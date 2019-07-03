 Новий заступник начальника Главку "К" СБУ Калюжняк визнав, що під час Революції Гідності передав на підпис план заходів щодо впровадження диктаторських "законів 16 січня"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю theБабель.

Говорячи про план "Бумеранг", за яким в 2014 році мали захопити Будинок профспілок, Калюжняк зазначив, що "не тільки не був автором цього плану, а навпаки - за вказівкою керівництва СБУ виконував окремі доручення Генеральної прокуратури щодо встановлення обставин розробки плану" Бумеранг "і кола причетних до цього": "Ми провели службові розслідування про можливу причетність співробітників спецслужби до подій на Майдані. Всі матеріали передані в Генпрокуратуру і щодо них розпочато кримінальні провадження. У ГПУ не було ніяких претензій й з приводу необ'єктивності розслідування, затягування виконання окремих доручень ГПУ і організації співробітництва".

Разом з тим він зазначив, що не брав участі в розробці будь-яких планів щодо учасників Революції Гідності.

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Стосовно "Плану заходів ..." щодо реалізації "диктаторських законів 16 січня", який оприлюднив "Лівий берег" в 2015 році і, де на документі стояв його підпис від 18 січня - як голови інспекції, він сказав: "Ніякої участі в розробці подібних планів я не брав. Документ, який ви згадали, був підготовлений після наради тодішнього глави СБУ [Олександра Якименка] з оперативними підрозділами з імплементації прийнятих ВР ["диктаторських"] законів [16 січня]. За його дорученням, всі підрозділи представили свої пропозиції в Головну інспекцію, яка узагальнила їх у план і передала на підпис керівництву служби".

Нагадаємо, 28 червня, стало відомо, що в. о. голови СБУ Іван Баканов призначив генерал-майора Анатолія Калюжняка першим заступником начальника управління "К"