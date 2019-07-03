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 Політика України
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Все про:Громадянська позиція (32) Гриценко Анатолій (295) Зеленський (1907) Гриценко Олексій (19)

 У команди Зеленського кадровий голод, ми це чітко бачимо з того, як вони ведуть рекрутинг, - Олексій Гриценко

Один із лідерів Автомайдану, кандидат у народні депутати по мажоритарному округу №212 Олексій Гриценко вважає, що по тому, як зараз команда президента всюди шукає потенційних людей на районні адміністрації, на обласні адміністрації, як вони ведуть цей рекрутинг, очевидно, що вони відчувають "кадровий голод".

Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Зараз у країні дуже складна геополітична ситуація, війна. І, з огляду на те, що досить багато молодих кадрів без досвіду державної служби прийшло до влади, і що парламент буде такий же, - відповідно в майбутньому необхідні люди, які мають цей досвід і зможуть застерегти від якихось неправильних кроків. Тому в моєму розумінні цей ролик - актуальний. Хтось може на нього ображатися, але він досить тверезий і показує, що треба прислухатися і мати в собі мужність визнавати помилки і прислухатися до порад тих, хто знає, що треба робити", - прокоментував Олексій "шаховий" ролик свого батька, в якому є людина, схожа на президента України і людина, схожа на президента Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гриценко допоміг Зеленському перемогти Путіна в телерекламі - офіційний ролик "Громпозіціі". ВIДЕО

Відповідаючи на запитання, що на місці команди Зеленського цей ролик можна вважати як оголошення війни, тому що президент там зображений в дещо комічному образі, в той час, як Анатолій Гриценко представлений як людина, яка підставляє плече, Олексій відповів, що він сподівається на тверезість оцінки командою президента.

"Я дуже сподіваюся на тверезість оцінки командою президента, і що це буде сприйнято як, навпаки, бажання підставити плече в складний момент, коли у них, ми це чітко бачимо, - кадровий голод. По тому, як зараз скрізь шукають потенційних людей на районні адміністрації, на обласні адміністрації, як вони ведуть цей рекрутинг, - це очевидно. і питання в тому, наскільки вони не витають у хмарах і можуть реально дивитися на всю цю ситуацію, оцінювати, мати зворотний зв'язок і готовність співпрацювати з тими, хто готовий підставляти плече", - уклав Гриценко.

Повний текст інтерв'ю з Олексієм Гриценком читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3135414
 
   
 Топ коментарі
 
Зачем выпячивать свои влажные фантазии? У вас Шефиры есть, Богданы...
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Так, ЗЄля ще той кадр: він краще набере бомжів-алкоголіків, шісток каломойського і ригоаналів, але ніяк тих хто відстоює інтреси України.
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"Владимир Зеленский заявил, что не нуждается в такой роскоши. Став президентом, он будет летать на рейсовом самолете. Следовательно, от президентских необходимо избавиться, направив полученные деньги в государственный бюджет. «Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери. Ну, хоть два борта можно было б продать? Зачем им три? А кто на них летает?», - говорит руководитель «Студии Квартал 95»." (пруф)

Прошло чуть больше 2-х месяцев.

"президентский Airbus A319 благополучно выполнил трансатлантический рейс в Канаду."

То ли билеты закончились, то ли перегоняет, чтобы продать .
Епоха брехні завершилася. Почалася "виставка віслюків".

У команды Зеленского кадровый голод, мы это четко видим по тому, как они ведут рекрутинг, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 6530
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невкусный он... голод недостаточно сильный У команды Зеленского кадровый голод, мы это четко видим по тому как они ведут рекрутинг, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 6634
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ага кадровый У команды Зеленского кадровый голод, мы это четко видим по тому, как они ведут рекрутинг, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 3913 может остутствие мозга голод типа У команды Зеленского кадровый голод, мы это четко видим по тому, как они ведут рекрутинг, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 253
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самый вредный из людей это сказочник-злодей. вот уж врун искусный. жаль, что он невкусный (с)
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А где в Украине нет кадрового голода? Последние 25 лет в политике одни и те же, клановая система чужих не пускает в целые отрасли, молодежи нет смысла расти и развиваться. Руководители боятся набирать толковых, дабы те их не подсидели, т.к. руководители сами дебилы и т.д. К тому же базвиз ... который позволил самым умным и активным трудоустроится в Европе.
ЗЕ пожинает последствия правления хряка-мародера и иже с ним.
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вывод - всех впускать, никого не выпускать. По очереди заставлять руководить, тех кого не разорвали за неделю уже неплохие руководители, выжил месяц - профессионал, полгода крепкий хозяйственник.
А то шастают по Европам, довел страну Порошенко.
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Порошенко вокруг Зеленского скачет как собаченка,в надежде на то что его возьмут,хоть кем то
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Зачем выпячивать свои влажные фантазии? У вас Шефиры есть, Богданы...
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Тебя вообще не спрашивают ты шестерка шестерки
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Это звучит почти как ху йло ху йла. Бу-га-га.
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О, два классических дегенерата, вертер и кирпичев. Привет, как живется без мозгов?
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А ну против того, что ты есть ху йло ху йла ты не возражаешь. Я так и знал. Бу-га-га.
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Так, ЗЄля ще той кадр: він краще набере бомжів-алкоголіків, шісток каломойського і ригоаналів, але ніяк тих хто відстоює інтреси України.
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Порошенко бегал как песик за Кучмой пока он ему не отписал шоколадную фабрику
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Ну так набрать подонков на должности - это не метод Зеленского,он же не потрох которого грицык целовал в зад.
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"Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа". Праймериз и рекрутинг по зебильному. Правда зебилы? А вы думали, что вас спросят? Корниенко - так тупо спалить свою контору еще надо уметь.
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Худших,чем подонки из БПП там все равно не будет.
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Да куда уж БПП до Зели. Он фору даст всем. Один этот список чего стоит. Ставленники Зели и Бени.

