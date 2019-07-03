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 Птахофабрика "Авіс" увійшла в ТОП-50 найбільш інноваційних підприємств в агросекторі України

Журнал "Бізнес" опублікував добірку інновацій у аграрному секторі, який становить левову частку експорту України та стрімко рухається у напрямку переробки продукції.

Птахофабрика "Авіс" агрохолдингу "Авангард" українського бізнесмена Олега Бахматюка відзначена як одне з найбільш інноваційних підприємств в аграрному секторі за версією видання "Бізнес".

Найбільша птахофабрика України з повним циклом виробництва відома як виробник курячих яєць ТМ "Квочка".

Як зазначає "Бізнес", птахофабрика "Авіс" - це сучасне виробництво курячих яєць в форматі закритого циклу (система, яка дозволяє виробляти велику кількість якісних яєць, одночасно турбуючись про природні ресурси і дбаючи про курочок-несучок). Тут і контроль якості повітря, і води для напування птахів, і корми із чіткою формулою. Яйця, що вироблені тут, відповідають європейським стандартам та стандарту Halal, а досконало спланована система логістики дозволяє доставляти яйця до споживачів максимально свіжими.

Інкубатори агрохолдингу "Авангард" є високотехнологічним виробництвом, де всі параметри (а крім вологості та температури повітря їх ще біля десяти) контролює штучний інтелект. Окрім високої якості продукції, пріоритетом для виробника є захист зовнішнього середовища. Підприємство застосовує очисні споруди провідного міжнародного виробника Nijhuis та спільно з Державним Інститутом Охорони Ґрунтів України розробляє нові методи компостування, щоб отримати безвідходне виробництво.

Відходи виробництва перетворюються на корисні для людини і навколишнього середовища продукти - органічне сухе добриво, органічне рідке добриво та електроенергію. Для цього "Авангард" побудував біогазовий завод, який виробляє "зелену" електроенергію з відновлюваних джерел - курячого посліду.

До агрохолдингу "Авангард", який є частиною групи компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, входить 19 птахофабрик, 6 комбікормових заводів і 2 фабрики із підрощення молодняку. Дві з птахофабрик - філія "Чорнобаївське" та "Авіс", збудовані в 2003 році на найсучаснішому обладнанні. Міжнародний аудит цих птахофабрик відбувся у 2018 році і підтвердив, що вони можуть експортувати яйця в країни Європейського Союзу. Також ці дві птахофабрики у 2019 році пройшли сертифікацію на відповідність стандарту Halal і підтвердили діючий сертифікат ISO 22000:2005, що є гарантією повного контролю всього циклу виробництва. "Авангард" - найбільший український експортер курячих яєць і яєчних продуктів в Україні, що продає продукцію в 40 країн світу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135464
 
 
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Хер вы где сейчас нормального яйца купите. Никто зерном кормить не будет. Все на комбикорме. А значит яде. Купите курицу и покормите ее пшеницей,ячменем и кукурузой. Увидите разницу в яйцах.А потом возьмите хваленые купленные и запустите ими в харю,кто ими торгует ))
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Я домашние только и покупаю на рынке у бабушек. И яйца норм, и старикам выторг...
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Даже в селах люди добавляют комбикорм. Говоря,что иначе они не несутся. - А так ,чуть ли не по два яйца в день )) Просто они туповатые и не понимают опасности для своего здоровья. И здоровья людей. А продают их как домашние.Но все равно они лучше заводских. Так как хоть иногда едят зерно. Но ! Это все же не нормальные яйца.
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знач выход один, завести курочек дома и самому кормить, особенно чотко если живешь на пятом этаже Птахофабрика "Авіс" увійшла в ТОП-50 найбільш інноваційних підприємств в агросекторі України - Цензор.НЕТ 8427
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Купи себе дачу. Найми местных,чтобы приглядывали за хозяйством. И им хорошо и тебе.Только контроль нужен ))
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бутусов на вверенном ему ресурсе с постоянной регулярностью рекламирует бахматюка
вот,к чему бы это???
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я так понимаю шо идет смена придворного агрария. косюк до побачення, бахматюк ласкаво просимо
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Юрий Бутусов - главред, а не владелец, а если яйца действительно соответствуют тем стандартам, то зачем это скрывать...
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То что хозяин этого курятника до сих пор не сидит, очень б-о-о-льшая "заслуга" псевдо ген. прокурора Луценко...
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Только крупный капитал и крупные агрохолдинги способны вывести сельское хозяйство в Украине на новый уровень. Даёшь рынок земли сельскохозяйственного назначения, и дотации крупным аграрным предприятиям!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПтахофабрика "Авіс" увійшла в ТОП-50 найбільш інноваційних підприємств в агросекторі України
 
 
 
 
 
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