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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:ліки (281) фармринок (18)

 Українці витрачають на ліки $73 на людину на рік, - дослідження

Жителі України в 2018 році витратили на ліки в середньому $73 на людину, тоді як в 2016 році цей показник становив $54.

Про це йдеться в інфографічному довіднику "Фармацевтика України 2019", підготовленому компанією Top Lead за підтримки фармацевтичної фірми "Дарниця", юридичної фірми Aequo і Торгово-промислової палати України.

У довіднику зазначається, що в країнах Європи витрати на ліки суттєво вищі, ніж в Україні. В Естонії цей показник становить $258, в Португалії - $279, в Швеції - $509, в Норвегії - $613, в Ісландії - $764.

Автори дослідження звертають увагу, що 99% витрат на лікарські засоби в аптечному сегменті фінансує безпосередньо населення України. Водночас, у країнах Європи істотна частина витрат покривається за рахунок медичної страховки і державних програм. Таким чином, факторами росту споживання ліків в Україні можуть стати державне фінансування і розвиток страхування.

"Зростання споживання в найближчі роки забезпечить не тільки зростання доходів українців. 99% препаратів громадяни України купують за власні гроші. У той же час, в США і Євросоюзі більшу частину витрат на ліки покриває страхування і державні програми підтримки охорони здоров'я", - відзначає глава ради директорів "Дарниця Груп" Дмитро Шимків.

"В Україні фармацевтика могла би бути ще більш помітною, якби держава зробила ставку на індустрію з високою доданою вартістю. Поки ж є чинники, що стримують зростання галузі, зокрема, високе оподаткування. Податкове навантаження на галузь уп'ятеро більше, ніж на видобувну промисловість, і в 18 разів більше, ніж на сільське господарство", - прокоментував генеральний директор компанії Top Lead Станіслав Шум.

Раніше повідомлялося, що українська фармацевтика увійшла в топ-5 галузей за інтенсивністю інвестицій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135460
 
 
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Зеленський, ответь ТЕ... Почему ничего не делаете для улучшения ситуации https://www.youtube.com/watch?v=aq9pIkPo2MI&t=2s
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Хряк-мародер на столько все развалил, что не понятно с каой стороны подойти. Дай время человеку.
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Ошибочка, не на лекарства, а на препараты. Лекарств в наших аптеках практически нет, только препараты симптоматической медицины, которая ничего не лечит, а только устраняет симптомы.
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Дальше будут тратить еще больше. Когда станут мутировать от той жратвы,шо олигархи по дешевке завозят. Щас уже невозможно найти девку 16 -20 лет ,шоб у нее были ноги,а не окорочка )))
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Как ловко оперируют цифрами, не забывая сказать, что везде значительно больше тратят на лекарства, так и получают зарплаты соответственно значительно больше.
Статья ни о чем, очередная попытка доказать, что в Украине в целом все неплохо. Так с чего тогда народ уезжает тысячами за границу и далеко не все возвращаются.
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Бред какой! Лекарства у нас дороже, а тратим на них меньше. Українці витрачають на ліки $73 на людину на рік, - дослідження - Цензор.НЕТ 1714
Лучше бы рассказали с какого перепугу доллар на месте, а лекарства дорожают. Пример эвказолин: 2016 год - 30 грн, 2019 - 50 грн. Производитель Фармак. Это Жебривский кажется???
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