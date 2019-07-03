EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  1162  22
Все про:Будапештська угода (58) ПАРЄ (544) Сенченко (40)

 Мовчання на тему Будапештських гарантій може запустити ефект доміно і перетворити програш у ПАРЄ на системну поразку України, - Сенченко

Українська дипломатія зазнала великої поразки – Парламентська асамблея Ради Європи, всупереч демонстративному порушенню Російською Федерацією принципів цієї міжнародної організації, більшістю голосів підтвердила повноваження російської делегації. Нафтогазовий рубль переміг "принципи" Старої Європи.

Про це з своєму блозі написав лідер політичної партії та громадського руху "Сила права", передає Цензор.НЕТ.

"Реакція ЗМІ на цю подію переповнена однобокими оцінками та відверто маніпулятивними заявами на тему причин того, що сталося. І якщо з тим, що сита Європа готова за рахунок України умиротворяти агресора, можна погодитися, то з заявами прихильників колишнього президента про те, що це стало провалом останнього місяця, – точно ні. Українська дипломатія на чолі з президентом Порошенком капітулювала перед агресором ще у вересні 2014-го, підписавши першу мінську угоду. Це стало прямим наслідком злочинної бездіяльності та неадекватних дій політичного керівництва країни в період масового вторгнення регулярних військ РФ та Іловайської трагедії. Досягнутий успіх Путін закріпив в "Мінських домовленостях" лютого 2015-го", - вважає глава партії.

Усі наступні роки війни рясніли брехнею, маніпуляціями, неодноразовими спробами продавити через Верховну Раду кремлівський сценарій розвалу країни і порожніми розповідями про миротворців. В діях української влади не було головного – навіть натяку на стратегію перемоги, на усвідомлення завдань армії, дипломатії, розвідки та інших спецслужб. Економічні санкції проти агресора стали предметом торгу та інструментом рекету. Комплекс "меншовартості" нашої дипломатії, породжений Петром Порошенком і круто замішаний на його особистих бізнес інтересах і непублічних домовленостях з ворогами та "друзями", призвів до фактичної відмови української сторони від Будапештських гарантій", - зазначив Сенченко.

"Підтвердженням тому є факт не призначення протягом 15 місяців, в розпал військових дій на Донбасі, посла України у Великобританії. І це в країні, яка дала нам гарантії безпеки і територіальної цілісності і неодноразово висловлювала свою згоду на участь в консультаціях з питання їхньої реалізації. Протягом всіх років війни з Росією українська влада була пасивною в цьому питанні. Більш того, Президент України Петро Порошенко в своїх численних виступах, в тому числі з трибуни Генеральної Асамблеї ООН, демонстрував зневажливе ставлення до Будапештського меморандуму і отриманих нашою країною гарантій. Усталене загальне мовчання на тему Будапештських гарантій та підтвердження "безальтернативності" "мінських домовленостей", яке прозвучало в Парижі, Берліні та Осаці, може запустити ефект доміно і перетворити одиночний програш в ПАРЄ на системну поразку країни у війні за свою незалежність", - переконаний лідер партії" Сила права ".

"Сам на сам з ворогом ми не вистоїмо, але в нас є близькі й далекі союзники – країни, які чітко розуміють, що їхнє майбутнє безпосередньо залежить від того, чи поверне Україна захоплені агресором території та відстоїть право самостійно визначати свою долю. Реальна незалежність і територіальна цілісність Грузії та Молдови, завершення Карабахського конфлікту, безпека і незалежність Балтійських держав, Польщі, Словаччини, та й усього колишнього Східного блоку, безпосередньо залежать від перемоги України в цій війні. Наше завдання – країни, що стоїть на передовому рубіжі, – виступити ініціатором системних спільних дій і згуртувати наших партнерів на основі спільних інтересів ... В нашій незалежності криється надія Білорусі, Казахстану та інших колишніх союзних республік, які здобули формальну незалежність 28 років тому", - резюмував Сенченко.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135454
 
   
 Топ коментарі
 
Полный бред замешанный на лжи и предвыборной риторики. Честно говоря я о Сенченко лучше думал. Подписание первого Минского соглашения было абсолютно необходимо для Украины, потому что украинская армия потерпела тяжелое поражения, была тогда нереформированной, плохо обученной и плохо вооруженной. Украине надо было время ,чтобы воссоздать армию. Из этого факта и все остальные действия Порошенко и украинского руководства. Вот это и есть правда. Все остальное у Сенченко высасоно из пальца.
 показати весь коментар
 
Минские соглашения дали передышку Украине, а всё остальное - трепонтня, т.к. никаких гарантий Будапештский меморандум не давал и ничего не возможно потребовать, никаких конкретных действий, а можно только надувать пузыри и испортить отношения с подписантами.
 показати весь коментар
 
