 Українці витрачають на ліки $73 на людину на рік, - дослідження

Про це йдеться в інфографічному довіднику "Фармацевтика України 2019", підготовленому компанією Top Lead за підтримки фармацевтичної фірми "Дарниця", юридичної фірми Aequo і Торгово-промислової палати України.

У довіднику зазначається, що в країнах Європи витрати на ліки суттєво вищі, ніж в Україні. В Естонії цей показник становить $258, в Португалії - $279, в Швеції - $509, в Норвегії - $613, в Ісландії - $764.

Автори дослідження звертають увагу, що 99% витрат на лікарські засоби в аптечному сегменті фінансує безпосередньо населення України. Водночас, у країнах Європи істотна частина витрат покривається за рахунок медичної страховки і державних програм. Таким чином, факторами росту споживання ліків в Україні можуть стати державне фінансування і розвиток страхування.

"Зростання споживання в найближчі роки забезпечить не тільки зростання доходів українців. 99% препаратів громадяни України купують за власні гроші. У той же час, в США і Євросоюзі більшу частину витрат на ліки покриває страхування і державні програми підтримки охорони здоров'я", - відзначає глава ради директорів "Дарниця Груп" Дмитро Шимків.

"В Україні фармацевтика могла би бути ще більш помітною, якби держава зробила ставку на індустрію з високою доданою вартістю. Поки ж є чинники, що стримують зростання галузі, зокрема, високе оподаткування. Податкове навантаження на галузь уп'ятеро більше, ніж на видобувну промисловість, і в 18 разів більше, ніж на сільське господарство", - прокоментував генеральний директор компанії Top Lead Станіслав Шум.

Раніше повідомлялося, що українська фармацевтика увійшла в топ-5 галузей за інтенсивністю інвестицій.