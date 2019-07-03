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Все про:Верховний Суд (412) вибори (4096) Клюєв Андрій (67) Смокович Михайло (5) Шарій Анатолій (9)

 ЦВК належним чином не підтвердила факт непроживання Клюєва і Шарія в Україні, - глава Касаційного адміністративного суду Смокович

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду не зобов'язував ЦВК зареєструвати кандидатами в народні депутати Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та кандидатів від партії Шарія.

Суд зобов'язав ЦВК повторно розглянути питання їхньої реєстрації, частково скасувавши рішення суду першої інстанції, який зобов'язував зареєструвати цих осіб кандидатами в нардепи, йдеться в заяві суду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

У поясненні суду йдеться, що ЦВК належним чином не підтвердила факт непроживання Шарія в Україні протягом останніх п'яти років, бо ЦВК посилався тільки на інформацію з інтернету про перебування Шарія за кордоном.

Суд визначив, що висновок ЦВК про те, що позивач не проживав на території України останні п'ять років, має бути "підтверджений належними доказами", зокрема: даними Держприкордонслужби, МВС, МЗС, СБУ.

Аналогічна позиція Касаційного адмінсуду з приводу реєстрації Клюєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бракує Януковича десь на мажоритарному окрузі", - Парубій закликає ЦВК скасувати реєстрацію Кузьміна, Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи

Однак у справі Клюєва ЦВК посилався на лист ГПУ, яким інформується щодо кримінальних проваджень, в якому фігурує Клюєв.

У листі ГПУ також зазначено, що востаннє Клюєв перетинав кордон України 1 січня 2015 року та повернувся в Україну 11 січня 2015 року.

"Було встановлено, що докази їх неперебування в Україні є недостатніми ... Ми як суд приймаємо рішення на підставі тих доказів, які надав орган влади. Тому якщо докази недостатні, то ми прийняли рішення про неправомірність відмови в реєстрації. Якщо суд бачить, що доказів недостатньо, то направляє справу до ЦВК на дорозгляд, щоб ЦВК могла надати більше доказів", - заявив голова Касаційного адміністративного суду Михайло Смокович.

На запитання, чому Касаційний адмінсуду не врахував відомості, вказані ГПУ з приводу того, що Клюєв перебуває в розшуку, а значить, ймовірно, не живе в Україні, а також, чому Касаційний суд не врахував безліч рішень судів нижчої інстанції про заочне засудження і оголошення в розшук, Смокович сказав: "Це не є доказом непроживання особи на території України. Ви знаєте випадки, коли людина оголошена в розшук, а спокійно живе в селі".

На питання про те, що Янукович і Клюєв в лютому 2014 року перетинали кордон без штампа в паспорті і чи може це означати, що через це за формальними показниками він може значитися як такий, що проживає в Україні, Смокович сказав, що це питання не по темі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З початку виборчої кампанії ГПУ на запит ЦВК надала вичерпну інформацію про Клюєва і Кузьміна, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Смокович наголосив, що суд не зобов'язував ЦВК реєструвати цих кандидатів, але зобов'язав повторно розглянути це питання.

На запитання, чому суд не вважає загальновідомими факти немешкання Шарія та Клюєва в Україні, він сказав: "Янукович виступав в суді по відеозв'язку, тому всі бачили, де він. Де живуть інші (в тому числі, Микола Азаров. - Ред.), я не знаю".

