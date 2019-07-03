 Правоохоронці затримають Клюєва, щойно він перетне кордон України, - МВС

"Якщо він перетне кордон, він відразу буде затриманий нашими правоохоронними органами", - сказав радник міністра внутрішніх справ - глава координаційного штабу МВС Іван Стойко на брифінгу в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
В Україні Клюєв підозрюється в заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах. Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити спеціальне досудове розслідування щодо нього. На 26 червня він викликаний на допит як підозрюваний. За інформацією СБУ, зараз Клюєв живе в РФ.
23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.
Видео, записано Студией "Квартал 95" 13-го февраля 2017-го года в день рождения Игоря Коломойского. Записывал ролик сам Зеленский на телефон, а каждый из актеров студии поздравлял именинника и в шуточной форме просил вернуть хотя бы часть огромного долга канала "1+1" перед Кварталом.https://www.youtube.com/watch?v=D3klIRH9TXQ&t=103s
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12 хв. ·
Завтра продовження суддівської контрреволюції.
Конституційний суд спробує визнати неконституційними закони про декомунізацію та про люстрацію.
Збір обурених громадян біля Конституційного суду (Жилянська, 14) завтра о 10.00.
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непрікосновенность
Об этом он не подумал или сознательно притупляет бдительность граждан.
После избрания Клюева его просто так нельзя будет задержать, нужно будет решение Рады о снятии неприкосновенности.
А в новой Раде на это голосов не наберется.
Это выглядит как "откат".
Это выглядит как Клубокзмей.....
Это выглядит как ..... тут надо условного "сларина", но Запад не даст.
Я скажу шо будет. Все и так видят - это выглядит как колония.
Причем самая "отдающая", но и самая обобранная.
Клюевы не пройдут(разглаживает флажок сср и рашки тряпку тоже)
Ребят, это реально будет раздел ..... скажем так "какой-то страны". я не знаю какой именно.... Но, самка собачки, я хочу стереть(истереть) кеды, отсюда у*бывая.
Болото будут, ребят. южная Корея это не то, у нас ее не будет. никогда
правохоронители мля.
Тысячи людей сталкиваются с проблемами с документами из за этой гниды и его кремлевских хозяев,а ему взяли и оформили регистрацию без документа.
И не видят ничего что кроме " свинарчуков" а появилась намного более страшная угроза для Украинской державы продажные антиукраинские суды и ЦВК и надо срочно жёстко взяться и за эту сепаратистскую заразу ...если конечно они не замаскированные под националистов украинские патриоты. ....