Розумков - рыгло, человек Азарова\Яныка, их идеолог.
Богдан - рыгло, коррупционет, человек Азарова\Яныка и человек Бени, автор мутных схем.
Рябошапка - рыгло из команды Азарова, типа советник по коррупции.
Баканов - "торговый ревизор" в СБУ, сосед, друг детства и бизнес партнер Зели.
Портнов - юрист Яныка, юрист Бени, автор законов 16 января, автор переходной конституции аннексии Крыма.
Лутковская - еще одна из рыгов, родная сестра жены Лавриновича, ещё одного юриста Яныкапо по играм с конституцией..
Бухарев - бизнес партнер, сосед в крымских царских аппартаментах, жена - гражданка Раши, недвижимость и бизнес в Раше.

И прочие, прочие, прочие... Говорите хуже не будет? Ну-ну
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Вот как заговорили, а то, что Порошенко необходимо было моментально реагировать и восстанавливать управляемость государства и обеспечить восстановление экономики, а не бегать с лозунгами - Нужны новые лица, кадровый голод... это была зерада..
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Провокация, которую устроил Порошенко, когда подконтрольная ему ЦИК сначала зарегистрировала Шария и Клюева, а затем радикалы устроили » благородный » шабаш на майдане по этому поводу, еще раз подтверждает мою мысль о том , что у Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как, образно говоря, сделать из Петра Алексеевича котлету.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
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Помню, кто-то там дежурство в аэропорту организовывал, чтобы Порошенко не сбежал. Переживаю за пацанов, они всё ещё на посту?
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Ні. Вони не доїхали.
Дєжурних затримали на українсько-русскому кордоні.
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По ошибке, они все это время дежурили на Канадской границе...
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"Быстрая нейтрализация"(с), значит. Это то, что я и ожидал! Таки без обильной кровушки- никак, да?! Желаю вам в ней захлебнуться, ссучьи провокаторы. Я не имею ввиду уважаемого посетителя. Я об Александре Головачеве и ему подобных.
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Провокация, которую устроил Порошенко, когда подконтрольная ему ЦИК сначала зарегистрировала Шария и Клюева, а затем радикалы устроили » благородный » шабаш на майдане по этому поводу, еще раз подтверждает мою мысль о том , что у Зеленского просто не будет другого выхода, кроме как, образно говоря, сделать из Петра Алексеевича котлету.
Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
- Униженный «майдан Порошенко» - политолог
Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.
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а че это за питр - "андрейголовачев"? он чьих холоп будет ?
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"Владимир Зеленский заявил, что не нуждается в такой роскоши. Став президентом, он будет летать на рейсовом самолете. Следовательно, от президентских необходимо избавиться, направив полученные деньги в государственный бюджет. «Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери. Ну, хоть два борта можно было б продать? Зачем им три? А кто на них летает?», - говорит руководитель «Студии Квартал 95»." (пруф)

Прошло чуть больше 2-х месяцев.

"президентский Airbus A319 благополучно выполнил трансатлантический рейс в Канаду."

То ли билеты закончились, то ли перегоняет, чтобы продать .
Епоха брехні завершилася. Почалася "виставка віслюків".

У команды Зеленского кадровый голод, мы это четко видим по тому, как они ведут рекрутинг, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 6530
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Пусть среди евробляхеров поищут, там кадры что надо...
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евробляхеры это граждане Украины,запиши себе на лбу лахта,6 твой номер
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Как набирать - 1 ) не коммунист и никогда не был. 2) Не сидел 3 ) Хочет творить то,от чего его страна станет лидером во всем хорошем.
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Арсен Аваков заметушився, подав листа, що Клюйкін і Пєтушарій останні 5 років не проживали в Україні.
Чи не запізно... Бо кремльовські воші вже нестримним потоком поповзли до своїх київських гнид..
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Да у Зе! вообще нет команды, если не считать фигляров и уборщиц 95 квартала. Оно думало, что создать партию - это все. Нет, ты заполни ее умными политиками. А поскольку приличные люди в ЗеКоманду не идут, то идут всякие проходимцы - от великих махинаторов до регионалов.

