 "Мушу вас розчарувати": Парубій відповів опоблоківцю Долженкову, що буде із законами про мову і декомунізацію

Про це заявив Голова Верховної Ради Андрій Парубій у відповідь на заяву народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Долженкова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Мушу вас розчарувати: не буде скасовано ні закон про мову, ні декомунізацію, ні українську церкву. І вам не вдасться цього зробити ніяким чином", - зазначив спікер.
Перед цим Долженков заявив, що влада нібито не зробили нічого для поліпшення добробуту людей, а натомість запропонували закони про примусову українізацію і втручання в церковні справи.
"Опозиційний блок" наполягає на тому, щоб скасувати ці ганебні закони про декомунізацію, про примусову українізацію, а також ті закони, які передбачають втручання держави в релігійні справи", - сказав Долженков.
Нагадаємо, що 9 квітня 2015 року Верховна Рада заборонила пропаганду комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) режимів, а також їх символіки в Україні. Заборона передбачена законом "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) режимів і заборони пропаганди їх символіки".
20 грудня 2018 року, Рада ухвалила законопроєкт, який зобов'язує УПЦ (МП) вказати в назві приналежність до РПЦ. Проєкт закону про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій за основу і в цілому підтримали 240 народних депутатів.
Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ухвалено 25 квітня 2019 року.
- А я і не спав...
В ГДЕ НА САЙТЕ РАДЕ ОФИЦИАЛЬНО???
***** НЕ ЗНАЕТЕ КАК андрейчик ГОЛОСОВАНИЯ В РАДЕ ВЁЛ???
ВЫ ЛОХИ ИЛИ ЧМОШНЫЕ ...
тху на вас **************...
суки пятигодичноспавшие...
бегите на Панаму, пока не поздно...
*************...
"отозвал" ...
от чьего имени, тварюка!!! личное?
в психушку где у "логопеда" лечился - напиши....
********...
тот, шо обманул страну в вопросе каолиции!!!!
хто верит этому????
паидарасам -молчать!!!
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После победы Антимайдана на выборах это можно будет сделать только силовым образом. т.е. повторив Майдан.
Но зачем было было давать Антимайдану право выбора?
У него заведомое большинство их малороссов и подселенцев из Сибири
Да и 73% свидетелей пришествия Зе не отрицают такого расклада
(цитата) Только ради этого стоило голосовать за Зе
ой, дураааааааак.......
За русскім язиком завжди ідуть русскіє танки.