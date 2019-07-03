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Все про:вибори (4096) Слуга народу (92) Вавриш (1) Струневич (1)

 За списком "Слуги народу" йде ще один ставленик забудовника Вавриша Вадим Струневич, - "Схеми". ФОТО

Під №40 від партії "Слуга народу" в Раду йде Вадим Струневич, ще одна "людина" забудовника Андрія Вавриша, який є директором у фірмі ТОВ "Укрінвестбуд Девелопмент".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Схеми" у Facebook.

"Ще одна "людина Вавриша" – йде в Раду від "Слуги народу". Знайомтеся – це Вадим Струневич, №40 у списку партії Зеленського. Ось він на фото (ліворуч) разом із Андрієм Вавришем на стадіоні під час дебатів напередодні другого туру. Вавриш – колишній столичний чиновник, нині київський девелопер, який товаришує з головою АП Андрієм Богданом (разом другому фото)", - пише видання.

За списком Слуги народу йде ще один ставленик забудовника Вавриша Вадим Струневич, - Схеми 01

За даними "Схем", саме Вавриш недавно презентував проект переміщення Офісу президента з будівлі на вулиці Банковій, де не хоче працювати Зеленський, в "Український дім".

За списком Слуги народу йде ще один ставленик забудовника Вавриша Вадим Струневич, - Схеми 02
Фото: "Схеми"/Facebook

Вавриш відомий тим, що за часів Януковича та до 2015-го року був заступником головного архітектора Києва. Цей столичний департамент тоді погодив низку найбільш скандальних забудов, що згодом викликало масові протести киян: наприклад, Сонячна Рів’єра на березі Дніпра, забудова Сінного ринку, будинки афериста Войцеховського.

Після звільнення з КМДА Вавриш і сам став забудовником.

Раніше вже було відомо, що "люди Вавриша" йдуть по столичних округах від "Слуги народу" – це Ганна Бондар (округ № 220), яка працювала у департаменті Вавриша в часи його роботи в КМДА, та Дмитро Гурін (округ № 218), з яким Вавриш розробляв концепцію ЖК "Рибальський".

Вадим Струневич, за даними джерел "Схем", плідно співпрацює з Вавришем ще з часів його роботи в КМДА - неформально представляв чиновника на перемовинах з бізнесом.

Тепер Струневич з-поміж іншого веде будівельний проект Вавриша – 10-поверховий комплекс Einstein Concept House в центрі Києва.

Дивіться також: "У нас усі в партії волонтери", - Корнієнко про оплату роботи політтехнологів "Слуги народу". ВIДЕО

Струневич також є директором у фірмі ТОВ "Укрінвестбуд Девелопмент", співвласником якої є компанія ще одного давнього знайомого Вавриша, Дмитра Овсія.

Як зазначає видання, перед своїм звільненням з КМДА, де він працював заступником головного архітектора міста, Вавриш підписав низку контрактів із однією із фірм Овсія на розробку детальних планів території для Києва – документів, які уточнюють цільове призначення земель столиці відповідно до Генерального плану. Таким шляхом було змінене цільове призначення земель Рибальського півострову, де розташовується завод "Кузня на Рибальському". Замість промислових земель ділянку вирішили перетворити на житлову забудову. Всупереч Генплану міста, в якому ця ділянка залишилась землями промисловості.

А це, в свою чергу, допомогло почати на землях будівництво ЖК "Рибальського", забудовником якого виступила SAGA Development, де генеральним директором тепер виступає сам Андрій Вавриш.