И не надо про новые лица. Лозунг "дорогу молодым" у нас плавно превратился в "дорогу невеждам и дилетантам"
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нема ніякого голоду---Медведчук..Клюєв---весь опонблок--бери не хочу
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У них не кадровый голод, а мозговой голод!!!

Зебилом надо быть, чтобы не найти нормальных людей!
Просто они ищут таких же ограниченных, как они.
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Та какие проблемы? Когда в 95 квартале были проблемы с кадрами, они тащили вату с расеюшки(привет ватный Тамбоский волк), так что не переживай, привезут ещё дупутатов и министров оттуда, все равно быдло поддержит
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в ЗЕ-команде сепары и неликвиды пособирались. "новьiе лiца" у этой "порядноi людьiньi".
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А ти воювала??? Вчилася??? А може ти просто ТП ???
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У ЗЕманды, как и у ее избирателей, интеллектуальный голод.
И Бенина рука в заднем проходе ЗЕлебобы никак это не компенсирует.
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Блин! У них кадровый голод, а меня не берут! И даже не приглашают. Просто не разговаривают. Видимо, Вы, Гриценко, обычный шмурдяк...
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Как можно назвать человека, который говорит про всех за глаза, при том оскорбительными словами.
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Видимо вы, Андрнный Коллайдер, не знаете, кто такой Гриценко. Найдите о нем информацию, а потом оскорбляйте, если после того, что о нем прочтете, сочтете это уместным. У Зюзика, конечно, кадровый голод, но приличные и уважающие себя люди в эту гоп-компанию невежд и наглецов не идут. Алексей туда едва ли будет проситься, достоинство не позволит, да и портить себе репутацию сотрудничеством с этими мелкими аферистами-наперсточниками ему нет смысла.
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У команды Зеленского кадровый голод, мы это четко видим по тому, как они ведут рекрутинг, - Алексей Гриценко - Цензор.НЕТ 3068Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня!
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у них не кадровый голод, а кислородное голодание головного мозга
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ИМХО лучше иметь кадровый голод чем голодные кадры, мечтающие дорваться до бюджетной кормушки.
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Можно подумать что одно исключает другое....и при кадровом голоде не наберут голодные кадры...которые только и мечтают что дорваться к кормушке....
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Не исключает. Но есть уже заранее известные кадры, которые не один год были и в политике и в правительстве. Что они там делали и как уже известно. И как-то этого больше не хочется.
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То бишь хочется типа такого как продавец металлолома в губернаторах..да..?? Чувак который занимается полукриминальным бизнесом в губернаторах забудет обо всем что делал раньше и станет кристально честным...??
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Ну тебя же не смущает продавец белья на рынке в премьерах.
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НЕ смущает... хотя бы потому что этот человек не один год был мером областного центра....
А вот чувачок который владеет церковью на пару с сепаратистами в лугандонии назначенный губернатором...смущает....
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Какая интересная информация выясняется. Надеюсь и пруфы есть?
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В коломойського люди закінчились ?
Я вам так скажу...нам взагалі бракує порядних патріотично налаштованих професійних кадрів.
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Додам, що порядних патріотично налаштованих професійних кадрів бракує у всіх партіях. Так шо Слуга народу не виняток. Такі реалії.
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A.Гриценко-нормальньій и как политик и как специалист.Проблема в другом -и на него поросвын визжит ,как резаный!Рылом ощущает,что и Гриценко(много ценной информации) готов бьіть в команде ,которая на шаурму борова искрошит!А шаурма из поросёнка и калорийная,и более сочная, подрумяненная.
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Уберите каломойского, разумкова, богдана, корниенко и стефанчука - и от слуг русского народа ничего не останется, весь реванш сдуется в ноль.
зеро=нуль оставьте, голый нуль - это смешно.
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Кстати, у какого кутюрье одевается первая бледи?
Свадебное платье мамы Фрост борлюковой рядом с ней выглядит очень цивильно.
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Який в дупу "кадровий голод"?! Портнов, Клюєв, не сьогодні завтра Ефремку випустять, Юра Єнакієвський на підході, з кадрами все ґаразд, так тримати, зелені! Збирайтеся докупи, так легше буде вас дезинфікувати)
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Я казав твоєму батькові, що обираючи зеленського це те саме що пороха цинічного. ЦУГЦВАНГ. А він щось невнятне мичав мені у фейсбуці. І зараз йому теж кажу, щоб він спитав у свого пасинка разумкова і ти вже теж, як зведений брат спитай куди вони ведуть Україну? Якою вони її бачать і з ким вони планують її "розвивати"? А точніше доконувати і грабувати. Бо це гнилі та слизькі продажні людішки, які все своє життя жили по понятіях і продовжують в тому ж дусі. Так, вони там, бо олігархи шляхом маніпуляцій на виборах без вибору зберегли свій статус кво в Україні і тому, що в нас 73% і 25% це дибіли, які не розуміють що таке власна держава, а живуть просто примітивними тваринними інкстинтами!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ команди Зеленського кадровий голод, ми це чітко бачимо з того, як вони ведуть рекрутинг, - Олексій Гриценко
 
 
 
 
 
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