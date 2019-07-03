EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 За кордоном
  2413  23
Все про:Європарламент (399) Сасоллі (1)

 Головою Європарламенту обрано кандидата від соціалістів італійця Сассолі

Європейський парламент нового скликання обрав своїм новим президентом представника від групи Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів з Італії, журналіста Давида-Маріа Сассолі (David-Maria Sassoli).

Відповідне голосування відбулося в середу в Страсбурзі в рамках першого пленарного засідання ЄП, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Сассолі був обраний за результатами другого туру, в якому за нього проголосували 345 депутатів з необхідних 334.

Всього в голосуванні взяло участь 704 депутати, 37 бюлетенів виявилися недійсними.

За інших кандидатів проголосували: за Ска Келлі - 119, за Сіра Рего - 43 і за Яна Захраділа - 160 депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейська рада погодила чотирьох майбутніх керівників інститутів ЄС, - Туск

Результати голосування оголосив тимчасово головуючий Антоніо Таяні, який був попереднім президентом ЄП. Відразу ж після оголошення результатів виборів Сассолі зайняв крісло президента і звернувся до присутніх з короткою промовою.

Сассолі (народився 30 травня 1956 Фірензе) обіймав посаду віце-президента Європейського парламенту попереднього скликання (2014-2019 роки), був членом делегації Європейського парламенту в парламентський Комітет стабілізації та асоціацію ЄС-Сербія.

Відповідно до інформації, розміщеної на особистому сайті Сассолі, свою кар'єру він почав як журналіст "зі співпраці з невеликими газетами та інформаційними агентствами, після чого він перейшов у французьку редакцію газети Il Giorno, де протягом семи років стежив за основними політичними і новинними подіями. у 1992 році був прийнятий на роботу в RAI (державна радіо і телекомпанія Італії). у 2006 році був призначений заступником директора TG1 (державний телевізійний канал новин).

У 2009 році він був обраний до Європейського парламенту від Демократичної партії і в 2014 році переобраний з подальшим обранням віцепрезидентом, відповідальним за бюджетну та середземноморську політику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135449
 
 
 Топ коментарі
 
Очередной друг )(уйла, наверное.
 показати весь коментар
 
Ліваки поперли. Час звати на поміч Сімонєнку і Вєтрєнку.
 показати весь коментар
 
Откуда в европах столько социализма?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
ну шо зеленые будете скоро делать сассоли Главой Европарламента избран кандидат от социалистов итальянец Сассоли - Цензор.НЕТ 7165 ???
 показати весь коментар
 
 
журналістом він був, Сасолі---в Україні крутіше--шоу-мен
 показати весь коментар
 
Трындец, не хватало только социалиста, да еще из Италии.
 показати весь коментар
 
 
интересно сколько теробайт компромата на сасая у пуцына?
 показати весь коментар
 
Ліваки поперли. Час звати на поміч Сімонєнку і Вєтрєнку.
 показати весь коментар
 
 
потому что они не ощутили его на своих шкурах.., - хотят чего то нового попробовать...
 показати весь коментар
 
В Европах социалисты настоящие - не путать с совковыми.
 показати весь коментар
 
Ахаха. Может еще есть настоящие коммунисты?
 показати весь коментар
 
Коммунисты и социалисты - далеко не одно и тоже.
В Швеции, например, был социализм, а в СССР - левацкий фашизм.
 показати весь коментар
 
Да нет, социалисты как социалисты, а вот дебилы там точно настоящие. Вот вам свежий пример из "настоящего" социализма - 2 месяца назад в Хельсинки, наконец-то, сделали скидку на билеты для пенсионеров. Теперь пенсионеры, которым свыше 70 лет могут купить автобусные билеты со скидкой 50%, если только они рассчитываются пластиковой карточкой. Это небывалое достижение социализма и раньше такого не было. Еще в начале года, говорили - что, возраст не является основанием для бесплатного проезда, а кроме того у многих хорошая пенсия. Но, при этом забыли сказать, что те, у которых хорошая пенсия в автобусах не ездят. Заметьте, о бесплатном проезде для пенсионеров, которым свыше 70 лет, речи вообще нет - все правительства, в том числе социалистические категорически против. А на прошлой неделе пришло постановление из европейского суда - компания HSL обвиняется в получении незаконных субсидий от государства и должна выплатить обратно, с процентами около 54 миллиона евро. В компании сказали, что у нас таких денег нет вообще и это означало бы мгновенную остановку всего автобусного движения в Хельсинки.
 показати весь коментар
 
Если в двух словах, потому что невозможно выжить без государственных дотаций из бюджета. С каждым годом система становиться все более похожей на совок и соответственно, конец этой системы будет точно такой-же. Самые большие любители социализма в европах - это частные бизнесмены, то есть миллионеры, миллиардеры и банкиры. Они не могут свести концы с концами без вливаний из бюджета. То есть, постоянно повышали зарплаты без экономического роста, печатали ничем не обеспеченные деньги и загнали все цены в космос - и фсё! капитализм накрылся медным тазом.
 показати весь коментар
 
Покупает там итальянские макароны. Дешевле выходит чем в Италии.
 показати весь коментар
 
Он от Демократической партии в ЕП

Просто у Италии там коалиция социалисты и демократы

Но сам он от демократов
 показати весь коментар
 
Это вселяет оптимизм? (я просто мало знаю о приверженностях итальянских политиков)
 показати весь коментар
 
группы прогрессивного альянса социалистов и демократов

Комуняка-демократ... И трусы сняты, и крестик надет...
 показати весь коментар
 
Социалисты - не комуняки. Это только в совке смешались в кучу кони, люди...
 показати весь коментар
 
А вы всё "жиды... жиды".
Итальянцы, *****. Таяни ведь тоже итальянская фамилия?
 показати весь коментар
 
І Давид, і Марія в одному флаконі. Та ще й Сасолі. Скоріше всього пропутінський толераст.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономГоловою Європарламенту обрано кандидата від соціалістів італійця Сассолі
 
 
 
 
 
 вгору