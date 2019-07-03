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 Політика України
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Все про:ВР (5084) Парубій (1118) опозиційний блок (236) Долженков Олександр (4)

 "Мушу вас розчарувати": Парубій відповів опоблоківцю Долженкову, що буде із законами про мову і декомунізацію

Закони про декомунізацію, забезпечення функціонування української мови як державної та про діяльність церкви не будуть скасовані за жодних умов.

Про це заявив Голова Верховної Ради Андрій Парубій у відповідь на заяву народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Долженкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мушу вас розчарувати: не буде скасовано ні закон про мову, ні декомунізацію, ні українську церкву. І вам не вдасться цього зробити ніяким чином", - зазначив спікер.

Перед цим Долженков заявив, що влада нібито не зробили нічого для поліпшення добробуту людей, а натомість запропонували закони про примусову українізацію і втручання в церковні справи.

"Опозиційний блок" наполягає на тому, щоб скасувати ці ганебні закони про декомунізацію, про примусову українізацію, а також ті закони, які передбачають втручання держави в релігійні справи", - сказав Долженков.

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Нагадаємо, що 9 квітня 2015 року Верховна Рада заборонила пропаганду комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) режимів, а також їх символіки в Україні. Заборона передбачена законом "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) режимів і заборони пропаганди їх символіки".

20 грудня 2018 року, Рада ухвалила законопроєкт, який зобов'язує УПЦ (МП) вказати в назві приналежність до РПЦ. Проєкт закону про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій за основу і в цілому підтримали 240 народних депутатів.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ухвалено 25 квітня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135420
 
   
 Топ коментарі
 
ОН ЕЩЕ ПОЗАВЧЕРА ОТОЗВАЛ....
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дальше на мові грають....згадайте Партію регионов..чи інші проросійські партії---для них це золоте дно..роздмухувати ворожнечу
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Узбагойся... Вчера ещё сообщали, что Парубий отозвал приглашения.
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********, когда ПАСЕ отзовёшь пригласительные???
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в этом случае не стоит разъяснять. у каждого из них на странице фамилии -Порошенко, Парубий, Гройсман....и несколько цитат. при появлении статьи с таким участником, закидывают фуфло согласно перечня. вчера до 17-00 бесчинствовали, в 18 ветер гулял, только некоторые зубожилые любители старались.
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А ты как истинные особист-кгбшник сидел и все записывал. Спалился ты вечнопьяный дед. Гы.
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особист, КГБшник, записывал... и что? поверь моему опыту и знаниям--такие "вумные" как ты щелкаются за 2 минуты, потом преданно служат, любят Родину. разбаловали вас, биомассу.
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Узбагойся... Вчера ещё сообщали, что Парубий отозвал приглашения.
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Прокинувся? Доброго дня. Ти все проспав.
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- Семен! Прокинься! Ти обісрався!
- А я і не спав...
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АТВЕЧАЮ УСЕМ **********-БАРЫГАМ ШО УВЕРХУ НАПИСАЛИ...
В ГДЕ НА САЙТЕ РАДЕ ОФИЦИАЛЬНО???
***** НЕ ЗНАЕТЕ КАК андрейчик ГОЛОСОВАНИЯ В РАДЕ ВЁЛ???
ВЫ ЛОХИ ИЛИ ЧМОШНЫЕ ...
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" по словам спикера Верховной рады парубия могли бы отказаться"!....
тху на вас **************...
суки пятигодичноспавшие...
бегите на Панаму, пока не поздно...
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парубий написал на своей стр. в фейсбуке!!!!
*************...
"отозвал" ...
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"по его словам - он написал письмо"....
от чьего имени, тварюка!!! личное?
в психушку где у "логопеда" лечился - напиши....
********...
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запись в фейсбуке парубия,про письмо!!!
тот, шо обманул страну в вопросе каолиции!!!!
хто верит этому????
паидарасам -молчать!!!
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так чё ж ты "паидарас" Сёмка вопишь тут???!
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что будет, что будет? на носу РЕ-коммунизация или ЗЕ-коммунизация. Как кому угодно короче!!!
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дальше на мові грають....згадайте Партію регионов..чи інші проросійські партії---для них це золоте дно..роздмухувати ворожнечу
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русский язык московии не принадлежит! у украинцев - украинский, у американцев - американский и только у россиян - русский
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"Должен вас разочаровать: не будет отменен ни закон о языке, ни декоммунизация, ни украинская церковь. И вам не удастся этого сделать никаким образом", - отметил спикер.

