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 Політика України
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Все про:СБУ (4458) Баканов Іван (28) Калюжняк (1)

 Новий заступник начальника Главку "К" СБУ Калюжняк визнав, що під час Революції Гідності передав на підпис план заходів щодо впровадження диктаторських "законів 16 січня"

Новий заступник начальника Главку "К" СБУ Анатолій Калюжняк визнав, що під час Революції Гідності передав на підпис план заходів щодо впровадження диктаторських "законів 16 січня".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю theБабель.

Говорячи про план "Бумеранг", за яким в 2014 році мали захопити Будинок профспілок, Калюжняк зазначив, що "не тільки не був автором цього плану, а навпаки - за вказівкою керівництва СБУ виконував окремі доручення Генеральної прокуратури щодо встановлення обставин розробки плану" Бумеранг "і кола причетних до цього": "Ми провели службові розслідування про можливу причетність співробітників спецслужби до подій на Майдані. Всі матеріали передані в Генпрокуратуру і щодо них розпочато кримінальні провадження. У ГПУ не було ніяких претензій й з приводу необ'єктивності розслідування, затягування виконання окремих доручень ГПУ і організації співробітництва".

Разом з тим він зазначив, що не брав участі в розробці будь-яких планів щодо учасників Революції Гідності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов узявся до розстановки кадрів у СБУ: крім Баранецького на затвердження Зеленському подав кандидатури ще 3 своїх заступників, - Бутусов

Стосовно "Плану заходів ..." щодо реалізації "диктаторських законів 16 січня", який оприлюднив "Лівий берег" в 2015 році і, де на документі стояв його підпис від 18 січня - як голови інспекції, він сказав: "Ніякої участі в розробці подібних планів я не брав. Документ, який ви згадали, був підготовлений після наради тодішнього глави СБУ [Олександра Якименка] з оперативними підрозділами з імплементації прийнятих ВР ["диктаторських"] законів [16 січня]. За його дорученням, всі підрозділи представили свої пропозиції в Головну інспекцію, яка узагальнила їх у план і передала на підпис керівництву служби".

Нагадаємо, 28 червня, стало відомо, що в. о. голови СБУ Іван Баканов призначив генерал-майора Анатолія Калюжняка першим заступником начальника управління "К"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135438
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вот. Гнать его в шею. Зебилы, вы видете до чего вы уже довели страну и понимаете до чего вы можете ее довести 21 июля??
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Представник антимайдану відтепер один з очільників СБУ.
Дякуємо презЕденту !
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Ну да, для этого надо логически связно мыслить. Для люмпенов-совков это верх невозможного.
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Ну я думаю вполне ок, 73% одобряет. Только за что гибли люди на Майдане и Донбассе непонятно, можно было в 2014 на все прикацапленое согласиться, раз уж в 2019 согласились
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Ну вот. Гнать его в шею. Зебилы, вы видете до чего вы уже довели страну и понимаете до чего вы можете ее довести 21 июля??
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Ну да, для этого надо логически связно мыслить. Для люмпенов-совков это верх невозможного.
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Дед брось бухать, твой пьяный бред никто не воспринимает.
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О! а ты где пряталась, красавица, под столом?
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А на большее твоя единственная извилина не способна?
АДМИН! Я расцениваю это как угроза своей жизни и здоровью! Забань этого Терентьева. )))
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иди отдохни чутка, пусть уже Калашников попишет чутка. Будь человеком - сдай ему смену)))
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А шо твой напарник сам ответить не может или ты его нашатырем откачиваешь? Слабак он.
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мокша, чтоб в следующий раз не было угроз, заблаговременно самостоятельно убейся своей бестолковкой апстену
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угроза твоей жизни, сам факт твоего рождения Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января" - Цензор.НЕТ 9599 как ты умудрился у папки на трусах не засохнуть...
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Отлично понимаем ... до чего довел страну хряк-мародер и 21-й палец ... ээ т.е. число для него будет роковым. 21 июля мы выкинем из власти и ПЕСа и всякое упоминание о хряке ... ну кроме уголовных хроник.
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Сравнительная статисика за 5 последних лет.

"Слово и Дело" -- Место Украины в мировых рейтингах за последние пять лет

... Украина, по данным обнародованного рейтинга коррупции, в 2019 году (а фактически, по показателям 2018-го) заняла 120-е место. В прошлом году Украина была на 130-м месте. Пять лет назад наша страна занимала 142-е место.....

Ощутимо вырос индекс экономической свободы - со 162-го места до 147-го. То есть за 5 лет страна сделала скачок в 15 ступенек....

А рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business показал, что за 5 лет Украина поднялась с 96-го места на 71-е (обойдя 25 стран).

