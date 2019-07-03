 ЦВК належним чином не підтвердила факт непроживання Клюєва і Шарія в Україні, - глава Касаційного адміністративного суду Смокович

Суд зобов'язав ЦВК повторно розглянути питання їхньої реєстрації, частково скасувавши рішення суду першої інстанції, який зобов'язував зареєструвати цих осіб кандидатами в нардепи, йдеться в заяві суду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
У поясненні суду йдеться, що ЦВК належним чином не підтвердила факт непроживання Шарія в Україні протягом останніх п'яти років, бо ЦВК посилався тільки на інформацію з інтернету про перебування Шарія за кордоном.
Суд визначив, що висновок ЦВК про те, що позивач не проживав на території України останні п'ять років, має бути "підтверджений належними доказами", зокрема: даними Держприкордонслужби, МВС, МЗС, СБУ.
Аналогічна позиція Касаційного адмінсуду з приводу реєстрації Клюєва.
Однак у справі Клюєва ЦВК посилався на лист ГПУ, яким інформується щодо кримінальних проваджень, в якому фігурує Клюєв.
У листі ГПУ також зазначено, що востаннє Клюєв перетинав кордон України 1 січня 2015 року та повернувся в Україну 11 січня 2015 року.
"Було встановлено, що докази їх неперебування в Україні є недостатніми ... Ми як суд приймаємо рішення на підставі тих доказів, які надав орган влади. Тому якщо докази недостатні, то ми прийняли рішення про неправомірність відмови в реєстрації. Якщо суд бачить, що доказів недостатньо, то направляє справу до ЦВК на дорозгляд, щоб ЦВК могла надати більше доказів", - заявив голова Касаційного адміністративного суду Михайло Смокович.
На запитання, чому Касаційний адмінсуду не врахував відомості, вказані ГПУ з приводу того, що Клюєв перебуває в розшуку, а значить, ймовірно, не живе в Україні, а також, чому Касаційний суд не врахував безліч рішень судів нижчої інстанції про заочне засудження і оголошення в розшук, Смокович сказав: "Це не є доказом непроживання особи на території України. Ви знаєте випадки, коли людина оголошена в розшук, а спокійно живе в селі".
На питання про те, що Янукович і Клюєв в лютому 2014 року перетинали кордон без штампа в паспорті і чи може це означати, що через це за формальними показниками він може значитися як такий, що проживає в Україні, Смокович сказав, що це питання не по темі.
Смокович наголосив, що суд не зобов'язував ЦВК реєструвати цих кандидатів, але зобов'язав повторно розглянути це питання.
На запитання, чому суд не вважає загальновідомими факти немешкання Шарія та Клюєва в Україні, він сказав: "Янукович виступав в суді по відеозв'язку, тому всі бачили, де він. Де живуть інші (в тому числі, Микола Азаров. - Ред.), я не знаю".
23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.
Нагадуємо, Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.
вместо тюрмы....
погугли каков дворец у охендовского, того, кто никогда не был в бизнесе...
может что тебя посетит...
теперь ваше гавно вывалилось...
может пороху снова к фирташу в Вену слетать???
а голосовал проив пороха - НАРОД...
73%...
кстати....
дебилам, що заперты в психбольнице, кажется что они живут в "нормальном" мире...
а кто снаружи - все идиоты...
так что посмотри на свои окна - нет ли у тебя там решёток...
и про какоин это ты по-Фрейду сказал????
ты разве не понял?...
ты фильм помнишь про Доцента?
про место у параши?
так вот - там пороху и указали...
лох твой барыга... не надо было бегать ...
уважать себя надо...
птьху на него...
шо может сделать Зеленский после таких рехформ написанных Грановским и другими членами БПП из воровской шоблы Парашенко.
а реформы никакой не было у пороха...
только инстинкт самосохранения...
против народа - не попрёшь....
витя шапкодёр ему, пеци, - примером служит...
Есть многочисленные доказательства (от них же самих) того, что они за эти годы были за границей.
А после этого они ни разу официально на территорию Украины не въезжали!
Никаких других доказательств не требуется.
Вы только вдумайтесь в это...
На вопрос, почему Кассационный админсуда не учел информацию из письма ГПУ по поводу того, что Клюев находит в розыске, а значит, вероятно, не живёт в Украине, а также, почему Кассационный суд не учел множество решений судов низшей инстанции о заочном осуждении и объявлении в розыск, Смокович сказал: "Это не является доказательством не проживание лица на территории Украины. Вы знаете случаи, когда человек объявлен в розыск, а спокойно живёт в селе".Источник: https://censor.net.ua/n3135428
Какая связь, например, между находящемся в розыске и фактом его не проживания в стране? Тысячи подозреваемых в уголовных преступлениях десятками лет живут в стране.
Миллионы блин...
Ты попробуй пожить на нелегальном положении - скрываясь хотя бы месяц...
А судья всё верно изложил.