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После победы Антимайдана на выборах это можно будет сделать только силовым образом. т.е. повторив Майдан.
Но зачем было было давать Антимайдану право выбора?
У него заведомое большинство их малороссов и подселенцев из Сибири
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Товарищ Зё со своими БакЛановыми не против отменить непорозуміння.
Да и 73% свидетелей пришествия Зе не отрицают такого расклада
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порохоботи продовжуйте срати і ображати Народ України ..і скоро рейтинг ПКС..і його керівника свині ..парашенка ..упаде до 3% .
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ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы, формально имеющие высшее образование, иногда гуманитарное, а порой - экономическое (однако, этот факт скорее характеризует не их, а текущее состояние нашего высшего образования). Общая особенность представителей данной группы, помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ. А главным движущим чувством этой группы являются ЗАВИСТЬ и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ.
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73 от пришедших на голосование избирателей... Это максимум 13млн. Из них 2/3 это не зебилы, а тупые "против Пороха".
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Біндери генацидють рускаязчную чєлюсть. В трусіках.
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Пора вже парубiйську мову заборонити. "Должен вас разочаровать": Парубий ответил оппоблоковцу Долженкову, что будет с законами о языке и декоммунизации - Цензор.НЕТ 7080
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Цензор , ватные темы надо блокировать . Я 20 лет жил в раше , 25 лет живу в Украине . В Украине должен быть официальным украинский язык , а в быту общайтесь хоть на китайском .
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На вулиці, у транспорті і на сході України також.
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В черном списке все завсегдатаи, пам'ятайте це не дуже хороші люди.
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Неужели мы эту рожу скоро не будем видеть? Только ради этого стоило голосовать за Зе.
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Эта "рожа" патриот Украины. Боец. Бандеровец. А ты какашка. И Зе - шмаркля.
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что не мешает ему быть круглым идиотом, как ты наверное.
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последнее слово выдает твое предположение. Но твоя тупость и подлость бесспорна...
(цитата) Только ради этого стоило голосовать за Зе
ой, дураааааааак.......
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РАЗОЧОРОВАЛЬНИК - ты у нас НЕДОРАЗУМЕНИЕ, послано ЧЕРТОм. Прости меня Господи.
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Когда мовные законы требуют изменить рыги, националисты им отвечают, что вопрос давно решен Конституцией и вообще эта тема только на 17 месте среди волнующих украинцев вопросов. Когда мовные законы требуют изменить националисты, рыги отвечают, что этот вопрос на 17 месте по степени важности для украинцев и на него уже есть ответ в Конституции. Это такая предвыборная национальная традиция.
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не было б рыгоаналов, не было б проблемы...
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лично мне одинаково. иногда попадается фильм, начал смотреть, и ловишь себя на мысли, что не врубишься на каком, украинском, росийском или английском. а детям вообще прогибом. пора мнение тех кому за 60 перестать брать во внимание.
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Та да! Тільки є малес-с-сенький ньюанс.
За русскім язиком завжди ідуть русскіє танки.
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неверно сформулировал. я за единственный язык на территории Украины-украинский!!! хотя образованному человеку все равно на каком говорить, но это вопрос существования нации как таковой. не буде мови не буде України.
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сколько языков ты знаешь - столько раз ты Человек!
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Шо значит "вмешательство в церковные дела", я не понял... Порошенко что, в Символ Веры изменения внес? А насчет регистрации, отмены регистрации юрлица так это как раз в полномочиях.
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а яник з ранку до вечора дбав про добробут "людей", про добробут лохів - ні. Ледве на вантажівках вивіз той добробут...
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Я взагалі не розумію- як це " насильно українізувати УКРАЇНУ?" Це як насильно ополячити Польщу, онімечити Німеччину та офранцузити Францію??. Що за маячня? Україна- мова українська. Все, крапка
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Мушу вас розчарувати": Парубій відповів опоблоківцю Долженкову, що буде із законами про мову і декомунізацію
 
 
 
 
 
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