"Ось така міграція – з чиновництва в профільний бізнес, де він тепер пожинає плоди колись власноруч винесених рішень. Тепер бізнесмен Вавриш ще й матиме власне представництво у парламенті", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: "Ми стратеги, які навчаються в процесі", - глава штабу "Слуги народу" Корнієнко. ВIДЕО

За списком Слуги народу йде ще один ставленик забудовника Вавриша Вадим Струневич, - Схеми 03
За списком Слуги народу йде ще один ставленик забудовника Вавриша Вадим Струневич, - Схеми 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135427
 
   
 Топ коментарі
 
Что вы там говорили про друзей Порошенка? Вот вам друзья богдана, зебилы, кушайте не обпачкайтесь. Скоро еще стефанчук свой выводок гипопотамов приведет!!!
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населению ПОХ! они до сих пор не поняли где кино а где реальность.
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По списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7153Mikhail Golub‏ @golub 2 ч.2 часа назад
«Гениальность» Коломойского и Портнова: от имени тётки, которая в жизни самолёта не видела, запрещают через суд летать конкуренту МАУ. Тётка отзывает иск. Но те покупают силовиков, чтобы наказать за неисполнение купленного решения суда

https://t.co/VpdHZaWYUG

По списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9066
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Что вы там говорили про друзей Порошенка? Вот вам друзья богдана, зебилы, кушайте не обпачкайтесь. Скоро еще стефанчук свой выводок гипопотамов приведет!!!
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Один этот список чего стоит. Ставленники Зели и Бени.

Розумков - рыгло, человек Азарова\Яныка, их идеолог.
Богдан - рыгло, коррупционет, человек Азарова\Яныка и человек Бени, автор мутных схем.
Рябошапка - рыгло из команды Азарова, типа советник по коррупции.
Баканов - "торговый ревизор" в СБУ, сосед, друг детства и бизнес партнер Зели.
Портнов - юрист Яныка, юрист Бени, автор законов 16 января, автор переходной конституции аннексии Крыма.
Лутковская - еще одна из рыгов, родная сестра жены Лавриновича, ещё одного юриста Яныкапо по играм с конституцией..
Бухарев - бизнес партнер, сосед в крымских царских аппартаментах, жена - гражданка Раши, недвижимость и бизнес в Раше.

И прочие, прочие, прочие...
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Этот застройщик пополнил ряды отбросов в партии "Слуга народа".Ужас, при таком названии такие люди - это настоящий фарс.
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В 217 - Оболонь все проще: от БПП идет человек застройщика Столара, а от Слуги Народа фронтовой медик..
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А, Дубинского вчера смотрел за Столара.... Кличко походу соврал с "у меня есть имя и я не собираюсь его запятнывать"..... Клубок змей - надо как там, "хэштэг" сделать.... Ройтман говорил об этой бригаде. Гелетей-Могилев-Усманов...... Толку не будет никак. За Зелю уже и не говорю - мотается со стороны в сторону, как прикажут....
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И что? Это как-то оправдывает "ярых зеборцов с соевой коррупцией"?
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значит, вазелин и его слуги урода - такие же как Порох?)) Браво, зебилы!)
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Ну так хотя бы Лысый и Толстый в Раду не идут....
(наверное)
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Борис Козлов 6516a265 - толстый идет вместе со всей своей семьей....

Гуглите....
Ну и куда без лысого... - тоже наверняка..., если конечно пост в правительстве не получит какой нибудь...
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Да это такой сарказм был, братан.... По списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6989
Я понимаю что Украине походу будет уже наконец-то хана. Если мы не удосужились укрепить ветки власти, чтобы быо равновесие как в норм. странах.
У нас "по звонку" все делается, а Петко это не разломал. Ему было лучше лизать ыконки с попами.
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все верно..
Только не сарказм, а маразм...
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Mikhail Golub‏ @golub 2 ч.2 часа назад
«Гениальность» Коломойского и Портнова: от имени тётки, которая в жизни самолёта не видела, запрещают через суд летать конкуренту МАУ. Тётка отзывает иск. Но те покупают силовиков, чтобы наказать за неисполнение купленного решения суда