Когда ЦИК прочли первые комментарии суда, вчера, то врубились, что были не правы ибо суд не обязывал их регистрировать, а лишь, то что и объясняли вчера судьи - рассмотреть. И могли снова отказать в регистрации. Запросто.
И потому ЦИК уже к вечеру сказал, что рассмотрит ещё раз заявку о регистрации. Но в оправдание своей ошибки сказал, что, мол, надо срочно уже отдавать бюллетени в печать.
Выкрутились.
В письме ГПУ также указано, что в последний раз Клюев пересекал границу Украины 1января 2015 года и вернулся в Украину 11 января 2015 года.Источник: https://censor.net.ua/n3135428
А по шарию как? Что там за финт с документами? Но вообще убогое зрелище.....формальные решения приводят к абсурду.
Пусть засунут эту справку себе в задницу.
Это проблемы того кто регистрируется.
Честное слово.
Вы как маленький.
Если факт нельзя подтвердить документами надо обращаться в суд.
Украина легально ( официально) не контролирует 400 километров границы поэтому ваш документ ни чего не значит,потому что нам не известно пересекал он не контролируемый участок или не пересекал.
Если вы хотите подтвердить проживание Клюева в Донецке нужно ликвидиповать образование "ДНР", потому что Украина признает ОРДЛО.
Документ выданнный огранами ОРДЛО может принять ЦВК и тогда через пять лет в следующих выборах Клюев сможет принять участие как кандидат.
Так понятно?
А СУДЬИ В СУДАХ СИДЯТ НАЗНАЧЕННЫЕ ПОРОШЕНКО, И РАБОТАЮТ ОНИ ПО РЕХВОРМИРОВАННЫМ ПОД ВЫБОРЫ ЗАКОНАМ ВЫГОДНЫМ ПОРОШЕНКО
ПОРОШЕНКО ЗНАЛ СВОИ НИКАКИЕ РЕЙТИНГИ, ПОТОМУ ПРЕДВИДЕТЬ НЫНЕШНЮЮ СИТУАЦИЮ ЕМУ БЫЛО НЕТРУДНО
А ИМЕЯ ТАКИХ СПЕЦОВ ПО НАПИСАНИЮ ЗАКОНОВ ПО ПОНЯТИЯМ КАК ГРАНОВСКИЙ и УМЕНИЕ ПОРОШЕНКО МАНИПУЛИРОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ
И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВАС ПОРОХОБОТОВ, ПРОПЛАЧЕННЫХ БЛОГГЕРОВ, ОЛИГАРХИЧЕСКИХ СМИ и СЕТИ МЫ ПОЛУЧАЕМ НЫНЕШНЮЮ СИТУАЦИЮ
ЭТО ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ НАШЕГО УКРАИНСКОГО НАРОДА УСТРОЕННОЕ ОЛИГАРХАМИ и ТОП КОРРУПЦИОНЕРАМИ ВО ГЛАВЕ С ПОРОШЕНКО
И ЕСЛИ НАРОД ВЫДЕРЖИТ ЭТО ИСПЫТАНИЕ УКРАИНА СТАНЕТ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНОЙ!!!
ГДЕ ГЛАВЕНСТВУЕТ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА и ДОСТАТОК, А НЕ ЖИЗНЬ ПО ПОНЯТИЯМ ВРЕМЕН КРЫШЕВАТЕЛЯ КОРРУПЦИИ ПОРОШЕНКО и ПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ ОЛИГАРХАТОМ.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
Вітя, тут не "112" або "расєя 24", марш звідси !
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
а тут мы должны поверить их честным словам, а не своим лживым глазам?)
Почему обычный человек должен сам подтверждать все факты и приносить кучу дурацких документов?
Пусть в МРЭО доказывают сами что этот человек наркоман,а не требуют принести справку.
Так, а чем Шарий и Клюев подтвердили что проживали? Штампом в паспорте?
Это всякие смерды должны проходить раз в год медицинскую комиссию что бы доказать что не отросла рука или нога или не появился третий глаз.
А по кандидатам в президенты другие правила.
теж ні.
скільки вам грошиків занесли ?
І зовсім не потрапили під люстрацію продажні судді -оборотні поставлені ще продажним ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замаскувану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Це вони самі напрошуються на суди Лінча, якщо не будуть люстрірованні цивілізованим способом, їх чекає страшне майбутнє. Про це вже багато разів попереджав народний депутат Єгор Соболєв. Але видно такі судді -законопреступніки суддi- злочинц які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Іуді Януковичу і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... вони видно також підходили для корупціонера Порхатого. І тепер добре підходять і для нашої вже нової антиукраїнської корупційної влади ЗЕбілов з "слуг неясно якого народа але не українського" і також в основному: злодіїв, полусепаратістів, українофобів .. ...
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Должный образ - в студию!
А до повноважень ЦВК входить збір інформації щодо особи і в межах чого "Госпогранслужба, МВД, МИД, СБУ" мали робити відповідні перевірки?