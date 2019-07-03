EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України, Суспільство
  8376  118
Все про:акція (620) майдан (479) Медведчук (417) цензура (106) ZIK (3)

 Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної

Випусковий редактор телеканалу ZIK Ігор Кримов показав в ефірі трансляцію з акції на Майдані Незалежності проти реєстрації блогера Анатолія Шарія та ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича - Андрія Клюєва кандидатами в народні депутати, незважаючи на заборону керівництва каналу.

Про це він повідомив "Детектор медіа", інформує Цензор.НЕТ.

Ігор Кримов зауважив, що шеф-редакторка Дарина Гордійко перевірила і попередньо погодила вечірній ефір, переглянувши так званий "рандаун". За його словами, в ньому не було інформації про протест.

"Однак у студії запрошені народні депутати і політологи самі почали про це говорити. У нашому службовому чаті, де ми з ведучими спілкуємося, я теж почав підкидувати інформацію, що зараз на Майдані Незалежності збираються люди. Почали це й ведучі обговорювати, зрозуміло, почали це підхоплювати гості. Розуміючи, що інформація має суспільно важливе значення. Власне, навіть превентивне – це є висвітленням виборчого процесу в країні, передвиборчих перегонів. Я вирішив дати, не погоджуючи з керівництвом, інформацію у вигляді титру про те, що на Майдані збираються люди. Завдяки трансляції іншого мовника, а саме: "Громадського телебачення", я ще й в поле вікно вивів стрім з Майдану Незалежності", – сказав пан Кримов.

Читайте також: Ексспівробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського, СБУ та Нацради ТРВ через "повзучу інтервенцію Росії в український медіапростір"

Трансляція тривала близько трьох хвилин, "поки шеф-редакторка Дар’я Гордійко не побачила це в ефірі і не добігла до апаратно-студійного блоку (звідки відбувається випуск програми)". Зі слів Ігоря Кримова, пані Гордійко наголосила, що в робочому чаті вже писала, що цю інформацію не треба давати, вона заборонила висвітлювати цю подію в ефірі, тому трансляція була припинена.

Згодом вона повідомила Кримова, що замість нього 3 липня ефір буде випускати новий редактор.

14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.

Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.

В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135451
 
   
 Топ коментарі
 
ненавидящие Украину зебилы пустили во власть вазелина и его друга - медведчука.
Не зря ж офисы слуг урода и медведчука в ОДНОМ помещении, а расейский пропагандист шувалов - ближайших друг вазелина:
26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....
Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
 показати весь коментар
 
Медведчука и Зеленского никогда и ничего не связывало, потому называть их друзьями - чистая ложь.

Напротив - Медведчука и Порошенко связывает многое - в частности - впервые народным депутатом Украины Порошенко стал именно от партии Медведчука, более того Медведчук лично дал Порошенко место в президиуме своей партии СДПУ (о).
 показати весь коментар
 
Гордийко отметила, что в рабочем чате уже писала, что эту информацию не надо давать, она запретила освещать это событие в эфире, поэтому трансляция была прекращена.

...
Вичерпно. Це все, що треба знати про бавовняні сепарські мас-медіа.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Шо опять зеленский нивчом невиноват? Гвозди бы делать из єтих людей(с)))
Напоминаю для лиц с ослабленой памятью

Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної - Цензор.НЕТ 1350
 показати весь коментар
 
И? каким образом это фото моральных уродов подтверждает твою ложь и манипуляцию про якобы "антизебильный митинг"?
 показати весь коментар
 
Фото просто подтверждает что рыги, "слуги" и петушарий работают в одной связке.
Но то для людей с мозгами а не для платной коломойской ботвы...
 показати весь коментар
 
по ситуации с каналом ZIK теперь становится понятно как работает канал 1+1
 показати весь коментар
 
 
ЗиК - канал Мертведчука, как и 112й и Ньюсван.
1+1 не имеет к ним абсолютно никакого отношения.

А вот в политику 5-го канала его владелец вмешивается иногда весьма грубо и с матами.
 показати весь коментар
 
 
Бедный Тьер, его Проклятый Порошенко лично обматерил!
 показати весь коментар
 
Я удивляюсь - как можно ТАК ненавидеть свою родину и страну, чтоб независимо от того будет ли это штопаный г@ндон или мешок гречки с колбасой (на которую потом и посадят) продаться мышебратьям-рашистам?
 показати весь коментар
 
 
Знаєте, як відверто каже тупий пролетаріат?

"Ой, да нафиг мне та свабода? Мы быдло и нам нужен кнут! Я сижу на жопе ровно, на блатных не вякаю - кто там меня посадит? И мне похеру, какой там флаг, россия или Украина - мне главное, шоб хавка, пивас и камуналка дешёвые были! И "сваты" по телеку шоб шли - мне для жизни много не нада. Шоб всё как у людей было, и ковёр на стене висел, по-богатому шоб!"
 показати весь коментар
 
 
Я думал у нас - злобная ВАТА, но у вас кажись ситуация намного трагичнее.
 показати весь коментар
 
 
Украина потеряла ещё один канал. Скоро свинорусы все скупят(((
 показати весь коментар
 
 
Скажемо так, ЗіК і раніше не особо ліберальними цінностями вирізнявся. піддували у дудку Г+Г і іншим нусванам за обидві щоки.
 показати весь коментар
 
 
Было такое. Никак не могли определиться с кем они, пока к ним не пришли и не сказали с кем они должны быть. А так "щебетали" при Пете аж гай шумів. І допатякалися. Своїми ж руцями себе і закрили
 показати весь коментар
 
 
Скоро на всех каналах УкрТВ легендарные "соловьиный помет", скабрабеева и пОпов Канал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної - Цензор.НЕТ 278
 показати весь коментар
 
 
Был ЗИК, да здох. Царствие ему небесное. Пал смертью храбрых в борьбе с Мудачуками и зельоной плиснявой. Аминь
 показати весь коментар
 
Владимир Александрович Вошьдь - катализатор цензуры.. зебилы, вы сделали это вместе, вам є чим пишатися, убогие умом
 показати весь коментар
 
нда, зебилы похоже сдают все и вся.....

Боже храни Украину!
 показати весь коментар
 
Г+Г отличился больше чем ЗИК, привел на горе Украине клоуна "фонтанчика" с анализамиКанал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної - Цензор.НЕТ 4950
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКанал ZIK три хвилини транслював акцію на Майдані, поки призначена Медведчуком шеф-редакторка Гордійко не добігла до апаратної
 
 
 
 
 
 вгору