 Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної

Про це він повідомив "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.

Ігор Кримов зауважив, що шеф-редакторка Дарина Гордійко перевірила і попередньо погодила вечірній ефір, переглянувши так званий "рандаун". За його словами, в ньому не було інформації про протест.

"Однак у студії запрошені народні депутати і політологи самі почали про це говорити. У нашому службовому чаті, де ми з ведучими спілкуємося, я теж почав підкидувати інформацію, що зараз на Майдані Незалежності збираються люди. Почали це й ведучі обговорювати, зрозуміло, почали це підхоплювати гості. Розуміючи, що інформація має суспільно важливе значення. Власне, навіть превентивне – це є висвітленням виборчого процесу в країні, передвиборчих перегонів. Я вирішив дати, не погоджуючи з керівництвом, інформацію у вигляді титру про те, що на Майдані збираються люди. Завдяки трансляції іншого мовника, а саме: "Громадського телебачення", я ще й в поле вікно вивів стрім з Майдану Незалежності", – сказав пан Кримов.

Читайте також: Ексспівробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського, СБУ та Нацради ТРВ через "повзучу інтервенцію Росії в український медіапростір"

Трансляція тривала близько трьох хвилин, "поки шеф-редакторка Дар’я Гордійко не побачила це в ефірі і не добігла до апаратно-студійного блоку (звідки відбувається випуск програми)". Зі слів Ігоря Кримова, пані Гордійко наголосила, що в робочому чаті вже писала, що цю інформацію не треба давати, вона заборонила висвітлювати цю подію в ефірі, тому трансляція була припинена.

Згодом вона повідомила Кримова, що замість нього 3 липня ефір буде випускати новий редактор.

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.