команду. Я вважаю, що у президента має бути право вибору. Вважаю Вадима професіоналом. Багато років його знаю. Але ми не знаємо, яке рішення ухвалить Зеленський. Міністром може виявитися і хтось інший. Тим не менш, Вадиму бажаю успіху. Що важливо? Але нам потрібна стратегія. Українці - це коли є сьогодні ввечері і завтра вранці, а стратегії ми не любимо, а якщо вже є стратегія, то ми не любимо її виконувати. У зовнішній політиці нам треба і баченя, і структурований процес. Сьогодні ніякого порядку немає - ні хорошого, ні поганого. Ні в принципі зовнішньої політики. Можливо, вона з'явиться. Можливо, хтось заважає. Я заважаю? Ну, від завтра (з середи, 03.07.2019. - Ред.) я буду у відпустці. Немає проблем", - заявив міністр.

"З моменту інавгурації у мене практично не було ніякої комунікації з цією командою. Я вважаю, що будь-яка команда повинна ангажувати інших, вести своєю харизмою. Якою буде модель майбутньої зовнішньої політики? Не видно. Ок, якими будуть обриси цієї політики? Невідомо. Зараз ви від нової команди чуєте щось то одне, то інше з кожного питання. Один каже - а нумо Донбасу російську мову дамо, інший відповідає - не треба. Це стратегія? Є багато інтерв'ю замість стратегії. Ми місяць тому говорили, що треба зібрати РНБО щодо Донбасу та ухвалити низку рішень щодо протидії російській політиці на окупованих територіях з видачі паспортів РФ. У зовнішній політиці повинна бути структура, повинні бути директиви і єдина політика.

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"Я з ним спілкувався ще напередодні інавгурації. За день до. Більше він не говорив. Я намагався - телефонував у приймальню, хотів поділитися ідеями щодо візиту президента до Франції і Німеччини. Я претендую на те, що я щось розумію в цьому. Ну, будемо вважати, що тут емоційний контекст. Але я готовий пояснювати, в рамках яких документів ми діяли. Телефони є в кабінеті. Я говорив, що хотів зв'язатися, переговорити пару хвилин. Я вважаю, що у мене є ідеї. Я відкритий і готовий допомогти. І я розумію, що нова команда має право на побудову своєї власної політики та механізмів реалізації зовнішньої політики. Але цей весь емоційний контекст - він тільки в інтересах Москви. Мені українці в Канаді радили приїхати в Торонто, куди відправився президент, мовляв, там поговоримо, порозуміємося. Я сказав - ні, не треба, я прийняв рішення піти в свою "політичну відпустку". Але я знову готовий повторити: там, де це відповідає моїм переконанням і принципам - буду допомагати владі. Але де не відповідає - буду дуже активно заважати. Це теж кажу абсолютно відверто", - резюмував Клімкін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135469
 
   
 Топ коментарі
 
все ноты были у сопли на столе... - об этом уже все написали...
Зе ничего не читает..., кроме инструкций от Бени...
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логично, у зели политика развал украины изнутри
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Любители во власти -это экономически невгодно ни одной стране , украинцы видимо этого не поняли , думаю до 2024 года поймут все , что такое любители, что такое популизм и пустословие
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беня не разрешает с Климкиньім общатся. Суки пустили всё на самотёк
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Благодаря ЗЕлупе сегодня не стало внешней политики, а завтра не станет Украины. Жрите зебилы, не обляпайтесь.
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На примере Климкина можно доказать не только гипотезу Дарвина, о том, что из обезьяны может получится плохой, но все же, человек.. но и то что каждый сдлесарь-самоучка может рууководить МИДом Украины
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Даже президент может получится из обезьяны - Украина на днях доказала своим оригинальным выбором, а Россия доказала, что даже злая обезьяна может стать президентом и быть им двадцать лет.
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Такий же підставляка плечей як і його шеф,граф Дякула.Від їх передвиборчих дій як завжди смердить...
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И что это о себе вообразило это картавое чмо? Ну, пристроил петя за верноподданичество своего человечка... Клеймо на всю жизнь, а оно возгордилось...
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Порошенко и Климкин удержали и сохранили Украину, даже укрепили её позиции на внешней арене, а вот от Зеленского и его команды ничего хорошего ждать не приходится.
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Да что вы говорите??? А может быть, "подогрели-обобрали"?
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Ох, забыли зубожилые времена, когда российские БТГ рвались на Новоазовск, а по Мариуполю и Краматорску работали реакторы. Тогда вся страна стояла на краю пропасти, но выжила и начала вооружаться.
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Уходящую власть, конечно, можно хаять и так и этак, особенно когда стоишь на пропутинских позициях, но это никак не отменяет того печального факта, что Зеленский - засранец.
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После победы Зеленского всё катится само-собой, в зависимости от желаний внешних и внутренних игроков, имеющих влияние. При этом, само-собой катится по пути пророссийского реванша, а Зеленский так - пустое место, хотя подозреваю, что после выборов в Раду у него таки проклюнется тщательно скрываемая пророссийская позиция.
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порохосвиньи дрожат от одного только понимания,что их отправили уже на свалку,а впереди еще и уголовные дела
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После прихода зеленой табуретки у нас вообще ничего нет, только сценки из "квартала". И позор на весь мир.
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Климкин не прав. Разногласий между членами кабинета и и президента нигде никогда не распосраняют в СМИ. Это несобординация и наносит вред украинской внешней политике. Зеленский тоже неправ. В конце концов украинцы проигрывают из за этих игр престолов. А вы когда нибудь сумели почему у врага их правительство работает как хорошо смасленная машина? Ни лошадь, ни спяший никогда х**Ла публично не критикует... И он это им не делает. Хотите их победить? Работайте так.
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Обиженный Климкин ставит свои личные интересы выше государственных
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Ну ясен перец! Раз даже вы, шавки безрейтинговые, с Гройсей "посмеялись по дружески" с требования Перезидента сделать тебе, саботирующему своего начальника (Президента), дисциплинарное взыскание- то есть нагло и открыто саботируете первое лицо страны, унижая его, то как же ты хотел, чтобы к нему относились в мире?
Ради места у корыта готовы Украине продоср@ть!
Хорошо, что ты это рассказал. Ибо обезжиренный Грося на Плюсах вещал, что Зеленский прав и что все свои действия ты обязан согласовывать с ним, своим начальником. Після приходу Зеленського у нас немає зовнішньої політики, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8857 А в реале- "посмеялись"? Вот будет "весело" вам обоим после выборов!
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Ну если на месте президента вдруг оказалось пустое место, не имеющее собственного мнения - его будут унижать даже подчиненные, не то что большие дяди, для которых он вообще никто. Виртуальная реальность для инстаграмного хомячья.
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Я не вижу, чтобы у Зеленсокого не было своего мнения. НО ДАЖЕ если бы это и было так, то подс*рать первому лицу страны во внешней политике- значит подр*рать стране. И Климкин прекрасно понимает, что поступает неправильно и что народ его за это по головке не погладит. Потому и не баллотируется в Раду. Надеется на мэрское кресло в Киеве. Но и там, с такими подходами, получит кукиш.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля приходу Зеленського у нас немає зовнішньої політики, - Клімкін
 
 
 
 
 
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