За отказ включения в переговорный процесс лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума,что требовали обязательства и ситуация,непосредственно Порошенко пётр Алексеевич должен нести уголовную ответственность.Никакие доводы и причастие представителей Германии и Франции в этом процессе не предусматривались и явились ЧАСТНОЙ инициативой Порошенко.Более того,кандидатура Л.Кучмы,назначенца на переговоры,не прошла нужной процедуры обсуждения в парламенте.
Запущенный с подачи Германии и Франции т.н. "минский процесс" был заведомо мёртворождённым и не решал проблем с освободжением ни оккупировнных территорий.ни обмен военнопленных,ни определял как агрессора-Россию оккупантом и военной стороной конфликта.Это была дипломатическо-правовая ловушка России и её друзей Меркель и Олланда,на что Порошенку уже указывали юристы и чиновники Украины.
Вся ответственность с украинской стороны дежит на Порошекно Петре Алексеевиче,НЕ ДАВШЕМ запуск процедуры ответсвенности Будапештского меморандума.Что можно признать как государственная измена должностным лицом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Т.е. последние годы кто то хотел системного поражения Украины?
 показати весь коментар
 
Абсолютно все хотели...От Европы до Порошенка...Соглашения с терористами в Минску это по твоему не капитуляция Украины? Уже ясно одно - Россия враг, Европа шестерка, которая за нефть продаст нас Рашке с потрохами. Надеяться ни на кого не стоит. Если бы Европа сделала такое в 2014....Никакого движения в сторону ЕС и не было бы. Уже ясно одно - и не надо смотреть в сторону ЕС.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕпустили вже меморандум..гра в доміно почалась--навіть "риби" не передбачається
 показати весь коментар
 
 
Нельзя сказать, что туфту чудик гонит. Много справедливого и разумного. Одна неувязочка: Справедливости нет! Потому- его постулаты- наивняк. И всё.
 показати весь коментар
 
а может нам сказать с серьезным лицом что мы пока собрали 7 типа "подарункив ЯО" по 10 киллотон и проверить РЕАКЦИЮ "БУДАПЕШСТКИХ ПРОСТИТУТОК".... на вшивость.. вообше чтобы восстановить статус кво ЯО в Украине в объеме 50% того что было уничтожена а нам хватит и 40% чтобы чувствовать себя комфортнов этом паскудном мирке.. надо от 200 млрд долларов США Британии россия и США плиз на выхзод с грошима... а чего нет денег вы там дали бюмажку какую которой Путин поддерпся не братва 200 млрд это только старт полны цикл восстаноления потянет на полтора триллиона... вот скажите мне почему за ТКОЕ НЕЛЬЯЗ ПОСАДИТЬ КРАВЧУКА И КУЧМУ у тюрьму..они же вступили в сговор и соверщшили Акт госизщмен вместо РЕАЛЬНОГО ЯО 3 В МИРЕ ПО МОЩНОСТИ принесли нам клапкти бумажки они что держат нас за кретинов.. я бы тот долг типа МВФ 45 млрд и вовсе списал бы в счет 200 млрд стоимости 50% потенциала ЯО.... Молчание на тему Будапештских гарантий может запустить эффект домино и превратить проигрыш в ПАСЕ в системное поражение Украины, - Сенченко - Цензор.НЕТ 4732
 показати весь коментар
 
 
Откуда такие дикие цифры? Чтобы создать два десятка плутониевых игрушек больших усилий не требуется. Поскольку в стране работает куча ядерных реакторов чернобыльского типа, которые выплевывают почти готовый к употреблению плутоний в качестве отходов, и который хранится в том числе на двух ядерных хранилищах в Украине.. Что касается носителей, то есть Южмаш...
 показати весь коментар
 
ТЕМ БОЛЕЕ НЕ ПОНИМАЮ... ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕТ НА СКЛАДЕ ....ТАКИХ ИГРУШЕК...
 показати весь коментар
 
Нужна политическая решительность, которой не было ни у Порошенко, ни, как оказалось, нет тем более у Вовчика...И Юлька, которая всю дорогу критиковала Петю за игнорирование Буд.меморандума, резко заткнулась, когда у Бени и Вовчика ее поманили премьерской должностью... Вероятно поэтому Сенченко и вышел из Батькивщины...Пусть это будет наивно, но лично я буду голосовать на этих выборах за "Силу права"...
 показати весь коментар
 
Пока в дело не войдут американцы с англичанами...Украина всегда будет в пролете.
 показати весь коментар
 
 
Ты имена называй ,кто это должен сделать! Не зедебил который отвечает за внешнию политику??
 показати весь коментар
 
 
Петя мог сделать, но не сделал. Зедебилл похоже тоже совсем не торопится, хотя в принципе может сделать... А Сенченко сам ничем не хуже,чем Петрушка или Вовчик...
 показати весь коментар
 
