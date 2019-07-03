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 Політика України
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Все про:Клюєв Андрій (67) МВС (1252) Стойко (12)

 Правоохоронці затримають Клюєва, щойно він перетне кордон України, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України підкреслюють, що правоохоронці затримають ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва, як тільки він перетне український кордон.

"Якщо він перетне кордон, він відразу буде затриманий нашими правоохоронними органами", - сказав радник міністра внутрішніх справ - глава координаційного штабу МВС Іван Стойко на брифінгу в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В Україні Клюєв підозрюється в заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах. Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити спеціальне досудове розслідування щодо нього. На 26 червня він викликаний на допит як підозрюваний. За інформацією СБУ, зараз Клюєв живе в РФ.

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23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135450
 
   
 Топ коментарі
 
Правоохранители задержат Клюева как только он пересечет границу Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 4161Дмитро Корчинський

12 хв. ·

Завтра продовження суддівської контрреволюції.
Конституційний суд спробує визнати неконституційними закони про декомунізацію та про люстрацію.
Збір обурених громадян біля Конституційного суду (Жилянська, 14) завтра о 10.00.

--
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Да не хочу я смотреть кто кому отсасывает.) Я изначально говорила,что ни олигарх, ни ставленник олигарха не годятся во власти. Меня никто не послушал. Избирают олигархов как буйнопомешанные каждые выборы. И не надоело? Скоро будут без трусов бегать и все голосуют за бандоолигархов.
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Советник Стойко такой советник...
Об этом он не подумал или сознательно притупляет бдительность граждан.
После избрания Клюева его просто так нельзя будет задержать, нужно будет решение Рады о снятии неприкосновенности.
А в новой Раде на это голосов не наберется.
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Задержан и после проверки документов сразу отпущен
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Задержать нужно Смоковича, за то, что зарегистрировал и протягивает бандита в Раду. Сам наверное получил взятку хорошую и предал Украину и народ. Вот его и нужно судить.
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Привет порохобот, ты тут как тут на работе.Шоколадом платят или уже одна соя?
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Команда Зеленского отсасывает Коломойскому в прямом эфире
Видео, записано Студией "Квартал 95" 13-го февраля 2017-го года в день рождения Игоря Коломойского. Записывал ролик сам Зеленский на телефон, а каждый из актеров студии поздравлял именинника и в шуточной форме просил вернуть хотя бы часть огромного долга канала "1+1" перед Кварталом.https://www.youtube.com/watch?v=D3klIRH9TXQ&t=103s
.
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Да не хочу я смотреть кто кому отсасывает.) Я изначально говорила,что ни олигарх, ни ставленник олигарха не годятся во власти. Меня никто не послушал. Избирают олигархов как буйнопомешанные каждые выборы. И не надоело? Скоро будут без трусов бегать и все голосуют за бандоолигархов.
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Як була ти тріплом, так тріплом і залишилась. Назавжди.
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Порохобот, ты как был" 5 копеек" в базарный день, так и останешься на всю жизнь.))
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НЕТ НЕ ВЫЙДЕТ ДАЖЕ В СЦЕНАРИИ ЕГО ТАКИ ВЫБРАЛИ В РАДУ..... НО ПОКА ОН НЕ ПРИНЕСЕТ ПРИСЯГУ НАРДЕПА В РАДЕ...А ТУДА ДОЕХАТЬ НАДО..... А КУКИШЬ ВМЕСТО РАДЫ0 БУДЕТ КАМЕРА В СИЗО.... ИЛИ ПРИСТРЕЛЯТ ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ... ДУМАЮ КУЗЬМИН КЛЮЕВ И ШАРИЙ ЭТО ПРОВЕРКА СИТУАЦИИ НА ВШИВОСТЬ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ЕСЛИ НАМ ФИОЛЕТОВО ПРОМОЛЧИМ.... А НЕ МОЛЧИМ -ВОН НА МАЙДАНЕ ВРОДЕ КАК ТОЛПА СОБРАЛАСЬ........
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Несразу! а после вручения удостоверения кандидата в депутаты! Правоохранители задержат Клюева как только он пересечет границу Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 4402
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ЕЕЕЕ, как же так, зебилы он же классный и правильный чел, как Портнов!!!
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Правоохранители задержат Клюева как только он пересечет границу Украины, - МВД - Цензор.НЕТ 4161Дмитро Корчинський