https://t.co/VpdHZaWYUG

По списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9066
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Раздерибанят недоворованное,да слиняют. "Эра благополучия" широко шагает по стране.
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населению ПОХ! они до сих пор не поняли где кино а где реальность.
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Плотно вчера пообщался именно с такими - 100%! Политтехнологи с такими не напрягаются...
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ЗЕ в основном вредителей заводит в Раду.После выборов сольются с жопоблоком в тандеме и в Украине все будкт Бамбас
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Диви, які браві хохляки на фото, з хитренькими прадажними глазками і салом кругом рота... По списку "Слуги народа" идет еще один ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4768
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Неужели опять просто бабло!!!! Ну куда ????????????????:??:??
Мало вам Тесл , котеджей !!! Задолбали!!!
Пошли Вы в опу!!!
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от усе лайно вилазе на поверхню... зе-зе-зе...
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Зеля , когда в стране война , нужны железные яйца , а не шоу клоунов .
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Он народу идёт служить, не раскачивайте лодку
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лахі,пардон виборці проголосують! аби не барига, тай то всьо правакація продажніх журнашлюх та порохоскотів
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А вы думали чего они пять лет Кличка в квартале кривляли? А все дело в Киевских застройках...
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Схемы и Бигус молодцы.Свою работу выполняют профессионально.Контролировать надо любую власть,в особенности действующую,а не только папередников.
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Богдан Андрій Йосипович - український юрист, відомий як адвокат олігарха Ігоря Коломойського[1]. Працював Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики в Уряді Азарова (2010-2014), за що був люстрований[2]. Заслужений юрист України.

1976 року народження, освіта вища, у 1998 р. та 2007 р. закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка, отримав кваліфікацію економіста, спеціаліста з фінансів та юриста. Має науковий ступінькандидата юридичних наук.

Батько Богдан Йосип Гнатович - доцент кафедри цивільного права та процесу ЛНУ ім. Франка

На позачергових виборах до Верховної Ради 2007 року йшов під № 93 за списком блоку «Наша Україна - Народна самооборона»[5], проте до парламенту не потрапив[6].
З грудня 2007 по березень 2009 року помічник народного депутата Андрія Портнова.[7]
З 2007 по 2010 рік - заступник Міністра юстиції України Миколи Оніщука[8][9][6].
19 грудня 2010 призначений Миколою Азаровим заступником Міністра Кабінету Міністрів України -Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, згідно з розпорядженням КМУ від 17.03.2010 № 453-р[10]. Звільнений з посади Урядового уповноваженого 3 березня 2014 року[11].[12]
З весни 2014 року - радник голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, з 2015 року - його особистий адвокат[13].
На позачергових парламентських виборах 2014 року балотувався за списками Блоку Порошенка під № 74, однак до Верховної Ради VIII скликання не пройшов[14]. 2016 року з'їздом партії був виключений зі списку разом з іншими 12 кандидатами[15]. Оскаржував це рішення у суді, однак суд не задовольнив позовні вимоги Богдана[6].
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РІДКІСНА ГНИДА!!! Навіть якщо проаналізувати ту невелику кількість публічної інформації з Вікіпедії
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Так ось в чому вся фішка зі зниженням тарифів на комунальні!
З такою кількістю божої роси зебілам взагалі не треба буде платити ні за гарячу, ні за холодну воду...
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ВСЕ ГОЛОСУЕМ ЗА "ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ" и покуй кто там в списке "слуги народа"!
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это не партия, это шайка какая-то или банда
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Зеленський пригрів біля себе всх регіоналів колишніх і не дуже ....
https://www.youtube.com/watch?v=XsfsE07GJ3U&t=14s
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я думаю что лет так еще 50 не надо будет нести ответственность за свои деяния, всем зебилам все можно списывать на Порошенка
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5 лет правления Порошенка значит в попе а 40 дней правления ЗЕ это провал.Что ты урод вешаеш все на ЗЕ когда он еще не успел сделать даже плохое так как ********* ВР ироигнорировала все его законопроекы включая и измения в избирательные законы по которым сейчас лезут во власть те кто уже как минимум должен быть осужден пожизненно.
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У Львові по 116 округу від зеленського теж йде рейдер і забудовник регіонал Ростислав Мельник, а по 115 його юристка.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа списком "Слуги народу" йде ще один ставленик забудовника Вавриша Вадим Струневич, - "Схеми". ФОТО
 
 
 
 
 
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