23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Нагадуємо, Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135428
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы и не такое схавают. Главное в тексте почаще вставлять "Порошенко", чтоб остатки мозга переклинило.
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Какой же всё таки в Украине правовой трэш. Кто как хочет-так и д@очит на основании собственных представлений и указаний по телефону.
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ЦИК формировал парашенко!!!!
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Порошенко возмущается тем,что творит ЦИК и суды, но это его ЦИК и его "реформированные " суды. Ганьба!
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зебилобот, то есть ты утверждаешь что Порошенко лично назначал членов ЦИК? ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Клюева и Шария в Украине, - глава Кассационного административного суда Смокович - Цензор.НЕТ 3600
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и ордена охендовскому "Ярослава Мудрого" давал...
вместо тюрмы....
погугли каков дворец у охендовского, того, кто никогда не был в бизнесе...
может что тебя посетит...
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Я не имею привычки считать чужие деньги и особняки. Ты на мой вопрос так и не ответил. ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Клюева и Шария в Украине, - глава Кассационного административного суда Смокович - Цензор.НЕТ 3997
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Это не ответ. Сливаешь тему-так будь мужиком, имей смелость признаться в своей неправоте.
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У шария дома висел флаг Украины. По этому он проживал. Наверное
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ЦИК 3 года твой порох не реформировал... под выборы хотел карамболь станцевать..
теперь ваше гавно вывалилось...
может пороху снова к фирташу в Вену слетать???
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ну так у нас президент кто? Порошенко? нет.. вот и ответ на твой вопрос, зебил. Значит все с избирательной системой в порядке, раз вы выбрали себе президентом кокаинозависимого шоумена. или нет?
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ЦИК - это пророх...
а голосовал проив пороха - НАРОД...
73%...
кстати....
дебилам, що заперты в психбольнице, кажется что они живут в "нормальном" мире...
а кто снаружи - все идиоты...
так что посмотри на свои окна - нет ли у тебя там решёток...
и про какоин это ты по-Фрейду сказал????
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а почему зеленский отказал сдавать сцаку и ногти когда ишел на дебаты на стадион, и сдал только кровь в клинике друга, а кровь принимал массажист из мастер шефа. Значит есть что скрывать и кокс он понюхивает...
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это шобы барыге указать его место...
ты разве не понял?...
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А может просто было что скрывать? Кокаин не так быстро выходит из мочи и ногтей \ волос как из крови. Думешь зебил не нюхал кокс тогда, да и в прочем щас. Даже Потап и Настя говорили, что артисты всвязи с тежолым графиком расслабляются занюхав одну-две дорожки. А у меня нету повода не доверять Потапу и Насте...
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снова про наркотики?...
ты фильм помнишь про Доцента?
про место у параши?
так вот - там пороху и указали...
лох твой барыга... не надо было бегать ...
уважать себя надо...
птьху на него...
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тоесть зебил слова не держит, у него все по приколу. Значит он не серйозный человек, раз ставит условия и их же не выполняет. С такими партнерами Европе не по-пути. Вот такого президента вы выбрали. шутки-прибаутки. Посмотрим как он запоет когда ему прийдется в реале извиняться перед кадыровым!!!
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Зебилы у вас в голове живут. Ну как, нравится?))))
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порохобот, кто как ни твой Парашенко ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Клюева и Шария в Украине, - глава Кассационного административного суда Смокович - Цензор.НЕТ 4735 и его члены партии БПП рехвормировали судебную систему, а также избирательную систему?


шо может сделать Зеленский после таких рехформ написанных Грановским и другими членами БПП из воровской шоблы Парашенко.








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но даже при таких реформах, зеленскому это не помешало стать президентом. тогда чего вы ноете???
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нееее... инече пороху народ бы не дал сбежать в Ростов...
а реформы никакой не было у пороха...
только инстинкт самосохранения...
против народа - не попрёшь....
витя шапкодёр ему, пеци, - примером служит...
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Указом Президента від 10.11.2017 призначений суддею Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, а 6 грудня очолив установу.
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Если ЦИК и СУД хотели - они бы очень ЛЕГКО доказали не проживание этих уродов в Украине:
Есть многочисленные доказательства (от них же самих) того, что они за эти годы были за границей.
А после этого они ни разу официально на территорию Украины не въезжали!
Никаких других доказательств не требуется.

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Какой же всё таки в Украине правовой трэш. Кто как хочет-так и д@очит на основании собственных представлений и указаний по телефону.
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А изначально регистрироваться кандидатами в депутаты всю эту шло@бень тоже пэця заставлял или так совпало?
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Зебилы и не такое схавают. Главное в тексте почаще вставлять "Порошенко", чтоб остатки мозга переклинило.
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Главное почаще в текст слово зебилы вставлять. Да, поросос?
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ещё чуть-чуть и ты поверишь в "***************"! Правильной дорогой идёшь, зебил!
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да они не ссут..., а какают в глаза...

Вы только вдумайтесь в это...

