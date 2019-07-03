 У команди Зеленського кадровий голод, ми це чітко бачимо з того, як вони ведуть рекрутинг, - Олексій Гриценко

Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".
"Зараз у країні дуже складна геополітична ситуація, війна. І, з огляду на те, що досить багато молодих кадрів без досвіду державної служби прийшло до влади, і що парламент буде такий же, - відповідно в майбутньому необхідні люди, які мають цей досвід і зможуть застерегти від якихось неправильних кроків. Тому в моєму розумінні цей ролик - актуальний. Хтось може на нього ображатися, але він досить тверезий і показує, що треба прислухатися і мати в собі мужність визнавати помилки і прислухатися до порад тих, хто знає, що треба робити", - прокоментував Олексій "шаховий" ролик свого батька, в якому є людина, схожа на президента України і людина, схожа на президента Росії.
Відповідаючи на запитання, що на місці команди Зеленського цей ролик можна вважати як оголошення війни, тому що президент там зображений в дещо комічному образі, в той час, як Анатолій Гриценко представлений як людина, яка підставляє плече, Олексій відповів, що він сподівається на тверезість оцінки командою президента.
"Я дуже сподіваюся на тверезість оцінки командою президента, і що це буде сприйнято як, навпаки, бажання підставити плече в складний момент, коли у них, ми це чітко бачимо, - кадровий голод. По тому, як зараз скрізь шукають потенційних людей на районні адміністрації, на обласні адміністрації, як вони ведуть цей рекрутинг, - це очевидно. і питання в тому, наскільки вони не витають у хмарах і можуть реально дивитися на всю цю ситуацію, оцінювати, мати зворотний зв'язок і готовність співпрацювати з тими, хто готовий підставляти плече", - уклав Гриценко.
Повний текст інтерв'ю з Олексієм Гриценком читайте ТУТ.
Родители: Анатолий Степанович Гриценко, Юлия Мостовая. Брат Глеб Разумков, у Глеба брат Дмитрий Разумков. Все теж сімейне корито.
ЗЕ пожинает последствия правления хряка-мародера и иже с ним.
А то шастают по Европам, довел страну Порошенко.
Розумков - рыгло, человек Азарова\Яныка, их идеолог.
Богдан - рыгло, коррупционет, человек Азарова\Яныка и человек Бени, автор мутных схем.
Рябошапка - рыгло из команды Азарова, типа советник по коррупции.
Баканов - "торговый ревизор" в СБУ, сосед, друг детства и бизнес партнер Зели.
Портнов - юрист Яныка, юрист Бени, автор законов 16 января, автор переходной конституции аннексии Крыма.
Лутковская - еще одна из рыгов, родная сестра жены Лавриновича, ещё одного юриста Яныкапо по играм с конституцией..
Бухарев - бизнес партнер, сосед в крымских царских аппартаментах, жена - гражданка Раши, недвижимость и бизнес в Раше.
И прочие, прочие, прочие... Говорите хуже не будет? Ну-ну
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
Дєжурних затримали на українсько-русскому кордоні.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
Прошло чуть больше 2-х месяцев.
"президентский Airbus A319 благополучно выполнил трансатлантический рейс в Канаду."
То ли билеты закончились, то ли перегоняет, чтобы продать .
Епоха брехні завершилася. Почалася "виставка віслюків".
Чи не запізно... Бо кремльовські воші вже нестримним потоком поповзли до своїх київських гнид..
И не надо про новые лица. Лозунг "дорогу молодым" у нас плавно превратился в "дорогу невеждам и дилетантам"
Зебилом надо быть, чтобы не найти нормальных людей!
Просто они ищут таких же ограниченных, как они.
И Бенина рука в заднем проходе ЗЕлебобы никак это не компенсирует.
А вот чувачок который владеет церковью на пару с сепаратистами в лугандонии назначенный губернатором...смущает....
Я вам так скажу...нам взагалі бракує порядних патріотично налаштованих професійних кадрів.
зеро=нуль оставьте, голый нуль - это смешно.
Свадебное платье мамы Фрост борлюковой рядом с ней выглядит очень цивильно.