12 хв. ·

Завтра продовження суддівської контрреволюції.
Конституційний суд спробує визнати неконституційними закони про декомунізацію та про люстрацію.
Збір обурених громадян біля Конституційного суду (Жилянська, 14) завтра о 10.00.

--
будьласка, розмістіть цю інформацію на своїх сторінках у соцмережах
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так какого лешего нужно было оглашать план задержания и спугнуть упыря? нужно было его выманить в Украину и задержать , а после обменять на кого либо с наших .
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ага)і обміняв би його бєня на його ж "бабки")))
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а як стане депутатом?
непрікосновенность
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Советник Стойко такой советник...
Об этом он не подумал или сознательно притупляет бдительность граждан.
После избрания Клюева его просто так нельзя будет задержать, нужно будет решение Рады о снятии неприкосновенности.
А в новой Раде на это голосов не наберется.
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Ждите. Скорее в клетку посадят югика с аваковым разом. Для покращення
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аваківці його колись випустили, вони ж і впустять
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ну да, можно и так сначяало обменять его на его же бабки , а после по второму кругу на кого либо из наших пленных.
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б*же, да вы уже "арестовывали" награбленное и .....

Это выглядит как "откат".
Это выглядит как Клубокзмей.....
Это выглядит как ..... тут надо условного "сларина", но Запад не даст.
Я скажу шо будет. Все и так видят - это выглядит как колония.
Причем самая "отдающая", но и самая обобранная.
Клюевы не пройдут(разглаживает флажок сср и рашки тряпку тоже)

Ребят, это реально будет раздел ..... скажем так "какой-то страны". я не знаю какой именно.... Но, самка собачки, я хочу стереть(истереть) кеды, отсюда у*бывая.
Болото будут, ребят. южная Корея это не то, у нас ее не будет. никогда
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Ну Южной не будет никогда, а на Северную хоть надежда есть?
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Задержан и с почестями проведен к своей депутатской неприкосновенности
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Кому вы чешете. Не знаю, как кандидат, а если он просочится в Раду, то, как депутат, точно будет обладать депутатской неприкосновенностью. И разрешение на арест сможет дать все та же Рада.
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предупредили преступника заранее,
правохоронители мля.
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Насрать на то будет он задержан или нет.
Тысячи людей сталкиваются с проблемами с документами из за этой гниды и его кремлевских хозяев,а ему взяли и оформили регистрацию без документа.
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А чому його не заарештували коли він вносив заставу на вибори?
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так он пересечет только после выборов в Раду, когда получит депутатскую неприкосновенность. Рюкзаков нас за идиотов держит
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депутатскую неприкосновенность он получит только после принятия присяги в Раде. А туда доехать надо от пограничного пункта пропуска. На границе он не депутат. Нет удостоверения, которое получают после присяги. Это если формально. а как будет посмотрим.
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А где аваоковские опричники нац- титушки , а они и дальше продолжают маниакально преследовать свинарчуков "
И не видят ничего что кроме " свинарчуков" а появилась намного более страшная угроза для Украинской державы продажные антиукраинские суды и ЦВК и надо срочно жёстко взяться и за эту сепаратистскую заразу ...если конечно они не замаскированные под националистов украинские патриоты. ....
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Мусара цену набивают,чтоб потом сказать -так нет оснований бриллиантовый прокурор отказал в возбуждении !
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Новой, реформированной полиции Арсена Авакова пора уже переходить на американские стандарты несения службы, и пересаживаться с японских "Приусов" на настоящие американские "Доджи"!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПравоохоронці затримають Клюєва, щойно він перетне кордон України, - МВС
 
 
 
 
 
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