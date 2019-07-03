 За списком "Слуги народу" йде ще один ставленик забудовника Вавриша Вадим Струневич, - "Схеми". ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Схеми" у Facebook.

"Ще одна "людина Вавриша" – йде в Раду від "Слуги народу". Знайомтеся – це Вадим Струневич, №40 у списку партії Зеленського. Ось він на фото (ліворуч) разом із Андрієм Вавришем на стадіоні під час дебатів напередодні другого туру. Вавриш – колишній столичний чиновник, нині київський девелопер, який товаришує з головою АП Андрієм Богданом (разом другому фото)", - пише видання.

За даними "Схем", саме Вавриш недавно презентував проект переміщення Офісу президента з будівлі на вулиці Банковій, де не хоче працювати Зеленський, в "Український дім".



Фото: "Схеми"/Facebook

Вавриш відомий тим, що за часів Януковича та до 2015-го року був заступником головного архітектора Києва. Цей столичний департамент тоді погодив низку найбільш скандальних забудов, що згодом викликало масові протести киян: наприклад, Сонячна Рів’єра на березі Дніпра, забудова Сінного ринку, будинки афериста Войцеховського.

Після звільнення з КМДА Вавриш і сам став забудовником.

Раніше вже було відомо, що "люди Вавриша" йдуть по столичних округах від "Слуги народу" – це Ганна Бондар (округ № 220), яка працювала у департаменті Вавриша в часи його роботи в КМДА, та Дмитро Гурін (округ № 218), з яким Вавриш розробляв концепцію ЖК "Рибальський".

Вадим Струневич, за даними джерел "Схем", плідно співпрацює з Вавришем ще з часів його роботи в КМДА - неформально представляв чиновника на перемовинах з бізнесом.

Тепер Струневич з-поміж іншого веде будівельний проект Вавриша – 10-поверховий комплекс Einstein Concept House в центрі Києва.

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Струневич також є директором у фірмі ТОВ "Укрінвестбуд Девелопмент", співвласником якої є компанія ще одного давнього знайомого Вавриша, Дмитра Овсія.

Як зазначає видання, перед своїм звільненням з КМДА, де він працював заступником головного архітектора міста, Вавриш підписав низку контрактів із однією із фірм Овсія на розробку детальних планів території для Києва – документів, які уточнюють цільове призначення земель столиці відповідно до Генерального плану. Таким шляхом було змінене цільове призначення земель Рибальського півострову, де розташовується завод "Кузня на Рибальському". Замість промислових земель ділянку вирішили перетворити на житлову забудову. Всупереч Генплану міста, в якому ця ділянка залишилась землями промисловості.

А це, в свою чергу, допомогло почати на землях будівництво ЖК "Рибальського", забудовником якого виступила SAGA Development, де генеральним директором тепер виступає сам Андрій Вавриш.

"Ось така міграція – з чиновництва в профільний бізнес, де він тепер пожинає плоди колись власноруч винесених рішень. Тепер бізнесмен Вавриш ще й матиме власне представництво у парламенті", - сказано в повідомленні.

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