Невероятный прыжок вверх сделала Украины и в индексе паспортов (Henley Passport Index - классификатор стран по принципу безвизового доступа граждан в другие страны) после предоставления безвиза со странами ЕС. Украинский паспорт получил большую ценность, так как Украина с 63-го места поднялась на 40-е...... (Кстати при Зеле уже опустилась за 2 последних месяца на 43-е)

Глобальный рейтинг инноваций - с 64 на 43 место и.т.д. и.т.п.
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Самое интересное в этих рейтингах, что можно поднять место не за счет побед, а за счет поражений. Чужих поражений. Кто-то упал, а ты поднялся.
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Ну да, когда западные лидеры говорят, что в Украине за 5 лет при Порохе прошло реформ и изменений больше, чем за все последние 25 лет независимости - то они тупо врут, они голимые порохоботы. А Дубинский с Мосейчук и подобными сливными бочками папы Бени и других олигархов вещают только исключительно истинную правду. Самим не смешно?
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Увы, но 73% избирателей не читают хряковский ресурс Брехня и Саботаж. Гы.
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У Зебилов все, что не помещается в их тупую голову - ересь и деза. Мысли должны короткими и прямыми, как команды дресировщиков.
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Селфи Главного Контрразведчика после выполненного задания. Враг не пройдёть. Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января" - Цензор.НЕТ 1686

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Петр Алексеевич тут не делал селфи, зебил, а посмотрел сколько время!!!
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Это ценный для зебила кадр. То шо нужно.
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Вину искупают кровью, а не соплями. Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции подписал план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января" - Цензор.НЕТ 1631
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Новый заместитель начальника Главка "К" СБУИсточник:https://censor.net.ua/n3135438 - кого прости следующим поставим управлять страной, ее безопасностью? Лигимного?
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Представник антимайдану відтепер один з очільників СБУ.
Дякуємо презЕденту !
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И не только он, Зеля чистит СБУ от нормальных людей.

Небольшая, но очень показательная история. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. Помним такого? После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеля уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниила Доценко, заменив его на очередного недолюстрированного. Кто не знает - Доценко действительно был товарищем и другом Кати Гандзюк. Это во-первых. Во-вторых, он помогал ей в противодействии всей "рашоколонне ", которая сейчас в Херсонской области. Именно он действительно помогал ей противодействовать рашкам, которые имели враждебные намерения в отношении Украины. Вот така х*рня малята

Если кто забыл или пропустил.

Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым. Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах. Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики канала, а Зеля - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
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Хочу нагадати - антимайданівці проголосували за Зе у 100%-ному складі.
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А вчера наотрез отказывался. Ценный кадр для новой власти.
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сдается мне, народ скоро будут щимить со всех сторон - вон уже сколько всяких рыгов и украинофобов восстановилось на позициях.
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от чому ви називаєте зюзіне президентство повзучою контрреволюцією?
це ВІДКРИТА контрреволюція
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Охренеть!!! Их там вообще кто и как проверяет???
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Конечно проверяют Если рыг или украинофоб - добро пожаловать говорят.
А ведь презедент божился, что всяких неоднозначных личностей не допустит, а его последователи уши развесили для лапши и до сих пор в царька верят
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Вместе с тем он отметил, что не участвовал в разработке каких-либо планов в отношении участников Революции Достоинства. Источник: https://censor.net.ua/n3135438

И как это с заголовком коррелирует?
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он заявляет, что рафик неуыноуат, а по факту его подписи стояли.
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Он не участвовал в разработке планов против отдельных участников Революции, напр. против Мигояна, которого убили выстрелом в упор, а составлял планы по внедрению диктатуры Януковича, по его словам, что не понятно?
Все разжевано для зебилов
Наверное, думает, что его это обеляет.
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Так мародёрская ылита дальше заголовка не читает. Ылите трудно читать текст, если это не номинал купюры.
Заголовок - это палка, которой стучат по забору. Стукнули - сразу поднялся лай и вой.
--------
А КАРАВАН ИДЁТ.
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Говорили что это К вообще надо разогнать. СБУ должно заниматься террористами, сепарастами,шпионами......Экономкой и антикоркой есть кому заниматься. Хотя это конечно очень прибыльное дело, кошмаривание бизнеса, таможня, незаконная добыча полезных ископаемых, вырубка леса...........
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- Какие задачи перед вами поставили?

- Служба сейчас реформируется, чтобы приблизиться к стандартам партнерских спецслужб стран-членов НАТО. Больше всего реформа коснется именно направления борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Служба [постепенно отходит] от борьбы с конкретными коррупционными правонарушениями к системному противодействию всем угрозам государственной безопасности, к которым относится и распространение коррупции и организованной преступности. Главная наша задача [...] -искоренить коррупционные механизмы и остановить контрабандные схемы на границе.

- Вас назначили заместителем начальника управления «К». Этот отдел часто использовали, чтобы давить на бизнес. Будете ли вы это делать?

- При новой команде этого принципиально не будет. Вы можете посмотреть на наши операции за последние недели. Там и рекордные партии контрабандных сигарет, и полицейские, уличенные на взятке в полмиллиона долларов. Интенсивность [работы] только будет расти. Ждите громких новостей в ближайшее время.

Задача руководства очень четкая: искоренить коррупционные схемы, теневой бизнес, контрабанду и вернуть доверие общества к СБУ [...]. Нападки на нашу команду, которые распространяют отдельные СМИ и «эксперты», свидетельствуют о том, что мы находимся на правильном пути [...]. Служба готова к прозрачному сотрудничеству со СМИ, особенно журналистами-расследователями.
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- В некоторых СМИ называют вас автором плана «Бумеранг», по которому в 2014 году должны были захватить Дом профсоюзов. Это правда?

