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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:вибори (4096) Львів (1058) напад (636) США (5150) Голос партія (28)

 "Силою змусили зняти брендований одяг, переслідували вулицями і погрожували розправою", - у Львові невідомі напали на волонтерів партії "Голос". ФОТО

Невідомі напали у Львові на волонтерів партії "Голос" (лідер Святослав Вакарчук), крім того, пошкодили "коворкінг змін" цієї політичної сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вчора близько 20:00 години біля зупинки "Шувар" на Сихові у Львові молодики у спортивних костюмах напали на волонтерів у футболках і кепках "Голосу": лаялись і ображали волонтерів, силою змусили їх зняти брендований одяг, переслідували їх вулицями і погрожували фізичною розправою", - йдеться в заяві.

"Наші опоненти ніяк не можуть заспокоїтись, що молоді та прогресивні українські сили набирають обертів. Проте нас не залякати, ми продовжуємо наш шлях до змін", — говорить Наталя Піпа, кандидат по мажоритарному округу №115 від партії "Голос".

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А вночі на львівський Коворкінг Змін партії "Голос" стався напад. "Зіпсували оформлення нашого місця зустрічей із волонтерами на вул. Друкарській. Віддерли та обмалювали літери з щита та зламали емблему "Голосу". Також намагались відчепити банер", — сказала Анна Филистин, координаторка коворкінгу у Львові.

Силою змусили зняти брендований одяг, переслідували вулицями і погрожували розправою, - у Львові невідомі напали на волонтерів партії Голос 01

На камерах відеоспостереження видно, як троє молодиків зі спорядженням цілеспрямовано прийшли розтрощити місце зустрічі волонтерів.

"Ми впевнені, це брудна передвиборча провокація. Звичайні чорні методи, якими вже 28 років стара політика намагається розправитись зі своїми опонентами. Це вже не перший випад з боку наших недругів", — сказала Олена Ведмідь, координатор мережі коворкінгів "Голосу".

Посольство США в Україні, в свою чергу, висловило стурбованість у зв'язку з недавніми нападами на волонтерів, які беруть участь у передвиборчій кампанії до Верховної Ради.

"Кандидати в депутати і волонтери заслуговують мати можливість вести законну і мирну кампанію, не боячись нападу або переслідування. Ми стурбовані недавніми новинами про напади і вандалізм, спрямовані проти різних людей і груп, які беруть участь у демократичному процесі України", - йдеться в повідомленні американського посольства.

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Силою змусили зняти брендований одяг, переслідували вулицями і погрожували розправою, - у Львові невідомі напали на волонтерів партії Голос 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135455
 
 
 Топ коментарі
 
Волонтери "Голосу" збирались на каучінг в рамках коворкінгу змін для отримання спешл експіріенсу зі спічінгу з електоратом до дедлайну виборів та чейнджінгу мнеджмент-комьюніті в країні. Прийшли хейтери за задамажили вивіску. Волонтери голосу у розстроєних філінгс пішли до лофт-антикафе покуштувати крафтового пива. Зе енд
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До АП дошли слухи, что Вакарчук собирается проехать со співучєй гречкой по зоне проведения ООС. Хомчак лично обзванивал нескольких комбригов и просил не разрешать проведения концертов для личного состава в бригадах. Это о самостоятельности в принятии решений нынешнего НГШ и о его невмешательстве в политику
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атошникам мабуть сватами по мізках їздять ...
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Это серьёзно? Или "самострел" Пиар под Выборы...У нас "пострадавших" народ любит и сочувствует. вопрос! А кому это НАДО???
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Львів та область переважною більшістю - за Порошенка.
І хто ж ото виходить патріота Славка там так трощить?
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звідки мені знати ? це у вас ватяна сітка по всій Україні.
зізнайся, бебику, то твої зелені однодумці вчинили
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Были за Парашенку бо не було Вакарчука в кандидатах.
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Пиар ход, кому они нужны. Вакарчук в прямом эфире не смог даже назвать цену на комуналку...Какая Рада? Может пусть лучше посидит....знания подтянет, узнает как живут обычные люди в Украине...
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так я теж не назву і що ?
зате клюєв назве, азірів ... їх бажаєте ?
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А кто за тебя Ксения платит комунальные услуги? Твой администратор, Папик, любовник? Человек, который заявляет, что готов изменить Украину к лучшему, а сам даже представления не имеет как живет Украина...Да, Вакарчук жестко обосрался...
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1. Не твоя справа.
2.Славік хоче змінити принципи, а з цифрами розбиратимуться інші.
До того д він не зрадник і патріот.
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Кто платит за тебя, действительно не мое дело. Я спросил не ради ответа, а ради того, чтобы ты понимала, что люди платят...и кто-то платит за тебя. Но не всем людям так повезло, а это одна из главных проблем Украины. 2. Какие принципи может Славик поменять если он далек от дел простых украинцев? Что он может поменять? Пару песен новых напишет? Он далек от дел простых украинцев, но если тебе это можно простить, ты же не кричишь, что сможешь изменить к лучшему Украину, то ему это не простительно.
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Думаєш, Зе близький до народу і знає скільки в нас комуналка ?
Він вже встановив зарплатню вчителям в 4000 у.йо.
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А вы знаете все цены? Я ни одной не знаю! Стараюсь больше зарабатывать, а платит шото там жена. А вы думаете, что Зеля, например, знает? Или там Саакашвили...И вообще дурацкий и тупорылый наезд по этому поводу...
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До АП дошли слухи, что Вакарчук собирается проехать со співучєй гречкой по зоне проведения ООС. Хомчак лично обзванивал нескольких комбригов и просил не разрешать проведения концертов для личного состава в бригадах. Это о самостоятельности в принятии решений нынешнего НГШ и о его невмешательстве в политику
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атошникам мабуть сватами по мізках їздять ...
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тебе як і будь-якого мацкаля бентежить це слово ?
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у тебя паранойя...мерещатся москали. руки ноги кремля. ахенты мацквы...К доктору, а методичку сожри!
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+, сразу пишет вроде бы нормально, а потом резкий переход в другую сторону.
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не ужели это люля чоколадная постаралась?
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Нехай люди міркують, чи варто голосувати за політсилу, котра займається організацією постановочних "нападів" заради піару. Що доброго будуть робити подібні люди, коли прийдуть до влади.
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Постановочною тяжкою працею за добробут українського народу?
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Голос? Оставят Супрун, гей парады, продажа земли, тарифы не понижать....Это Вакарчук лично на дебатах с юлей на ТРК Украина говорил.
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- Славко, по якій ціні українцям ******** їх власний газ?

