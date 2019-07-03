 У команди Зеленського кадровий голод, ми це чітко бачимо з того, як вони ведуть рекрутинг, - Олексій Гриценко

Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Зараз у країні дуже складна геополітична ситуація, війна. І, з огляду на те, що досить багато молодих кадрів без досвіду державної служби прийшло до влади, і що парламент буде такий же, - відповідно в майбутньому необхідні люди, які мають цей досвід і зможуть застерегти від якихось неправильних кроків. Тому в моєму розумінні цей ролик - актуальний. Хтось може на нього ображатися, але він досить тверезий і показує, що треба прислухатися і мати в собі мужність визнавати помилки і прислухатися до порад тих, хто знає, що треба робити", - прокоментував Олексій "шаховий" ролик свого батька, в якому є людина, схожа на президента України і людина, схожа на президента Росії.

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Відповідаючи на запитання, що на місці команди Зеленського цей ролик можна вважати як оголошення війни, тому що президент там зображений в дещо комічному образі, в той час, як Анатолій Гриценко представлений як людина, яка підставляє плече, Олексій відповів, що він сподівається на тверезість оцінки командою президента.

"Я дуже сподіваюся на тверезість оцінки командою президента, і що це буде сприйнято як, навпаки, бажання підставити плече в складний момент, коли у них, ми це чітко бачимо, - кадровий голод. По тому, як зараз скрізь шукають потенційних людей на районні адміністрації, на обласні адміністрації, як вони ведуть цей рекрутинг, - це очевидно. і питання в тому, наскільки вони не витають у хмарах і можуть реально дивитися на всю цю ситуацію, оцінювати, мати зворотний зв'язок і готовність співпрацювати з тими, хто готовий підставляти плече", - уклав Гриценко.

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