Полный бред замешанный на лжи и предвыборной риторики. Честно говоря я о Сенченко лучше думал. Подписание первого Минского соглашения было абсолютно необходимо для Украины, потому что украинская армия потерпела тяжелое поражения, была тогда нереформированной, плохо обученной и плохо вооруженной. Украине надо было время ,чтобы воссоздать армию. Из этого факта и все остальные действия Порошенко и украинского руководства. Вот это и есть правда. Все остальное у Сенченко высасоно из пальца.
 показати весь коментар
 
 
В последнее время я стал замечать, что пошли нападки на Минские соглашения, а тут ещё Богдан подсунул "своё" видение разрешения ситуации с Лугандоном...
В одну дудку начали дуть с паРашей и лгут, лгут, лгут про Минские соглашения хотя Порошенко обыграл *****, согласившись на все пункты.
 показати весь коментар
 
 
Факты говорят об обратном....У нас в 14-ом году в армии служило 180 тыс. человек. В операциях на Донбассе даже сейчас участвует максимум 50 тыс. человек. Под Илловайском со стороны Украины участвовало не более 3-5 тыс. бойцов добробатов и ВСУ.....Я это к тому, что поражение под Илловайском в реальности не являлось глобальной военной катастрофой для Украины, как это пытаются представить петрушкины пороохобоы.
 показати весь коментар
 
Молчание /сидящая здесь тумбалалайка под германским флажком: говна 22.06.2019 21:08/ тумбалалайке в самый раз растолковать украинцам как и почему германская власть стала украинофобским говном-шайзе.И как она с этим говном-шайзе борется. /Меркель заявила о заинтересованности Германии в добрых отношениях с РФ/ Немецкая сторона считает, что РФ надо возвращать в ПАСЕ./ "Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Растолковать, как она растолковывает с утра до ночи украинцам кто есть кто в Украине. А не прятаться, как обычно, под такими статьями.
 показати весь коментар
 
За отказ включения в переговорный процесс лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума,что требовали обязательства и ситуация,непосредственно Порошенко пётр Алексеевич должен нести уголовную ответственность.Никакие доводы и причастие представителей Германии и Франции в этом процессе не предусматривались и явились ЧАСТНОЙ инициативой Порошенко.Более того,кандидатура Л.Кучмы,назначенца на переговоры,не прошла нужной процедуры обсуждения в парламенте.
Запущенный с подачи Германии и Франции т.н. "минский процесс" был заведомо мёртворождённым и не решал проблем с освободжением ни оккупировнных территорий.ни обмен военнопленных,ни определял как агрессора-Россию оккупантом и военной стороной конфликта.Это была дипломатическо-правовая ловушка России и её друзей Меркель и Олланда,на что Порошенку уже указывали юристы и чиновники Украины.
Вся ответственность с украинской стороны дежит на Порошекно Петре Алексеевиче,НЕ ДАВШЕМ запуск процедуры ответсвенности Будапештского меморандума.Что можно признать как государственная измена должностным лицом.
 показати весь коментар
 
 
Минские соглашения дали передышку Украине, а всё остальное - трепонтня, т.к. никаких гарантий Будапештский меморандум не давал и ничего не возможно потребовать, никаких конкретных действий, а можно только надувать пузыри и испортить отношения с подписантами.
 показати весь коментар
 
 
Ага! И заморозили оккупацию украинских земель на неопределенное время... И теперь виден только один реальный путь деокупации, который и предлагает Сенченко...
 показати весь коментар
 
Совершенно правильно, возразить нечего... Игнорирование Будапештского меморандума со стороны Порошенко и его Мида не имеет рационального объяснения. Но Вовчик похоже еще веселее, чем Петя сдает интересы страны в угоду спокойной жизни мерзавцев как на Востоке, так и на Западе...
 показати весь коментар
 
Будапештський меморандум - він і є "меморандум", хто не знає - читайте: Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.
Тобто, це - просто шпаргалка, яка не має ніякої практичної цінності. Дивно, що досі є дорослі дяді, які не розуміють цього і товчуть сто разів перетовчену воду у ступі.

Ніхто з тих підписантів ніколи не брав на себе ніяких юридичних зобов'язань, тому ніяких наслідків з цього меморандуму ні для кого не випливає.
 показати весь коментар
 
В том-то и дело, что если Будапештский меморандум это "шпаргалка", то и для Украины она такая же "шпаргалка"... А следовательно Украина имеет полное право восстанавливать свой ядерный потенциал... со всеми вытекающими последствиями.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМовчання на тему Будапештських гарантій може запустити ефект доміно і перетворити програш у ПАРЄ на системну поразку України, - Сенченко
 
 
 
 
 
 вгору