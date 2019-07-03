 ЦВК належним чином не підтвердила факт непроживання Клюєва і Шарія в Україні, - глава Касаційного адміністративного суду Смокович

Суд зобов'язав ЦВК повторно розглянути питання їхньої реєстрації, частково скасувавши рішення суду першої інстанції, який зобов'язував зареєструвати цих осіб кандидатами в нардепи, йдеться в заяві суду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

У поясненні суду йдеться, що ЦВК належним чином не підтвердила факт непроживання Шарія в Україні протягом останніх п'яти років, бо ЦВК посилався тільки на інформацію з інтернету про перебування Шарія за кордоном.

Суд визначив, що висновок ЦВК про те, що позивач не проживав на території України останні п'ять років, має бути "підтверджений належними доказами", зокрема: даними Держприкордонслужби, МВС, МЗС, СБУ.

Аналогічна позиція Касаційного адмінсуду з приводу реєстрації Клюєва.

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Однак у справі Клюєва ЦВК посилався на лист ГПУ, яким інформується щодо кримінальних проваджень, в якому фігурує Клюєв.

У листі ГПУ також зазначено, що востаннє Клюєв перетинав кордон України 1 січня 2015 року та повернувся в Україну 11 січня 2015 року.

"Було встановлено, що докази їх неперебування в Україні є недостатніми ... Ми як суд приймаємо рішення на підставі тих доказів, які надав орган влади. Тому якщо докази недостатні, то ми прийняли рішення про неправомірність відмови в реєстрації. Якщо суд бачить, що доказів недостатньо, то направляє справу до ЦВК на дорозгляд, щоб ЦВК могла надати більше доказів", - заявив голова Касаційного адміністративного суду Михайло Смокович.

На запитання, чому Касаційний адмінсуду не врахував відомості, вказані ГПУ з приводу того, що Клюєв перебуває в розшуку, а значить, ймовірно, не живе в Україні, а також, чому Касаційний суд не врахував безліч рішень судів нижчої інстанції про заочне засудження і оголошення в розшук, Смокович сказав: "Це не є доказом непроживання особи на території України. Ви знаєте випадки, коли людина оголошена в розшук, а спокійно живе в селі".

На питання про те, що Янукович і Клюєв в лютому 2014 року перетинали кордон без штампа в паспорті і чи може це означати, що через це за формальними показниками він може значитися як такий, що проживає в Україні, Смокович сказав, що це питання не по темі.

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Смокович наголосив, що суд не зобов'язував ЦВК реєструвати цих кандидатів, але зобов'язав повторно розглянути це питання.

На запитання, чому суд не вважає загальновідомими факти немешкання Шарія та Клюєва в Україні, він сказав: "Янукович виступав в суді по відеозв'язку, тому всі бачили, де він. Де живуть інші (в тому числі, Микола Азаров. - Ред.), я не знаю".

23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Нагадуємо, Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.