На вопрос, почему Кассационный админсуда не учел информацию из письма ГПУ по поводу того, что Клюев находит в розыске, а значит, вероятно, не живёт в Украине, а также, почему Кассационный суд не учел множество решений судов низшей инстанции о заочном осуждении и объявлении в розыск, Смокович сказал: "Это не является доказательством не проживание лица на территории Украины. Вы знаете случаи, когда человек объявлен в розыск, а спокойно живёт в селе".Источник: https://censor.net.ua/n3135428
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Тут очевидна пропасть между правом и моралью. Для регистрации уголовное дело не помеха, а вот отсутствие (формальное!) в Украине - да, препятствие.
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А это постоянно происходит. Люди, простые неискушённые, всегда исходят только из собственных моральных устоев в оценке того или иного. Но она, мораль, плохо описана законодательством.
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Ничего неразумного, ничего лживого тут нет. Во что тут вдумываться?
Какая связь, например, между находящемся в розыске и фактом его не проживания в стране? Тысячи подозреваемых в уголовных преступлениях десятками лет живут в стране.
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thdfvdhjn - "Тысячи подозреваемых в уголовных преступлениях десятками лет живут в стране."

Миллионы блин...
Ты попробуй пожить на нелегальном положении - скрываясь хотя бы месяц...
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Это не по теме, не по сути.
А судья всё верно изложил.
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А вот то что ЦИК, прочтя решение суда, по-своему разумению его истолковал и с перепугу зарегистрировал - это говорит о правовом нигилизме ЦИК.
Когда ЦИК прочли первые комментарии суда, вчера, то врубились, что были не правы ибо суд не обязывал их регистрировать, а лишь, то что и объясняли вчера судьи - рассмотреть. И могли снова отказать в регистрации. Запросто.
И потому ЦИК уже к вечеру сказал, что рассмотрит ещё раз заявку о регистрации. Но в оправдание своей ошибки сказал, что, мол, надо срочно уже отдавать бюллетени в печать.
Выкрутились.
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Ну а які документи дали Шарій і Клюєв , щоб підтведжували факт 5 ти річного проживання в Україні ? .
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Позиция суда по Клюеву безупречна (с формальной точки зрения)
В письме ГПУ также указано, что в последний раз Клюев пересекал границу Украины 1января 2015 года и вернулся в Украину 11 января 2015 года.Источник: https://censor.net.ua/n3135428
А по шарию как? Что там за финт с документами? Но вообще убогое зрелище.....формальные решения приводят к абсурду.
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Украина не контролирует 400 км границы и не не может знать кто ее пересекал или не пересекал.
Пусть засунут эту справку себе в задницу.
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Соответственно справки прикордонников ничего не стоят. А как тогда определять был человек в Неньке или нет? По звуку?
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Если в Законе написано что вы должны .... ,то чиновника обычно не интересует как вы будете это подтверждать.
Это проблемы того кто регистрируется.
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Ну вот и принесли справку от погранцов. Что еще надо?
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В суде нужно устанавливать факт.
Честное слово.
Вы как маленький.
Если факт нельзя подтвердить документами надо обращаться в суд.
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Вы неправы. "Презумпцио бони вири" - сторона в суду считается действующей добросовестно, пока иное не установлено. Факты устанавливаются на основании прежде всего документов. Легальных документов! Что может быть более легально чем справка от погранцов?
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Еще раз.
Украина легально ( официально) не контролирует 400 километров границы поэтому ваш документ ни чего не значит,потому что нам не известно пересекал он не контролируемый участок или не пересекал.
Если вы хотите подтвердить проживание Клюева в Донецке нужно ликвидиповать образование "ДНР", потому что Украина признает ОРДЛО.
Документ выданнный огранами ОРДЛО может принять ЦВК и тогда через пять лет в следующих выборах Клюев сможет принять участие как кандидат.
Так понятно?
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Документ выданый ОРДЛО не может быть легальным в Украине. Так понятно?
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Проблема вашего Клюева в том что кремль не выполняет минские соглашениями,которыми не предусмотрено существование республик.
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Этим должна заниматься ГПУ, СБУ и т.д., а не ЦИК. Все вверх ногами. При Порошенко такого не было, но дал бог внедрил НАСТУПНЫКАМ.
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ПОРОХОБОТ ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Клюева и Шария в Украине, - глава Кассационного административного суда Смокович - Цензор.НЕТ 8011 ЭТО РЕШАЮТ - СУДЫ!!!

