 За списком "Слуги народу" йде ще один ставленик забудовника Вавриша Вадим Струневич, - "Схеми". ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Схеми" у Facebook.
"Ще одна "людина Вавриша" – йде в Раду від "Слуги народу". Знайомтеся – це Вадим Струневич, №40 у списку партії Зеленського. Ось він на фото (ліворуч) разом із Андрієм Вавришем на стадіоні під час дебатів напередодні другого туру. Вавриш – колишній столичний чиновник, нині київський девелопер, який товаришує з головою АП Андрієм Богданом (разом другому фото)", - пише видання.
За даними "Схем", саме Вавриш недавно презентував проект переміщення Офісу президента з будівлі на вулиці Банковій, де не хоче працювати Зеленський, в "Український дім".
Вавриш відомий тим, що за часів Януковича та до 2015-го року був заступником головного архітектора Києва. Цей столичний департамент тоді погодив низку найбільш скандальних забудов, що згодом викликало масові протести киян: наприклад, Сонячна Рів’єра на березі Дніпра, забудова Сінного ринку, будинки афериста Войцеховського.
Після звільнення з КМДА Вавриш і сам став забудовником.
Раніше вже було відомо, що "люди Вавриша" йдуть по столичних округах від "Слуги народу" – це Ганна Бондар (округ № 220), яка працювала у департаменті Вавриша в часи його роботи в КМДА, та Дмитро Гурін (округ № 218), з яким Вавриш розробляв концепцію ЖК "Рибальський".
Вадим Струневич, за даними джерел "Схем", плідно співпрацює з Вавришем ще з часів його роботи в КМДА - неформально представляв чиновника на перемовинах з бізнесом.
Тепер Струневич з-поміж іншого веде будівельний проект Вавриша – 10-поверховий комплекс Einstein Concept House в центрі Києва.
Струневич також є директором у фірмі ТОВ "Укрінвестбуд Девелопмент", співвласником якої є компанія ще одного давнього знайомого Вавриша, Дмитра Овсія.
Як зазначає видання, перед своїм звільненням з КМДА, де він працював заступником головного архітектора міста, Вавриш підписав низку контрактів із однією із фірм Овсія на розробку детальних планів території для Києва – документів, які уточнюють цільове призначення земель столиці відповідно до Генерального плану. Таким шляхом було змінене цільове призначення земель Рибальського півострову, де розташовується завод "Кузня на Рибальському". Замість промислових земель ділянку вирішили перетворити на житлову забудову. Всупереч Генплану міста, в якому ця ділянка залишилась землями промисловості.
А це, в свою чергу, допомогло почати на землях будівництво ЖК "Рибальського", забудовником якого виступила SAGA Development, де генеральним директором тепер виступає сам Андрій Вавриш.
"Ось така міграція – з чиновництва в профільний бізнес, де він тепер пожинає плоди колись власноруч винесених рішень. Тепер бізнесмен Вавриш ще й матиме власне представництво у парламенті", - сказано в повідомленні.
Розумков - рыгло, человек Азарова\Яныка, их идеолог.
Богдан - рыгло, коррупционет, человек Азарова\Яныка и человек Бени, автор мутных схем.
Рябошапка - рыгло из команды Азарова, типа советник по коррупции.
Баканов - "торговый ревизор" в СБУ, сосед, друг детства и бизнес партнер Зели.
Портнов - юрист Яныка, юрист Бени, автор законов 16 января, автор переходной конституции аннексии Крыма.
Лутковская - еще одна из рыгов, родная сестра жены Лавриновича, ещё одного юриста Яныкапо по играм с конституцией..
Бухарев - бизнес партнер, сосед в крымских царских аппартаментах, жена - гражданка Раши, недвижимость и бизнес в Раше.
И прочие, прочие, прочие...
(наверное)
Гуглите....
Ну и куда без лысого... - тоже наверняка..., если конечно пост в правительстве не получит какой нибудь...
Я понимаю что Украине походу будет уже наконец-то хана. Если мы не удосужились укрепить ветки власти, чтобы быо равновесие как в норм. странах.
У нас "по звонку" все делается, а Петко это не разломал. Ему было лучше лизать ыконки с попами.
Только не сарказм, а маразм...
«Гениальность» Коломойского и Портнова: от имени тётки, которая в жизни самолёта не видела, запрещают через суд летать конкуренту МАУ. Тётка отзывает иск. Но те покупают силовиков, чтобы наказать за неисполнение купленного решения суда
https://t.co/VpdHZaWYUG
Мало вам Тесл , котеджей !!! Задолбали!!!
Пошли Вы в опу!!!
1976 року народження, освіта вища, у 1998 р. та 2007 р. закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка, отримав кваліфікацію економіста, спеціаліста з фінансів та юриста. Має науковий ступінькандидата юридичних наук.
Батько Богдан Йосип Гнатович - доцент кафедри цивільного права та процесу ЛНУ ім. Франка
На позачергових виборах до Верховної Ради 2007 року йшов під № 93 за списком блоку «Наша Україна - Народна самооборона»[5], проте до парламенту не потрапив[6].
З грудня 2007 по березень 2009 року помічник народного депутата Андрія Портнова.[7]
З 2007 по 2010 рік - заступник Міністра юстиції України Миколи Оніщука[8][9][6].
19 грудня 2010 призначений Миколою Азаровим заступником Міністра Кабінету Міністрів України -Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, згідно з розпорядженням КМУ від 17.03.2010 № 453-р[10]. Звільнений з посади Урядового уповноваженого 3 березня 2014 року[11].[12]
З весни 2014 року - радник голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, з 2015 року - його особистий адвокат[13].
На позачергових парламентських виборах 2014 року балотувався за списками Блоку Порошенка під № 74, однак до Верховної Ради VIII скликання не пройшов[14]. 2016 року з'їздом партії був виключений зі списку разом з іншими 12 кандидатами[15]. Оскаржував це рішення у суді, однак суд не задовольнив позовні вимоги Богдана[6].
З такою кількістю божої роси зебілам взагалі не треба буде платити ні за гарячу, ні за холодну воду...
https://www.youtube.com/watch?v=XsfsE07GJ3U&t=14s