- Я не только не был автором этого плана, а наоборот - по указанию руководства СБУ выполнял отдельные поручения Генеральной прокуратуры по установлению обстоятельств разработки плана «Бумеранг» и круга причастных к этому.

https://thebabel.net/texts/32522-novogo-zamestitelya-nachupravleniya-k-sbu-obvinili-v-sotrudnichestve-s-rezhimom-yanukovicha-on-otvechaet-na-obvineniya-blic-thebabelyu?_ga=2.159278457.238203371.1562148678-141319929.1562148678
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Относительно "Плана мероприятий..." по реализации "диктаторских законов 16 января", который обнародовал "Левый берег" в 2015 году и, где на документе стояла его подпись от 18 января - как председателя инспекции, он сказал: "Никакого участия в разработке подобных планов я не принимал. Документ, который вы упомянули, был подготовлен после совещания тогдашнего главы СБУ [Александра Якименко] с оперативными подразделениями по имплементации принятых ВР ["диктаторских"] законов [16 января]. По его поручению, все подразделения представили свои предложения в Главную инспекцию, которая обобщила их в план и передала на подпись руководству службы".Источник: https://censor.net.ua/n3135438
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Общий план ото всех подразделений, его часть не касалась якобы имплементации законов против майдановцев.

И говорит что вся документация давно передана в ГПУ которая ведёт расследование с 2015 года по этому делу

Я не знаю причастен он или нет, и вполне возможно, что и да. Но он не подтверждал это никак в этом интервью. Напротив.
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Я фигею.Сутками на Цензоре.Тебе вообще не жаль свою жизнь?
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пробиваем новое дно с новым президентом((((((((
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Ба, новые всё лица. Незапятнанные, чистенькие, нигде не светившиеся...
Да, зебилы? Вам теперь отвечать за всё это собственной шкурой.
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Ты бы побеспокоился о своей шкуре, барабанщик мародёров.
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Что нам ждать? После выборов объявят Майдан "кровавым переворотом", майдановцев - преступниками, воинов АТО - "карателями, убивавших мирных граждан" , РФ - дружеской страной и единственным союзником?
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Ватники,сепари,совкова москальва-вся ця нечисть ставиться на ключові посади клоуном.План ху.ла "хаос" втілюється клоуном в життя
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Нацистские преступники на судах все как один заявляли что они тут ни при чём и просто выполняли приказы.
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Новое лицо специально для зебилов. Как и бьіло обещано.
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Вся зараза сепарська повертається до влади. Ганьба Зебілам !
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Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января" - Цензор.НЕТ 5701Інгвар Мудрий‏ @mukigor 2 июл.

Вчора спілкувався зі знайомим, приїхав на кілька днів з нуля. Каже, що за останній місяць з харчуванням став повний пи@дець.
Продуктів, що видають на тиждень, вистачає максимум до четверга. Схоже, скоро знову для армії прийдеться збирати картоплю і консервацію...
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Он так соскучился ко КСИВЕ и по маячкам!!!! Ща опять взлетит над Украиной Орел Горный!!!
Поперла у мужика полоса белая!!!
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Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Новый замначальника Главка "К" СБУ Калюжняк признал, что во время Революции передал на подпись план мероприятий по внедрению диктаторских "законов 16 января" - Цензор.НЕТ 8669 Ну где уже............. Где овощ, вытаскивайте джокера из рукава.
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От кто мне пояснит - на хера в службе БЕЗОПАСНОСТИ страны вообще нужен этот самый Главк "К" (типа борьба с коррупцией)? Который на самом деле самый крутой и СБУшники из которого де факто лезут во все хозяйственные разборки! Когда СБУ наконец займется тем, чем она должна заниматься, - безопасностью страны, тем более во время войны с коварным и безбашенным соседом? Медведчуки, портновы, клюевы, шарии и прочие сепары устраивают буквально террор патриотическим силам, в СМИ хер проукраинское слово услышишь, а они туда же. Мало НАБУ, САП, суда специального, НАСК, ГБР, специаальных подразделений полиции и прокуратуры, еще и эти туда же. Медом намазано?
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Ну вот зебобики кусайте локти. Только не нужно с пеной у рта оправдывать президента-дегенерата Зеленского. Это просто бесполезно, оно и его команда такое уже мутят..., поэтому оправдывать Зеленского могут только дибилы
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Меня одного удивило, что заголовок статьи мягко говоря диаметрально противоположен тексту?
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Ну так это его работа, ВР приняла закон, "урядовый курьер" опубликовал, все структуры в чьем ведомстве эти законы работают - должны выполнять. Так устроено любое государство. Порошенко в ранге министра экономики при азарове столько подписей поставил на сомнительных документах... И ниче - выбрали президентом.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовий заступник начальника Главку "К" СБУ Калюжняк визнав, що під час Революції Гідності передав на підпис план заходів щодо впровадження диктаторських "законів 16 січня"
 
 
 
 
 
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