А СУДЬИ В СУДАХ СИДЯТ НАЗНАЧЕННЫЕ ПОРОШЕНКО, И РАБОТАЮТ ОНИ ПО РЕХВОРМИРОВАННЫМ ПОД ВЫБОРЫ ЗАКОНАМ ВЫГОДНЫМ ПОРОШЕНКО

ПОРОШЕНКО ЗНАЛ СВОИ НИКАКИЕ РЕЙТИНГИ, ПОТОМУ ПРЕДВИДЕТЬ НЫНЕШНЮЮ СИТУАЦИЮ ЕМУ БЫЛО НЕТРУДНО

А ИМЕЯ ТАКИХ СПЕЦОВ ПО НАПИСАНИЮ ЗАКОНОВ ПО ПОНЯТИЯМ КАК ГРАНОВСКИЙ и УМЕНИЕ ПОРОШЕНКО МАНИПУЛИРОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ

И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВАС ПОРОХОБОТОВ, ПРОПЛАЧЕННЫХ БЛОГГЕРОВ, ОЛИГАРХИЧЕСКИХ СМИ и СЕТИ МЫ ПОЛУЧАЕМ НЫНЕШНЮЮ СИТУАЦИЮ

ЭТО ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ НАШЕГО УКРАИНСКОГО НАРОДА УСТРОЕННОЕ ОЛИГАРХАМИ и ТОП КОРРУПЦИОНЕРАМИ ВО ГЛАВЕ С ПОРОШЕНКО

И ЕСЛИ НАРОД ВЫДЕРЖИТ ЭТО ИСПЫТАНИЕ УКРАИНА СТАНЕТ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНОЙ!!!

ГДЕ ГЛАВЕНСТВУЕТ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА и ДОСТАТОК, А НЕ ЖИЗНЬ ПО ПОНЯТИЯМ ВРЕМЕН КРЫШЕВАТЕЛЯ КОРРУПЦИИ ПОРОШЕНКО и ПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ ОЛИГАРХАТОМ.
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Порошенко съел то, что ты считал своим мозгом?
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Провокация, которую устроил Порошенко, когда подконтрольная ему ЦИК сначала зарегистрировала Шария и Клюева, а затем радикалы устроили » благородный » шабаш на майдане по этому поводу, еще раз подтверждает мою мысль о том , что у Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как, образно говоря, сделать из Петра Алексеевича котлету.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
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Про инопланетян и всемирном заговоре забыл вставить)
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"РадИкалы ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Клюева и Шария в Украине, - глава Кассационного административного суда Смокович - Цензор.НЕТ 1931 ?

Вітя, тут не "112" або "расєя 24", марш звідси ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Клюева и Шария в Украине, - глава Кассационного административного суда Смокович - Цензор.НЕТ 7109 !
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Как зекрысье сцыт) правильно сцыте-второго шанса зарыть Украину вам уже никто не даст -Майдан ваша гибель, рыгозебобики.
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Провокация, которую устроил Порошенко, когда подконтрольная ему ЦИК сначала зарегистрировала Шария и Клюева, а затем радикалы устроили » благородный » шабаш на майдане по этому поводу, еще раз подтверждает мою мысль о том , что у Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как, образно говоря, сделать из Петра Алексеевича котлету.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
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а как насчет мертвячуковско-********** кодлы? там все ОК?
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Т е роспуск рады значит " подтверждён" должным образом)
а тут мы должны поверить их честным словам, а не своим лживым глазам?)
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Тут люди питають, чому при петі риги тихо сиділи, а при Зеленському повилазили. Так ось, вони ні куди не ховалися, тихенько робили свої брудні справи, розкрадали Україну разом з петею, під прикриттям бариги і його судів, тому жоден з їх не за гратами, і готувалися разом з порохом до виборів.Тому сенсу їм не було вилазити всі ці п"ять років!
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О, як загнув! А зараз клован усіх пересадить? Чи переманить до слуги урода? Це буде дуже хитрий крок.
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Вот поэтому зевас всех Майданом и смоет теперь, а нечего считать всех за зекретинов)
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Так гнать надо этих судей.
Почему обычный человек должен сам подтверждать все факты и приносить кучу дурацких документов?
Пусть в МРЭО доказывают сами что этот человек наркоман,а не требуют принести справку.
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Да вы шо? Ане жи в Киеве жили...прям на Майдане! Все 5 лет не вылазили.....Это всё потужни рехформы...судедбная система, ЦИК, генпрокурор...осколки Порошенковщины в действии.
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Такое ощущение, что господин судья живет где-то на Марсе, а сюда только на работу прилетает.

