 Головою Європарламенту обрано кандидата від соціалістів італійця Сассолі

Відповідне голосування відбулося в середу в Страсбурзі в рамках першого пленарного засідання ЄП, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Сассолі був обраний за результатами другого туру, в якому за нього проголосували 345 депутатів з необхідних 334.

Всього в голосуванні взяло участь 704 депутати, 37 бюлетенів виявилися недійсними.

За інших кандидатів проголосували: за Ска Келлі - 119, за Сіра Рего - 43 і за Яна Захраділа - 160 депутатів.

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Результати голосування оголосив тимчасово головуючий Антоніо Таяні, який був попереднім президентом ЄП. Відразу ж після оголошення результатів виборів Сассолі зайняв крісло президента і звернувся до присутніх з короткою промовою.

Сассолі (народився 30 травня 1956 Фірензе) обіймав посаду віце-президента Європейського парламенту попереднього скликання (2014-2019 роки), був членом делегації Європейського парламенту в парламентський Комітет стабілізації та асоціацію ЄС-Сербія.

Відповідно до інформації, розміщеної на особистому сайті Сассолі, свою кар'єру він почав як журналіст "зі співпраці з невеликими газетами та інформаційними агентствами, після чого він перейшов у французьку редакцію газети Il Giorno, де протягом семи років стежив за основними політичними і новинними подіями. у 1992 році був прийнятий на роботу в RAI (державна радіо і телекомпанія Італії). у 2006 році був призначений заступником директора TG1 (державний телевізійний канал новин).

У 2009 році він був обраний до Європейського парламенту від Демократичної партії і в 2014 році переобраний з подальшим обранням віцепрезидентом, відповідальним за бюджетну та середземноморську політику.