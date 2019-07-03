 Новий заступник начальника Главку "К" СБУ Калюжняк визнав, що під час Революції Гідності передав на підпис план заходів щодо впровадження диктаторських "законів 16 січня"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю theБабель.
Говорячи про план "Бумеранг", за яким в 2014 році мали захопити Будинок профспілок, Калюжняк зазначив, що "не тільки не був автором цього плану, а навпаки - за вказівкою керівництва СБУ виконував окремі доручення Генеральної прокуратури щодо встановлення обставин розробки плану" Бумеранг "і кола причетних до цього": "Ми провели службові розслідування про можливу причетність співробітників спецслужби до подій на Майдані. Всі матеріали передані в Генпрокуратуру і щодо них розпочато кримінальні провадження. У ГПУ не було ніяких претензій й з приводу необ'єктивності розслідування, затягування виконання окремих доручень ГПУ і організації співробітництва".
Разом з тим він зазначив, що не брав участі в розробці будь-яких планів щодо учасників Революції Гідності.
Стосовно "Плану заходів ..." щодо реалізації "диктаторських законів 16 січня", який оприлюднив "Лівий берег" в 2015 році і, де на документі стояв його підпис від 18 січня - як голови інспекції, він сказав: "Ніякої участі в розробці подібних планів я не брав. Документ, який ви згадали, був підготовлений після наради тодішнього глави СБУ [Олександра Якименка] з оперативними підрозділами з імплементації прийнятих ВР ["диктаторських"] законів [16 січня]. За його дорученням, всі підрозділи представили свої пропозиції в Головну інспекцію, яка узагальнила їх у план і передала на підпис керівництву служби".
Нагадаємо, 28 червня, стало відомо, що в. о. голови СБУ Іван Баканов призначив генерал-майора Анатолія Калюжняка першим заступником начальника управління "К"
АДМИН! Я расцениваю это как угроза своей жизни и здоровью! Забань этого Терентьева. )))
"Слово и Дело" -- Место Украины в мировых рейтингах за последние пять лет
... Украина, по данным обнародованного рейтинга коррупции, в 2019 году (а фактически, по показателям 2018-го) заняла 120-е место. В прошлом году Украина была на 130-м месте. Пять лет назад наша страна занимала 142-е место.....
Ощутимо вырос индекс экономической свободы - со 162-го места до 147-го. То есть за 5 лет страна сделала скачок в 15 ступенек....
А рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business показал, что за 5 лет Украина поднялась с 96-го места на 71-е (обойдя 25 стран).
Невероятный прыжок вверх сделала Украины и в индексе паспортов (Henley Passport Index - классификатор стран по принципу безвизового доступа граждан в другие страны) после предоставления безвиза со странами ЕС. Украинский паспорт получил большую ценность, так как Украина с 63-го места поднялась на 40-е...... (Кстати при Зеле уже опустилась за 2 последних месяца на 43-е)
Глобальный рейтинг инноваций - с 64 на 43 место и.т.д. и.т.п.
Дякуємо презЕденту !
Небольшая, но очень показательная история. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. Помним такого? После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеля уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниила Доценко, заменив его на очередного недолюстрированного. Кто не знает - Доценко действительно был товарищем и другом Кати Гандзюк. Это во-первых. Во-вторых, он помогал ей в противодействии всей "рашоколонне ", которая сейчас в Херсонской области. Именно он действительно помогал ей противодействовать рашкам, которые имели враждебные намерения в отношении Украины. Вот така х*рня малята
Если кто забыл или пропустил.
Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики канала, а Зеля - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
це ВІДКРИТА контрреволюція
А ведь презедент божился, что всяких неоднозначных личностей не допустит, а его последователи уши развесили для лапши и до сих пор в царька верят
И как это с заголовком коррелирует?
Все разжевано для зебилов
Наверное, думает, что его это обеляет.
Заголовок - это палка, которой стучат по забору. Стукнули - сразу поднялся лай и вой.
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А КАРАВАН ИДЁТ.
- Служба сейчас реформируется, чтобы приблизиться к стандартам партнерских спецслужб стран-членов НАТО. Больше всего реформа коснется именно направления борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Служба [постепенно отходит] от борьбы с конкретными коррупционными правонарушениями к системному противодействию всем угрозам государственной безопасности, к которым относится и распространение коррупции и организованной преступности. Главная наша задача [...] -искоренить коррупционные механизмы и остановить контрабандные схемы на границе.
- Вас назначили заместителем начальника управления «К». Этот отдел часто использовали, чтобы давить на бизнес. Будете ли вы это делать?
- При новой команде этого принципиально не будет. Вы можете посмотреть на наши операции за последние недели. Там и рекордные партии контрабандных сигарет, и полицейские, уличенные на взятке в полмиллиона долларов. Интенсивность [работы] только будет расти. Ждите громких новостей в ближайшее время.
Задача руководства очень четкая: искоренить коррупционные схемы, теневой бизнес, контрабанду и вернуть доверие общества к СБУ [...]. Нападки на нашу команду, которые распространяют отдельные СМИ и «эксперты», свидетельствуют о том, что мы находимся на правильном пути [...]. Служба готова к прозрачному сотрудничеству со СМИ, особенно журналистами-расследователями.
- Я не только не был автором этого плана, а наоборот - по указанию руководства СБУ выполнял отдельные поручения Генеральной прокуратуры по установлению обстоятельств разработки плана «Бумеранг» и круга причастных к этому.
https://thebabel.net/texts/32522-novogo-zamestitelya-nachupravleniya-k-sbu-obvinili-v-sotrudnichestve-s-rezhimom-yanukovicha-on-otvechaet-na-obvineniya-blic-thebabelyu?_ga=2.159278457.238203371.1562148678-141319929.1562148678
И говорит что вся документация давно передана в ГПУ которая ведёт расследование с 2015 года по этому делу
Я не знаю причастен он или нет, и вполне возможно, что и да. Но он не подтверждал это никак в этом интервью. Напротив.
Да, зебилы? Вам теперь отвечать за всё это собственной шкурой.
Вчора спілкувався зі знайомим, приїхав на кілька днів з нуля. Каже, що за останній місяць з харчуванням став повний пи@дець.
Продуктів, що видають на тиждень, вистачає максимум до четверга. Схоже, скоро знову для армії прийдеться збирати картоплю і консервацію...
Поперла у мужика полоса белая!!!