- Е... у... и... о... 100? 250? пук... ой. "Силой заставили снять брендированную одежду, преследовали по улицам и угрожали расправой", - во Львове неизвестные напали на волонтеров партии "Голос" - Цензор.НЕТ 7891
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Зі Славком все було зрозуміло, коли він на Львівському форумі почав ділити українців на субетноси. Те саме що проповідує Шарій, доречі.
"гей парады"

Мабуть перейняли засоби піару у ЛГБТ, ті також ******* влаштовувати фейкові побиття.
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А что ты имеешь против Супрун, мафиоза ты аптечная?
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зе команда лично сказала что тарифы снижать они не будут. это разве плохо?
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та щоб тебе такі ж "постановники" поганяли
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Не треба хвилюватися: нікого не вбили, нікого не посадили. Змусили зняти лише бомжацький партійний шмот, котрий мабуть і повернули в той же день.
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а скільки "відпочиваючих" в курорті Трускавець..Моршин.Східниця?
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Волонтери "Голосу" збирались на каучінг в рамках коворкінгу змін для отримання спешл експіріенсу зі спічінгу з електоратом до дедлайну виборів та чейнджінгу мнеджмент-комьюніті в країні. Прийшли хейтери за задамажили вивіску. Волонтери голосу у розстроєних філінгс пішли до лофт-антикафе покуштувати крафтового пива. Зе енд
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Самі вішаши рекламу, сам її зривали, самі знімали на відіо, самі в мережу викладали. Все самі. Це панове називають "самостійностю". А потім їдуть заробляти гроші в Рашу
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Я не за "Голос".Я за Гриценко.Но разбой и титушкование-это недопустимо.Приходите в парламент,формируйте свои органы власти,и наводите порядок и верховенство права.Если вам это удастся,пусть то будет "Слуга народа",хоть "Голос"-я вам буду аплодировать.А на следующих выборах проголосую только за вас.
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Я что-то плохо не понял. Судя по комментам, это деяние,- нечто типа поджога Рейхстага? Всё- сами, своими ручрнками спроворили??? И есть аргументы??? Честно говоря, мне как-то не верится.
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нэт мозгов у волонтеров,
один только голос,

ну так в чем отличие от просто курицы-петуха??
с куриными мозгами??
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Граждане комментирующие! Вот вы сейчас опять пересретесь на ровном месте. Может лучше пусть полиция разберется?
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О,как зевафлики активизировальсь! Отмазки лепите,уроды?
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Без хакерспейса нет коворкинга. Нацики дали звиздюлей голосистым за якшание с порохом, тем самым забрав у них хакерспейс. А, как уже известно, без хакерспейса...
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На Порошенко уже все свалили, или еще не успели?
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чомусь мені на думку спав "автономний опір"....
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Зебилы почувствовали вкус власти, и не пускают конкурентов.
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украинофобы, в том числе Владимир Александрович Закомплексованный со своей зекомандОй, не потерпят честной конкуренции, если только это не квартал или сваты..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Силою змусили зняти брендований одяг, переслідували вулицями і погрожували розправою", - у Львові невідомі напали на волонтерів партії "Голос". ФОТО
 
 
 
 
 
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