Так, а чем Шарий и Клюев подтвердили что проживали? Штампом в паспорте?
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Якось через сраку: може, воно моє доводити факт свого проживання, а не навпаки?
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Так закон же не один для всех.
Это всякие смерды должны проходить раз в год медицинскую комиссию что бы доказать что не отросла рука или нога или не появился третий глаз.
А по кандидатам в президенты другие правила.
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а шмарій проживав на території України ?
теж ні.
скільки вам грошиків занесли ?
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Атмазки - дебильные, но для ЗЕбиллов в самый раз )))))
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они как наши заробитчане, которые приезжают сюда на Новый Год и Пасху, но имеют право голосовать, большой разницы нет, потому что все они уже практически граждане других стран а юридически всё ещё украинские граждане
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За роки люстрації в Україні звільнили мізер тільки до 800 чиновників злодіїв-бандитів, сепаратистів з оточення запеклого ЗЕКА в бігах продажного кацапського холуя януковича, і це по всій країні. І найчастіше звільняли злочинців з прокурорів і міліціонерів. Їх прізвища тепер в спеціальному реєстрі. Тому звільнені по ідеї не зможуть піти на держслужбу наступні 10 років. Але вони майже всі лиходії повернулися за рішенням таких же бандитських продажних суддів і далі продовжують безкарно красти і нищити державність України.
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді -оборотні поставлені ще продажним ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замаскувану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Це вони самі напрошуються на суди Лінча, якщо не будуть люстрірованні цивілізованим способом, їх чекає страшне майбутнє. Про це вже багато разів попереджав народний депутат Єгор Соболєв. Але видно такі судді -законопреступніки суддi- злочинц які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Іуді Януковичу і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... вони видно також підходили для корупціонера Порхатого. І тепер добре підходять і для нашої вже нової антиукраїнської корупційної влади ЗЕбілов з "слуг неясно якого народа але не українського" і також в основному: злодіїв, полусепаратістів, українофобів .. ...
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Кажется в цик кто-то коррумпирован. Другого объяснения тому, что происходит, я просто не вижу.
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Помнится мне в начале керування гавнюковича одному судье в Харькове и сыну его и жене его отрезали головы, сложили в сумки и унесли куда-то с концами. Судья был реально божий одуванчик (филателист), жил в квартире с совдеповской мебелью. Никого кажись и не нашли. Так вот после этого случая все суды решения принимали только в пользу рыгов.
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Після того , всі судді команди портнова виконують швидше за президентські . З чого б це ?
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Срочно арестовать этого подонка за работу на врага!
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Все эти подонки работают на Россию! Всех арестовать и расстрелять!
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Шарий рассказывает, как он ненавидит Украинцев и изливает всю свою гниль. Видео https://twitter.com/bob20006/status/1146140723722510341
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"В пояснении суда говорится, что ЦИК должным образом не подтвердил факт непроживания Шария в Украине на протяжении последних пяти лет,"

Должный образ - в студию!
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Суд обозначил, что вывод ЦИК о том, что истец не проживал на территории Украины последние пять лет должен быть "подтверждён надлежащими доказательствами", в частности: данными Госпогранслужбы, МВД, МИД, СБУ....

А до повноважень ЦВК входить збір інформації щодо особи і в межах чого "Госпогранслужба, МВД, МИД, СБУ" мали робити відповідні перевірки?
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А на основі чого, наімудрєйшій, ЦВК робить висновок, що кандидат відповідає вимозі проживання в країні на протязі 5 років?
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Ніколи не цікавився. Але приклад із перевіркою рівня знання державної мови кандидатами в Президенти, показав, що механізму взагалі не існує. Не здивуюсь, якщо і тут перевіряють лишень по даті набуття громадянства...
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От суд і мав витребувати ці докази, а якщо це суд, який розглядає тільки правомірність винесеного судом нижчої інстанції рішення, то повернути справу на повторний розгляд. А те, що розказує цей суддя, купи не тримається.
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Не так давно судді викинули на смітник довідку МЗС Великобританії , згідно якої Насіров є її громадянином . Тоді британці окуїли , на таке рішення суду. В нашому випадку і ЦВК і суди , підпадають під посібництво агентам Кремля .
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Показовий доречі факт відмови ЦВК в реєстрації кандидатом в депутати , на підставі того що Парасюк не вніс кошти особисто . Суд став на сторону ЦВК . А це означає , що Шарій і Клюєв були в Україні і внесли кошти. Або їх не було і гроші не вносились особисто .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК належним чином не підтвердила факт непроживання Клюєва і Шарія в Україні, - глава Касаційного адміністративного суду Смокович
 
 
 
 
 
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